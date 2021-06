Очень долгий ковид. Четыре версии происхождения ПКС и его самые опасные последствия

Впрочем, бывает и так, что после «выздоровления» от Covid-19 у пациента остается целый букет симптомов, подпадающих под описание ПКС. Вот, например, как описывала свое состояние Эшли Николь, 35-летняя адвокат из Альберты.

Everyone says they are sick of Covid and I couldn’t agree more. This is the 255th morning I have woken up with blinding head pain that blurs my vision, pain in my throat that feels like I swallowed glass, gasping for air with a chest that feels like an overly wound elastic.

— Ashley (@ashleynicolea8) December 5, 2020