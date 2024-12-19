Як судили пропагандистку Олену Бережну та увʼязнили на 14 років за держзраду

Соломʼянський районний суд міста Києва визнав громадянку України Олену Бережну винною у державній зраді.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 10 грудня.

У лютому 2022 року Бережна отримала від представників РФ завдання підготувати листа на імʼя постійного представника Російської Федерації при ООН, в якому мала відобразити ситуацію в Україні для прихованого ідеологічного обґрунтування та виправдання військової агресії з боку РФ.

28 лютого жінка надіслала такий лист із текстом промови проросійського спрямування на адресу невстановлених осіб на території РФ. У листі Бережна розповіла про події в Києві та Україні, викривляючи їх на користь Російської Федерації, виправдовуючи необхідність російської військової агресії проти України, усвідомлюючи, що текст буде офіційно розміщений в засобах масової інформації.

У мобільному телефоні обвинуваченої в месенджері WhatsApp виявлено групу «Арриа Прибалтика/Украина», яку створено абонентом «Пока», який, відповідно до листування є представником Російської Федерації при ООН. Листування розпочато 6 грудня 2021 року і вбачається, що Бережна готує виступи на тему захисту прав нацменшин в Україні, висвітлює своє бачення ситуації із «героїзацією фашизму» та «державного перевороту 2014 року» з подальшим захопленням влади.

24 лютого 2022 року Бережна написала абоненту «Пока», що готова виступити на засіданні ООН із доповіддю про те, як народ України підтримує «спецоперацію» РФ, про те, що коїлось на Донбасі. Але «Пока» відповідає, що «нацики» роздали зброю цивільним і радить Бережній залишатися вдома до повної зачистки.

28 лютого 2022-го «Пока» попросив Бережну написати лист на імʼя постійного представника Російської Федерації при ООН із висвітленням ситуації в Києві. Обвинувачена підготувала його російською мовою (далі цитується мовою оригіналу):

«Сегодня – апогея беспредела неонацистов в Украине! По распоряжению власти из тюрем выпустили осужденных, совершивших тяжкие преступления: убийства, грабежи, насилие. Только в Киеве всем желающим, без каких-либо документов раздали 25 000 автоматов. Начались убийства, грабежи, мародерства. Так называемые представители териториальной обороны Киева вчера цинично расстреляли машину семьи Кудрина с тремя детьми. Родители и одна девочка скончались сразу, двое джетей в больнице в тяжелом состоянии. Бывший исполняющий обязанности президента, после неконституционного перехода власти в феврале 2014 года, Турчинов призвал всех неравнодушных граждан «резать русьню» то есть убивать русских по всей территории страны».

Обвинувачена також повідомила абонента «Пока», що зброя роздана засудженим та звільненим з-під варти неонацистам, що мародерства та обстріли мирного населення чинять неонацисти, крім того дякує Богові, що Чорнобильську АЕС захищають військовослужбовці РФ. Крім того, зазначає, що неонацисти після знищення Донбасу хочуть взятися за Європу, бо ненавидять християн та євреїв та ставлять собі за мету знищення мусульман.

Довідка: Бережна Олена Петрівна. Рік народження: 1956. Фігурантка Реєстру зрадників. У 2024 році суд визнав Олену Бережну винною в держзраді. Бережній продовжили запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Вона підозрюється в державній зраді. Мати загиблої ексдепутатки від “Партії Регіонів” Ірини Бережної. Неодноразово заявляла, що Революція Гідності нібито є збройним державним переворотом. Підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму, виступала з підтримкою терористів “Л/ДНР”. У 2018 р. Бережну затримали під час акції “Безсмертний полк” у Києві за заборонену українським законодавством так звану “георгіївську” стрічку. У 2018 році СБУ провела обшуки у Бережної у справі про держзраду. Директорка і засновниця ГО “Антифашистська правозахисна ліга”, ГО “інститут правової політики і соціального захисту”. у 2012 -2014 рр. – помічниця нардепа від партії Регіонів Святаша Дмитра. У 2007-2012 рр. – помічниця нардепа від партії Регіонів Олійника Володимира. У 2006 році балотувалась в парламент від блоку Юрія Кармазіна.

Того ж дня постійний представник Російської Федерації при ООН виступив під час 11 надзвичайної спеціальної сесії ГА ООН і цитував текст Бережної, зазначаючи, що його підготувала організація, яка «протягом восьми років інформує міжнародні структури про те, як зароджувався і міцно укріпився неонацизм в Україні».

У переписці Бережна отримала сканкопію листа подяки від МЗС РФ за плідну діяльність організації «Жіночий діалог». У листі зазначається, що після завершення «спеціальної військової операції» в Україні щодо денацифікації та демілітаризації ця ГО може відіграти важливу роль у взаємовідносинах країн. Також Бережній переслали привітального листа, від організації «Всеукраинский координационный совет организаций российских соотечественников».

Обвинувачена в судовому засідання вину не визнала. Як написано у вироку, Бережна вела себе агресивно, ображала та принижувала секретарів судового засідання, прокурорів, суддів та інших учасників судового розгляду, систематично порушувала порядок в залі судового засідання, кричала, лаялася, на зауваження суду не реагувала, неодноразово зривала судові засідання, внаслідок чого неодноразово видалялася із залу суду, а тому допитана не була.

Але їй неодноразово пропонували висловитися з приводу висунутого обвинувачення, чим вона скористалася. Зокрема, Бережна озвучила свою позицію у судових дебатах, що тривали два засідання.

Жінка повідомила, що очолює українську неурядову організацію «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної» (названо на честь загиблої у ДТП екснардепки Ірини Бережної, дочки обвинуваченої – ред.). Дана організація співпрацювала з ООН, Радою Європи, ОБСЄ, ПАРЄ, БДІПЛ, моніторинговою місією ООН з прав людини, Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

Цей Інститут на початку повномасштабної агресії РФ проти України, буцімто, здійснював моніторинг дотримання прав людини в Україні. Бережна говорила, що не вчиняла державної зради, не передавала представнику держави-агресора будь-яких відомостей. Стверджувала, що ні вона особисто, ні керівники та члени організації не отримували ніяких завдань про виготовлення моніторингів, листів, доповідей про порушення прав і свобод в Україні, у тому числі і тексту процитованого на засіданні ГА ООН 28.02.2022.

Суд скептично оцінив доводи обвинуваченої, що «працівники СБУ зробили вставки відповідного тексту ніби то від неї в месенджер Wats app з метою фальсифікації доказів», оскільки це технічно неможливо. А сам зміст повідомлень абоненту «Пока» (представнику РФ) повністю перекликається із іншими текстами антиукраїнського спрямування, що були виявлені в її телефоні. Про отримання листа від обвинуваченої Бережної сам заявив під час свого виступу постійний представник РФ при ООН.

Надані обвинуваченою роздруківки листа від її імені на імʼя Верховного комісара ООН з прав людини, роздруківки з інтернет-видання «Московский комсомолець», а також, телеграм-каналу свідчать про те, що Бережна читає пропагандистські ресурси, підтримує розміщену в них інформацію і транслює міжнародній спільноті таку недостовірну інформацію, зокрема про те, що «в Україні зародився неонацизм, який підтримується державною владою».

Так, обвинувачена надала суду роздруківку з пропагандистського видання «Московский комсомолец» про те, в якій зазначено, що сімʼю Кудріна «каратели из территориальной обороньі приняли за диверсионно-разведьівательную групу, за русских шпионов, и расстреляли не заглянув даже во внутрь автомобиля». Але в українському виданні «Українська правда» повідомляється, що машину сімʼї з трьома дітьми розстріляли російські окупанти, а не бійці самооборони.

Суд відмовився покласти в основу вироку як доказ отриману на адвокатський запит відповідь РФ, що Бережній не доручалася підготовка і відправка листа для оголошення на одинадцятій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Представники держави-агресора є зацікавлені у виправданні Бережної, яка діяла в їх інтересах, а тому така інформація не може бути правдивою. Крім того, інформація, викладена у відповіді, спростовується іншими матеріалами кримінального провадження.

Бережна надала суду велику кількість документів, які не стосувалися суті обвинувачення, і робила це з метою надмірного збільшення обсягу кримінальної справи і задля завантаження роботи колегії суддів та затягування судового розгляду.

Обвинувачена у судових засіданнях поводилася зухвало, систематично принижувала та ображала секретарів судового засідання, прокурора та суддів. Перебивала та не виконувала розпорядження головуючого. Під час дослідження доказів та дебатів називала українців неонацистами. Це неодноразово фіксувалися в журналах судового засідання і обвинуваченій неодноразово оголошувались попередження, на які вона не реагувала, за що декілька разів видалялась із залу судового засідання.

Бережна систематично зривала судові засідання: відмовлялася від захисників, розуміючи, що їх участь є обовʼязковою та переукладаючи пізніше договір із тим самим захисником, а також висувала суду умови, що якщо судове засідання за її бажанням не буде припинено, то вона буде вимагати виклику швидкої.

Враховуючи таку поведінку, суд дійшов висновку про відсутність каяття обвинуваченої у вчиненому, відсутність бажання спокутувати свою провину, а тому вважає, що підстав для призначення їй мінімального покарання немає.

Бережну засудили до 14 років увʼязнення із конфіскацією всього її майна.

У матеріалах справи залишаються речі, вилучені в обвиунуваченої, зокрема: листування з органами влади РФ, чотири прямокутні коробки з медалями Горбачова, пакет із посвідченнями учасників «Партії захисників Вітчизни» та значками цієї партії, стяги з комуністичною символікою та написом «Полк Победы Великой победы», довіреність «Антифашистської правозахисної ліги», прошиті аркуші А-4 під назвою «Докази втрат Криму внаслідок бездіяльності чинної влади», зшитки під назвою «Докази щодо збройного характеру акції протесту на Майдані незалежності (лютий 2014)», том 1 і том 2 та ін.

Джерело: «Судовий репортер»