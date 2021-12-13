Триллион долларов на коррупцию

Украина постоянно находится в топе стран с высокими коррупционными показателями. И началось все еще на заре ее новой независимости. Почти половина украинцев считает коррупцию одной из самых серьезных проблем страны. И только 2% уверены, что проблема коррупции надумана.

Оказывается, что начиная с 2004 года по инициативе ООН ежегодно 9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Цель этого Дня, как говорится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН – углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении и борьбе с ней. Но, если говорить не сухим языком ооновских документов, а на обычным, человеческим, то коррупция – это не столько о морали (хотя и об этом тоже), как прежде всего о нашем кошельке. Коррупция – это зло, которое наносит огромный экономический ущерб, а еще – это история, религия, культура, этнография и т.д. Агентство Укринформ рассказывает об одной из старейших проблем человечества.

Старейшая цитата о коррупции

«Коррупция» слово латинское, древнее и означает порчу, гниение, распад. То есть все то, что происходит со страной, где привыкли требовать, давать и брать взятки. Явление это древнее.

Известна одна из древнейших цитат о коррупции: «Подобно тому, как нельзя распознать, пьют или не пьют воду рыбы, так и невозможно узнать, присваивают ли богатство чиновники, приставленные к выполнению дел». Она взята из политического и экономического трактата Древней Индии Артхашастра (III век до н.э.). Представляете эту даль времени?

Раньше, когда речь шла о коррупции, прежде всего, предполагался подкуп служителей Фемиды. В Древнем Риме термин corrumpere использовался в значениях подкуп судьи или изменение за деньги показаний в суде. При этом даже в священных книгах разных религий есть запрет именно на взяточничество в судах.

Одним из первых европейцев, кто заговорил о коррупции, в том числе и о подкупе судей, был древнегреческий поэт Гесиод, который и сам многое от них страдал.

Кары для взяточников: от сдирания кожи до бросания в смолу

В Древней Персии за взяточничество можно поплатиться даже своей кожей. Если верить историку Геродоту (потому что он многое и придумывал в своих произведениях), в VI веке до н.э. персидский царь Камбис вроде бы приказал живьем содрать кожу с продажного судьи Сисамна и обтянуть ею судейское кресло. На должность судьи был назначен сын казненного – чтобы новый судья всегда помнил, чем может закончиться его карьера. Известна картина нидерландского живописца Герарда Давида «Суд Камбиса» (1498), написанная для городской ратуши Брюгге, где обычно проходили судебные заседания.

Диптих «Суд Камбиса»

Следует заметить, что это жуткое полотно в Украине хорошо известно – его репродукции неоднократно появлялись и в украинских судах, и даже в стенах Верховной Рады.

В знаменитой «Божественной комедии» Данте взяточники кипят в смоле на 8-м круге ада.

Московия – обетованная земля взяточников

Одной из самых коррумпированных стран мира всегда была сначала Московия, а затем и Российская империя. Есть немало старых русских анекдотов о взятках и взяточниках. Император Петр I первым из русских монархов основал в России фискальную службу для выявления «всяческих взяток», а населению велел «без всякого страха» извещать Сенат о коррупционерах. В 1721 году известного коррупционера сибирского губернатора Матвея Гагарина повесили под окнами Юстиц-коллегии в Петербурге, а труп после казни несколько раз перевозили с места на место, «в назидание» чиновникам. Но те не очень испугались… Гагарин курировал торговлю с Китаем; на руководящие должности в таможне поставил своих близких родственников, а большую часть доходов забирал себе. Нещадно обирал он и китайцев – по этому поводу Китай даже направлял ноту протеста русскому царю. Можно также упомянуть русский бестселлер XIX века «Искусство брать взятки» русского литератора Эраста Перцова.

На сегодняшний день объем коррупции в России, по данным российского Национального антикоррупционного комитета, составляет около 300 миллиардов долларов, что равно годовому ВВП Греции.

Американский образец коррупции

Самым настоящим символом американской, в частности нью-йоркской коррупции, стал Дом суда округа Нью-Йорк, известный как «Дом суда Твида» на Чемберс-стрит на Манхэттене в Нью-Йорке. Его строительством занимался одиозный и чрезвычайно влиятельный политик Уильям Твид, работавший в местной администрации в 1850–1870 годах. Твид умел обогащаться абсолютно на всем, с чем имел дело. В результате строительство суда обошлось казне США в полтора раза дороже покупки Аляски у России. Вместе с «партнерами» он украл более 300 миллионов долларов (на сегодняшний день почти 7 миллиардов). Коррупционера в конце концов разоблачили (не в последнюю очередь благодаря карикатурам в прессе), арестовали и он скончался в тюрьме Ладлоу, на строительстве которой раньше тоже успел хорошо нагреть руки.

Карикатура на «шайку Твида» и круговуб поруку: «Кто украл народные деньги?» — «Вот он» / New York Times

Вообще взяточники – люди изобретательные. Например, в ХVІ веке, во времена бурной деятельности английского мореплавателя, а по совместительству и пирата Фрэнсиса Дрейка, испанские чиновники умело списывали на него собственные ограбления казны.

Уничтожив коррупцию, можно за год увеличить бюджет на 500%

Наиболее распространенное определение коррупции принадлежит Всемирному банку, который говорит, что коррупция – злоупотребление служебным положением ради личной выгоды. Всемирный банк также уверяет: за год чиновники по всему миру набирают взятки на сумму свыше 1 триллиона долларов. При этом страны, начинающие искоренять коррупцию, имеют заметный эффект – ежегодные доходы в их казну могут возрасти до 500%. Но, конечно, это в идеале.

В 2001 году в журнале Journal of Japanese Trade & Industry (Япония) было опубликовано исследование, установившее причинно-следственную связь между преобладающим в стране вероисповеданием и уровнем коррупции в ней. Ученые выяснили, что наименее коррумпированные народы исповедуют протестантизм (Финляндия, Дания, Швеция, Канада и др.), за ними идут римо-католики (Южная Европа и Латинская Америка), затем – мусульмане и народы Азии. Замыкают список – народы Африки, а также народы, исповедующие… православие.

Что бог послал

Хотя с этим можно поспорить. К примеру, Швеция в XVII-XVIII веках была одним из самых коррумпированных европейских государств. В США уровень коррупции и сейчас немаленький для развитой страны, правда, меньше, чем был век назад, при том же Уильяме Твиде.

Как определяется коррупция или индексы коррупции

Наиболее популярен индекс восприятия коррупции Transparency International. Есть также International Country Risk Guide от фирмы Political Risk Services, предоставляющей услуги по оценке различных рисков в разных странах и индикатор Всемирного банка Control of Corruption. Принципиальных отличий между ними нет (все покрывают более ста стран, существуют несколько десятков лет и хорошо коррелируются между собой).

Индексы основаны на опросах разных экспертов в разных отраслях и в разное время. Обычно это менеджеры международных компаний, работающих в разных странах и, очевидно, способные квалифицированно ответить на вопросы о коррупции. Качество этих опросов далеко от высокой точности. Общую картину они показывают, однако не раскрывают причинно-следственные связи, которые обычно интересуют экономистов.

Примечательно, что до 1960-х годов были единичные публикации о коррупции. И только с конца 70-х – начала 80-х годов интерес к этой проблематике резко возрос, ведь к ее изучению подключились экономисты. Появились сотни исследований и публикаций. Именно экономисты предложили сместить акцент из соображений о морали на экономическую составляющую.

Коррупция и здравый смысл – связаны ли они?

Экономисты Бенджамин Олкен и Патрик Баррон осуществили довольно интересный проєкт, изучая коррупцию в полевых условиях. Их ассистенты ездили по Индонезии, стране с довольно высоким показателем коррупции, сопровождая местных водителей грузовиков, перевозивших разные грузы из джунглей в порты, фабрики и т.д. Их часто останавливали на полицейских и армейских блокпостах, а также на станциях весового контроля.

Коррупция там обычное явление, поэтому ассистенты просто наблюдали, сколько водители платят. Исследователи обнаружили несколько вещей: чем больше блокпостов на вашем пути, тем меньше вы платите на каждом из них (понятно, что у вас есть некий бюджет, выше которого вам, возможно, вообще не выгодно ехать и вы, соответственно, не готовы платить слишком много); если груз более ценный или грузовик новый, то и взятки больше; чем ближе к концу маршрута, тем выше становятся взятки (если вы знаете, что эта взятка последняя на вашем пути, вы готовы заплатить больше). Таким образом, подтвердились базовые гипотезы микроэкономики, вытекающие из здравого смысла.

Два главных вида коррупции

Коррупция делится на два вида: вымогательство и сговор. Требование (или рэкет) это когда чиновник требует взятки за то, чтобы он выполнял свои прямые обязанности, не нарушая закона. Простой пример. Вы едете на машине, соблюдая правила, но вас останавливаете полицейский и требует взятки, чтобы не создавать проблем. В этом случае взятка – это перераспределение средств. От такой коррупции прежде всего страдают бедные люди, и она увеличивает неравенство. Другой эффект оказывает вымогательство: оно может, например, приводить к закрытию фирмы, когда чиновники требуют слишком много. Впрочем, противостоять вымогательству не очень сложно. Вы просто не даете взятку, а факт вымогательства предаете огласке.

Гораздо хуже заговор. Это когда чиновник берет взятку за то, что он НЕ должен делать: например, берет взятку с водителя, который превышает скорость и позволяет ехать дальше. Здесь ущерб, причиненный коррупцией, практически не связан с размером взятки. Например, взятка строительному инспектору за прием дома не зависит от ущерба от обрушения конструкции и от числа человеческих жертв. Соответственно, когда мы говорим, что триллион, потраченный на взятке – это очень много, реальный ущерб от коррупции может быть значительно больше. Его очень сложно измерить. Заговору противостоять гораздо сложнее, ведь здесь заинтересованы обе стороны коррупционной схемы. Взятки здесь на порядок больше. Да и деньги берутся не из конкретно чьего-то кармана, а у государства, то есть у налогоплательщиков. Поймать коррупционеров в этом случае тоже труднее.

Как бороться с коррупцией?

Международное сообщество приняло немало документов, направленных на противодействие коррупции, но самый важный — Конвенция ООН против коррупции, принятый 31 октября 2003 года. Сегодня это единый универсальный юридически обязательный инструмент борьбы с коррупцией. Для Украины Конвенция вступила в силу с 1 января 2010 года.

Для борьбы с коррупцией специалисты советуют применять системный подход, объединяя реформы и политическую волю. Плюс свободная печать, четкое разделение властей, политическая конкуренция и общественный контроль. Первое, что приходит на ум, это пример Сингапура. Страна, ставшая независимой в 1959 году, была весьма коррумпирована. Приблизительно за 30 лет ей удалось подняться на верхушку антикоррупционного рейтинга. Чиновники начали получать приличные зарплаты, а продвижение по госслужбе стало меритократическим, то есть с учетом профессионализма, а не благодаря деньгам, родственным или другим связям. Проходила также постоянная ротация бюрократов. Никто не «сидел» десятилетиями на одном месте, обрастая коррупционными связями. В то же время чиновников время от времени переводили не только из департамента в департамент, но и из одного региона в другой. Была также дерегулирована экономика, создано антикоррупционное агентство и т.д. Конечно, пример Сингапура, с его жесткой и фактически единоличной властью, скорее уникален, но можно привести другие успешные примеры: Грузии, Гонконга, Израиля.

Украина и коррупция

Украина постоянно находится в топе стран с высокими коррупционными показателями. И началось все еще на заре ее новой независимости. Крупнейшим и известнейшим украинским коррупционером до сих пор считается премьер-министр Украины в 1996-1997 годах и глава парламентской партии «Громада» Павел Лазаренко. Он стал олицетворением украинской коррупции мирового масштаба, ведь за отмывание средств его преследовали не только Украина, но и Швейцария и США, где политика обвинили в отмывании 280 миллионов долларов. Другие дела – «вышки Бойко», «схемы» Курченко и Онищенко, «бриллиантовые прокуроры», судьи-колядники и судьи «с банками», закопанными в огороде.

Почти половина украинцев считает коррупцию одной из самых серьезных проблем страны. И только 2% уверены, что проблема коррупции надумана.

Если же кто-то хочет разоблачить взяточника, может обращаться на правительственную «горячую линию».

Автор: Марк Назаренко, Киев, УКРИНФОРМ