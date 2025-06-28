У Японії стратили відомого “вбивцю з твіттера” який душив, ґвалтував і розчленовував дівчат

Вперше з 2022 року в Японії виконали смертний вирок. Стратили Такахіро Сіраїсі, який в 2017 році вбив дев’ятеро людей. Він стверджував, що вбивав тих, хто мріяв про суїцид.

В основному його жертвами стали дівчата у віці від 15 до 26 років, зазначає ВВС. Він заманював їх на свою квартиру неподалік від Токіо, а потім душив і розчленовував. Деяких він ґвалтував. Адвокати Сіраісі добивалися м’якшого вироку. Вони наполягали на тому, що засуджений виконував бажання своїх жертв.

Про вбивства стало відомо у жовтні 2017 року, коли поліція знайшла частини тіла в місті Дзама, неподалік від Токіо. Знайти зачіпки поліції допоміг брат однієї із зниклих дівчат.

Йому вдалося зайти в твіттер-акаунт (зараз мережа Х) сестри. У особистих повідомленнях він виявив переписку з невідомим чоловіком, який пропонував дівчині зустрітися і виконати її бажання. Водночас поліції нарешті вдалося відстежити шлях цієї 23-річної дівчини за камерами спостереження на вулицях. Розслідування привело їх до непримітного двоповерхового будинку, який ззовні нічим не відрізнявся від інших будинків у цьому районі.

Пізніше ЗМІ охрестили його “будинком жахів”. Двері відкрив чоловік, і поліцейські відразу ж відчули неприємний запах. Вони знайшли дев’ять розчленованих тіл, схованих у холодильниках і ящиках із інструментами. Зверху вбивця присипав рештки наповнювачем від котячого туалету – щоб менше пахло.

Пізніше Сіраїсі зізнався у вбивстві дев’яти людей із суїцидальними намірами та розповів про те, як познайомився з ними у твіттері.

Він говорив жертвам, що може допомогти їм вмерти, а в деяких випадках стверджував, що вчинить самогубство разом із ними.

У його профілі в соцмережі були такі слова: “Я хочу допомогти людям, яким дійсно боляче. Будь ласка, напишіть мені особисте повідомлення в будь-який час”.

Чи вбив Сіраїсі жертв із їхньої згоди, було головним предметом дискусій у cуді.

Прокурори вимагали для нього смертної кари, а адвокати просили м’якше покарання. Вони стверджували, що його жертви дали згоду на те, щоб він їх убив.

Вони також вимагали провести оцінку його психічного стану.

Пізніше Сіраїсі заперечив версію подій, представлену його власним захистом, і заявив, що вбивав жертв без їхньої згоди.

Це ж підтвердила і експертиза: на деяких тілах знайшли сліди від мотузки, яку накинули ззаду, що доводить, що жертви чинили опір.

На оголошення вироку в грудні 2020 року прийшли сотні людей – тоді Сіраїсі винесли смертний вирок.

Що відомо про жертв

Вісім із дев’яти жертв “вбивці з твіттера” були у віці від 16 до 26 років.

Однією з них була 21-річна Мідзукі Міура з містечка Ацугі за 50 кілометрів від Токіо. 22 червня 2017 року вона перестала відповідати на повідомлення та дзвінки. У той же день батьки дівчини знайшли в квартирі записку від доньки. Мідзукі писала, що з’їжджає, тому що хоче почати жити окремо.

Її бойфренд Сього Нісінакє вияснив: останнім, хто бачив Мідзукі, був її приятель, із яким вона познайомилася в інтернеті. Сього якось навіть трохи бачив цю людину – Такахіро, але мало що про нього знав.

30 серпня Сього написав Такахіро і повідомив про зникнення своєї дівчини. Такахіро у відповідь пообіцяв розповісти все, що пам’ятає про їхню останню зустріч із Мідзукі, і запросив Сього до себе додому, в сусіднє містечко Дзама. Після цього Сього ніхто не бачив.

Поліція з’ясувала, що деякі дівчата до свого зникнення ділилися у твіттері думками про суїцид.

Фото,TORU YAMANAKA/AFP via Getty Images / поліція та журналісти біля будинку, де жив Сіраїсі, у день виявлення решток жертв

Батько однієї зі зниклих категорично заперечував можливість того, що його донька могла накласти на себе руки.

Він запевняв, що у 17-річної Акарі було насичене навчання, а весь свій вільний час дівчина малювала, тому що в майбутньому мріяла стати художницею коміксів манга.

Не помічали суїцидальних нахилів у доньки і батьки Мідзукі Міури. Поліція, вивчивши соцмережі зниклих дівчат, дійшла до протилежного висновку.

Що відомо про вбивцю

У 2017 році Сіраїсі було 27 років. Більшу частину життя він прожив із батьком та сестрою.

У якийсь момент він переїхав у Токіо, де знайшов роботу: формально він мав допомагати молодим жінкам шукати роботу, а насправді постачав борделям нових працівниць.

Поліція давно цікавилася фірмою, на яку він працював, а в 2016 році закінчила розслідування. Компанію ліквідували, її працівників судили. Сіраїсі дали умовний строк.

Після цього він кілька місяців намагався знайти нову роботу, але всюди отримував відмову через судимість. Розчарувавшись, він вирішив повернутися в рідне містечко Дзама, де зняв квартиру.

Батько Сіраїсі пізніше розповідав, що син, залишившись без роботи і розійшовшись із дівчиною, казав: “Я не знаю, навіщо мені жити”. Невдовзі він створив той самий акаунт у твіттері.

Він знаходив дівчат, які відкрито писали про те, що їхнє життя не має сенсу, вступав із ними у переписку. А через якийсь час запрошував до себе в гості, де зв’язував їх кабелем, ґвалтував і душив, а потім забирав усі гроші, які знаходив у них.

Деяким із них він давав снодійне. Сього, який приїхав до нього в пошуках своєї дівчини, він підсипав снодійне у напій.

Після арешту Сіраїсі майже пів року проводили психіатричну експертизу та все ж дійшли висновку до того, що він усвідомлює свої дії, тобто є осудним.

Проблема суїцидів у Японії

Суїцид уже багато років є однією з головних причин смерті молодих японців. Проблема настільки гостра, що в 2005 році влада Японії створила штаб із попередження самогубств.

Як пише Nippon.com, в 2024 році з собою покінчили 20 268 людей, 527 із яких були шкільного віку, і це найвищий показник із початку ведення статистики у 1980 році.

Коефіцієнт самогубств, тобто кількість самогубств на 100 тисяч людей, склав 16,3.

Часто люди пишуть про свої суїцидальні думки в інтернеті. Влада знає про цей феномен – японці шукають в мережі однодумців та домовляються про дату та час.