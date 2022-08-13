Убивцю сімох ветеранів суд відпустив під домашній арешт

Вже третій рік у Богунському районному суді Житомира триває розгляд резонансної справи про вбивство семи людей, яке трапилося на березі ставка у селі Новоселиця Попільнянської територіальної громади. У масовому вбивстві та замаху на вбивство обвинувачують 60-річного орендаря ставка Анатолія Захаренка, якого прозвали «попільнянським стрілком». Проведені експертизи та судові засідання поки не дали остаточної версії подій тієї ночі в маленькому селі.

За цей час змінилися голова суддівської колегії і адвокати обвинуваченого, та справа навіть не дійшла до судових дебатів. Утім, у ній стався неочікуваний поворот, коли 27 липня Богунський райсуд своєю ухвалою відпустив Захаренка під цілодобовий домашній арешт без електронного браслета через погіршення стану його здоров’я. Які аргументи висунули адвокати обвинуваченого, як на таке судове рішення відреагували рідні убитих та коли варто очікувати на вирок суду, вивчали в агенції Укрінформ.

Після двох років у СІЗО суд відпустив Захаренка під домашній арешт

За даними слідства, вночі 22 травня 2020 року у селі Новоселиця на березі ставка його 58-річний орендар Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію знайомих із Києва. Ті приїхали святкувати день народження, бували там не вперше. Убиті Андрій Москалець, Владислав Мамиченко, Віталій Вульчин, Ескендер Османов, Роман Ханенко, Олександр Білоус, Володимир Купріянов – ветерани АТО/ООС, військовослужбовці Національної гвардії та волонтери. Утекти та залишитися живим вдалося лише Вадиму Федюніну, у справі він проходить як свідок.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили 6 одиниць вогнепальної зброї, яка була зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваний – власник гладкоствольної рушниці ИЖ-58 16 калібру. Загиблим належали мисливські карабіни «Ремінгтон», «Ругєр», АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ.

У цій справ слідчі призначили майже 200 експертиз. Відповідно до висновків експертів, причиною смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів. Справу, в якій Захаренку інкримінують умисне вбивство та замах на злочин, передали до суду.

23 травня 2020 року Корольовський районний суд Житомира відправив обвинуваченого під варту, а далі справу почав розглядати Богунський райсуд. За цей час у Захаренка змінилися адвокати. Спочатку захисниками підсудного були Марина Шолодько та Ігор Черезов, а згодом замість них до справи долучилися Наталія Пліса, Андрій Циганков (нині мобілізований), Андрій Шкварко та Катерина Воронюк.

Катерина Воронюк

Під вартою Захаренко перебував до 27 липня цього року. Того дня суд прийняв ухвалу, в якій постановив: «Обвинуваченому Захаренку Анатолію Петровичу, 23.06.1962 року народження, змінити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб, тобто до 24 вересня 2022 р., без застосування електронного засобу контролю, заборонивши обвинуваченому залишати житло… Ухвала оскарженню не підлягає».

В ухвалі зазначається, що клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому на більш м’який заявила захисниця Катерина Воронюк. Його підтримали адвокат Циганков і сам Захаренко. Натомість захисник потерпілих та прокурор заперечували проти цього.

У документі також ідеться, що Захаренко має третю групу інвалідності, ряд хронічних захворювань, і судові засідання неодноразово відкладалися через його незадовільний стан здоров’я. Із 13 до 22 липня він перебував у Житомирській обласній клінічній лікарні із діагнозом «гострий інфаркт міокарда» і потребує прийому 8 медпрепаратів, з яких три відсутні в Центрі охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби.

Колегія суддів дійшла висновку, що ризик переховування Захаренка з плином часу зменшився, як і ризик впливу на свідків та експерта (наразі допитані всі свідки обвинувачення та троє експертів, але не допитані двоє свідків захисту та експерт).

Анатолій Захаренко

Сторона захисту заявляє про різке погіршення здоров’я підсудного

Адвокат обвинуваченого Катерина Воронюк долучилася до справи у травні. Каже, що підсудний звернувся до неї через своїх рідних.

За її словами, раніше 24 жителі села Новоселиця зголосилися взяти обвинуваченого на поруки: вони скликали збори, оформили протокол і звернулися із цим до суду. Утім, Богунський райсуд відмовив односельцям Захаренка.

«Починаючи з травня і до часу виходу Анатолія Петровича (з-під варти. – ред.) стан його здоров’я різко погіршився. У нього хронічне захворювання серця. Третього червня він не прибув в залу судового засідання у зв’язку із тим, що у нього були проблеми по неврології зі спиною, але належного лікування так і не отримував. Плюс до того в нього почало різко погіршуватися здоров’я, з’явилися високий тиск і тахікардія. 27 червня на черговому судовому засіданні щодо продовження запобіжного заходу він ходив дуже повільно, прибув в залу судового засідання із паличкою, ледь говорив і повідомив суду, що у випадку, коли йому не буде надана належна медична допомога, він починає сухе голодування, аби прискорити свою смерть, бо більше не може терпіти того, що відбувається у медчастині», – розповідає адвокат.

Воронюк стверджує, що її підзахисний оголосив голодування 27 червня і тримав його до 27 липня. У цей час він нічого не їв, а приймав лише ліки.

«Сторона захисту подала скарги на ім’я Генерального прокурора, в обласну прокуратуру, Уповноваженому з прав людини, і порушила питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом ненадання належної медичної допомоги. Це було орієнтовно 6 липня, а 13 липня його госпіталізували з гострим інфарктом до обласної клінічної лікарні. Інфарктний стан зняли медикаментозно, 22 липня його виписали.

У медичній частині мені надали відповідь, що там є загальні препарати для підтримки стану Анатолія Петровича, інших немає і не буде, їх можна купити тільки за свій рахунок. Але держава зобов’язана надавати належну допомогу. Він не отримував ліки з 22 липня, йому за цей період, окрім вимірювання тиску і уколу, щоб збити тиск, нічого більше не надавали. Нас повідомили, якщо він не буде приймати потрібні препарати, у нього знову буде інфаркт», – говорить Воронюк.

Тож, мотивуючи станом здоров’я Захаренка, його адвокат заявила клопотання про зміну запобіжного заходу на більш м’який. Вона каже, що через кілька днів після виходу з-під варти обвинувачений звернувся до сімейного лікаря, і його знову госпіталізували в обласну лікарню з інфарктом міокарда і стенокардією.

«Уже є погрози мені як адвокату. Мені конкретно вже писали, мовляв, оглядайся. А Захаренку написали: мабуть, треба, щоб прийшли АТОшники. Тобто це пряма погроза, що, мабуть, треба над тобою чинити розправу, якщо ти вийшов з-під варти. Я подала заяву в поліцію про те, що потерпілі і ті, хто їх підтримують, активно втручаються в мою професійну діяльність як адвоката і погрожують фізичною розправою, що прямо заборонено законом. Теж саме звучатиме і про Анатолія Петровича, тому що його життю і здоров’ю є певні загрози», – додає адвокат.

«Основний страх – що він утече»

Від самого початку розгляду справи рідні вбитих приїздили з Києва практично на всі судові засідання. Проте після повномасштабного російського вторгнення вони не мали можливості бути фізично присутніми в суді, тому виходили на відеозв’язок. 27 липня на засіданні був лише їхній представник і адвокат Андрій Черномаз (ще один адвокат Ярослав Ілляш перебуває в лавах тероборони. – ред.). Того дня через різні причини ніхто з потерпілих не зміг приєднатися до судового засідання.

Ухвалою Богунського райсуду м. Житомира, яка відпустила Захаренка під домашній арешт, родичі вбитих обурені.

Дружина Віталія Вульчина Інна Вульчин каже, що потерпілі сподівалися на завершення судового розгляду і винесення обвинувального вироку Захаренку ще до початку цього року, бо фактично всі матеріали справи були досліджені.

«За місяць до зміни запобіжного заходу ми вже бачили ризик того, що суд рано чи пізно піде на цей крок. Із квітня, коли відновилися судові засідання, сторона захисту щоразу розігрувала цілу виставу, яка мала сформувати в суду думку, що Захаренко дуже хворий і не може брати участі в засіданнях. У нього були скарги на тиск і серце, болів поперек, його приносили на ношах в СІЗО для участі в засіданні по відео. Перед тим його адвокат намагався скористатися можливістю витягнути Захаренка із СІЗО під клопотання, що той готовий піти добровольцем воювати, а це спростовує версію про поганий фізичний стан Захаренка.

Взагалі, як тільки у справу зайшов новий адвокат Циганков у листопаді 2021 року, розгляд справи фактично зупинився, а вибір запобіжного заходу розтягувався на 2-3 засідання, бо Захаренку постійно ставало в суді зле. Ми дуже боялися того рішення, яке вони дотиснули, і до останнього думали, що суд на це не піде… Основний страх, що він утече, скориставшись війною. Я не бачу доказів, які пом’якшували б його провину, і напевне, та сторона теж не бачить, тому вони обрали стратегію витягнути його під домашній арешт.

Для нас важливо, аби в результаті був вирок, який визнає Захаренка убивцею, і щоб це не затягнулося на роки або раптом зупинилося через його втечу. Для нас неприпустимо, що обвинувачений у вбивстві семи людей може безкарно повернутися додому. Він несе небезпеку суспільству. Ми очікуємо справедливого покарання, тобто довічного ув’язнення», – говорить жінка.

За її словами, у цій боротьбі потерпілі прагнуть перемогти заради пам’яті своїх рідних.

«Ми розуміємо, що зараз війна, гине багато військових і патріотів, але якщо ми програємо цю справу і вбивця не понесе покарання, то це буде вироком нашій судовій системі і нашому суспільству. Ми хочемо якомога швидшого вироку, бо це теж знущання над нами», – додає Інна Вульчин.

Серед убитих у Новоселиці і брат Еміне Османової (Сахарової) Ескендер Османов. Такий вирок суду її сім’ї важко прийняти.

«Я ніколи не думала, що убивцю мого брата та його шести побратимів, який навіть не розкаявся і погрожував єдиному свідку, що вижив, можуть відпустити під домашній арешт, та ще й без електронного браслета. Це несправедливо. Ми не знаємо, де він зараз перебуває. Коли він убивав наших рідних, у нього серце не боліло. Це семеро військових, учасників АТО/ООС, які могли б зараз захищати нашу країну, як вони це робили з 2015 року.

На мою думку, в нього немає тих усіх хвороб. Він заслуговує максимально можливого вироку – пожиттєвого ув’язнення. А раптом цей нелюд уб’є ще когось? Він має запальний характер, майстерно володіє зброєю, ще й колишній громадянин російської федерації, який, за словами односельців та свідка, колись відбував ув’язнення в рф. Я мамі про цю ухвалу вимушена була сказати через 5 днів, бо розуміла, який для неї це буде удар. Вона шокована і не знає, де шукати справедливості. Кажуть, що з часом біль минає, але це неправда…» – каже потерпіла.

Вироку не варто очікувати найближчим часом

Призначене на 8 серпня засідання відклали за клопотанням прокурора через те, що Захаренко не з’явився в суд, бо перебував у лікарні. Його адвокат Катерина Воронюк приєдналася до розгляду у режимі відеоконференції, а з Наталією Пліс та Андрієм Циганковим не було зв’язку. До суду також не прибув адвокат постраждалих, були лише Інна Вульчин та Еміне Османова.

Воронюк передала суду копію довідки з Попільнянської лікарні, де її підзахисний лікується з 3 серпня. Там стверджується, що його стан здоров’я середньої тяжкості і він перебуває в передінфарктному стані. Наступне засідання у справі про масове вбивство призначене на 23 серпня.

Коли у цій справі буде фінал і вирок суду, сказати не береться ніхто. Адвокат обвинуваченого Катерина Воронюк теж не прогнозує швидкого завершення цієї справи.

«Сторона захисту має ще ряд клопотань, – каже вона. – Після того, як на засіданні з’явиться Анатолій Петрович, всі почують нашу позицію надалі. Для мене зрозуміло, що в матеріалах кримінального провадження багато чого упущено, і сторона захисту буде надавати ще додаткові документи, у тому числі пов’язані з новими експертними дослідженнями, які мають встановити істину у справі. Базувати обвинувачення в умисному вбивстві двох і більше людей на восьми експертизах трупів і не брати до уваги слідчий експеримент мого клієнта, який в принципі говорить правду, на мою думку, це не зовсім професійно з боку прокуратури. Я не думаю, що це найближчим часом завершиться, незважаючи на стан здоров’я Захаренка».

Автор: Ірина Чириця, Житомир; Укрінформ

Фото автора, Національної поліції та з відкритих джерел