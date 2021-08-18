Коррумпированная судейская корпорация Украины

Судейско-адвокатские группировки активно сопротивляются переменам, а это — верный признак того, что направление задано правильное. Впрочем, расслабляться рано

9 августа Совет адвокатов Украины провел экстренное заседание, на котором назвал недавние изменения в законодательство, касающиеся перезагрузки Высшего совета правосудия (речь идет о законе №1635-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». — Ред.) «антиконституционными».

Если конкретнее, то в САУ отметили: «Установленные законом требования к членам ВРП дискриминационны, конституционные основания для формирования этического совета с преимущественным правом голоса международных экспертов — отсутствуют, а независимость членов ВСП при принятии ими решений в пределах предоставленных им полномочий — ограничена».

В связи с этим Совет адвокатов предложила своим представителям (членам ВСП от адвокатуры Павлу Гречковскому и Алексею Маловацкому. — Ред) выйти из состава ВСП: «САУ принял решение рекомендовать членам ВСП рассмотреть возможность сложить полномочия в связи с невозможностью осуществлять деятельность в условиях измененного законодательства». Более того, по предложению одного из членов САУ Сергея Осыки, на будущих иностранных представителей этике комиссии будет собираться «компромат». Видимо, для публики, не желающей видеть чужих в своем междусобойчике, где они много лет комфортно жили, — это абсолютно прогнозируемая метода. Цитируем: «Поручено провести мониторинг информации о деятельности международных экспертов, которые предлагаются в состав ЭС при ВСП».

Совет адвокатов предложила своим представителям выйти из состава Высшего совета правосудия

В агентстве Укринформ спросили у экспертов-юристов, что на самом деле стало причиной такого заявления, что же не нравится Совету адвокатов Украины, наконец, что это за орган такой и не связаны ли его представители с тем же, скажем, слишком известным в прошлом адвокатом Медведчуком?

Совет адвокатов Украины — неотъемлемая часть коррумпированной судейской корпорации

Руководитель судебного направлении Центра противодействия коррупции Галина Чижик в комментарии Укринформу сказала, что этот закон пугает всех, кто сейчас контролирует судебную систему, потому что в результате успешной имплементации закона они потеряют этот контроль. «Чтобы потерять независимость, надо ее иметь, а члены ВСП никогда не были по-настоящему независимыми. На сегодня ВСП — это представительство интересов различных судейско-адвокатских сообществ, которые через своих людей там пытаются управлять судами и судьями», — отметила госпожа Чижик.

Эксперт напомнила, что недавно принятый и подписанный президентом Закон предусматривает обновление ВСП и изменение правил отбора, с привлечением независимых международных экспертов «как своеобразного сита для нечестных и зависимых кандидатов». Проще говоря, адвокаты, как и судейские кланы, прекрасно понимают, что с международными экспертами договориться им не удастся, и протащить своих людей на должности в ВСП они не смогут.

«Реформированный ВСП может сделать судебную власть действительно независимой, препятствовать назначению зависимых от политиков и олигархов судей, убирать взяточников. Впрочем, многим адвокатам сегодня, к сожалению, выгодно работать в условиях коррумпированной системы. Они имеют налаженные связи с судьями, знают кому и сколько занести или какую услугу предоставить, чтобы обеспечить клиентам нужное решение. В условиях же независимых судов выигрывает по делу тот, кто лучше знает закон, представит доказательства и аргументы судьи. Поэтому, считаю, их напугала возможность реальной судебной реформы, которая ставит под угрозу статус-кво», — считает исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба.

«Особенно все они боятся нормы закона, которая предусматривает проверку на доброчестность действующих членов ВСП с их возможным увольнением. Сейчас в ВСП работают два члена, делегированных адвокатурой. Это печально известные Гречковский и Маловацкий. У каждого из них огромный шлейф недостойных поступков, поэтому они прекрасно понимают, что проверку международных экспертов не пройдут. Чтобы избежать этого позора, они готовят себе путь к отступлению», — говорит Галина Чижик.

Для понимания… Тот же Гречковский ранее фигурировал в расследовании ГПУ. В сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гречковского задержали, когда тот требовал взятку почти 13 миллионов гривень за незаконное влияние на судебное решение. Ему было объявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество). Впрочем, Гречковского на протяжении всего расследования так и не отстраняли от работы в ВСП. А в конце октября 2018 года полностью оправдали в суде.

«Отставка для членов ВСП сейчас — это способ сохранить лицо, то есть уйти самим, прикрывшись «неконституционностью реформы» вместо того, чтобы их с позором выгнал Этический совет с клеймом недоброчесности», — дополнила коллегу Ирина Шиба.

Павел Гречковский

То, что упомянутый Совет адвокатов Украины, в принципе, неотъемлемая часть коррумпированной судейской корпорации, отметил также председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам, не всем, но большинству адвокатов выгодно оставить все так, как есть сейчас. «Не понимаю, честно говоря, на что они рассчитывают, компромат на «международников» собираются искать, ведь, во-первых, пока вообще неизвестно кто именно из иностранных экспертов войдет в состав этической комиссии», — говорит он.

Во-вторых, продолжает эксперт, даже если имена и станут известны, то это точно будут люди с безупречной репутацией. В конце концов, конкурс в Антикорсуд прямое тому подтверждение. «Невозможно быть судьей или авторитетным адвокатом в той же Великобритании, не имея идеальной репутации», — добавил г-н Жернаков.

«Предложение по сбору компромата на международных экспертов от Сергея Осыки звучит не просто смешно, а стыдно. Этих экспертов будут номинировать международные организации, которые дают Украине миллионы гривень ежегодно на борьбу с коррупцией. Эти организации будут номинировать только экспертов с отличной профессиональной репутацией, работавших в международных проектах», — также отмечает Ирина Шиба. И добавляет, что, возможно, господин Осыка и ему подобные надеются на то, что таким способом напугают влиятельных борцов с коррупцией, демотивируют их подаваться в этическую комиссию: «Однако, уверена, им этого сделать не удастся. Напротив, подобные действия можно считать индикатором того, что реформы они боятся, а это значит, что реформа может реально выровнять весы правосудия».

Впрочем, возвращаясь к Совету адвокатов Украины… Здесь стоит упомянуть о председателе этого органа — Лидии Изовитовой, которая с 1998 по 2014 год была членом Высшего совета юстиции (после судебной реформы 2017 г. этот орган реорганизовали в Высший совет правосудия. — Ред). Но не столько это важно, сколько то, что с 1990 года госпожа Изовитова также член медведчуковского ВОО «Союз адвокатов Украины»; с 2001 года — вице-президент САУ, а с 2011 года — президент этого ВОО.

«Лидия Изовитова непосредственно причастна к выстраиванию нынешней системы. Лично ей обязаны очень многие судьи, председатели судов и т.п.. Проще говоря, таким людям абсолютно не выгодны изменения внутри судебной системы. Поэтому, конечно, они ее (эту систему. — Ред.) всячески будут защищать», — подчеркнул Михаил Жернаков.

Система будет противиться. Осень будет «жаркой»

Исполнительный директор Фонда DEJURE Ирина Шиба заметила, что Совет адвокатов Украины в своем заявлении не объясняет, почему закон неконституционен, зато называет его положения дискриминационными по отношению к адвокатам и намекает на то, что создание этике комиссии не предусмотрено конституцией. «Однако создание многих других органов также не регулируется Основным законом. Неконституционна норма только если она прямо противоречит требованиям Конституции. С созданием ЭК такого нет. Более того, реформа ВСП путем проверки действующих членов на доброчестность значится требованием в Меморандумах между Украиной и ЕС, является условием предоставления траншей от МВФ и ЕС. Создание такого органа поддержали эксперты Венецианской комиссии», — подчекрнула она.

Алексей Маловацкий

Разумеется, несмотря на выводы многочисленных мировых экспертов, угроза того, что закон признают неконституционным, остается ввиду нереформированного состава КСУ, который может найти надуманные основания. Он делал это в прошлом, пользуясь тем, что решение КСУ нельзя обжаловать.

«Заявления от различных представителей правового сообщества могут быть попыткой подготовить условия для такого необоснованного решения КСУ. Поэтому я бы сказала, что нереформированный КСУ остается самой большой угрозой. Также действующие недоброчестные члены ВСП могут саботировать создание этической комиссии. Однако давление и внимание общественности могут это предотвратить, ведь судьи и действующие члены судейского управления хотят спокойной пенсии, они понимают если сильно разозлить общество, то ее не будет. Не у всех есть возможность как, например, у экс-главы МВД Авакова уехать на виллу в Италию», — иронизирует г-жа Шиба.

Напомним, что несколько дней назад ВСП принял решение об обращении в Верховный Суд с просьбой безотлагательно созвать Пленум Верховного Суда и обратиться в Конституционный Суд Украины для проверки конституционности отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия» от 14 июля 2021 № 1635-IX.

«Очевидно, что судейская мафия видит в этом один из основных рычагов влияния и именно через КСУ будет пытаться «убивать» реформу. Думаю, что президент может и должен намекнуть судьям КСУ, что, мол, не стоит «играть» с судебной реформой, как это уже раньше произошло с электронным декларированием. На кон поставлено многое». Наши западные партнеры внимательно следят за этим процессом», — отметил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

В любом случае, считают эксперты, осень будет «горячей». Система увидела прямую угрозу в этой реформе, а потому окажет большое сопротивление. Поэтому точку ставить еще рано, но направление задано правильное.

Автор: Мирослав Лискович. Киев; УКРИНФОРМ