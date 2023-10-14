Наука убивать. Как работает «метро ХАМАС» и кто помогает террористам строить ракеты для убийств мирного населения Израиля

К работам по созданию бункеров и тоннелей активно привлекались школьники, в том числе, и из начальных классов — им было проще, чем взрослым, передвигаться в узких подземных штольнях. По данным на 2012 год (когда произошел первый пуск M-75), по меньшей мере 160 детей погибли при строительстве подземных тоннелей ХАМАС, задохнувшись или оказавшись заваленными грунтом.

К жертвам ракетной программы можно отнести и жителей сектора Газа, умерших в результате эпидемий инфекционных заболеваний. В первую очередь, холеры. Дело в том, что в M-75 и в других ракетах ХАМАС в качестве корпуса используются трубы для водопровода и канализации. Эти трубы официально поставлял в сектор Газа Израиль, но в ограниченном количестве. Израильтяне, зная, для чего могут быть использованы их поставки, тщательно высчитывали, сколько труб необходимо для замены или строительства канализации в том или ином районе сектора, и отправляли именно столько, сколько по их расчетам, было нужно.

Если бы эти трубы использовались по назначению, у ХАМАС просто не было бы корпусов для их ракет. Поэтому все или почти все трубы шли на производство вооружений, а водопровод и канализация не ремонтировались десятилетиями. Из-за этого в регионе около 90% всей пресной воды просто непригодно для питья, а эпидемии, в том числе и смертельно опасных заболеваний, возникали едва ли не ежегодно. Сколько именно человек погибло от вызванных загрязненной водой болезней, — неизвестно. Счет, скорее всего, идет на сотни.

Рука Ирана

Но, судя по всему, для ХАМАС все эти смерти были допустимыми потерями. Как и для их иранских партнеров. Иран многие годы был главным защитником и спонсором ХАМАС, перечисляя на нужды организации в среднем по 15 млн долларов ежемесячно. Кроме того, именно из Ирана в сектор Газа приходили стрелковое оружие, взрывчатка, устройства связи и прочие военные грузы. Скорее всего, именно иранские власти пришли к выводу, что проще научить жителей сектора Газа самостоятельно собирать ракеты, чем везти их контрабандой через весь Ближний Восток, рискуя в любой момент остаться без ценного груза.

Известно, что пресловутые M-75 собирались по инструкциям, написанным иранскими специалистами. Они же курировали строительство сборочных цехов и подготовку рабочих, занятых на производстве ракет.

Судя по всему, иранцы помогали и в разработке военной доктрины ХАМАС, которая до октября 2023 года предполагала, в первую очередь, изматывающие противника многодневные ракетные обстрелы его городов, сопровождаемые точечными налетами террористов. Ставка делалась на то, что уставшие от постоянной опасности израильтяне будут требовать от правительства добиться прекращения обстрелов и нападений, пускай и путем некоторых уступок террористам.

Эта же доктрина предписывала необходимость убийства как можно большего числа израильских военнослужащих, даже если для этого необходимо было пожертвовать жизнями боевиков ХАМАС. Всё дело в трепетном отношении израильтян к своим военным, о чем прекрасно известно в секторе Газа. Смерти солдат делали правительство более сговорчивым, что давало ХАМАС возможность добиться временного ослабления блокады и продемонстрировать населению Газы очередную победу над израильтянами, за которую выдавалось каждое перемирие или соглашение о прекращении огня.

В пользу версии, что в разработке этой доктрины принимал непосредственное участие Иран, говорит то, что точно так же действовала в 2006 году во время Второй ливанской войны «Хезболла», которая является фактически филиалом Исламской Республики Иран в Ливане.

Воспитание кадров

Иран принимал участие и в разработке образовательных программ для учебных заведений сектора, включая главный тамошний вуз — Исламский университет Газы. Помимо собственно исламского богословия, там действовали и прикладные факультеты, такие как инженерный, строительный, компьютерных технологий и даже археологии. Объединяло все эти факультеты обязательное преподавание идеологии ХАМАС, благодаря чему в студентах воспитывалось абсолютное неприятие Израиля.

Любопытно, что Исламский университет Газы был создан в конце 1970-х годов с оглядкой на ведущие западные вузы того времени. Одним из ярчайших примеров западного заимствования стало создание выборного студенческого совета, члены которого принимали активное участие в управлении университетом. Университетские выборы долгое время были в секторе Газа едва ли не единственной разрешенной формой политической активности. За ними с интересом наблюдали не только студенты и преподаватели, но и остальные жители региона.

Автор этих строк несколько лет назад оказался в Газе как раз в дни выборов студенческого совета. С огромным отрывом от конкурентов на них тогда победили ученики, подержанные ХАМАС. И, судя по тому, что митинги в поддержку именно этих кандидатов собирали настоящие толпы сторонников, выборы проходили честно, без очевидных подтасовок и вбросов.