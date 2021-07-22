Зачем продавать заброшенные тюрьмы

Министерство юстиции начало распродажу тюрем, на которые уходят миллионы из государственного бюджета. Тюрьмы расходятся как горячие пирожки.

Так недавно пошутил министр юстиции, торжественно начавший большую распродажу тюрем, которые высасывают миллионы гривен из государственной казны. С молотка уйдут по меньшей мере три десятка исправительных учреждений. Сначала продадут тюрьмы, которые не используются, отмечает 5 канал. Затем оптимизируют сеть рабочих и продадут до десяти из них. После этого Минюст выберет города, в которых следственные изоляторы выведут из центральных частей в промзону и начнет возводить СИЗО в окрестностях.

После переезда в новые здания старые изоляторы, опять же, продадут. В каких условиях продают пенитенциарные учреждения и почему некоторые из них уже третий раз выставляют на продажу, а их все не покупают – в сюжете «Итогов недели».

Щебетание ласточек – единственный признак жизни в 132-м Ирпенском исправительном центре. Последних осужденных отсюда вывезли в позапрошлом году летом. Еще несколько лет назад на этом футбольном поле осужденные играли в футбол. Сейчас здесь все поросло травой. Исправительный центр в конце июля в третий раз выставят на продажу. Предыдущие попытки были неудачными. После провального аукциона министр юстиции Денис Малюська попытался самостоятельно привлечь покупателей. Для этого ему понадобилась лестница и баллончик с краской. Чиновник разрисовал стену граффити по мотивам вот этой работы. Ее автор – английский художник Бэнкси. Рисунок с арестантом, спускающимся по веревке из связанных простыней, в марте появился на заборе британской Редингской тюрьмы. Ее, кстати, также пытались продать.

«Как видите, Бэнкси из меня не получилось», – отметил Малюська.

Денис Малюська 5 канал / Час. Підсумки тижня

Не помогло и уменьшение цены наполовину. Теперь скидок не будет. И стартовая цена лота составит чуть более 220 млн грн. Стоимость в Минюсте считают обоснованной, ведь колония ослабленного режима расположена на расстоянии двух километров от Киева, в центре поселка городского типа Коцюбинское. Рядом парк и железнодорожная станция. Территория учреждения — более 8 гектаров. Подведено отопление, электричество, водоснабжение и канализация. Вокруг жилые комплексы. Экскурсию по объекту проводит охранник Леонид. Внутри жутко. Железные стол с лавкой и лежаки, словно в поезде. Пол в коридоре сорван. Из-за отсутствия отопления все отсырело, сетует охранник. Вспоминает, что осужденные не хотели переезжать, бунтовали.

Заместитель министра юстиции об интернете в украинских тюрьмах и вакцинации осужденных«200-300 человек, которые были на момент консервации. Содержать учреждение, которое, например, наполнено на 30-40%, очень нецелесообразно финансово», – пояснила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Несмотря на то, что исправительный центр не работает, ежегодно на его содержание государство выделяет до 5 млн грн.

«150 млн в год министерство тратит на содержание таких учреждений. Если бы мы имели ежегодно 150 млн грн капитальных расходов на всю инфраструктуру, она не была в таком запущенном состоянии точно», – отметила Высоцкая.

Тюрьма 5 канал / Час. Підсумки тижня

Посмотреть на эти условия отправляемся в Киевское СИЗО. Увиденное впечатляет. Спертый воздух, вонь, табачный дым, духота, на потолке плесень. В помещении площадью 50 квадратных метров двадцать заключенных. А еще киска Мурка.

Из окна камеры виден новый платный корпус изолятора. Здесь внутри почти гостиница. Новые кровати, ортопедические матрасы, мини-кухня с необходимой техникой, а еще телевизор, современный санузел и душевая кабина. Правда, за такой комфорт заключенному придется заплатить 12 тыс. грн в месяц. Министерство юстиции хочет такие VIP-апартаменты сделать бесплатными. Но для этого, убеждают чиновники, следует возвести новый следственный изолятор.

Чтобы разгрузить Киевское СИЗО, половину заключенных, а это более тысячи человек, планируют перевезти в 119-ю Бориспольскую исправительную колонию. Но сначала необходимо выселить отсюда осужденных. Затем все сравнять с землей, ведь нынешние помещения просто не смогут адаптировать к европейским стандартам, утверждают в Минюсте. Реализация проекта будет стоить примерно 1 млрд грн, подсчитали в ведомстве. Деньги на первые расходы возьмут от продажи Ирпенского исправительного центра. Ведь 70% от суммы, а это почти 155 млн, министерство оставляет себе, треть – переводит государству. А где будут брать остальные?

«Где гарантия, что средства, которые даже поступят от продажи этих по факту земельных участков, пойдут действительно на улучшение условий в других СИЗО? И главное, что этих денег хватит», – подчеркнула председатель Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Тюрьма во Львове 5 канал / Час. Підсумки тижня

Кроме части Киевского СИЗО, также за пределы города в целях безопасности чиновники запланировали вынести следственные изоляторы Львова и Одессы. Проект растянется минимум на пять лет. Деньги на первые нужды будут брать с продажи закрытых мест несвободы. Второй лот, который этим летом повторно выставят на аукцион, – 51-я Одесская южная исправительная колония.

«Аукцион проходит на площадке «ProZorro Продажи». Сделан абсолютный максимум того, чтобы донести всю информацию, начиная от раскрытия всей информации относительно технического состояния объекта, заканчивая визитами на объект», – уточнил заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Тарас Елейко.

48-м Львовскую исправительную колонию купил IT-холдинг, более чем за 400 млн. Аукцион состоялся еще в начале июня. Более месяца потребовался на перевод средств и обработку документации. На территории площадью более 13 гектаров компания хочет возвести целый соцгородок. Вырастет здесь бизнес-центр, дома для работников, садик, школа и даже музей.

«На эту тему у нас уже в компании много шуток ходит: «Ищем программистов – от 3 до 7 гарантированное место работы». Ни в коем случае здесь не будет создаваться гетто для айтишников», – отметил соучредитель компании SoftServe Олег Денис.

Что появится на месте бывшей колонии – дело будущего покупателя, утверждают в министерстве. Впрочем, во Львове возникла ситуация совершенно противоположная.

«Мы установили свои требования. Ключевое, что на этой территории должно быть не менее 65% общественной застройки: велосипедные дорожки, нормальные заезды, выезды. Плюс и школа, и садик», – отметил заместитель городского головы Львова Любомир Зубач.

К требованиям местных властей новый собственник может не прислушаться, отмечают в Минюсте. В планах ведомства на ближайшие три года – выставить на аукцион все 30 закрытых тюрем. По меньшей мере шесть из них хотят продать в этом году.

Авторы: Людмила Павленко, Марта Шикула, Валентин Стрельцов, «Итоги недели»