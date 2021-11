Дело Кайла Риттенхауса. История хаоса и стрельбы в американском Висконсине

Присяжные в окружном суде города Кеноша американского штата Висконсин признали невиновным 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек на акции протеста в прошлом году и ранившего еще одного. С него сняли все обвинения, так как коллегия решила, что он действовал в целях самообороны. Решение присяжных окончательное, его нельзя обжаловать.

Издание «Медиазона» рассказывает об этом удивительном процессе, в котором для обвиняемого и жертв уже были наготове нарративы вне зависимости от вердикта.

«Я готова к последствиям», — говорит в сторону Лакиша Букер в первые секунды соединения с оператором экстренной службы 911 днем 23 августа 2020 года. Девушка попросит выслать полицию: отец трех ее детей Джейкоб Блейк, отношения с которым не сложились, приехал на день рождения сына, но в ходе очередной ссоры схватил ключи от ее новой машины и намеревается увезти детей. «Он уже разбил не одну мою машину, а эту я купила буквально вчера», — жалуется она, как бы оправдываясь за вызов полицейских по столь незначительному поводу.

Полицейские приедут за несколько минут, и на улицах городка Кеноша на полпути между Милуоки и Чикаго в северном штате Висконсин начнется одна из самых громких трагических историй прошлого года в США. По пути к дому сотрудники узнают по рации, что 29-летний Блейк уже находится в розыске — по подозрению во вторжении в дом девушки и сексуальном насилии.

Увидев Блейка, офицеры попытаются его скрутить и задержать, но тщетно. Выстрелы из электрошокера-тазера не остановили мужчину: полицейские впоследствии расскажут, что еще никогда не видели, чтобы человек с такой легкостью вырвал из кожи вонзившиеся в нее электроды.

Дальнейшие события хорошо задокументированы на видео выглянувшими на шум соседями девушки: вот Блейк встает и, прихрамывая, идет к машине, в которой уже сидят трое его детей, вот полицейский хватает его за майку, чтобы помешать сесть на водительское сиденье, звучат выстрелы.

Требуется семь выстрелов, чтобы Блейк выронил небольшой нож, который достал по пути к машине — впоследствии число выстрелов станет главным свидетельством полицейской жестокости, хотя, как отметит позже окружной прокурор, служебные инструкции регламентируют продолжение стрельбы до момента, когда угроза сотруднику перестает быть реальной. Рядом кричит ошеломленная Лакиша Букер.

Полицейское колено на шее Джорджа Флойда в Миннеаполисе и выстрелы в спину Джейкоба Блейка в Кеноше попали на видео, поэтому не только обрели национальный резонанс благодаря соцсетям, но и позволили зрителям сделать выводы о виновности участников задолго до результатов каких-либо расследований.

Полицейский из дела Флойда после протестов Black Lives Matter получил 22-летний срок, стрелявший в Блейка офицер в итоге вернулся на работу через полгода без предъявления обвинений. Сам Блейк после удаления поврежденных внутренних органов и операций на позвоночнике выжил, хотя и был парализован ниже пояса — теперь он постепенно учится вставать на ноги.

Трагические события августа 2020 года продолжились: протесты после стрельбы в Кеноше закончились еще одной стрельбой, теперь уже с погибшими.

Пока тяжелораненого Блейка оперировали в больнице, Кеношу охватили стихийные выступления. На фоне широкого резонанса и массовых протестов после гибели Флойда новость об очередной стрельбе белого полицейского при задержании чернокожего — еще и семь раз подряд на широко разошедшемся видео — вывела на улицы сотни возмущенных людей.

Сразу после инцидента жители Кеноши собрались перед полицейским кордоном на месте происшествия, потом протесты охватили другие городские улицы и резко ожесточились, перейдя на двухтактный формат: днем — мирные марши, ночью — бьющиеся вдребезги стекла магазинов и машин, горящие мусоровозы и здания, летящие камни и слезоточивый газ.

Несколько дней протесты и погромы продолжались в центре города; акции прошли также в других городах Висконсина и по всей стране. В Кеношу ввели Национальную гвардию, объявили чрезвычайное положение и комендантский час. Игроки «Милуоки Бакс» из того же Висконсина устроили забастовку, отказавшись выходить на площадку в плей-офф НБА в знак солидарности, и уговаривать их не прерывать сезон пришлось Бараку Обаме.

«Будьте как вода, распространяйтесь как огонь», — призывали протестующих граффити на стенах местного суда. Граффити стирали днем, оценивая ущерб и готовясь к следующей ночи.

Одно из таких граффити днем 25 августа смывал юноша по имени Кайл Риттенхаус из расположенной неподалеку деревни Антиохия. Вечером того же дня в руках у 17-летнего Риттенхауса оказался уже не скребок, а полуавтоматическая винтовка AR-15, купленная на имя совершеннолетнего друга на «коронавирусные» выплаты.

Молодой человек консервативных настроений превозносил полицию, ходил на полицейские и пожарные курсы подготовки и поддерживал контрлозунг Blue Lives Matter, уравнивающий убийства полицейских на службе с преследованиями чернокожих.

Политическая поляризация в США во время президентского срока Дональда Трампа достигла пика, и обострение ситуации в Кеноше спровоцировало разделение по уже сложившимся идеологическим линиям: для одних Блейк был очередным пострадавшим в бесконечной череде полицейского насилия, жертвами которого непропорционально часто становятся чернокожие американцы, для других — новой попыткой навязать искаженную версию реальности и оклеветать правоохранителей, придерживающихся инструкций в опасных ситуациях.

На улицы Кеноши вышли и те, и другие: в город стянулись как сторонники разнообразных движений за социальную справедливость от Black Lives Matter до американской версии антифашизма, так и сторонники закона и порядка, решившие собственными силами дать отпор ночным погромщикам из новостей.

Одна из групп таких защитников частной собственности расположилась на крыше автомастерской Car Source — машины из одноименного автосалона жгли прошлой ночью. «Я смотрел видео в соцсетях, фейсбучные стримы, тикток. Видел, как жгли Car Source с автомобилями. Видел, как напали на полицейского, ему бросили кирпич в голову. Видел, как получил по лицу владелец магазина с матрасами, ему кажется челюсть сломали. Этому нужно было положить конец», — рассказывал Риттенхаус.

Поздним вечером 25 августа подросток попал на несколько видео: на груди скрещены ремни AR-15 и полевой аптечки, сначала он уверенно говорит, что взял на себя функции вооруженного охранника мастерской и медика, а через несколько минут — уже слегка растерянно — рассказывает, как его залили перцовым спреем.

Что произошло дальше, мы знаем только по видео, на котором Риттенхаус с винтовкой убегает от разъяренного бритоголового мужчины с пакетом. Это Джозеф Розенбаум, несколькими часами ранее выписанный из клиники после попытки суицида, а в больничном пакете — его вещи; по словам очевидцев, он крайне резко реагировал на людей с оружием на улице.

Как он оказался на акции протеста, неизвестно и уже не прояснится: попытка Риттенхауса потушить подожженный мусорный бак выведет Розенбаума из себя, он погонится за Кайлом, швырнет в его сторону свой пакет и почти догонит — а тот развернется и четырежды выстрелит из винтовки. Раны Розенбаума окажутся смертельными.

Следующие кадры: Риттенхаус в смятении бежит с винтовкой наперевес по широкой Шеридан-роуд посреди протестующих. Кто-то кричит ему вслед, кто-то пытается догнать. Подросток оступается и падает на асфальт. Окружающие по очереди налетают на него, Кайл поднимает винтовку и стреляет снова: в одном случае он промахнется, Энтони Хьюбер, пытавшийся ударить его скейтбордом, погибнет, а доставший пистолет Гейдж Гросскройц получит пулю в правую руку, которая «распылит» его бицепс.

«Можно ли утверждать, мистер Гросскройц, что вне зависимости от того, что вы нам скажете или что вы помните, все, что случилось той ночью, было снято на видео или попало на фотографии, верно?» — спрашивал в суде представитель обвинения Томас Бингер у выжившего в той потасовке. Действительно, число видеосвидетельств трагических событий ночи 25 августа внушительно, и сомнений в зафиксированной последовательности фактов практически нет.

Споры вызывала только оправданность действий Риттенхауса, которому теперь уже 18 лет и которого судили в Кеноше по пяти обвинениям: умышленное убийство (Хьюбер), убийство, объясняемое опасным поведением (Розенбаум), попытка умышленного убийства (Гросскройц) и два случая опасного поведения, создавшего угрозу безопасности окружающих — то есть по одному обвинению за каждого из тех, в кого подросток стрелял, а также за созданную им опасность жизни репортера правого издания Daily Caller, находившегося рядом во время стрельбы в Розенбаума.

Обвинение в незаконном владении опасным оружием в несовершеннолетнем возрасте — самое легкое по доказательной базе для обвинения, но грозившее лишь несколькими месяцами заключения — Риттенхаусу также предъявили, но его отмел судья Брюс Шредер. Судья согласился с защитой, что формулировки закона штата Висконсин об открытом ношении оружия слишком неконкретны, и 17-летнему формально разрешено держать в руках «не короткоствольное» оружие.

Дело рассматривал суд присяжных на фоне акций протеста против и за Риттенхауса.

Риттенхаус стрельбу в людей тем вечером не отрицал, но вину не признавал: он настаивал, что в каждом случае действовал строго в целях самообороны, защищаясь от нападавших на него людей. Он плакал, когда его допрашивали об инциденте с Розенбаумом, хотя многие ему не верили.

Give me a break. The guy was calm, cool and collected surrendering to police right after shooting people. He was laughing in court yesterday. This is why they had him testify — for this performance. pic.twitter.com/Sr07vCV3MW

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) November 10, 2021