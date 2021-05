Военные и власть. Возможен ли военный переворот во Франции?

«Мы видим насилие в наших городах и селениях. Мы видим, как ненависть к Франции и ее истории становится нормой. […] Франция сползает к гражданской войне, и Вам это прекрасно известно. Но, если начнется восстание, военные будут способны навести порядок в собственной стране».

Очень давно французы не говорили о своей армии столько, как в последний месяц, отмечает издание Радио Свобода. Причина – сразу два открытых письма президенту Эммануэлю Макрону и руководству страны от имени французских военных. Письма были опубликованы в консервативном издании Valeurs Actuelles 21 апреля и 9 мая.

Первое послание было инициировано 20 генералами, в основном отставными, к ним присоединились полторы тысячи их коллег, но лишь 18 из них оказались действующими офицерами и нижними чинами.

Второе – анонимное, но, по утверждению его авторов, они являются активными военнослужащими вооруженных сил Франции и выражают настроения многих своих сослуживцев. Кроме того, второе письмо было опубликовано как открытое для подписания гражданами, и менее чем через неделю под ним стояли подписи почти 300 тысяч французов.

Приведенная выше цитата – из второго письма. Оба послания выдержаны в апокалиптическом духе: Франция погибает, единство республики подорвано, многие предместья французских городов, где живут в основном иммигранты и их потомки, стали зонами хаоса и преступности, власти не противостоят террору исламистов и левому радикализму, замаскированному под антирасизм, и в этих условиях военные не могут молчать.

Характерно, что первое письмо было опубликовано в день 60-й годовщины алжирского путча. 21 апреля 1961 года четверо на тот момент отставных генералов попытались организовать военный переворот и свергнуть президента де Голля. Главной целью путчистов было предотвратить уход Франции из Алжира, которому де Голль обещал предоставить независимость, завершив тем самым многолетнюю кровавую войну.

Дата публикации письма 20 генералов была признана многими не случайной и довольно зловещей. Так откровенно военные, обязанные по закону служить республике и воздерживаться от открытого выражения политических взглядов, не вмешивались во французскую политику уже очень давно. В качестве последнего прецедента пресса вспомнила другое письмо генералов – 1988 года, незадолго до президентских выборов. Тогда военные выступили (безуспешно) против переизбрания президента-социалиста Франсуа Миттерана, но протестовали они в основном против сокращения левыми оборонного бюджета. Нынешние же послания – общеполитические манифесты.

Собственно, многие подписавшие первое письмо уже известны как политические активисты. Так, 80-летний бывший командующий Иностранным легионом Кристиан Пикемаль был отчислен из армейского резерва и лишен ряда льгот после того, как в 2016 году принял участие в антимигрантской демонстрации в городе Кале. А отставной капитан жандармерии Жан-Пьер Фабр-Бернадак, считающийся автором текста первого письма, участвовал в акциях «Желтых жилетов» и основал сайт Place d’Armes, популярный среди военных, придерживающихся консервативных и праворадикальных взглядов.

Тон обоих писем военных во многом созвучен тому, что провозглашают радикально правые партии Франции, прежде всего «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») во главе с Марин Ле Пен. Неудивительно, что Ле Пен поддержала авторов обоих писем, заявив, что полностью разделяет их озабоченность ситуацией в стране, и призвав военных «принять участие в борьбе, которая только начинается».

Речь идет о президентских выборах, до которых остается ровно год. В 2017 году Ле Пен уже баллотировалась в президенты и проиграла Эммануэлю Макрону во втором туре. На сей раз, если судить по данным опросов, шансы на победу у лидера «Национального объединения» более высоки, чем когда-либо. Один из опросов дает Ле Пен 46% во втором туре, то есть она по-прежнему уступает Макрону, однако разрыв гораздо меньше, чем пять лет назад, когда ее поддержала лишь треть избирателей, голосовавших во втором туре. К тому же этот разрыв непрерывно сокращается.

Социологи также обращают внимание на то, что доля избирателей, называющих Марин Ле Пен «совершенно неприемлемой» для них в качестве президента, сократилась до 34%. Что касается Эммануэля Макрона, то его рейтинг на данный момент превышает 40%. Это заметно выше, чем у двух его предшественников, Николя Саркози и Франсуа Олланда, на аналогичном этапе их президентства, но вряд ли этот факт придаёт Макрону спокойствия. Его популярность явно не зашкаливает, а неспособность избраться на второй срок становится характерной чертой французских президентов: ни Саркози, ни Олланд сделать этого не смогли. Последним переизбравшимся французским лидером был Жак Ширак в 2002 году, когда он победил во втором туре Жана-Мари Ле Пена, отца и предшественника Марин на посту лидера правых радикалов.

Динамика рейтингов (доля избирателей, сказавших, что они удовлетворены работой президента) трех лидеров Франции: Саркози (2007–2012), Олланда (2012–2017) и Макрона (2017– ):

