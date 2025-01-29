В Україні через алкоголь, наркотики та безкарність значно побільшало смертельних ДТП

В Україні рекордна кількість ДТП з постраждалими і вбитими. Одні з найімовірніших причин зростання – епідемія наркотичного сп’яніння і відсутність невідворотності покарання, зазначає видання Економічна правда.

Ситуація на дорогах країни погіршується. “За 2024 рік зареєстровано 25 781 ДТП з потерпілими, у яких загинули 3 202 особи та 32 023 людини отримали травми”, – повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Види ДТП із потерпілими:

зіткнення (41,7%);

наїзд на пішохода (26,7%);

наїзд на перешкоду (12,2%).

1000 ДТП — через перебування водіїв у стані сп’яніння (алкогольного чи наркотичного). В таких ДТП 110 осіб загинуло та 1302 — травмовано.

4563 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, в яких 180 дітей загинуло та 5225 дітей травмовано.

За рік сталося 6877 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 983 особи та 6357 — травмовано.

Це рекорд, якого в Україні не бачили з 2019 року. Враховуючи тимчасову втрату контролю над частиною територій через велику війну, деякі області значно перевищили показники того року.

Як змінилася кількість ДТП з постраждалими і загиблими 201920212024 Україна500010000150002000025000 ДніпропетровськаЛьвівськаКиївОдеськаКиївськаХарківськаЗапорізькаМиколаївськаДонецькаПолтавськаЖитомирськаІвано-ФранківськаВолинськаСумськаКіровоградськаРівненськаЧеркаськаХмельницькаХерсонськаВінницькаЧернігівськаТернопільськаЧернівецькаЗакарпатськаЛуганська0500100015002000Кількість ДТП з постраждалими і загиблими202120192024 Дані: Статистичні дані НПУ https://patrolpolice.gov.ua/statystyka/ .

Ключовим фактором, що ускладнює ситуацію, є водіння в стані сп’яніння, особливо наркотичного. За словами Білошицького, кількість таких випадків зростає через “загальну ситуацію (в країні) і певні особисті моменти”. Також, кажуть у поліції, посилився контроль за цим видом правопорушення (стали більше виявляти – ЕП).

Слова Білошицького підтверджує аналіз виданням NGL.media близько 850 тис. судових ухвал про нетверезе водіння за останні десять років. У порівнянні з 2019 роком кількість випадків подвоїлася.

Драйвер зростання – наркотики. За десять років вживання алкоголю зросло на 14%, наркотиків – у понад шість разів. Найсуттєвіше – у великих містах. У Львові тепер такі випадки трапляються в 14 разів частіше, у Харкові – у 48 разів.

Ще одна ймовірна причина погіршення ситуації на дорогах – відсутність покарання. В 99% випадків відповідальність за п’яне водіння, зокрема під дією наркотичних засобів – штраф 17 тис. грн і позбавлення прав на рік. Якщо в автотрощі є постраждалі чи навіть загиблі – ситуація ще гірша.

ЕП проаналізувала 3 432 вироки за 2023-2024 роки за двома статтями Кримінального кодексу. Ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 286-1 (те ж порушення, але скоєне в стані сп’яніння).

Формально Феміда тут сувора. Вироки в 78% випадків передбачають ув’язнення винуватців ДТП (там, де присутні тяжкі травми або загибель, цей відсоток становить 97%). Проте, говорячи “а”, Феміда забуває сказати “б”.

У 82% випадках винним присудили іспитовий термін: замість в’язниці обвинувачені отримали умовне покарання. Додатково суд може заборонити виїзд за кордон чи запровадити нічний домашній арешт.

Дані: Власний аналіз Реєстру судових рішень за 2023 та 2024 роки, лдоступний на порталі відкритих даних data.gov.ua, доступного за посиланням .

Статистика вражає ще більше, якщо врахувати, що ст. 286 ККУ може змінювати кваліфікацію залежно від ступеня тяжкості постраждалої сторони постфактум, говорять ЕП юристи. Іншими словами – від наявності потерпілого (з яким винуватці ДТП можуть домовитися) або ступеня його травми залежить і кваліфікація за цією статтею.

Так, за даними Нацполіції, у 2023 році трапилося 23,6 тис. ДТП з потерпілими, але, за даними Реєстру судових рішень (і цю традиційну розбіжність у статистиці підтверджують цифри від Офісу генпрокурора), упродовж 2024 року був винесений лише 1 741 вирок за різними частинами ст. 286 та ст. 286-1 ККУ.

Оскільки майже 90% з них – умовні покарання, то виходить, що лише близько 2% винуватців ДТП, де є травми середньої чи високої тяжкості або загиблі, опиняються за ґратами.

Це питання не лише справедливості. Існують численні дослідження, які аналізують вплив дорожньо-транспортних пригод на економіку та валовий внутрішній продукт. Економічні втрати від ДТП оцінюються 2-7% ВВП країн світу, що в сумі перевищує 2 трлн дол. на рік.

В Україні, за даними Світового банку, соціально-економічні втрати від ДТП оцінювалися 4,5 млрд дол. на рік, що становило близько 3% ВВП країни у 2017 році. Ця цифра включає прямі (медичні послуги, компенсаційні виплати, пошкодження майна) та непрямі (передчасна смертність, інвалідність, втрата продуктивності працездатного населення) втрати.

Джерело: Економічна правда