Креветки стежитимуть за російськими підводними човнами: нова технологія DARPA може змінити правила гри на морі

На першому етапі програма «Persistent Aquatic Living Sensors» (PALS), яку реалізує Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів міноборони США (DARPA), прагнула довести, що можна виміряти, як морська живність реагує на присутність підводного човна.

Другий етап програми буде зосереджений на розробці давачів, повідомило видавництво Sandboxx. Давачі будуть ідентифікувати цю поведінку і передавати попередження у місця базування військовослужбовців або до кораблів, що здатні боротися з підводними човнами ворога.

Маючи достатньо даних про реакцію тварин, риб, креветок, морських оранізмів на присутність корабля, науковці DARPA переконані, що PALS може служити системою раннього попередження про наближення ворожих підводних човнів.

Художня візуалізація програми PALS DARPA. (DARPA)

«Морські організми повсюдні в своєму середовищі, і в значній мірі самодостатні. Тому сенсорні системи, що використовують морські організми у якості своєї основи, будуть непомітними та економічними. Вони забезпечать постійне підводне спостереження з мінімальними логістичними потребами,» — повідомив Лорі Адорнато (Lori Adornato), менеджер програми PALS.

Атакуючі підводні човни противника складно виявити навіть з сучасними технологіями спостереження. Океан величезний, і навіть американський флот не може сподіватися на повний контроль. ВМС США в даний час розробляють надводні кораблі без екіпажу, в тому числі ACTUV Sea Hunter. Але навіть з флотом безпілотних кораблів ВМС все одно буде потребувати високоефективніих підводних сенсорів, щоб забезпечити даними ці надводні кораблі-вбиці.

Планується, що Sea Hunter буде самостійно полювати за підводними човнами

Потреба в надійних засобах виявлення підводних човнів набула великого значення в останні роки. Росія направляє військове фінансування на свій підводний флот, а Китай продовжує виробництво підводних човнів, таких як тип 094.

Сенсорні системи, що використовують у якості основи морські організми, будуть непомітними та економічними

Пентагон нещодавно опублікував карту, яка показує маршрути російських і китайських військових кораблів разом з важливими підводними кабелями. На карті чітко видно інтенсивний рух бойових кораблів в Атлантичному і Тихому океанах: російські підводні човни наближаються до східного узбережжя Америки, а китайські підводні човни підповзають на захід.

Карта була надана Міністерством Оборони США

«Наші кораблі більше не можуть розраховувати на безпечну роботу на східному узбережжі, або просто безперешкодно перетинати Атлантику, щоб діяти в іншому місці,» — сказав віце-адмірал ВМС США Андрій Льюїс (Andrew Lewis) на початку цього року.

Загроза з боку російських підводних човнів, схоже, змусила ВМС США відновити свій Другий флот, який відповідає за атлантичну оборону. У березні 2018 року російські посадовці оголосили, що вони успішно відправили флот атомних підводних човнів до східного узбережжя Америки. Згідно з їх твердженнями, кілька підводних човнів зайняли позиції в 19 км від берегів військових об’єктів США.

Росія стверджує, що підводні човни залишилися непоміченими, а потім повернулися додому

«Ця операція виконана, підводні човни з’явилися в установленому місці в океані і повернулися на базу», — сказав командир ескадри підводних човнів Сергій Старшинов.

США офіційно не відповіли на ці заяви, і на це є хороша причина. Якби вони спростували хвастощі Росії про підводні човни, Росія могла б заявити, що протичовнова оборона США просто недостатньо ефективна, щоб виявити їх при наближенні.

Якби США замість цього заявили, що їм відомо про підводні човни і вони відстежували їх всюди, це спонукало б ВМФ Росії знайти спосіб обійти метод виявлення, який використовувала Америка. Замість цього, ВМС США вивели Другий флот і доручили йому стежити за тим самим водним простором.

Автор: Наталія Ковальська; Defense Express