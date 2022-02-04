Пандемия Covid-19: больные ковидом заражают окружающих быстрее, чем предполагалось
Первое в мире исследование, в котором добровольцы были преднамеренно заражены Covid-19, показало, что симптомы начинают появляться всего через два дня, намного быстрее, чем ожидалось. При этом больные становятся источниками инфекции и заражают окружающих.
Ранее ученые оценивали инкубационный период коронавируса в пять дней отмечает Би-би-си. Финансируемое правительством Великобритании исследование показало, что уровни вируса Sars-Cov-2 в носу и горле достигают пика через пять дней, хотя участники оставались заразными в среднем в течение девяти дней и максимум 12 дней после заражения.
Исследователи заявили, что их результаты подтверждают рекомендации о том, что люди должны находиться в карантине в течение 10 дней после появления первых симптомов или положительного теста на ковид.
Исследование проходило в специальном отделении больницы Royal Free Hospital в Лондоне. Восемнадцать из 34 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет заразились после введения низкой дозы исходного штамма Sars-Cov-2 через капли в нос. Ни у кого не было серьезных симптомов, хотя 13 человек временно потеряли обоняние. Только у одного участника эксперимента потеря обоняния наблюдалась и через шесть месяцев.
«Наше исследование раскрывает некоторые очень интересные клинические данные, особенно в отношении короткого инкубационного периода вируса и чрезвычайно высокого выделения вируса из носа», — сказал руководитель исследовательской группы Кристофер Чиу, профессор инфекционных заболеваний в Имперском колледже Лондона.
Высокие уровни вирусной инфекции появлялись сначала в горле и почти сразу же в носу, достигая пика через пять дней. К этому моменту основным источником заражения становилась слизистая носоглотки.
Ученые заявили, что результаты подчеркивают важность правильного ношения масок — так, чтобы они закрывали не только рот, но и нос. Исследование также показало высокую эффективность экспресс-тестов на коронавирус, которые, по словам профессора Чиу, хорошо коррелируют с наличием вируса.
«Несмотря на то, что в первые день или два они могут быть менее точными, но если использовать их правильно и часто, а также немедленно принимать меры в случае положительного результата, это очень поможет в борьбе с распространением вируса», — сказал он.
Его коллега из Имперского колледжа профессор Венди Барклай считает, что, хотя в отсутствие массового тестирования самоизоляция на 10 дней была правильной тактикой, результаты исследования позволяют сократить срок карантина до пяти дней — если в течение двух последующих дней тесты на ковид окажутся отрицательными.
Первоначально исследование было начато, чтобы помочь протестировать экспериментальные вакцины, еще до того, как Pfizer и BioNTech в конце 2020 года объявили о разработке эффективной вакцины.
Джонатан Ван-Там, заместитель главного санитарного врача Англии, считает, что исследование предоставило врачам больше ключевых данных о вирусе. По его мнению, дальнейшие эксперименты с участием людей могут использоваться для ускорения разработки других вакцин против коронавируса и противовирусных препаратов.
Эндрю Кэтчпол, главный научный сотрудник компании hVivo, принимавшей участие в исследовании, заявил, что, хотя ученые сосредоточились на исходном штамме Sars-Cov-2, и между ним и другими вариантами существуют различия в трансмиссивности, за защиту от вируса отвечают одни и те же факторы. Иначе говоря, результаты остаются ценными и для других вариантов — «Дельты» и «Омикрона».
ВОЗ говорит о «ковидном перемирии» в Европе, Швеция и Чехия смягчают ограничения
Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что в борьбе с пандемией в Европе наступило «перемирие». На следующей неделе Швеция снимет большинство коронавирусных ограничений, а Чехия отменяет ковидные паспорта. Новая Зеландия объявила, что будет постепенно открывать закрытые уже два года границы, на американском континенте растет заболеваемость «Омикроном».
ВОЗ предсказывает долгий период покоя в Европе
Директор европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил в среду, что Европу, возможно, ждет «долгий период покоя» в борьбе с пандемией. Эксперт объяснил это сочетанием факторов — приходом весны, менее тяжелой формой последней мутации вируса «Омикрон» и высоким уровнем вакцинации населения.
«Этот период большей защищенности нужно рассматривать как перемирие, которое может принести нам постоянный мир», — сказал Клюге, сравнивая борьбу с коронавирусом с военным конфликтом.
Сегодня же многие страны — и не только в Европе — объявили о послаблении антивирусных ограничений. Среди них -Чехия, Швеция и Новая Зеландия. Дания стала первой страной ЕС, которая объявила о полной отмене ограничений.
Клюге отметил, впрочем, что на прошлой неделе число новых заражений в Европе достигло исторического пика в 12 млн. Несмотря на то, что медики не видят угрозы резкого роста смертности или коллапса национальных систем здравоохранения, в ВОЗ призывают политиков не отменять ограничений полностью и быть начеку.
«Я считаю, что с новыми вариантами, которые неизбежно появятся, можно будет справляться без введения жестких мер, которые были необходимы раньше», — добавил Клюге.
Также глава европейского отделения ВОЗ призвал страны делиться вакцинами друг с другом, чтобы обеспечить защиту всей планеты от вируса.
Швеция снимает ограничения
Власти Швеции заявили о снятии с 9 февраля большинства коронавирусных ограничений. По мнению властей, пандемия вступает в новую фазу по мере распространения нового варианта «Омикрон». Среди отменяемых мер — требование о закрытии баров и ресторанов к 23:00, а также ограничения на количество посетителей.
Для проведения мероприятий в закрытых помещениях больше не потребуются ковидные паспорта, а в общественном транспорте в часы пик больше не нужно надевать маску.
«Пандемия еще не закончилась, но мы вступаем в совершенно новую фазу, — заявила журналистам премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. — Знания об «Омикроне» улучшились. Несколько исследований показывают, что «Омикрон» приводит к менее серьезному заболеванию».
В январе в стране зарегистрировано рекордное количество инфицированных, однако госпитализация в связи с тяжелыми инфекциями не перегружала систему здравоохранения.
Более 83% людей в стране старше 12 лет получили две дозы антивирусной вакцины, и почти 50 процентов получили третью дозу.
Возвращение к работе в офисах, как и к очным занятиям в университетах и высших учебных заведениях, будет происходить постепенно. Тем не менее, власти рекомендовали людям оставаться дома, если у них есть симптомы Covid-19, а пограничные ограничения пока останутся в силе.
Швеция в начале пандемии решила не вводить карантин. На данный момент от связанных с коронавирусом причин погибло более 16 тысяч человек, что соответствует среднему по Европе, но намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.
Дания во вторник стала первой страной Европейского союза, которая сняла большую часть своих внутренних ограничений в связи с Covid-19, за ней в тот же день последовала Норвегия.
Влияние локдаунов на смертность от ковида минимально?
Университет Джонса Хопкинса обнародовал результаты большого исследования работ, посвященных влиянию локдаунов на смертность от коронавируса.
Применив систематический поиск и скрининг на основе заголовков публикаций, ученые обнаружили 1048 исследований, опубликованных к 1 июля 2020 года, в которых в той или иной форме рассматривается влияние локдаунов на уровень смертности.
Исследователи утверждают, что проведенный анализ не выявил значительного эффекта от локдаунов в предотвращении смертности от ковида.
«Исследования, изучающие взаимосвязь между строгостью карантина (на основе индекса строгости OxCGRT), показывают, что в среднем карантин в Европе и США снизил смертность от Covid-19 только на 0,2% по сравнению с политикой в отношении коронавируса, основанной исключительно на правительственных рекомендациях», — говорится в работе.
Новая Зеландия поэтапно откроет границы
Новая Зеландия объявила, что будет открывать свои границы для посетителей поэтапно, начиная с конца февраля. Предыдущие планы постепенного выхода из локдауна сорвал «Омикрон».
Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о закрытии в первый месяц пандемии в 2020 году. Границы страны были закрыты почти два года, если не считать короткого «туристического пузыря» с Австралией.
«С появлением «Омикрона» мы отложили изменение пограничного режима, чтобы получить возможность развернуть кампанию бустеров — шанс, которого у большинства других стран никогда не было», — сказала Ардерн в своем выступлении в четверг.
Сначала граница будет открыта для вакцинированных граждан Новой Зеландии и обладателей новозеландских виз, прибывающих из Австралии, затем для прибывающих из остальных стран и, наконец, для всех вакцинированных посетителей.
Им по-прежнему придется самоизолироваться дома в течение 10 дней, но больше не придется проводить это время в очень дорогих государственных изоляторах, мест в которых, к тому же, всегда не хватает.
Чехия отменяет ковидные паспорта
Со следующей недели в Чешской Республике отменяются требования предъявлять ковидные паспорта — доказательство вакцинации или выздоровления — для посещения ресторанов и развлекательных заведений.
При этом в среду страна, переживающая волну «Омикрона», побила свой ежедневный рекорд по заболеваемости коронавирусом — в этот день зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Но количество госпитализаций пока не увеличилось. С 18 февраля также прекращается обязательное тестирование для предприятий и школ. Прочие меры, в том числе ношение масок в помещении и ограничения по количеству собирающихся вместе людей, останутся в силе.
Отмена ковидных ограничений после зимней волны Covid-19 идет по всей Европе — в Австрии, Италии и Франции.
Чешская Республика занимает примерно 25-е место в мире по количеству смертей от коронавируса и его последствий — около 37 тысяч погибших. При этом по численности населения страна занимает 86-е место в мире.
«Омикрон» распространяется по Америке
Панамериканская организация здравоохранения заявила, что число случаев заражения и смертности от ковида в Северной и Южной Америке по-прежнему растет.
Однако рост числа инфекций, по-видимому, замедляется в местах, которые раньше всего пострадали от варианта «Омикрон». Большинство из 7 миллионов новых случаев заражения кна прошлой неделе зарегистрированы в Северной Америке (около 4 миллионов новых случаев).
В Чили и Бразилии было зарегистрировано рекордное количество ежедневных случаев. По данным регионального агентства здравоохранения, смертность увеличилась более чем вдвое на Кубе, Багамах, Антигуа и Барбуде.
Источник: Би-би-си