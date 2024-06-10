59 справ щодо війни, за варто радимо стежити цього тижня: Паша “Мерседес”, зґвалтування вагітної та пограбування Добкіна.

Київ

Сплата податків “ДНР”. Едуард Авраімов до 2014 року жив у Донецьку, працював з обміном валют. У травні 2014 року переїхав до Києва. Слідство вважає, що оскільки його пункти обміну валют у Донецьку платили податки “ДНР”, він брав участь у її фінансуванні. СБУ у 2016 році оголосила чоловіку підозру у фінансуванні тероризму та взяла під варту. У 2017 році Авраімов подав заяву до ЄСПЛ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у 2021 році суд визнав порушення за статтею 3 (заборона катування), пунктом 3 статті 5 та пунктом 5 статті 5 (право на особисту свободу та недоторканість) Конвенції. Авраімова обвинувачують у фінансуванні тероризму. Засідання призначено на 12 червня о 14:30 в Голосіївському районному суді міста Києва.

Поставки зерна в Росію. Володимир Войников — ексдепутат Бердянської міської ради, власник одного з найбільших агрохолдингів Запорізької області. Слідство встановило, що він поставляв українське зерно і продукти садівництва з тимчасово окупованої території у Росію. За версією прокуратури, чоловік виїхав із Бердянська і дистанційно керував фірмою. Разом із партнером перереєстрував свій бізнес за російським законодавством, сплачував податки, уклав контракт із окупаційним “міністерством освіти і науки Запорізької області”. Врожай вивозили через бердянський порт. Войникова затримали у Києві. Його обвинувачують у колабораціонізмі. Засідання призначено на 12 червня о 16:00 в Оболонському районному суду міста Києва.

“Гдє больнічка воєнних, знаєш?” Іван Каптель — громадянин РФ, який жив у прикордонному селищі на Чернігівщині та займався пасажирськими перевезеннями. СБУ встановила, що Каптеля завербували російські спецслужби, коли він їздив у Росію до родичів. Він нібито передавав росіянам у месенджерах інформацію про розташування ЗСУ. У листопаді 2023 суд узяв чоловіка під варту за обвинуваченням у несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Засідання призначено на 13 червня о 14:30 в Оболонському районному суді Києва.

Рух пацифістів. Юрій Шеляженко — блогер, у 2007—2014 роках був помічником депутата Печерської райради від БЮТ Григорія Костинського та помічником нардепа, стояв біля витоків ГО “Український рух пацифістів”. Слідство встановило, що він неодноразово закликав киян ухилятися від мобілізації та називав російське вторгнення “загостренням збройних конфліктів”. У вересні 2023 року СБУ затримала його в Києві. Чоловіка звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. Засідання призначено на 11 червня о 14:15 у Печерському районному суді Києва.

Паша “Мерседес”. Митрополит Павло (Петро Лебідь) ― намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ. Був депутатом Київради від Партії регіонів, виступав проти автокефалії ПЦУ, підтримував розгін Євромайдану, говорив про неподільність України та РФ, погрожував журналістам. У 2023 році суд помістив його під домашній арешт на два місяці, а згодом випустив під заставу у понад 33 млн грн. Його обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Засідання призначено на 12 червня о 9:00 у Печерському районному суді міста Києва.

Співи за Росію в Лаврі. Анатолій Войтенюк, архімандрит УПЦ (МП), “прославився” через співи у Києво-Печерській Лаврі. У мережу потрапило відео, де парафіяни у церкві співають “Звон пливьот, пливьот над Росією, пробуждаєтся матушка-Русь”. За даними слідства, саме Войтенюк дозволив використовувати приміщення Лаври для таких співів, щоб утвердити ідеологію про належність України, Росії та Білорусі до однієї “Святої Русі”. Войтенюку інкримінують заперечення збройної агресії РФ. Засідання призначене на 13 червня об 11:00 у Печерському районному суді Києва.

Поплічник Монтян. Денис Філіпов живе в Києві. За версією слідства, він вів пропагандистський Telegram-канал Тетяни Монтян, яку підозрюють у колабораціонізмі. Наразі вона в Росії. Раніше Філіпов балотувався до Київради від команди Монтян. У публікаціях каналу він заперечував причетність росіян до повітряних ударів по цивільних об’єктах України, постив фейки про ситуацію на фронті. Злочинність таких постів підтвердила лінгвістична експертиза. Філіпова обвинувачують у виправдані та глорифікації РФ. Засідання призначене на 12 червня об 11:00 у Солом’янському районному суді Києва.

Інформування ФСБ. Олексій Сидорович ― заступник начальника інформаційно-аналітичного відділу Управління СБУ в Херсонській області Олексія Сидоровича. За даними слідства, він передавав російським спецслужбам інформацію з грифом “таємно” і “цілком таємно”. Вона стосувалася мобілізаційної готовності, антитерористичних навчань, оперативно-розшукової діяльності і суспільно-політичної обстановки в регіоні. У червні 2021-го Сидорович розмістив у чернетках електронної пошти архів під назвою “Щось” — інформацію, яку зібрала Херсонська СБУ щодо політичної і виборчої ситуації в регіоні”. У липні 2021 року, за даними слідства, розповів ФСБ РФ про заплановані командно-штабні навчання на території польового артилерійського складу і приїзд на Херсонщину тодішнього заступника голови СБУ Руслана Баранецького. Сидоровича обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на 13 червня о 16:30 у Солом’янському районному суді Києва.

Депутат від ОПЗЖ. Сергій Остапенко з Херсона був місцевим депутатом від ОПЗЖ, а після окупації міста лишився працювати у “міністерстві внутрішніх справ” росіян. Його затримали. Остапенку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначене на 11 червня о 15:30 у Шевченківському районному суді Києва.

Київська область

Посилки в Росію. Євген Мурзінцев — військовий РФ, який брав участь в окупації Київщини. Із Білорусі він надіслав награбоване майно у Рубцовськ посилкою вагою 24,34 кг. Його обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 11 червня о 14:15 у Бородянському районному суді Київської області (in absentia).

Здача ветеранів АТО і підпал пожежної частини. Олександр Недашківський і В’ячеслав Савенок працювали у 41-й пожежно-рятувальній частині ДСНС у Київській області. За даними обвинувачення, вони за винагороду від російських військових підпалили свою частину в селищі Іванків 22 березня 2022 року, видавали окупантам ветеранів АТО і патріотично налаштованих місцевих. Їм інкримінують держзраду. Засідання призначено на 10 червня о 14:30 у Вишгородському районному суді Київської області.

Фільтраційні заходи. Василь Полтінін — російський сержант, який окупував Київщину у 2022 році. Слідство встановило, що в березні 2022-го в селі Катюжанка Вишгородського району він проводив обшуки, аби знайти українських військових і правоохоронців. Полтінін, як встановило слідство, ув’язнив у підвалі школи двох чоловіків, які служили в зоні АТО. Російський військовий вимагав від полонених інформацію про розташування позицій ЗСУ, правоохоронців й атовців. Погрожував розстрілом за те, що чоловіки служили у 2014 році на сході України, не давав їм їсти й пити. Свої дії пояснював фільтраційними заходами. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 12 червня об 11:30 у Вишгородському районному суді Київської області (in absentia).

Адреси атовців. Андрій Покусай — мешканець села Глібівка Вишгородського району. Як каже слідство, під час окупації чоловік здавав російським військовим адреси місцевих атовців. Цих людей викрадали і катували. Він і сам брав участь у побитті місцевого та погрожував його дружині вбивством. СБУ затримала чоловіка у грудні 2022 року. Його обвинувачують у держзраді. Засідання заплановане на 14 червня о 15:00 у Вишгородському районному суді Київської області.

“У всьому винні США”. Дмитро Корнійчук — блогер, називає себе “політичним ‎аналітиком”. Слідство встановило, що він через Telegram, YouTube та Х (Twitter) виправдовував агресію РФ проти України. Він стверджував, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочав не Путін, а Джо Байден, і загалом у всьому, що відбувається, винні США. Раніше був частим гостем на телеканалах “112 Україна”, “НАШ” та NewsOne. Чоловіка обвинувачують у виправданні агресії РФ проти України. Засідання призначене на 14 червня о 12:00 у Києво-Святошинському районному суді Київської області.

Зґвалтування вагітної. Арслан Саліхов і Рінат Хакімянов — російські військові із 90-ї танкової дивізії, які окупували Броварський район у 2022 році. Слідство встановило, що Хакімянов разом зі ще одним росіянином затримали місцеву жінку в будинку. Вона сказала, що вагітна і просила її не чіпати. Саліхов, йдеться у матеріалах слідства, залишився на вулиці для охорони, а Хакімянов разом зі ще одним військовим по черзі ґвалтували жінку, при цьому вони її били, душили, вибили чотири зуби. Також Саліхов і Хакімянов нібито викрали телефони місцевих і примусили одного чоловіка рити окопи. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 11 червня о 10:00 у Броварському міськрайонному суді Київської області (in absentia).

Розстріл сім’ї. Вадим Овчинніков — командир розвідувального взводу розвідроти 37-ої окремої мотострілецької бригади 36-ої загальновійськової армії РФ. Михайло Жаркой, Алдар Гарматаров, Сергій Зваричевський, Артем Бєліков, Іван Нагуманов — його підлеглі. Як встановило слідство, під час окупації Бучанського району Київщини на початку березня 2022 року Овчинніков наказав підлеглим розстріляти авто із цивільними, які намагались евакуюватися. Так вони вбили чоловіка із дружиною та їхню 15-річну доньку. Молодшій 9-річній доньці вдалося вижити. Росіянам інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 10 червня об 11:15 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Вогонь на ураження. Антон Гарін — військовий РФ, який окупував Гостомель у лютому 2022 року. Слідство встановило, що разом із іншими військовими РФ він відкрив вогонь по цивільному авто. Водій отримав численні поранення. Гаріна обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 10 червня о 9:45 в Ірпінському міському суді (in absentia).

Захоплення Гостомеля. Вадим Паньков — російський командир 45-ї окремої бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ ЗС РФ. Прийняв присягу на вірність народу України у 1992 році, але вже за рік став військовим РФ. У 2001 році отримав звання Героя Росії за виконання завдань на території Північного Кавказу. Планував і керував захопленням аеродрому в Гостомелі та спробами прориву на Київ. Йому інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Судове засідання призначено на 12 червня о 15:30 в Ірпінському міському суді Київської області (in absentia).

Сумська область

У Росію і назад. Олексій Шибаєв — колишній заступник сільського голови Новослобідської громади Сумської області. Слідство встановило, що під час окупації частини Сумщини Шибаєв виїхав до Росії, де отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності. Він повернувся на Сумщину, ас воє зникнення пояснював російським полоном. Згодом він звільнився з посади заступника сільського голови та влаштувався до місцевої агрофірми. Під виглядом робочих поїздок розвідував знаходження підрозділів сил Оборони та передавав ФСБ. Шибаєву інкримінують держзраду. Засідання призначено на 12 червня о 09:30 у Конотопському міськрайонному суді.

Заклик до перемовин. Олександр Курпіль — депутат Охтирської районний ради від партії “Наш край”. Слідство вважає, що він поширював заклики до зміни кордонів України та перемовин, допомагав росіянам із продуктами, маршрутами, супроводжував їх. Йому інкримінують державну зраду. Засідання призначено на 12 червня о 10:30 в Охтирському міськрайонному суді Сумської області.

Коригування артилерії. Слідство вважає, що мешканець Сумщини Андрій Полулях під час окупації Охтирського району допомагав окупантам: супроводжував колону військової техніки, допомагав коригувати артилерію, повідомляв про розташування підрозділів ЗСУ. Чоловік перебуває під вартою. Його обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 12 червня о 13:00 в Охтирському міськрайонному суді Сумської області.

“Шахед” по Сумах. Олена Анцибор — росіянка, яка проживала у Сумах за посвідкою. За даними СБУ, вона допомагала росіянам з коригуванням безпілотників Shahed. Зокрема, збирала й передавала через Telegram інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Також намагалася сформувати мережу “однодумців”. Жінку затримали після чергової атаки безпілотників. Їй інкримінують держзраду. Засідання призначено на 11 червня о 10:00 у Ковпаківському районному суді Сум.

“Каральні загони”. Максим Волчек, Олексій Рижковіч, Рустам Ірзаєв, Петро Ілюшин, Вадим Мітін — військові 423-го мотострілецького полку ЗС РФ. Вони захоплювали Тростянець у лютому-березні 2022 року. Слідство встановило, що чоловіка входили до складу “каральних загонів”, що викрадали та катували цивільних у підвалі захопленого елеватора, де облаштували катівню. У СБУ зауважили, що особливо жорстоким був Волчек, за що командування РФ нагородило його медаллю Суворова. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 13 червня о 10:00 у Тростянецькому районному суді Сумської області (in absentia).

Харківська область

Погрози вбивством. Максим Янголенко — командир взводу 252-го гвардійського мотострілецького полку орденів Суворова та Олександра Невського 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу. Слідство встановило, що у травні 2022 року в Ізюмі він, п’яний, наказав підлеглим вдертися до приватного будинку. Мешканець вийшов назустріч із піднятими руками, попросив не стріляти. Янголенко говорив, що шукає коригувальника, стріляв у чоловіка над головою. Наступного дня росіяни знову прийшли до будинку і Янголенко погрожував господарю вбивством. Росіянина обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначено на 10 червня о 13:00 у Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Катівня на Харківщині. Антон Поляков — підполковник армії РФ. Як з’ясувало слідство, під час окупації Ізюмського району Харківської області за його наказом облаштували катівню. Там російські військові знущалися з ветеранів АТО й інших цивільних. Його обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 11 червня о 14:30 в Дзержинському районному суді Харкова (in absentia).

Лісівник із Харківщини. Андрій Сидоренко до повномасштабного вторгнення працював старшим майстром лісу Борівського лісництва на Харківщині. Очолив лісництво при окупантах. Чоловіку інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 13 червня об 11:00 у Дзержинському районному суді Харкова.

Поліцейський-еколог. Максим Нестеров до повномасштабного вторгнення РФ був поліцейським відділу реагування патрульної поліції Ізюмського райуправління. Після окупації міста, каже слідство, чоловік перейшов на бік ворога — став начальником відділу природних ресурсів та екології окупаційної адміністрації в Ізюмі. Нестерова взяли під варту. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 29 травня о 15:45 у Дзержинському районному суді Харкова.

Розчленування на Харківщини. Віталій Піддубний та Олексій Горбунов — військові 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ, Руслан Гончаров — військовий 202-го мотострілецького полку ЗС РФ. Слідство встановило, що навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих. Під час таких “рейдів” нібито масово викрадали і вбивали людей. СБУ встановила, що Піддубний застрелив із автомата місцевого фермера. Щоб приховати злочин, вони разом із Горбуновим та Гончаровим розчленували і спалили тіло вбитого. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Засідання призначене на 11 червня о 9:50 в Орджонікідзевському районному суді Харкова (in absentia).

Полювання на HIMARS. Володимир Гриценко — мешканець Харківщини. За інформацією правоохоронців, він передавав через свого родича, який живе у Росії, дані для ФСБ. Зокрема, про дислокацію і переміщення військової техніки у Донецькій області. Особливо чоловіка цікавило розташування систем HIMARS. Гриценка затримали. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначено на 10 червня о 14:00 в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Фермерка з Харківщини. Наталія Проценко — власниця сільгосппідприємства, депутатка Шевченківської селищної ради від ОПЗЖ. Як встановило слідство, під час окупації громади у 2022 році вона надала своє підприємство росіянам для розміщення та ремонту техніки. Крім цього, організувала продаж збіжжя до Росії. Жінці інкримінують пособництво країні-агресору. Засідання призначено на 11 червня о 10:40 в Орджонікідзевському районному суді Харкова.

Зґвалтування на Харківщині. Еміль Ахмеров, Маммі Маммієв, Костянтин Шляпніков ― командир полку, командир відділення та водій відповідно — російські військові, які окупували Харківщину. Прокуратура вважає, що вони зґвалтували дівчину під час окупації області. Засідання призначено на 13 червня о 10:00 у Дзержинському районному суді міста Харкова (in absentia).

Допомога з російськими ешелонами. Євгеній Кулик, Володимир Скубашевський, Олексій Григор’єв ― колишні посадовці Укрзалізниці, які, як каже слідство, допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну. Після звільнення Харківщини один із них втік до РФ, решта вирішили “залягти на дно” в регіоні. Їх затримала СБУ. Всіх трьох обвинувачують у пособництві державі-агресору. Засідання призначене на 12 червня о 14:15 у Червонозаводському районному суді Харкова.

Пограбування Добкіна. Артем Борісов, Дмитро Кузьмін, Михайло Домрачов, Сергій Мушта — військові армії РФ. За даними слідства, під час окупації Харківщини кримінальний авторитет “Чиж” організував пограбування будинків. Для цього залучив російських військових і містян Віталія Гречка, Бежана Гаспаряня, Аліну Білуху, яких уже притягували до кримінальної відповідальності. Серед пограбованих була й родина екснардепа Михайла Добкіна. Також ця група, стверджує слідство, катувала цивільних. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 12 червня о 16:00 у Чугуївському міському суді Харківської області (in absentia).

Чернігівська область

Розстріл через білизну. Сат Аржаан ― російський військовий із 55-ої окремої мотострілецької бригади. Слідство вважає, що він розстріляв двох українських військових у селі Слобода на Чернігівщині. Коли до села зайшли росіяни, місцевий чоловік сховав двох українських військових, що випадково там опинилися. Він дав їм цивільний одяг, але вони не переодягнули білизну. В один із днів росіяни вивели всіх із підвалу й наказали роздягнутися ― так зрозуміли, що серед цивільних двоє мають стосунок до ЗСУ. Їх розстріляли. Аржаана обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 12 червня о 09:30 у Деснянському районному суді Чернігова (in absentia).

Чернігівський залізничник. Нагадуємо про справу Юрія Донцова, якого обвинувачують у державній зраді. Він керував підрозділом Укрзалізниці. Слідство вважає, що Донцов передавав росіянам інформацію про критичну інфраструктуру Чернігова, той вину заперечує. Засідання призначене на 11 червня о 14:30 у Новозаводському районному суді Чернігова.

Керівник підрозділу “Укрзалізниця”. Віктор Якунін ― екскерівник підрозділу “Укрзалізниці”. Прокуратура вважає, що він за вказівками кураторів збирав і передавав представникам Росії інформацію щодо розташування обʼєктів критичної інфраструктури. Чоловіка затримали у лютому 2023 року. Його обвинувачують у державній зраді. Засідання призначене на на 11 червня о 14:30 в Новозаводському районному суді міста Чернігова.

Дніпропетровська область

Депутат із Куп’янська. Олександр Радченко ― засновник і генеральний директор Куп’янського молочноконсервного комбінату. За часів президентства Ющенка очолював місцеву РДА, згодом безуспішно балотувався до Харківської облради від “Батьківщини”. У 2022 році став депутатом Куп’янської райради від “Слуги народу”. Під час окупації міста, каже слідство, співпрацював з росіянами: перереєстрував підприємство у “податковій” окупантів, відкрив рахунки в російському банку, відвантажував продукцію до окупованої Луганщини. У жовтні 2022 року його затримала СБУ. Радченку інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 11 червня о 10:00 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

Граната та ЗСУ. Максим Євстігнєєв ― мешканець Дніпропетровської області. Правоохоронці проводили щодо нього розслідування за фактом зберігання гранати. Під час перевірки телефонів дізналися, що він поширював дані про переміщення техніки ЗСУ. Йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 12 червня о 12:55 у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області.

“Лобзик”. Олхазур Юсупов ― російський військовий із позивним “Лобзик”, який окупував село Макіївка Луганської області. Слідство встановило, що з березня по квітень 2022 року він жорстоко поводився із цивільними, бив людей, привласнював майно. Дванадцятого квітня разом із іншими росіянами пограбував дім: забрали золоті прикраси, мобільні телефони, техніку на 50 тисяч гривень, готівкою 1000 євро, 100 доларів і 15000 гривень. Юсупов побив власницю квартири, звинувативши її в диверсії. Жінку відвезли до місцевої школи, де били електричним струмом і металопластиковою трубою по руках, ногах і спині, вимагали сказати, куди вона заховала українські прапори. Цим керував Юсупов. Його обвинувачують у порушенні звичаїв і законів війни. Засідання призначене на 14 червня о 09:00 у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області (in absentia).

Мобілізація луганців. Вікторія Турубара ― мешканка Луганщини, яка керує окупаційним “військкоматом” у місті Довжанськ, що окуповане з 2014 року. Окупаційний “військкомат” вона очолила у 2023 році, а раніше керувала його підрозділом у Сорокиному. За даними слідства, жінка наказувала мобілізувати жителів окупованої Луганщини на військову службу у лавах армії РФ. Їй інкримінують порушення законів і звичаїв війни. Засідання призначене на 14 червня о 09:00 у Першотравенському міському суді Дніпропетровської області (in absentia).

Житомирська область

Освітянка. Людмила Красуцька ― заступниця директора ліцею у Житомирі та вчителька математики. Слідство вважає, що вона виправдовувала дії Росії проти України. Її відсторонили від посади та звинувачують у виправдовуванні збройної агресії РФ. Засідання призначено на 11 червня о 16:00 у Богунському районному суді Житомира.

Підприємець. Роман Кучер — житомирський підприємець і голова ГО “Молода влада”. У 2020 році СБУ обшукала його оселю у справі про створення та організацію “територіальних громад самостійної української держави Україна Київської Русі”. Тепер же йому інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ. Засідання призначене на 12 червня о 10:00 у Корольовському районному суді Житомира.

Запорізька область

Камери для шпигунства за ЗСУ. Олексій Шептаєв — мешканець Запорізької області, був мобілізований до Нацгвардії. Як каже слідство, з ідеологічних мотивів чоловік вирішив співпрацювати з ворогом. На виконання завдання представника РФ він встановив камери онлайн-стеження в зоні оперативно-стратегічного угруповання ЗСУ. Йому інкримінують держзраду. Засідання призначене на 10 червня о 13:00 у Хортицькому районному суді Запоріжжя.

“Антифашист”. Андрій Коваленко — мешканець Запорізької області. Як встановило слідство, має проросійські погляди, тому передавав представникам РФ дані про розміщення виробничих і науково-дослідних потужностей “Укроборонпрому” у Запоріжжі. У спілкуванні в месенджерах він висловлював проросійські думки, поширював пропаганду, обурювався, чому “стоїть Київ” та дякував від імені “антифашистів міста” за атаки на українські міста. Чоловіка звинувачують у держзраді. Засідання призначене на 12 червня о 10:00 у Шевченківському районному суді Запоріжжя.

Львівська область

Соратниця Медведчука. Інна Іваночко — очільниця Львівської облорганізації ОПЗЖ та громадського руху Медведчука “Український вибір — право народу” у регіоні. Іваночко обвинувачують в антиукраїнській діяльності та просуванні ідеї федералізації України. Прокуратура встановила, що вона організовувала конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надати особливий економічний і культурний статус Галичині, від’єднати її і дати автономію. В інтерв’ю російським медіа жінка як “політична експертка” поширювала вигадки пропаганди про русофобію, фашизм, нацизм та бази НАТО в Україні. Її обвинувачують у держзраді. Засідання призначене на 12 червня об 11:00 у Галицькому районному суді Львова.

Вербування для обстрілу Яворівського полігону. Олександр Свистунов — уродженець Львова, керівник кількох проросійських громадських організацій, що діяли в Україні до 2014 року. З 2006 по 2010 роки він був депутатом Верховної Ради Криму 5-го скликання. Після Революції Гідності він переїхав до Криму, балотувався до російської держдуми. За даними слідства, він завербував свого давнього товариша, ветерана КДБ Олександра Косторного для корегування обстрілу Яворівського полігону. Свистунову інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначене на 13 червня об 11:00 у Галицькому районному суді Львова (in absentia).

Справа Киви. Ілля Кива — екснардеп із ОПЗЖ, якого ліквідували у грудні 2023 року. За матеріалами справи, у Росії він взяв участь в одному з пропагандистських шоу. Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Також пропонував фізично усунути Президента України й інших високопосадовців держави, закликав до ведення агресивної війни на території України. Киву звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну влади. Засідання призначене на 12 червня о 12:30 у Личаківському районному суді Львова (in absentia).

Миколаївська область

Обстріли Миколаєва. Дмитро Топор — уродженець Миколаєва. За даними слідства, у лютому і червні 2023 року він передав представнику РФ відомості про розташування військовослужбовців ЗСУ. За вказаними координатами був розташований багатоквартирний будинок, а не військовий об’єкт. Чоловіку інкримінують держзраду та пособництво у порушенні законів і звичаїв війни. Засідання призначено на 11 червня о 10:00 у Центральному районному суді Миколаєва.

Розміщення військ у Миколаєві. Ростислав Савченко — мешканець Миколаєва. Як встановило слідство, у березні 2023 року він погодився допомагати представнику РФ збирати дані про розташування ЗСУ у Миколаєві. Він передав три локації, де бачив військових. За це отримував гроші. Савченка звинувачують у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення ЗСУ. Засідання призначено на 11 червня о 14:30 у Центральному районному суді Миколаєва.

Одеська область

“Війна братніх народів”. Павло Ярош — мешканець Одеси. Як каже слідство, він звертався від імені своєї ГО “Ярош “Україна” понад усе” до СБУ з проханням порушити справу проти президента Володимира Зеленського через “державну зраду”. За час повномасштабної війни Росії проти України Ярош поширював заяви про війну “братніх слов’янських народів” і “тотальне знищення українських і російських чоловіків”. Його обвинувачують у виправдовуванні російської агресії. Судове засідання призначено на 13 червня о 14:00 у Київському районному суді Одеси.

Координати Таврійського напрямку. Слідство вважає, що Олег Одуд зі спільником збирав і передавав росіянам координати для коригування ракетних ударів. Наприклад, залізниці, енергетичних і військових об’єктів, блокпостів. За кожну локацію мав отримати $100, але не встиг. Його затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначено на 13 червня о 12:40 у Малиновському районному суді Одеси.

Посада при окупантах в Одесі. Андрій Кулик — мешканець Одеси. За даними слідства, чоловік зняв об’єкти військового призначення на території міста і шукав контакти ФСБ, щоб передати інформацію. Його знайомий повідомив, що може “звести” його з потрібними людьми, але він має засвідчити готовність до конфіденційного співробітництва. Кулик погодився і просив, аби в обмін на це його призначили керівником департаменту ЖКГ в окупаційній адміністрації після захоплення міста. Чоловіка затримали за підозрою у державній зраді. Засідання призначене на 14 червня об 11:00 у Суворовському районному суді Одеси.

“Єврейські фашисти”. Сергій Александров — мешканець Одеської області. Як каже слідство, він створив Telegram-канал на 45 підписників і поширював проросійську пропаганду, називав українську владу та військо “єврейськими фашистами”. Александрова взяли під варту. Йому інкримінують виправдовування збройної агресії РФ. Засідання призначене на 14 червня о 14:00 у Южному міському суді Одеської області.

Рівненська область

Глорифікація. Сергій Кобзєв — мешканець Рівненської області. За даними слідства, він виправдовував російську агресію. Чоловік перебуває під домашнім арештом. Засідання призначене на 11 червня о 09:00 у Рівненському міському суді Рівненської області.

Херсонська область

Оформлення бізнесу під час окупації. Анатолій Воронов — директор і власник малого приватного підприємства “Євгенія” з Новоберислава. Після захоплення Херсона Воронов перереєстрував підприємство, отримав дозвіл на роботу від окупаційної адміністрації і платив податки до російського бюджету. Згодом виїхав і у Кривому Розі хотів відкрити нове підприємство з перевезень. Воронову інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 11 червня о 14:00 у Великоолександрівському районному суді Херсонської області.

Вивезення дітей до Криму. Інеса Чамлай — колишня заступниця директора Херсонської обласної екстреної меддопомоги. За даними слідства, під час окупації жінка співпрацювала з росіянами і розпорядилася передати окупантам 24 автомобілі “швидкої”. Ними росіяни вивозили дітей з Херсонщини до Криму і Росії, евакуювали поранених російських військових. Жінку затримали під час спроби виїхати з України в Європу. Їй інкримінують пособництво державі-агресору. Засідання призначено на 11 червня о 09:00 у Херсонському міському суді.

“Референдум”. Леонід Пугачок — мешканець Херсонської області. Його прізвище є в мазі “Миротворця” як учасника фейкового “референдуму” з приєднання Херсонської області до Росії. Чоловікові інкримінують колабораціонізм. Засідання призначено на 12 червня о 13:00 у Херсонському міському суді.

Чиновник із Херсона. Вадим Штепенко — колишній очільник пресслужби Херсонської ОДА, у 2011 році працював директором херсонського комунального рекламного підприємства. Під час окупації, каже слідство, він перейшов на бік РФ та виготовляв агітаційні матеріали для референдуму окупантів. За даним обвинувачення, чоловік переоформив власне рекламне приватне підприємство відповідно до російського законодавства та виконував замовлення окупаційної адміністрації. Засідання призначено на 13 червня о 14:30 у Херсонському міському суді.

Чернівецька область

Втеча чоловіків за кордон. Олексій Дамян — мешканець Чернівецької області. За даними слідства, він причетний до протиправного перетину кордону чоловіків призовного віку. Його звинувачують у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Засідання призначено на 13 червня о 15:30 у Шевченківському районному суді Чернівців.

Джерело: Медійна ініціатива за права людини