Схематоз у прикладах: як крадуть на ремонтах доріг в Україні

Ще за часів Порошенка було вирішено виводити дорожнє будівництво на перші ролі в роздаточній державного бюджету. При Зеленському це таки зробили, закопавши у асфальт за один рік близько 100 млрд грн.

У виданні «Наші гроші» за допомогою судового реєстру зібрали дані про найпопулярніші способи розкрадань у цій сфері.

Відразу оговоримось – абсолютна більшість даних у судовому реєстрі стосуються кримінальних проваджень відкритих по подіям часів Порошенка. По розкраданням часів Зеленського кримінальних проваджень лише кілька.

Відкати

В текстах судових рішень не вживається слово «відкат», в документах мова йде про «необхідність повернення частки отриманих бюджетних коштів за сприяння у перемозі».

Так, наприклад, у справі проти САД у Київській області, яку Нацполіція розслідує з кінця 2018 року, йдеться про 10-15% від вартості закупівлі, які для підрядників були обов’язковою умовою укладання договорів. Як зазначається в тексті ухвали, відкат для замовника підрядник формує за рахунок завищення обсягів виконаних робіт та вартості будматеріалів. Різницю конвертує у готівку через проведення фіктивних операцій.

У Полтавській області, за інформацією правоохоронців, відкат становив 30%. Для розрахунку з чиновниками держпідприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та структурного підрозділу Полтавської ОДА переможці торгів перераховували визначену частину підприємствам транзитно-конвертаційної спрямованості нібито «за бітум, щебінь і інші ТМЦ», у бухобліку робили підміну номенклатури, та обготівковували кошти. Тобто питання конвертації відкату покладалось на підрядника.

«Абонементи»

Так називається вид хабарів, які підрядник регулярно платить замовнику за певну послугу. Наприклад, НАБУ та САП підозрюють власника компанії «Альтком» Олександра Тісленка у щорічній виплаті $300 тисяч голові Укравтодору Славоміру Новаку у 2018-2019 роках. Як зазначив прокурор, дати надання неправомірної вигоди співпадають із діями, які Новак вчиняв на користь «Альткому» по виплаті коштів та пролонгації договору з реконструкції автодороги М05 Київ-Одеса.

При цьому виплати можуть здійснюватись по різному. Новаку передавали як готівкою через його друга, так організовували «спільні підприємства». Фірми «Альтком» і «Онур» створювали у рідній Новаку Польщі компанії, повністю оплачували їх статутний капітал, але половину статутного капіталу записували на того самого товариша Новака. Таким чином кошти від одного засновника могли легально передаватись іншому.

Завищення ціни будматеріалів у ланцюзі підконтрольних фірм-посередників

У жовтні 2020 року правоохоронці почали розслідувати розкрадання коштів на ремонтах доріг у Тернопільській області. Переможець укравтодорівських тендерів «Автомагістраль-Південь» найняв на фактичне виконання ремонту фірму «Техно-Буд-Центр», що була конкурентом на торгах.

Слідчі виявили, що «Автомагістраль-Південь» нібито закуповувала будматеріали, послуги ремонту та оренди техніки за завищеними цінами у фірм з ознаками фіктивності. В судовій ухвалі зокрема згадується ТОВ «Мєдан», у якого «Автомагістраль-Південь» закупила бетону суміш на 834,65 млн гривень за цінами майже на 40% вищими від ринкових. За версією слідства, це дозволило підряднику привласнити понад 300 млн гривень.

«Техно-Буд-Центр» також закуповував будматеріали за завищеними цінами через посередницьку фірму «Спецавтоінвест», з якою має спільних власників. На цій схемі, за підрахунками правоохоронців, держава втратила 70,8 млн. гривень.

«Автомагістраль-Південь» нібито завищувала ціни на будматеріали і на тендерах Одеської САД. Справа стосується закупівель 2017 року на більш ніж 10 млрд. гривень. Зокрема в ухвалі згадується тендер з ремонту автодороги Одеса-Рені. У кошторис вносили ціну бітуму 13 450 гривень/т від фірми-постачальника «Імех». Тоді як за прейскурантом цієї фірми бітум у неї коштував 12 300 гривень/т. Аналогічно у кошторис вписували завищені ціни і по іншим позиціям. Емульсію марки ЕКШ 60 прописали за 16 930 гривень/т, а за прейскурантом постачальника ТОВ «Віраж груп+» вона коштувала 11 300 гривень /т. Щебінь виробництва Гайворонського спеціалізованого кар`єру «Автомагістраль-Південь» оформляла за 838 гривень/м3, а згідно прейскуранту він коштував 440 гривень/м3.

Роботи, що існують тільки на папері

Служба автодоріг у Рівненській області виплатила 3,4 млн гривень ТОВ «Олександрія Кепітал» за дорожні роботи, які підрядник не виконував по ремонту мосту загальною вартістю 11,99 млн гривень.

Через півроку після підписання договору замовник направив компанії листа про суттєве відставання від строків і договір розірвав.

На той момент САД вже виплатила «Олександрія Кепітал» близько 3,4 млн гривень авансу та 0,4 млн грн за підготовчі роботи (розбирання старих залізобетонних конструкцій, дорожніх покриттів та вивіз сміття), що компанія не виконувала.

Завищення кількості машино-годин роботи спецтехніки

Житомирська обладміністрація перерахувала ПП «Сучасне дорожнє будівництво» гроші за ремонт місцевих доріг. Але при оформлені актів приймання виконаних будівельних робіт витрати були завищені: у формі КБ-2в відобразили роботу котків дорожніх, які не використовували або завищили обсяги їх роботи в машино-годинах. «Вказані факти в подальшому впливають на якість виконання робіт та на експлуатаційні властивості дорожнього покриття», вказують слідчі.

Використання будматеріалів низької якості по ціні високоякісних

«Вінницький облавтодор» залучив до ремонту дороги субпідрядника ТОВ «Шляхбуд». За наявною у правоохоронців інформацією, «Шляхбуд» на дорозі застосовував асфальто-бетонні суміші з низьким вмістом бітуму та мінерального порошку, які не відповідали вимогам по міцності й водонасиченню, що відобразилось у поганій якості дорожнього покриття.

Аналогічно недотримувались технологій підрядники САД у Київській області – «Артембуд», «Сервіс-буд Україна» та «Будівельно-монтажний трест № 8», зазначається в ухвалі Печерського райсуду Києва від 17 лютого 2021 року. За даними правоохоронців, ремонтні роботи по улаштуванню асфальтобетонного покриття на понад 600 млн. гривень виконувались підрядниками з технологічними порушеннями, що призвели до лущення та викришування асфальтобетону та появи сітки тріщин на дорогах.

Не використання будматеріалу взагалі

Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради замовив ТОВ «Техдорінвест» ремонт доріг та тротуарів. Співробітники Нацполіції запідозрили, що вартість цих робіт була суттєво завищена, а частина будматеріалу, зазначена в актах, не застосовувались. Наприклад, у дорожньому одязі взагалі відсутній бітум, а шар асфальтобетонного покриття підрядник уклав товщиною близько 3 см (за технічною специфікацією його товщина має бути 5 см), відсутні ознаки роботи котків.

За даними слідства, компанія «Техдорінвест» не має виробничих потужностей, складських приміщень, достатньої власної техніки. Разом ще з двома підрядниками-фаворитами Харківської міськради – ТОВ «Національна дорожньо-будівельна група» та ТОВ «Національна будівельна група» – ці фірми фактично виконують функції «транзитерів» між розпорядником коштів та фіктивними підприємствами. У минулому році «Техдорінвест», «Національна будівельна група» та «Національна дорожньо-будівельна група» отримали 32 підряди Департаменту Харківської міськради на 87,79 млн гривень.

Нелегальний дешевий пісок

У тендерних кошторисах пісок прописують по ринковим цінам легальних кар’єрів. Однак якщо його копати просто поруч з місцем ремонту, то вартість піску буде у рази меншою.

Компанію «Автомагістраль-Південь» запідозрили у нелегальному видобутку піску безпосередньо біля траси Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, що наразі компанія будує за 10,62 млрд гривень. «Зняття верхнього шару землі» відбувалось на ділянці сільгоспу призначення площею не менше 24 га.

Також у справі про нелегальний видобуток піску засвітилась фірма «Онур», її техніку поліція арештувала у 2019 році на території колишнього кар’єру поблизу траси Київ-Харків-Довжанський, яку турки ремонтували за проектом «Панєвропейські дороги». За розрахунками Державної екологічної інспекції у Харківській області, збиток держави від самовільного користування надрами колишнього кар’єру склав 3,84 млн гривень.

Дорогу роблять ширшою на папері

Компанія «БК ІнвестТрейдинг» вказала трасу ширшою на один метр у актах виконаних робіт з ліквідації вибоїн та улаштування нового шару асфальтобетонного покриття. Фірма зазначила, що виконувала ремонт дороги Мала Виска-Димине-Миролюбівка-Гаївка на одній половині проїзної частині шириною 7 метрів. Тоді як згідно з робочим проектом ширина половини дороги становить 6 м. Гроші ж взяли як за сім метрів.

Шар асфальтобетону роблять тоншим

В грудні 2019 року Нацполіцію зацікавив стан ділянки траси /М14/ – Нова Маячка, яку за тендером Херсонської ОДА тільки-но відремонтувало ТОВ «Атлант-Нікополь» за 22,79 млн гривень. Проте через півроку від закінчення ремонтних робіт дорога мала «незадовільний стан». Зазначалась «фактична невідповідність товщі шару асфальтобетонного покриття». Розпочате майже три роки тому кримінальне провадження триває до сих пір, лише 3 лютого 2021 року Херсонський міськсуд ухвалив рішення провести судово-будівельну експертизу дороги.

Автор: Ольга Прокопишина, «Наші гроші»