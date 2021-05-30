Как работают «пиратские» кинотеатры и как с ними борются в Украине

Как известно, в Украине любят пиратов. Обычный законопослушный гражданин, которому в голову не придет красть кошельки или грабить банки, совершенно спокойно устанавливает на свой компьютер ворованные программы, закачивает в ридер ворованные книги и смотрит фильмы «бесплатно в хорошем качестве».

Сразу вспоминается, как в одной из фейсбучных киногрупп один гражданин, позиционирующий себя как патриот и пишущий исключительно на украинском, постоянно постит ссылки на российские кинофильмы и сериалы, повторяя как мантру: «Не грех у них украсть и бесплатно посмотреть». На самом деле он лукавит, пишет издание РАКУРС. Ворует, поди, любое кино, но российское патриоту смотреть вроде как неприлично, поэтому чтобы и невинность соблюсти, и капитал приобрести, и выдвигает могучий аргумент: «Воровать у врага —доблестно и почетно».

Впрочем, бог с ним и его эластичным патриотизмом. Речь о том, что в нашей стране есть огромная армия потребителей ворованного контента. Соответственно, есть и те, кто этот контент предлагает. Но, оказывается, пиратствовать в этих водах бывает опасно: если вы простой программист-одиночка, то вас легко вычислить, а потом на вашем примере продемонстрировать активную борьбу с пиратами.

В этом месяце один из районных судов Киева как раз и рассмотрел подобное показательное дело.

Джокер против айтишника

Страшное преступление было совершено полтора года назад в Киеве. Как сказано в приговоре, у некоего человека «возник преступный умысел на получение прибылей путем размещения и распространения в сети Интернет кинофильмов на собственном сайте». И получал он эту самую прибыль за размещение на своем сайте рекламы.

У мужчины был хороший мощный ноутбук и опыт айтишника. Он купил сайт, немного поработал с ним и приспособил для того, чтобы показывать фильмы. «Ну и что — скажет неискушенный человек. — Вон этих сайтов сколько, подумаешь, одним больше, одним меньше». К этому вопросу мы вернемся ниже.

А пока о нашем программисте. Погорел он на том, что загрузил на сайт два новеньких фильма от «Уорнер бразерс» 2019 года. Один —очень неплохая экранизация Кинга, второй —мутный тяжелый артхаус, безуспешно притворяющийся супергеройским приквелом к истории Бэтмена. Братья Уорнер через своего представителя в Украине —Украинскую антипиратскую ассоциацию по защите прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и компьютерные программы —заявили, что злой пират нагрел их на сто с лишним тысяч гривен, что, согласно украинскому законодательству, безусловно является значительным размером.

Айтишник нарушил четыре статьи Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», две статьи Закона Украины «О кинематографии» (согласно ему демонстрировать кино не может кто угодно без соответствующего разрешения). Наконец, его действия подпали под статью 176 Уголовного кодекса Украины «Нарушение авторского права и смежных прав».

За месяц с небольшим до рассмотрения дела обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Напомним, что согласно статье 469 Уголовного процессуального кодекса такое соглашение может быть заключено, если уголовное преступление нанесло вред государственным или общественным интересам, а не другому гражданину.

Представитель американских кинематографистов сообщил о том, что финансовые вопросы тоже были улажены миром, и от гражданского иска в уголовном производстве отказался.

Так что дело обошлось одним лишь подготовительным судебным заседанием. Суд утвердил определенное соглашением наказание —год лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Другими словами, айтишник отделался кругленькой суммой и судимостью.

Кстати, недавно похожее дело слушалось в Одессе. Там программер тоже создал киносайт, просуществовавший полтора года и нанесший кинокомпаниям убытки на миллион с лишним гривен. В этом случае гражданина приговорили по статье 176 УКУ к штрафу в 34 тыс. грн, оплате судебных издержек и ограничению в праве занимать некоторые должности.

И вот здесь у вас, у меня и у любого, кто хоть раз смотрел кино «бесплатно в хорошем качестве», возникает закономерный вопрос: а как же сайты, которые годами дают доступ к бесплатному контенту? Почему их никто не трогает?

Теневой рынок контента

Разные источники время от времени публикуют рейтинги самых популярных пиратских сайтов в Украине. Скажете: открыли Америку через форточку! Да каждый любитель кино назовет их вам безо всяких рейтингов, ведь именно они первыми выпадают в поисковиках. Но вот какая штука: у «Гидонлайна», например, IP-адрес в Цюрихе (в других источниках —в Панаме), у «Киногоу» —в США, у «Кинокрада» —в Чехии, у «Баскино» —в Нидерландах (в других источниках указан Белиз). Любимый в Украине EX-FS.NET, использующий в названии ссылку на некогда популярную торрент-площадку EX.ua, — из США. Адрес —дело временное, потому что многие «серые кинотеатры» используют сайты-зеркала.

Где берется контент? Есть так называемые видеобалансеры —огромные архивы видеопродукции на любой вкус. Видеобалансер предоставляет его киносайту, и оба делят доход от рекламы.

Вот, например, одно из свежих объявлений, попавшееся на глаза на специфическом форуме: «Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Представляем Вам новый видеобалансер (такой-то)! Качество файлов такое-то, плейер такой-то, есть штатные контент-менеджеры. Есть фильмы, скоро будут сериалы. По вопросам подключения сайта к базе писать туда-то».

Но чаще вновь созданные «серые кинотеатры» сами связываются с видеобалансерами, и если приходят к соглашению, то получают доступ к контенту.

Видеобалансеры —это подводная часть айсберга, огромный теневой рынок контента, из которого черпают фильмы, сериалы и мультфильмы сайты с «бесплатным видео».

Кстати, а почему оно «бесплатное»?

«Ставки на спорт!»

Понятно, что ни один приличный рекламодатель не разместит рекламу на пиратском сайте. Какую рекламу крутят «серые кинотеатры»? «Ставки на спорт! Большие выигрыши!» «Эй братишка, а где поднять бабла? Казино бла-бла-бла-бла!» Сетевые букмекерские конторы и казино —то еще мошенничество. Заманивая игроманов «бонусами» и лихой рекламой, казино устанавливают, например, лимит на вывод средств. И чтобы забрать свой выигрыш, нужно… выиграть еще больше, а вот тут везение начинает изменять игроку. Чистая теория вероятностей.

Казино заинтересованы в привлечении все новых и новых лохов, «серые кинотеатры» ищут рекламу. И те, и другие находят друг друга. Впрочем, казино предпочитают иметь дело напрямую с видеобалансерами, а те уже договариваются непосредственно с сайтами.

А что же насчет борьбы с пиратством? Обычно крупные правообладатели заключают договоры с местными организациями (в нашем деле это была Украинская антипиратская ассоциация по защите прав на музыкальные, аудиовизуальные произведения и компьютерные программы), а те уже отслеживают на месте факты нарушения авторских прав.

Однако и тут есть нюанс: обычно дело касается новых фильмов, которые делают легальные сборы в кинотеатрах. На более старый видеоконтент правообладатели смотрят сквозь пальцы.

…Киевский владелец «серого кинотеатра» точно погорел на «свежаке». Подождал бы с полгода и залил бы этого несчастного «Джокера», тогда и зрители ничего бы не потеряли, и он сам, возможно, не попал в поле зрения борцов с пиратством. А если бы зарегистрировал свой сайт где-нибудь на Каймановых Островах, да заключил договор с солидным видеобалансером и вообще не зарился на новинки кинематографа, так, пожалуй, и делал бы свой бизнес дальше. И никакой суд его бы не тронул. Потому что «борьба с интеллектуальным пиратством» в Украине —вещь весьма специфическая.

Автор: Людмила ЗАГЛАДА; РАКУРС