Кого саджатимуть за підроблені сертифікати, а кого помилують

Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також. У складній ситуації опинилися ті, хто купив довідку, а тепер хоче справжній укол.

Водночас частина «антивакцинаторів», котрі раніше купували довідки для виїзду за кордон абощо, нині вже шкодують про свій вчинок. Ці люди тепер хочуть захистити своє життя, але зробити цього не можуть: у базі електронної системи охорони здоров’я позначено, що вакцинацію вони пройшли. Звичайно, «явку з повинною» ніхто не скасовував, але на правопорушників чекає як мінімум значний штраф. Чи варто їх пробачати та проголошувати «ковідну амністію», розбирались у виданні «Главком».

До трьох років ув’язнення

Для того, щоб прийняти законопроєкт №6084, Верховна Рада України збиралася 2 листопада на позачергове засідання. І воно вийшло плідним: у першому читанні документ підтримали 282 народні депутати. Перед тим проєкт закону отримав схвалення парламентського комітету.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, чому ухвалення саме такого закону є важливим. За його словами, досі до лікарів-правопорушників застосовували статтю кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за підробку документів. Проте коронавірус вимагає окремої, «специфічної» статті, як це називає Кузін. Адже вже зараз накопичилося чимало різновидів підроблених документів, пов’язаних з хворобою. «Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати вакцинації. Щодо деяких з них слідство ведеться, найближчим часом будемо бачити результати», – додає головний санітарний лікар.

Тепер, якщо законопроєкт №6084 пройде і друге читання, «специфічна» стаття у кримінальному законодавстві таки з’явиться.

Документом передбачено доповнити Кримінальний кодекс статтею 321-3, згідно з якою використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від 1 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 34 тис. грн) або обмеженням волі на строк до двох років. Також, згідно з законопроєктом, внесення медпрацівником завідомо неправдивих відомостей щодо щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб караються штрафом від 2 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 68 тис. грн) або позбавленням волі до 2 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Виготовлення та збут підроблених документів, які підтверджують проведення щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, караються штрафом від 5 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тис. грн) або позбавленням волі на строк до 3 років.

Скільки на сьогодні в Україні підроблених сертифікатів, не знають ані правоохоронці, ані профільне міністерство. «Проте МОЗ співпрацює з Національною поліцією, зокрема з кіберполіцією, СБУ над тим, щоб викривати такі злочинні угруповання чи викривати таких фізичних осіб, які займаються продажем таких сертифікатів», – коментує речник МОЗ Роман Борщ.

Безперечно, Україна – не єдина країна у світі, де підробляють документи. Проте на наших теренах виготовлення фальшивок поставлене на потік, що привертає до України небажану увагу. Коли навіть представники істеблішменту (такі, як колишня народна депутатка Надія Савченко) не гребують підробленими сертифікатами, не дивно, що про масштаби фальсифікації в Україні пише навіть заокеанська The New York Times.

Є вже й перші вироки за підробку сертифікатів. Голова Національної поліції Ігор Клименко відзвітував на нараді у президента про вирок лікарю із Павлограда, якого засудили до штрафу в 34 тис. грн та позбавлення права працювати за фахом на рік.

До речі, заслухавши Клименка, президент зазначив: головне зараз – не стільки покарання, скільки популяризація щеплення. «Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від Covid-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини», – сказав Зеленський.

Напевно, глава держави був би радий почути, що дехто з осіб, залучених у коловороті фальшивих посвідчень, відчувають каяття. Але потрібно вирішити, як тепер бути з ними?

Зовсім не янгол: Надію Савченко та її сестру затримали нещодавно в Борисполі з підробленими сертифікатами (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Іди та більше не гріши

Речник МОЗ Роман Борщ зазначає: випадки, коли людина з купленим сертифікатом хоче пройти щеплення, тепер непоодинокі. Можливо, порушників мотивує не стільки воскресла віра в медицину, скільки те, що використовувати підроблений документ немає сенсу. Особливо при перетині державного кордону.

Видання DailyLviv розповідає про пригоди українців, котрі при в’їзді у Польщу пред’явили «липові» довідки. Мандрівників цілий день тримали у місцевій в’язниці, відтак змусили заплатити штраф – тисячу євро та ще й на місяць заборонили в’їзд до країн Євросоюзу. Але й це ще не всі збитки. Раніше за підроблений сертифікат герої публікації заплатили $70, а тепер ще й заплатять значний штраф в Україні – якщо намагатимуться отримати справжню довідку.

Загалом підроблені сертифікати бувають двох видів. Перший – просто папірець, не прив’язаний до жодної бази даних. Виготовити таку фальшивку може будь-який злочинець із певними навичками. Нещодавно, до речі, друкарню, яка виготовляла підроблені сертифікати, дипломи, атестати на інші документи, «накрили» у Кам’янці-Подільському, повідомляє прокуратура.

Другий варіант передбачає участь у злочині лікаря, а це вже серйозніше. «Часто шахраї обіцяють підробити сертифікати та внести дані в «Дію». Це неможливо, адже «Дія» тільки відображає інформацію з реєстрів. У випадку із Covid-сертифікатами це – дані з Електронної системи охорони здоров’я. Щоб фейковий сертифікат з’явився в «Дії», лікар має взяти на себе відповідальність і внести неправдиві дані в електронну систему. Це дуже легко відстежити, адже він підписує це своїм е-підписом. Спільно з кіберполіцією ми ретельно відстежуємо випадки підробки Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів. Якщо ви бачите, що хтось продає підробні тести чи Covid-сертифікати, то одразу повідомляйте до поліції. Не наражайте себе та оточення на небезпеку», – говорить перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб.

Отож, алгоритм дій у випадку, якщо у вас на руках підроблений сертифікат, а ви хочете пройти щеплення, такий:

Звернення до пункту вакцинації: ви заявите, що маєте підроблений сертифікат. Там викличуть поліцію. І вже правоохоронцям «треба буде розповісти, що ви його купили, поліція збере докази, але людина отримує захист, а це найцінніше», – запевняє головний санітарний лікар Ігор Кузін. За зверненням поліції Міністерство цифрової трансформації видалить несправжній сертифікат із електронної системи охорони здоров’я. Але це – лише в теорії. Бо, як роз’яснює керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік, випадків видалення ще не було, така можливість з’явиться до кінця року, зазначає він в інтерв’ю агенції «РБК-Україна». Після видалення даних можна буде пройти вакцинацію «по-справжньому». Додатковий «бонус» для тих, хто придбав фальсифікат, полягатиме у кримінальній справі, яку відкриє поліція: власнику такого сертифікату доведеться сплатити штраф. Це у кращому випадку.

Нещодавно прокуратура поклала край масовому виготовленню фальшивих документів, асортимент був доволі широким – від посвідчень журналіста до ковідних сертифікатів (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Пробачати не можна карати

А чи може бути якийсь простіший шлях відновлення права на вакцинацію, яким громадяни необачно знехтували? На цю тему «Главком» побесідував із двома народними депутатами – Яною Зінкевич (фракція «Європейська солідарність», комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування) та Олександрою Устіновою («Голос», комітет з питань правоохоронної діяльності).

Зінкевич зазначає, що «амністія» власників підроблених сертифікатів зараз менш актуальна, аніж інші питання. На її думку, зараз потрібно перейматися бустерною (додатковою) дозою вакцини для тих, хто пройшов щеплення двома дозами. Не менш важливою є потреба забезпечувати українців новими порціями вакцин, адже ті, хто вакцинувався ще навесні, невдовзі почнуть імунізацію спочатку – як тільки річний термін дії їхнього сертифікату добіжить кінця. Третє нагальне питання – оформлення довідки тим, хто вже одужав від коронавірусу.

Тут варто зробити відступ та пояснити, що єдиної затвердженої форми довідки для тих, хто перехворів, на сьогодні немає. Подібний документ у Міністерстві цифрової трансформації лише тестують, щоб невдовзі запровадити його і у додатку «Дія». Така довідка дозволить людям пересуватися між областями.

І ось коли всі перераховані проблеми будуть розв’язані, тоді можна бути зайнятися й «амністією», вважає Зінкевич. «Вже розпочалися дискусії на цю тему. Дискусії і з МОЗом, і з нашим комітетом. До «амністії», вочевидь, доведеться-таки прийти, але, скоріше за все, це буде за декілька місяців», – каже народний депутат. Зінкевич додає: в будь-якій своїй формі така «амністія» не стосуватиметься тих, хто виготовляв та реалізовував підроблені сертифікати.

Два світи: хтось купує підроблений сертифікат, а хтось вистоює багаточасові черги, щоб пройти вакцинацію (фото: www.ukrinform.ua)

Нардепка Олександра Устінова погоджується: пробачення для медиків, які брали участь у протиправних діях, бути не може. І не тільки тому, що вони порушили норми професійної поведінки. Але й тому, що відбувається «розтрата державних коштів. Бо за кожну ампулу, яка була вилита, ми з вами, платники податків, заплатили кошти. Адже лікар має вписати реальний номер вакцини, тобто унікальний номер ампули та її серію, які потім проб’ються у базі даних МОЗу. Ампулу, яка не була використана, треба або сховати, або знищити, а це вже злочин, без сумніву», – переконана Устінова.

Водночас депутатка критикує і ту схему, яку пропонує МОЗ для «розкаяних грішників». Вона називає її «чотирма колами пекла», де коло перше – правоохоронні органи, коло друге – суд, третє – Мінцифри та четверте – пункт вакцинації. До речі, покарання, призначене власникам підробних сертифікатів, окрім матеріальних збитків (штрафу), створює ще й моральні, бо судимість залишається з людиною на все життя, акцентує Устінова.

Сама депутатка теж не має готового рецепту, як діяти у цій ситуації. «Зрозуміти, пробачити та таки вколоти чи залишити віч-на-віч з «ковідом», щоб знали?» – запитує Устінова. Вона пообіцяла «Главкому» підняти питання «ковідної амністії» на найближчому засіданні профільного парламентського комітету.

Автор: Наталія Лебідь, «Главком»