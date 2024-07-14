Зачем Китаю Тайвань: чего будет стоить ему его захват

Замораживание валютных резервов и одновременное отключение от международной банковской системы угрожают дефицитом иностранной валюты, что приведет к снижению курса юаня. В ответ на такие санкции Пекин может ввести контроль за валютным рынком и обменным курсом. Но для стабилизации платежного баланса властям придется позволить юаню просесть. Это приведет к удорожанию импорта и инфляции, но поддержит экспортеров и снизит влияние санкций на них.

Не исключены персональные санкции, а также ограничения в отношении компаний или целых секторов, например, оборонной промышленности и смежных отраслей.

Масштабные торговые ограничения ввести будет сложнее. Китай — крупнейший поставщик товаров как для США, так и для ЕС. В Европе китайские товары составляют 20% всего импорта, и чуть поменьше — у США (18%). Для сравнения, Россия до войны была для ЕС лишь третьим поставщиком, с долей почти втрое меньше (7,7% всего импорта — в первую очередь из России шли нефть и газ), а для США — двадцатым.

Но Китай — не только поставщик. Он и рынок сбыта. Третий по важности как для США (после Мексики и Канады), так и для ЕС. «Они переплетены очень тесно», — констатирует Коростиков.

В то же время сам Китай совершил «разворот на восток» — его крупнейшим экспортным рынком стали государства Юго-Восточной Азии, опередив США и Европу в ноябре 2023 года. За прошлый год китайские компании инвестировали в Саудовскую Аравию рекордные $16,2 млрд. Еще в 2022 году этот показатель составлял всего $1,3 млрд.

Торговые санкции могут выглядеть как лишение режима наибольшего благоприятствования в ВТО, что означает повышение пошлин на китайские товары и снижение их конкурентоспособности. Для китайской экономики это может быть серьезным ударом — экспорт упадет, что может затронуть порядка 100 миллионов рабочих мест. Столько людей в Китае зависят от внешнего спроса, и почти 45 миллионов из них — от конечного спроса со стороны стран G7. При ограничительных мерах на импорт из Китая большинство этих рабочих мест, по крайней мере временно, окажутся под угрозой.