Моршин як острів вакцинованих у коронавірусному морі: щепилися навіть скептики

У західноукраїнському містечку Моршин від COVID-19 повністю імунізували 74 відсотки населення. За два місяці госпіталізували лише 1 людину. Кореспондентка DW відвідала місто, аби з’ясувати, в чому ж запорука успіху.

«Хто куди — а ми в Моршин», «Райський куточок, не захоплений епідемією», «Міняю квартиру в Києві на Моршин» — як тільки в мемах соцмереж не жартували з Моршина, що неподалік Львова. Ефект найбільш вакцинованого міста в Україні вразив багатьох: посеред пандемії, коли в Україні через ускладнення від коронавірусу в останні тижні щодня помирають сотні людей, у Моршині за два місяці — лише одна госпіталізована людина з ковідом. Як стверджують в міністерстві охорони здоров я України (МОЗ), відсутність важки хворих — це наслідок експерименту з вакцинації. У квітні в Моршині почали кампанію з вакцинації всього дорослого населення. Відтак, на сьогодні в 6-тисячному місті — 74 відсотки повністю вакцинованих.

Експеримент у Моршині

Метою експерименту, за словами мера міста Моршин Руслана Ільницького, було уникнути чергового локдауну. Весняний строгий карантин завдав великої шкоди місту. «У нас була складна економічна ситуація в квітні. Санаторії були порожні, відповідно, бюджет виконувався лише на 50 відсотків. Тому ми запропонували створити більш безпечне середовище і таким чином запустити курорт і економіку. Нас підтримало МОЗ і 13 квітня ми стартували», — розповідає міський голова.

Моршин — курортне містечко. Його особливістю є мінеральна вода, якою лікують хвороби шлунково-кишкового тракту. Відтак, більшість моршинського бізнесу, як великого, так і малого, живе з туризму. Так, як пані Любов, яка біля бювету має свій магазин, який торгує галантереєю. «Я вакцинувалась ще влітку свідомо, бо хочу працювати. І хочу, щоб мені дозволили працювати навіть в «червоній зоні». Хай буде один покупець в день, але це все одно краще, ніж бути закритим зовсім», — каже продавчиня.

Ставлення мешканців до експерименту

Моршинський пенсіонер Юрій Матвієнко взагалі був одним з перших учасників експерименту. Його запросила на щеплення сімейна лікарка. «Я не планував вакцинуватись. Але мені подзвонили, запропонували вибрати час, коли мені зручно. Я думаю: та чого не піти — пішов. Черги не було. Вони довше записували дані в картку, ніж робили те щеплення», — згадує чоловік. Він переніс щеплення досить легко, але каже, що якби не просили вакцинуватись, то сам би точно не пішов. Йому просто було незручно відмовити.

Вчитель Михайло Возняк: вакцинувався, аби міг працювати

У Моршині вакцинуються навіть скептики — наприклад, учитель Моршинської школи Михайло Возняк. У нього, як він каже, своя теорія щодо вірусу, але він теж щепився. «Я вважаю, що ковід — це надто роздута проблема, щоб спеціально викликати в людини страх, а страх перетворює людей на слабких, якими легко керувати. Але я вакцинувався, бо треба було, щоб міг працювати далі. Сам би не пішов», — каже чоловік.

Його дружина Галина Возняк, теж вчитель, розповідає, що рішення вона і колеги приймали довго. «Було важко наважитись. У нашій школі були різні думки: дехто не вірив, інші боялись побічних дій. Але сіли, порадились і пішли. Зараз у нас є 100 відсотків вакцинованих. Зробили щеплення навіть технічні працівники. Люди ставали одні для одних прикладом», — розповідає жінка.

Першими вакцинувались усі сімейні лікарі

Таких скептиків, як пан Михайло, у Моршині не бракувало. Тому, за словами мера Руслана Ільницького переконували всіма можливими засобами: проводили інформаційну кампанію, ставили біг-борди, намети, роздавали буклети.

Юрій Матвієнко: вакцинувався, бо незручно було відмовити, коли подзвонив лікар

«Але найголовніше, що сімейні лікарі особисто вакцинувались, обдзвонювали своїх пацієнтів і запрошували на вакцинацію. Нам пощастило, що лікарі не блокували проєкт. Не хочу образити лікарів в інших містах, але наші лікарі дуже доклались до вакцинації», — каже мер.

Медики розповідають, що справді багато працювали. «З 8 години до 18 сиділи, обдзвонювали, пояснювали й щеплювали. Люди паски пекли, а ми працювали. Треба було, щоб жив курорт, тому пішли на такий експеримент», — говорить завідувачка відділенням сімейної медицини загальної практики Моршинської міської лікарні Оксана Бариш.

Одна госпіталізована на весь Моршин

До 26 жовтня тут не було госпіталізованих з коронавірусом. Але день перед тим все-таки одна літня жінка потрапила до лікарні з ускладненнями. За словами Оксани Бариш, хвора не була вакцинована. Однак, як каже лікарка, вакциновані в Моршині теж хворіють. Але перебіг хвороби, за її словами, в щеплених значно легший, ніхто не потрібує госпіталізації.

Вакцинація в Моршині триває

«Деякі з них навіть не підозрювали, що хворі на ковід. Тільки ПЛР-тест це показав. Все, на що вони скаржились: погане самопочуття, невелика температура «, — каже лікарка. Зараз таких навіть третина з 27 хворих. «Тут старайся — не старайся, вірус привозять нещеплені відпочивальники, які скептично настроєні до вакцинування», — каже лікарка.

Але попри те, що лікарні вільні від ковід-хворих, у закладі — людно і гамірно, бо триває вакцинація, приїжджають мешканці з навколишніх сіл і навіть сусідніх міст. Моршин є центральним містом об’єднаної територіальної громади (ОТГ) — крім самого Моршина, це ще 14 сіл. Загалом у Моршинській ОТГ — 15 тисяч жителів і середній показник вакцинації — 50 відсотків. «Сільське населення не входило в експеримент, тому почало вакцинуватись, коли дозволили одночасно всім вакцинуватись. Перевага Моршина була в тому, що в квітні нам дозволили вакцинувати всіх, а не тільки пріоритетні групи», — пояснює Руслан Ільницький.

Лише одного вакцинованого міста замало

Попри успіх місцевого експерименту в Моршині не можна не помітити й песимістичних настроїв, бо одне місто — в полі не воїн. Через те, що сусідні міста і зокрема Львів, мають гірші показники з вакцинації і кількості хворих, всю область з 30 жовтня віднесли до «червоної зони».