Чому Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити Вовка (прослушка НАБУ)

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася відсторонити голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, як того вимагали ОГПУ та НАБУ. Після вчорашньої публікації НАБУ записів про те, як Вовк фактично керує ВРП на інший результат важко було розраховувати, тим паче, що усі члени одноголосно дали зрозуміти що вони на стороні Вовка.

Це також може свідчити про те, що висока ймовірність того, що за цієї ВРП у країни немає жодного шансу на справжнє правосуддя.

НАБУ оприлюднило нові «плівки ОАСК» про можливі зв’язки судді Вовка з ВРП.У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів.За даними слідства, втілюючи план захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах. Приводимо розшифровку перехоплених НАБУ розмов.

Зловживання в ОАСК: зв’язки з ВРП (розшифровка відео)

НАБУ і САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, голови Державної судової адміністрації України, колишніх високопосадовців та інших фізичних осіб у вчиненні низки злочинів, зокрема:

створення та участь у злочинній організації;

захоплення державної влади;

зловживання впливом;

втручання у діяльність державних діячів та створення штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

У провадженні також фігурують окремі посадовці інших державних органів у системі правосуддя, зокрема й ті, що покликані формувати доброчесний корпус суддів, слідкувати за додержанням ними законів та професійної етики.

За даними слідства, втілюючи план із захоплення державної влади, голова ОАСК використовував своє широке коло зв’язків у цих органах.

Так, голова ОАСК міг організувати подання штучних скарг до ВРП не тільки на непідконтрольних йому суддів з ОАСК, а й на суддів всіх інстанцій, які виносили «незручні» для нього рішення, у т.ч. на суддів Верховного Суду.

11.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону) – Скинь мне коротко: «Вторая дисциплинарная палата (мається на увазі ВРП – прим.), жалоба на этого, сегодня, порядок денний. Необходимо, бл*, – відкрити провадження».

23.07.2019

Голова ОАСК: – … Сделай мне сообщение: «Завтра на порядке денном в твоей «палатке», докладчик Овсиенко (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.), рассматривается жалоба Жмака на суддю Окружного Добрянскую (ймовірно мається на увазі суддя ОАСК – прим.), необходимо открыться и в***бать». Кто докладчик?

Суддя ОАСК: – Не, тут Овсиенко.

Голова ОАСК: – Не, я смотрю, Кузьменко Анна, кто докладчик?

Суддя ОАСК: – Кто докладчик там?

Голова ОАСК: – Потом напиши: «Так же на докладе у Шевцовой (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.) жалоба Длугач на судью Окружного Кузьменко Анна Игоревна (ймовірно мається на увазі суддя ОАСК – прим.) – необходимо отказать».

Голова ОАСК: – …И третий вопрос напиши: «По прежнему Худик (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.) не выносит открытие производства по Хановой» (ймовірно мається на увазі суддя КАС ВС – прим.).

Матеріали у відео: http://www.vru.gov.ua/act/18906

03.06.2019

Голова ОАСК: – …Задача усложняется: Филатов с Козьяковым пошли в Верховном сделали ухвалу про обеспечение у Раи Хановой (ймовірно мається на увазі суддя КАС ВС – прим.).

Екс-голова ВРЮ: – С*ка, п***расы.

Голова ОАСК: – Так, я ее набираю, говорю, Рая, как ты могла, мы ж с тобой общались…

Голова ОАСК: – …Но мы сегодня 375-ю подаем. (ймовірно мається на увазі подання заяви про злочин за ст. 375 КК України («Завідомо неправосудне рішення») – прим.).

Екс-голова ВРЮ: – Да, звернення цей, паралельно надо, бл*, и на.

Голова ОАСК: – ВРП тоже, да, мы сегодня на ВРП «ложим» жалобу и 375-ю в ДБР «ложим» (ймовірно мається на увазі подання дисциплінарної скарги до ВРП – прим.).

Екс-голова ВРЮ: – Це надо обов’язково.

Матеріали у відео:

https://zib.com.ua/ua/138007-dbr_rozslidue_yak_vs_zaboronyav_vkks_uhilyatisya_vid_roboti.html

https://hcj.gov.ua/doc/doc/704

Після відкриття щодо судді Верховного Суду кримінального провадження у ДБР та дисциплінарного провадження у ВРП, голова ОАСК використав дані важелі впливу з метою отримання «лояльності» судді ВС.

24.07.2019

Голова ОАСК (говорячи до голови одного із господарських апеляційних судів): – …Ханову мы тоже можем даже возможно ее спасти. Цель была – хотя бы «откройтесь» (ймовірно мається на увазі відкриття дисциплінарного провадження в ВРП – прим.), чтоб все видели, что вы, бл*, «с яйцами». Откройте производство, да? И пусть она придет присягнёт. И будем спасать в обратную сторону.

У той же час лояльні до голови ОАСК судді могли розраховувати на уникнення будь-якої відповідальності у Вищий раді правосуддя та абсолютну безкарність за допомогою зв’язків голови ОАСК.

Ось як голова ОАСК хизується у розмові з однією із суддів Шостого апеляційного адміністративного суду та потім з одним із членів членом ВРП щодо досягнутих ним домовленостей про не притягнення до дисциплінарної відповідальності деяких суддів ОАСК, якими виносилось рішення по заборону мітингів на Майдані у 2013 році.

20.03.2019

Голова ОАСК – Когда Санина (мається на увазі суддя ОАСК – прим.) спасали и попутно, бл*, и апелляция «вылезла».

Суддя ШААС – Ну, я ж тебе только что перед этим, что сказала?

Голова ОАСК – Вообще самое дерзкое наше первое решение, когда (мається на увазі винесену суддею ОАСК постанову у справі № 826/19020/13-а від 30.11.2013, якою заборонено проведення у м. Києві демонстрацій – прим.)

Суддя ШААС – Которых ты спас.

Голова ОАСК – Санин – это символ ихнего зла, а ВРП взяло и установило, что нет підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності не по строкам, а по сути. Меня поэтому конечно, по этим «оцениваниям», но это такое.

Суддя ШААС – Я тогда ж дала им понять, кто их спас (мається на увазі ймовірно суддів ШАСС – прим.)

04.04.2019

Голова ОАСК – Ты же истории всей не знаешь. Таня (ймовірно мається на увазі колишня членкиня ВРП – прим.) каждый раз говорит, что я вам, бл*, п**дец-п**дец помогаю. Ну, чтоб ты понимал, первое решение, где она помогла по Жене (ймовірно мається на увазі підозрюваний – суддя ОАСК – прим.) – у меня была договоренность, страшно сказать, с кем.

Член ВРП – Ну, кстати, вот ты мне тогда говорил, мы с тобой говорили, да?

Голова ОАСК – Смотри, тут вопрос в чем. Страшно сказать, с кем, что он должен был быть «отбелен» (мається на увазі ймовірно не притягнутий до відповідальності – прим.), а она по строкам закончила и дала, как его, бл*, оценку мотивации. Самое первое главное решение.

Член ВРП – Это по митингам?

Голова ОАСК – Да. По всем. Я по Санину «отбелил» по сути. По нему был договор конкретно: «По строкам!» (мається на увазі закрити провадження по строкам – прим.).

Голова ОАСК розмовляє зі своїм заступником щодо домовленостей по «врятуванню» його від дисциплінарної відповідальності у ВРП та зазначає вплив та «збір» голосів за відповідне рішення.

26.03.2019

Голова ОАСК: – Просто понимаешь, какая ситуация: у нас сейчас некому вести диалог с Малашенковой (ймовірно, мається на увазі колишня членкиня ВРП, доповідач у справі судді ОАСК – прим.). Гречковский (ймовірно, мається на увазі чинний член ВРП – прим.) занял пассивную позицию – неплохую. Он обошел Волковицкую, Артёменко. Те сказали: «Мы будем по ситуации».

Заступник голови ОАСК: – Мне Амелехин (ймовірно, мається на увазі суддя ОАСК – прим.) сегодня говорит утром: «Бл*, этот твой Нежура за*бал. Это ж мой друг». Я говорю: «Как, бл*, друг? Ты чё, бл*?». Он у меня во второй палате. «Он, когда в метро едет, звонит, связь плохая, и пусть перезвонит, когда будет хорошая». Нежура, у него друг, бл*. Говорю: «Бл*, они меня *бут, он бл* сидит».

Голова ОАСК: – Смотри, смотри, Нежура никого не слушает. Он сам «ни рыба, ни мясо», то можно попросить через Комкова. Если Амелехин общается, пусть едет.

Заступник голови ОАСК: – Комков — это прокурорский тот?

Голова ОАСК: – Да.

Заступник голови ОАСК: – Правильно, бл*. Прокурорский мне сказал, что меня вместе с Бойко выгонит просто, бл*, месяц или два.

Голова ОАСК: – Та не.

Заступник голови ОАСК: – Ну как, бл*, что не? Толи в ресторане жрут, на х*й, на мои деньги, пьют, бл*, и выгоняют меня? Слышишь, бл*?..

Розмова голови ОАСК з однією із суддів Шостого апеляційного адміністративного суду щодо зв’язків та домовленостей між членами Вищої ради правосуддя та головою ОАСК про непритягнення до дисциплінарної відповідальності лояльних до нього деяких суддів апеляційної інстанції і навпаки – намагання вплинути, щоб покарати суддю ОАСК, який не погоджується виконувати певні вказівки голови суду.

26.02.2019

Суддя ШААС – А это, наверное, Вован (ймовірно мається на увазі суддя ШААС – прим.) к тебе приезжал, потому что смотрела его дисциплинарка (скарга про притягення судді до дисциплінарної відповідальності – прим.) где-то есть, да? Толи в четверг, толи когда? Где Василенко, Шурко (ймовірно мається на увазі судді ШААС – прим.), которая у кого? – У Мирошниченко (ймовірно мається на увазі колишній член ВРП – прим.)

Голова ОАСК – Что? Что?

Суддя ШААС – Вот их дисциплинарка (скарга про притягення судді до дисциплінарної відповідальності – прим.) должна рассматриваться (1 сл). Там, где ты сказал, что Гречковский (ймовірно, мається на увазі член ВРП – прим.) сказал, что лучше напишите заявление отложить, потому что вас всех.

Голова ОАСК – Ну да. В результате там Василенко (ймовірно мається на увазі суддя ШААС – прим.) опять рассказывал, что он со всеми всё решил, всё будет хорошо. Их отложили.

Суддя ШААС – А когда это было? Вот на днях?

Голова ОАСК – Ну, оно было неделю назад, наверное. И будет что-то у меня лежит.

Суддя ШААС – Вот должно быть, 6-го марта.

Голова ОАСК – 6 марта, да, да.

Суддя ШААС – 6-го. Я видела, висит на сайте, ага. И что он предложил?

Голова ОАСК – Ну, Мирошниченко (ймовірно, мається на увазі колишній член ВРП – прим.) там наполягав всех привлечь к ответственности, но вроде бы договорились по апелляции не трогать ваших. Вот.

Суддя ШААС – А трогать Федорчука (ймовірно мається на увазі суддя ОАСК – прим.)?

Голова ОАСК – (переб.) Но надо там, чтоб просто все голоса были. Надо, чтоб «Гречка» (ймовірно, мається на увазі член ВРП – прим.) был, а «Гречки» прошлый раз не было…

Суддя ШААС – Но, насколько я слышала ситуацию, там все нарушения на лицо, если по-честному.

Голова ОАСК – Ну они (ймовірно мається на увазі судді ШААС – прим.) влезли чуть-чуть в хозяйственные.

Суддя ШААС – Ну, наши, у наших точно. Не зная, как у Федорчука (ймовірно мається на увазі суддя ОАСК – прим.), а наши там.

Голова ОАСК – Там есть за что.

Суддя ШААС – Лоханулись.

Голова ОАСК – Да, там есть за что, есть за что, да. То есть, поэтому оно просто так бы не прошло.

Суддя ШААС – Да, да, правильно.

Голова ОАСК – Поэтому то, что Василенко рассказывает, что у тебя всё хорошо, но «Гречка» (ймовірно, мається на увазі член ВРП – прим.) говорит: «Ну как всё хорошо?! С людьми поговорил, все согласны на то, что въ**ать». Говорит: «Я поговорил с Мирошниченко, тот там сперва вот столько хотел, потом меньше-меньше, там, ну, там». Вот. Но тем не менее, такого, чтоб «ладно всех там отбеляем» – такого не было.

Суддя ШААС – Угу, угу, та не (н/д).

Голова ОАСК – И опять же я за апелляцию исключительно переживал, не потому что Василенко и так далее, а за «нашего» Кузьменко (ймовірно мається на увазі судді ШААС – прим.) Ну потому, что подумают, что он, потом скажут: «Ну, ты ж говорил – твой друг, а ты не смог меня отмазать». Поэтому я говорю: «Бл*, давай сделаем так: хотя бы апелляцию мне «отмажь» (не притягувати суддів апеляційної інстанції до дисциплінарної відповідальності – прим.), а если хотите поиздеваться, есть Федорчук, если, дайте ему попередження»…

05.03.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з членом ВРП – прим.): – Алло.

Больной, больной, Павел (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.)?

А нечего гулять до поздна. – Так я, ты меня напоил, я ж виски не пью, блин, ели. – Слава Богу, что сбежал от тебя в 2 часа ночи. – Слушай, завтра ж вот этот спор. – Угу. – Ага. Всем, да. Я понял. – А ваши «провалят»? (мається на увазі члени ВРП приймуть рішення про відмову у притягненні до дисциплінарної відповідальності – прим.). – Несильно важно, да. Ага. – Ну, лучше напомни Худому (ймовірно, мається на увазі один член ВРП – прим.), чтоб они «провалили» пропозицію, хорошо? – Все, я понял, хорошо…

Матеріали у відео: http://www.vru.gov.ua/act/17637 ВРП 06.03.2019 рішення 682/3дп/15-19

Розмова голови ОАСК з одним із суддів ОАСК щодо наслідків впливу на членів Вищої ради правосуддя, що призвело до ухилення лояльних до голови ОАСК деяких суддів апеляційної інстанції від дисциплінарної відповідальності.

11.03.2019

Ч. – Вот. Ходил на этот, на ВРП. Вот.

Голова ОАСК – Я знаю, что все тогда, да?

Ч. – (переб.) «Песочили».

Голова ОАСК – Вмазали тебя.

Ч. – Да. Блин, так песочил меня.

Голова ОАСК – Тебя хотели в**ать.

Ч. – Я знаю.

Голова ОАСК – Даже апелляцию (суддів ШААС – прим.) уже, я договорился, «отпускали», а тебя хотели уже хотя бы попередження дать. Ну, видишь, слава Богу. Помог. А кто помог?

Ч. – Кто помог?

Голова ОАСК – Гречковский (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.) помог. Его там не было, но он со всеми поговорил, договорился…

Розмова голови ОАСК у присутності інших суддів ОАСК з одним із членів Вищої ради правосуддя, якому голова ОАСК розповідає етапи реалізації злочинного плану щодо «заведення» до ВККС «своїх» (підконтрольних) людей, тобто захоплення державної влади, за що і повідомлено про підозру ряду підозрюваним, які діяли у складі злочинної організації.

У серпні 2019 року вказаний член ВРП самостійно не заявив самовідвід під час розгляду питання щодо відсторонення підозрюваних суддів ОАСК від здійснення правосуддя. Через це, на підставі наданих детективами НАБУ матеріалів НСРД, у подальшому такий відвід задоволено ВРП.

Цього ж члена ВРП у березні 2019 року помітили журналісти на святкуванні дня народження заступника голови ОАСК.

04.04.2019

Голова ОАСК – Ты знаешь, что Уполномоченная назначила? (Уповноважена ВР з прав людини – прим.)

Член ВРП – В ВККС?

Голова ОАСК – Да.

Член ВРП – Кого?

Голова ОАСК – Сироша Николая Васильевича сегодня (майбутній член ВККС, призначений саме того дня наказом Уповноваженої ВР з прав людини від 04.04.2019 – прим.). И я его завтра туда «заведу».

Член ВРП – Та ты что?!

Голова ОАСК – Да. Ты думал, то мы что лохи?

Член ВРП – А**еть.

Голова ОАСК – Мы не просто обкладываем со всех сторон. Мы еще и «заводим» нормальных людей.

Член ВРП – А**еть. Сирош.

Голова ОАСК – Сирош. Наказ, тебе показать? У Сироша его еще нема, а у меня уже он есть (сміються)…

04.04.2019

Голова ОАСК – Холоднюк (ймовірно мається на увазі голова ДСА – прим.) проводит конкурс, 9-го числа будет решение.

Член ВРП – И кто будет?

Голова ОАСК – Достойный.

Голова ОАСК – Наши друзья будут, а наши друзья заходят везде, хорошо.

Член ВРП – Не, ну с Сирошем у меня с ним очень хорошие отношения, собственно.

Голова ОАСК: – Короче (1 сл), ты понял, у него хорошие отношения с Сирошем, надо «закинуть», что это все «мутит» Прудивус (ймовірно мається на увазі член ВРП – прим.), расставляет своих людей (сміються). Запорожская мафия расставляет своих людей по Киеву (сміються)…

04.04.2019

Голова ОАСК – Смотри, Олежка, Олежка.

Заступник голови ОАСК – (декілька слів нерозбірливо).

Голова ОАСК – Да.

Член ВРП – Бл*, ты что не пойдешь на оценивание?

Голова ОАСК – Нет, конечно.

Заступник голови ОАСК: – Нет, нам сказали «туда не идти».

Член ВРП – А «не идти»?

Голова ОАСК – Нах*я. Я это ВККС «умножу на ноль», не переживай. Смотри, это вы договариваетесь, дружище, а мы – воюем!..

З деякими із членів ВРП голову ОАСК поєднують не лише дружні стосунки та спільне дозвілля, а й вирішення питань з використанням його службового становища з незаконним впливом на суддів ОАСК щодо винесення «потрібних» судових рішень. Так, один із кандидатів на посаду члена ВРП, якого голова ОАСК «не хотів бачити» у цьому органі, подав до суду позов та просив скасувати рішення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому 14.03.2019 обрано нового члена ВРП.

Крім того, перед цим з аналогічним позовом «випадково» звернулась певна громадська організація. Його подання до свого ж суду організовано головою ОАСК. При цьому «зайнятість» деяких суддів ОАСК одночасним «штампуванням» за вказівкою голови ОАСК штучно поданих численних позовів, у т.ч. проти ВККС та ВРП, призвела до помилкової реєстрації в канцелярії з переплутуванням позовів та додатків до них.

У подальшому внаслідок протиправних домовленостей голови ОАСК з новообраним членом ВРП, з яким голова суду вже встиг домовитись, заручившись його лояльністю та «взаємною допомогою» на майбутнє, позивачам відмовлено та повернуто позовні заяви.

02.04.2019

Суддя ОАСК – Разобрался.

Голова ОАСК – Ну.

Суддя ОАСК – Ну, во первых, нашу канцелярию надо вы**ать, бл*, в конце концов, извиняюсь за выражение, как это можно вот эту коробку, там где ГО «Центр протидії корупції», бл*, влупить сюда, как додаток, оно даже не зарегистрировано, даже входящего нет.

Голова ОАСК – То есть они другой иск туда?

Суддя ОАСК – Они, бл*, другой иск всабачили сюда это, и он не зарегистрирован. Раз, во-вторых, по этому да, там оно будет много, почему, потому, что тут же мы статуты даем.

Голова ОАСК – Это Качур, а что они не зарегистрировали?

Суддя ОАСК – Вводные, по Бенедисюку (ймовірно мається на увазі колишній голова ВРП – прим.).

Голова ОАСК – А, понял, ну иди тогда все, скажи обратить внимание, пусть канцелярия регистрирует, бл*.

Суддя ОАСК – А тут оно будет много, потому, что у них дохр*на статутов, это ж все эти військові (ймовірно, мається на увазі статути ВНЗ МВС України, представники яких брали участь на З’їзді представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому 14.03.2019 обрано нового члена ВРП – прим.) Поэтому так и получается.

Голова ОАСК – Хорошо.

Суддя ОАСК – А тут чуть-чуть. Тут 20 этих.

Голова ОАСК – Все, дай мне вот эту первую страничку, сейчас резулятивку себе скопирую, ты вернешь, попроси «Рыжую» провести регистрацию.

Суддя ОАСК – Угу.

Матеріали у відео: http://oask.gov.ua/node/3787

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з новообраним членом ВРП): – Виктор Климович, набирали? – Ага. – Да, да. – Смотрите, я всё это знаю и контролирую, не переживайте. – Я запереживал, алло, алло. – Алло. Да, да.

– Они хотят обеспечительные меры (мається на увазі заходи забезпечення позову – прим.) везде. Их не будет! Вы 2 мая будете работать, не переживайте! Все вопросы под контролем. – Всё-всё. Занимайтесь делами. – Не переживайте. Будет нормальная связь – созвонимся. Я услышал, я услышал, алло, да, да, спасибо, до встречи, все будет хорошо.

У подальшому, на виконання домовленостей з новообраним членом ВРП, голова ОАСК надає вказівку одному з підозрюваних суддів ОАСК залишити позов без руху.

23.04.2019

Голова ОАСК – Это о чем?

Суддя ОАСК – Ну по этому, по ВРП.

Голова ОАСК – А-а, иск против членов ВРП от Съезда ученых? Ну.

Суддя ОАСК – Мне, что не нравится: «прошу визнати протиправним, скасувати рішення ВРП Бенедисюка та визначити час». Вот это решение, это решение, бл*, ВРП в целом, мы его не должны рассматривать (мається на увазі, що це підсудність Верховного Суду, а не ОАСК).

Голова ОАСК – Значит, в этой части надо отказывать.

Суддя ОАСК – Мы не можем отказать, потому что это юрисдикция…

Суддя ОАСК – Без руху, да?

Голова ОАСК – Ну, да. Пиши все, что надо усунуть…

Матеріали у відео: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81363811

Голова ОАСК з використанням впливу та зв’язків вживав активних заходів для «заведення» до ВРП підконтрольних йому осіб, заручившись для цього підтримкою її окремих членів.

20.06.2019

Помічник нардепа – А завтра тогда скинешь протокол, ми подивимся, бо я Омельчука за что его, які?

Суддя ОАСК – Та я сейчас тебе сфотографирую скину.

Голова ОАСК – В следующий раз он будет в Киеве, ты его набери и мы, наверное, на вашей базе увидимся.

Помічник нардепа – Он завтра будет в Киеве.

Голова ОАСК – Ну, давай организуй нам чаепитие, потому что чувствую, что будем мы его «пихать» на члена ВРП от Президента, потому что, бл*, я хотел другого человека, он долбо*б оказался – Пограничного хотел, с*ка. Говорю: «Есть у тебя 15 лет стажа?» – «Есть». Сегодня дает, бл*, нах*й, распечатку, с*ка, у него 3 года стажа юридического. Я говорю: «Ты, что долбо*б или что?». Ну, я так не сказал, конечно. Он: «А-а-а, я думал, что это (н/д)».

Помічник нардепа – Хорошо. Он меня спрашивал вчера, а я ему говорю: «Вы наверное с Виктором Климовичем встречаетесь, потому что он?»

Голова ОАСК – А давай мы вместе встретимся, тогда организуй, чтоб и Виктор Климович был, и он, и я, чай попьем.

Розмова помічниці народного депутата України (наразі – чинний нардеп) з одним із членів Вищої ради правосуддя щодо організації зустрічі з головою ОАСК та «його» кандидатом до ВРП за квотою Президента України.

21.06.2019

Помічник нардепа – Алло.

Член ВРП – Так, доброго дня. Грищук.

Помічник нардепа – Да, Віктор Климович, доброго дня. А це Тоня з комітету Сергія Васильовича (ймовірно мається на увазі колишній нардеп, член комітету ВРУ – прим.), не пам’ятаєте?

Член ВРП – Да, да, Тонечка, пам’ятаю.

Помічник нардепа – Да, Віктор Климович, я чого дзвоню. Я вчора з Павлом (ймовірно йде мова про голову ОАСК – прим.) розмовляла. Він казав, що було б добре вже з Олегом Миколайовичем (ймовірно мається на увазі кандидат у члени ВРП, лояльний до голови ОАСК – прим.) познайомитись. А він же сьогодні в Києві. Це я вот думаю, шукаю можливість, щоб вас організувати, щоб ви втройом якось, може, поспілкувалися там на рахунок цих питань. Вот якщо на обід, Ви в Києві сьогодні, на обід в (н/д) ресторан?

Член ВРП – Дивіться, сьогодні у нас звіт Вищої ради правосуддя за 2018 рік, це з Радою Європи проводиться. Ми в готелі «Hilton».

Помічник нардепа – В готелі «Hilton». Но там буде багато глядачів. Надо десь біля цього готеля якесь містечко вибрати.

Член ВРП – А з ким ми мали зустрітися, нагадайте мені?

Помічник нардепа – Павло Вовк і Олег Миколайович Омельчук. Він же сьогодні в Києві (переб.)

Член ВРП – Так я Вовка запрошу сюди. Ми зустрінемося тут тоді.

Помічник нардепа – Ага. Так, а що? (переб.)

Член ВРП – А Олег Миколайович буде тут.

Помічник нардепа – А, Олег Миколайович буде тут? Так, а давайте тоді по ча… (н.д.) Чи Ви самі Павлу скажете, куди йому треба йти?

Член ВРП – А я зараз Вовку подзвоню і скажу, що ми тут, бо тут ще буде один чоловік.

Помічник нардепа – Да, а я тоді Олегу Миколайовичу скажу, бо я його дезорієнтувала. Кажу, що я буду зустріч теж організовувати. Скажу, що тоді все буде в «Hilton», щоб він уже тоді до Вас їхав і все (переб.)

Член ВРП – Вчора. Він сьогодні везе документи в Адміністрацію Президента.

Помічник нардепа – Да-да, він везе.

Член ВРП – Дає документи, приходить в «Hilton». Ми з ним вчора про це домовились. А я зараз подзвоню Вовку, може він сюди підтягнеться.

Помічник нардепа – Да, давайте так. Я тоді скажу Олегу Миколайовичу, що там вже й познайомитесь, оскільки він буде в «Hilton». Все, я зрозуміла, все. Тоді Ви Вовку скажете. Добре?

Член ВРП – Да, я йому зараз подзвоню.

Помічник нардепа – Все, дякую дуже. На зв’язку. Да, до побачення.

Після «зміцнення» зв’язків з новообраним членом ВРП голова ОАСК залучає останнього до сприяння в реалізації його злочинного плану щодо спроб «заведення» до ВРП підконтрольних осіб.

16.07.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з членом ВРП): – Алло, да, Виктор Климович… Давайте, може, давайте це, як його, давайте може на тижні зайдемо якось Ви своїм чином, я своїм ходом до Руслана та Андрія і нагадаємо, що там про «нашего» кандидата в ВРП? Давайте кожен своїм ходом іде, щоб нагадати, що це не було так, що ми разом прийшли, одне попросили. Краще, Ви попросіть, я попрошу, просим за одну людну, але просим щоб вони не забули і не підвели нас.

Голова ОАСК не тільки намагався впливати на результати дисциплінарних проваджень у ВРП та заводити «своїх» людей у цей орган, а й впливав на процес обрання у ньому керівництва.

16.04.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з членом ВРП): Алло. Привет. Как дела? – Да, новый руководитель? – Сколько голосов, сколько голосов за него? Плюс 2? То есть все бестолковые, пох*й куда бежать, все верять в Бенедисюка, Филатова, Петра Алексеевича?.. Пашенька, но надо будет его потом снимать, на**й он нам нужен, бл*?! (ймовірно мається на увазі новообраний голова ВРП – прим.)…

Скажи пожалуйста, а у Вас есть по регламенту какие-то моменты, что может быть: завчасно повинно було включено в порядок денний, обговорення, альтернатива? Ничего, потом примем Закон про люстрацію членів ВРП, крім тих, що обрані від адвокатів, правильно?

Матеріали у відео: http://www.vru.gov.ua/news/4855

Голова ОАСК, дізнавшись про обрання нового «незручного» йому голови ВРП, відразу дає вказівку по телефону відшукати будь-які формальні порушення у процедурі його обрання, щоб використати це у подальшому через можливий варіант штучно поданого позову до свого ж суду.

16.04.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону): – Алло, Я тебе скинул, это ни к этому, я к тому, что проанализируй регламент: не надо ли было завчасно там, за кілька днів, потому, что получилось сегодня сложил полномочия и сегодня избрали, понимаешь? Это ж игра? Игра. Вот эти моменты…

Голова ОАСК через знайомого члена ВРП передає побажання щодо «програми» діяльності ВРП. Зазначає, що у разі невиконання цих побажань влада може «перезавантажити» увесь склад ВРП.

12.06.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з членом ВРП) – Алло. Здравствуй.

А, да, да, да, перекинь ему, потом это пожелание с Администрации, потому что там бывшие пытаются сделать переворот, как бы, и чтобы он сориентировался. Именно, если, да, смотри, если их слышат, то больше у них никаких перетрубаций не будет, и никто их обнулять не будут. А вот это попытка, которая сегодня происходит, она приведет к тому, что их обнулят, как только у них. Смотри, это давление. Ну я ж на контакте там. То есть, если, если, смотри, там два пожелания. Мы забираем двоих членов от Президента (ймовірно мається на увазі те, що голова ОАСК заводить до ВРП «лояльних» йому людей по квоті Президента України – прим.) – раз, и вы меняете руководителя (ймовірно мається на увазі голову ВРП – прим), потому что он связан с предыдущим – два, и мы вас не трогаем. Все, конструктивно работаем и так далее. А сегодня, получается, эти делают в обратную сторону попытку там, знаешь, осудить и так далее. Сейчас прям просил (телефонну розмову завершено).

Матеріали у відео: http://www.vru.gov.ua/news/5046

16.07.2019

Голова ОАСК – Надо захватить власть в этой!

Суддя ОАСК – В Раде судей?

Голова ОАСК – Нет, в ВРП!

Голова ОАСК вмовляє члена ВРП змінити обраного голову ВРП, залякуючи можливим «перезапуском» усього складу ВРП.

23.07.2019

Голова ОАСК (говорить по телефону ймовірно з членом ВРП, з яким раніше спілкувалися в кабінеті одного із заступників ОАСК, з приводу непритягнення ВРП останнього до дисциплінарної відповідальності) – … и я хочу сказать, что мы не можем давать даже малейшей зацепки, чтобы нас е**нули, поэтому ВККС мы кончим! Вот смотри, мы, по сути, ВККС уже поставили, ну, как могли, практически раком, да? Ещё там Козьяков (мається на увазі голова ВККС – прим.), цепляется, но это всё он уже, не рукопожат, и всё. И то, вот мы, например, я думаю: а как остановить то, что мы уже запустили – ихнию ликвидацию, по сути? Вот как это остановить? Когда мы всем «вложили», все заявили, что ВККС идёт на**й. А ВРП идёт на**й только из-за, бл*, Говорухи (мається на увазі голова ВРП – прим.), этого конченного. Но, если до того, как у них законопроекты пойдут в парламент, Говоруха сменится, я думаю, что общими усилиями все будут останавливать процесс перезапуска ВРП, потому что он позитивный состав…

01.09.2020 прокурорами САП, на підставі цих матеріалів, що підтверджують позаслужбові відносини суддів ОАСК з окремими членами ВРП, будуть заявлені відводи.

При цьому виникають обґрунтовані сумніви щодо об’єктивності та неупередженості деяких членів ВРП, які не були відведені під час розгляду та прийняття рішень щодо аналогічних клопотань про відсторонення суддів ОАСК від здійснення правосуддя у серпні 2019 року.

Слідство зафіксувало, що голова ОАСК має безпрецедентний вплив на окремих членів ВРП. При цьому також задокументовано «втілення аналогічних сценаріїв» у Раді суддів України й навіть у Конституційному суді України.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжують досудове розслідування описаних злочинів.

За матеріалами НАБУ