Порушників карантину каратимуть – на місці, без суду і слідства?

Центральна влада намагається скинути проблему на місцеве самоврядування Свіжий «коронавірусний» рекорд в Україні – 4 листопада було зафіксовано 8899 випадки інфікування. Таке стрімке зростання змушує центральну владу рішучіше взятися за порушників карантину.

Чи дійсно легковажні громадяни, яких у народі охрестили «ковід-атеїстами», злякаються нових штрафів, розбирались журналісти видання «Главком».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: хто нехтує правилами і рекомендаціями МОЗ (не носить маски у громадських місцях, не дотримується соціальної дистанції і не користується антисептиками) повинен платити штраф.

«Розумію, що на превеликий жаль, у нас кульгає система контролю за дотриманням протиепідемічних правил. Я звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народних депутатів із проханням розглянути та проголосувати на наступному пленарному тижні за законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за дотримання протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок у громадських закладах та транспорті», – зазначив міністр.

Степанов уточнив, що урядовий законопроєкт (до речі, їх два і припадають вони пилюкою у Верховній Раді з початку липня) передбачає запровадження штрафів за перебування в громадських закладах та транспорті без захисних масок чи респіраторів від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів, себто від 170 до 225 грн.

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Сиди дома або виходь, але не порушуй

Ідея штрафувати українців за порушення карантину, який на початку весни запровадив уряд, вперше з’явилася у середині березня. Тоді Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення (ст. 44-3 КУпАП), розділивши покарання для громадян та посадових осіб: від 17 тис. до 34 тис. грн і від 34 тис. грн до 170 тис. грн, відповідно.

Крім цього, парламентарям довелося переписати статтю 325 Кримінального кодексу, яка стосується порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Нині її санкції стартують від 17 тис. до 51 тис. грн і закінчуються позбавленням волі від п’яти до восьми років.

Перераховані законодавчі норми нині активно використовують правоохоронці проти порушників карантину. Натомість уряд, а саме міністерство юстиції, напрацював новий пакет штрафів, які за розмірами в рази менші від діючих.

«Послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок… З метою недопущення зростання кількості хворих, необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок», – такий аргумент виклав міністр юстиції Денис Малюська у пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)».

У разі ухвалення цього документу «безмасочникам» загрожує штраф від 170 до 225 грн, а не 17 тис. грн, як є тепер! При цьому Мін’юст пропонує роль судового арбітра передати виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад, поліції та органам державної санітарно-епідеміологічної служби. На практиці це означатиме, що порушнику не треба чекати на рішення суду – йому одразу на місці випишуть штраф.

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Однак цим не вичерпуються ноу-хау міністра Малюськи. Іншим законопроєктом передбачені штрафи для суб’єктів господарської діяльності, які проґавили і пропустили у громадську будівлю або транспорт громадян без масок або з неправильно вдягнутими засобами індивідуального захисту (респіратори або захисні маски повинні закривати ніс та рот, а не звисати на підборідді – «Главком»). Тут штрафи будуть більшими – від 3400 грн до 5100 грн (від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Але не обійшлося у цій історії без ложки дьогтю. Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради проаналізувало один із законопроєктів і дійшло висновків: чинне законодавство вже містить належні правові передумови для реагування на порушення вимог карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню Covid-19 (юристи парламенту зробили посилання на «карантинну» ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення).

«Звертаємо увагу на відсутність законодавчого визначення понять «захисна маска», «засіб індивідуального захисту», «громадські будинки», «громадські споруди», що використані у поданому законопроекті. Крім того, формулювання «невжиття заходів щодо перебування особи в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту» не дає змоги чітко встановити всі ознаки такого порушення. Відтак при практичному застосуванні пропонованої норми можуть виникнути конфліктні ситуації, загострення соціального напруження», – пояснює Головне науково-експертне управління.

Фото: Главком

Гуманні суди

Поки напрацювання урядовців щодо штрафів за неносіння масок чекають черги для розгляду Верховною Радою українська Феміда розбирається з адмінпротоколами за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення . На початок жовтня суди отримали 34534 протоколів, з яких розглянули лише 18509. Кількість виписаних штрафів стосувалася всього-на-всього 1691 протоколу!

Така статистика реальних порушників карантину навіть обурила президента Володимира Зеленського. У недавньому інтерв’ю українським телеканалам він визнав, що адмінпротоли про порушення карантину, складені правоохоронцями, «потім розбиваються в судах».

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У виданні «Главком» зібрали добірку судових рішень, винесених протягом жовтня:

продавець сільського магазину на Волині перебувала на робочому місці без захисної маски на обличчі. Вину свою жінка визнала і щиро розкаялася. Сказала, що у неї порвалася маска, іншої не було і в селі не було де купити нову. Після цієї події, стверджувала порушниця, вона постійно користується маскою. У підскумку суд звільнив її від штрафу, обмежитись усним зауваженням;

приватний підприємець з міста Зборів Тернопільської області торгувала на ринку без маски. У суді вона пояснила, що дотримується всіх обмежень, які встановлені під час карантину, однак торгувала без засобів індивідуального захисту, оскільки їй було важко дихати. Суд оголосив усне зауваження;

мешканець Черкаської області відвідав міське відділення поліції без маски. До суду не з’явився, але отримав штраф 17 тис. грн;

мешканець Львівщини перебував без маски у самбірському відділі поліції. Порушник розкаявся за скоєне і додав, що у нього скрутне матеріальне становище. Суд змилувався і оголосив усне зауваження;

чоловік перебував у приміщенні сільської ради села Воробївка Одеської області без засобів індивідуального захисту. Покарння суду – усне зауваження;

учень сільської школи Чернівецької області зайшов до місцевого магазину без маски. Пояснив: маску забув, в магазині жодного покупця не було, він прикрив рот та ніс одягом. Суд вирішив обмежитися усним зауваженням;

мешканець Бердянська Запорізької області перебував у супермаркеті без маски. Вини не визнав, сказав, що працівники супермаркету повинні були надати йому маску безкоштовно. У результаті – штраф 17 тис. грн;

мешканка Мукачева Закарпатської області стояла на зупинці громадського транспорту без маски і не мала документів. Покарання суду – штраф 17 тис. грн;

студент харківського навчального закладу був без маски у вестибюлі станції метро. Вину визнав, але сказав, що мешкає з тіткою і не має власного доходу. Суд обмежився усним зауваженням;

мешканець Чернівецької області відвідав магазин без засобів індивідуального захисту. У суді вину визнав і щиро розкаявся. Покарння суду – усне зауваження;

продавчиня магазину продуктів у Коростені Житомирської області була без маски. У суді вона пояснила: коли в магазині нікого не було, маска опустила на підборіддя. Коли ж зайшов дільничний, то вона підняла маску на рот і ніс. Вважає, що це не грубе порушення, крім дільничного в магазині нікого не було. Покарння суду – усне зауваження.

Ніхто не дає гарантій, що нові штрафи від 170 грн до 255 грн більше дисциплінуватимуть українців носити маски у громадських місцях, аніж покарання 17 тис. грн, яке діє нині. Очевидним є те, що центральна влада намагається скинути контроль за порушниками карантину на місцеве самоврядування.

Автор: Віталій Тараненко, «Главком»