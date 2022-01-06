Хит-парад коррупционных афер прошлого года: от «Большого строительства» до «Большой приватизации»

Украинцы креативны во всем, даже в коррупции. 2021-й был урожайным на схемы, и не только потому, что отработанный на «Большом строительстве» распил государственных средств был распространен на другие сферы.

Иногда коррупционная изобретательность наших соотечественников выходила за какие-либо рамки здравого смысла и Уголовного кодекса: поддельные сертификаты о вакцинации, студенты-медики, отправлявшие на экзамены вместо себя других людей, или ритуальные службы, которые в прямом смысле воруют покойников друг у друга. Эти истории до отвращения поразили редакцию ZN.ua, но хит-парад схем журналисты составляли, все же отталкиваясь от объемов материальных потерь, которые они наносят государству, отхватывая то здесь, то там огромные куски наших налогов.

«Большое строительство» для президента и «слуг народа»

На асфальтирование за год было выделено около 140 млрд грн, то есть 11% всех расходов государственного бюджета. Эта доля превышает даже те суммы, которые во времена Януковича выделялись на содержание государственных шахт.

Маржинальность этого бизнеса на завышении цены асфальта составляет от 20%. Такой процент достигается благодаря завышению ожидаемой стоимости работ и ограничению конкуренции на тендерах. Таким образом, потоки Укравтодора позволяют Владимиру Зеленскому отказаться от олигархических денег и проводить собственную политику за счет своей политической силы.

По консервативным подсчетам, содержание 200–250 народных депутатов и топ-чиновников на уровне от 20 до 50 тыс. долл. в месяц может стоить от 1 млрд грн в год. Это составляет менее 1% от государственных расходов на дороги.

Большое строительство / Facebook

Кроме того, президент имеет личный профит от «Большого строительства». СМИ и билборды вдоль дорог насыщены рекламой того, что все ремонты автодорог выполняются согласно программе президента «Большое строительство», что очевидно должно влиять на него рейтинг. Поэтому 25 тысяч избирателей поддержали петицию о том, чтобы на билбордах была фраза, что эти ремонты выполняются «на средства налогоплательщиков». Но президент ответил, что этого делать не будет. Вместо этого он поручил правительству создать сайт об этом строительстве и уже его рекламировать на билбордах.

Большой теневой распил на Большой кольцевой

В наступившем году асфальтное кэш флоу должно вырасти еще больше. «Слуги народа» вывели из системы Prozorro закупку услуг по строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева. На частной площадке «Плейтендер» уже организованы торги на первый участок этой дороги ожидаемой стоимостью 5,4 млрд грн между ковельской и житомирской трассами.

Стартовая цена составляет более 11 млн долл. за километр, что превышает максимальные цены на строительство дорог в США, Канаде, Германии и Китае (данные «Центра транспортных стратегий»).

В целом цена строительства всей Большой кольцевой оценивается в 85 млрд грн. Однако утвержденный правительством Порядок закупки не предполагает каких-либо ограничений по повышению цены уже после заключения договоров по результатам торгов.

Карманная альтернатива государственному Prozorro

Вместе с тем эта закупка — не просто попытка распилить кучу денег вне Prozorro. Укравтодор уже так картелизировал отрасль, что его тендеры и в самом Prozorro не являются образцом конкурентности и эффективности. По словам учредителя «Лиги Антитраста» Агии Загребельской, это попытка создать карманную альтернативу Prozorro для любого удобного для Банковой случая.

В правительстве закупку для Большой кольцевой назвали экспериментальной, и «по результатам эксперимента Укравтодор и Министерство инфраструктуры будут инициировать усовершенствование существующего инструментария системы Prozorro».

Как будет выглядеть изменение Prozorro, еще вилами по воде писано. А вот то, что через площадку «Плейтендер» проведут десятки миллиардов гривен, — это факт. Который в дальнейшем можно легко масштабировать на любые другие интересные темы и протендерить их на уже обкатной площадке. А ее совладельцами являются бывший зять Леонида Черновецкого Вячеслав Супруненко и Антон Припиченко, имеющий опыт управления площадкой «Смарттендер», на которой во времена президентства Петра Порошенко вне рамок Prozorro тендерили «Укроборонпром».

Масштабирование «Большого строительства» на «Укрзалізницю»

Переход Александра Кубракова в Министерство инфраструктуры прогнозируемо привел к переходу 6-миллиардного контракта на ремонт аэропорта «Днепр» к фавориту Укравтодора. А в самой железной дороге сразу включили турборежим и начали крупнейший в истории Украины тендер по приобретению пассажирских электричек на 32 млрд грн.

Накануне старта тендера железнодорожники заключили меморандум со швейцарским производителем «Штадлер» и сформировали цену закупки на уровне 15 млн долл. за единицу. Это вдвое дороже, чем «Штадлер» этой осенью продал электрички самой Швейцарии (по 7,5 млн долл.). Учитывая такой размер контракта и гигантскую ожидаемую маржу, к делу решил подключиться немецкий «Сименс». Концерн начал заваливать «Укрзалізницю» вопросами и требованиями, и из-за этого закупку перенесли на январь.

Масштабирование «Большого строительства» на аэропорты

Сразу после назначения А.Кубракова министром инфраструктуры началась атака на крупный контракт по строительству нового аэродрома в Днепре. Во времена Владислава Криклия открытые торги при участии почти десяти фирм выиграла компания «Альтис» за 4 млрд грн, что было на 31% ниже от ожидаемой стоимости. Однако при новом руководителе Мининфраструктуры контракт с ней расторгли и провели торги заново, в которых уже принимали участие только два фаворита Укравтодора.

Так что контракт стоимостью 5,6 млрд грн со скидкой всего лишь 2% забрал «Онур», турецкие собственники которого знакомы с Владимиром Зеленским еще с тех времен, когда он в составе «Квартала-95» гастролировал в турецком отеле «Онура». При этом цены в новом контракте оказались значительно выше рыночных, и это позволяет оценить маржу нового подрядчика на уровне 1,5 млрд грн.

Игорный рай без налогов

Давид Арахамия и Борис Баум организовали такую схему легализации казино, при которой государство вообще отказалось до 2024 года контролировать оборот средств в этой отрасли с помощью специальной системы онлайн-мониторинга ставок и выигрышей. И это прогнозируемо привело к провалу в сборе налогов.

В бюджет на 2021 год закладывали получить от «игорки» 7,8 млрд грн, но за январь—ноябрь получили всего 1,3 млрд грн. После этого нардепы поняли, что денег от казино государство не увидит, так что в бюджете на 2022 год запланировали еще меньший доход от игорного бизнеса — только 1,2 млрд грн. Таким образом, сейчас в игорных заведениях из-за полнейшего отсутствия информирования налоговиков можно «выигрывать» и легализировать любые суммы.

Корявая приватизация от ФГИУ

Власть сорвала приватизацию всех (!) госпредприятий и оставила их под руководством малопонятных менеджеров от Фонда госимущества, которые постоянно генерируют убытки для государства. Например, следствие установило, что должностные лица «Харьковоблэнерго» в сговоре с частными предпринимателями устроили такую аферу, где по приборам потребления электроэнергии фиксировалось лишь 30% от фактически потребленной электроэнергии. Только по этой схеме из облэнерго вымывалось 30 млн грн в месяц.

Также ФГИУ провел продажу завода «Большевик» в Киеве таким образом, что его за 1,4 млрд грн выиграла компания, связанная с Василием Хмельницким. По сообщениям СМИ, другие претенденты были готовы заплатить вдвое больше, но они решили не соваться на торги, чтобы не получить билет на войну с заранее понятным победителем.

По результатам разразившегося скандала глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко еще в ноябре написал заявление об увольнении, но его до сих пор даже не рассмотрели в Верховной Раде. Зато его первого заместителя Дениса Кудина перевели в Минэкономразвития, а заместителем так и не уволенного Сенниченко стала его личная помощница Ольга Батова.

Возвращение ЕГАПС на паспорта и импорт электроэнергии из Беларуси

Группа ЕГАПС во времена Кучмы—Ющенко монополизировала изготовление ряда государственных документов. Дошло до того, что егапсовцы даже запатентовали вид паспорта для украинцев. Во времена Януковича их вытолкнули из схем, и вот в 2021 году они вернулись.

Государственный полиграфкомбинат «Украина» возглавила Татьяна Бондаренко, которая, по данным СМИ, является подругой топ-менеджера ЕГАПС Ирины Обыденко, владеющей долей в фирме «Полли-сервис». Эта фирма и поставляет разные «запчасти» к документам, например, электронные чипы с антеннами для паспортов. И после этого назначения фирма «Полли-сервис» получила от комбината «Украина» без каких-либо тендеров подряды на 400 млн грн.

Еще один совладелец «Полли-сервиса» араб Тариям Матар Мохамед засветился в схеме поставки электроэнергии из Беларуси. Ему принадлежит фирма Vector Energy Innovation FZCO, которая с ноября выступала посредником между «Белэнерго» и Украиной. Сейчас на эту фирму записана компания «Трейдэнергоресурс», которая с середины декабря поставляет в Украину около 900 МВт·ч в сутки, что фактически равно мощности атомного энергоблока.

Олигархические сверхприбыли

Игорь Коломойский получил дешевую электроэнергию от «Энергоатома», чтобы майнить биткоины на Запорожском заводе ферросплавов. Ринат Ахметов весь год получал сверхприбыли благодаря саботажу «ресурсного» законопроекта №5600 в течение года, пока не упала цена на руду. Дмитрий Фирташ получил от «Нафтогаза» контракт на поставку газа населению по «социальной» цене, однако не имел ограничений по его поставкам на собственные химкомбинаты именно по низкой цене.

Коррупционные дискреции АМКУ

Наибольшим разочарованием стал Антимонопольный комитет Украины. Согласно закону, это один из сильнейших органов власти. И когда его возглавила подруга Зеленских, казалось, что орган получил мандат на настоящую демонополизацию и деолигархизацию.

Но вышел пшик. АМКУ в судах отбивается от обращений потребителей, пострадавших от злоупотреблений энергомонополии Ахметова, и по перерасходам бюджетных средств дорожным картелем. А вместо большой борьбы Ольга Пищанская продуцирует дела против ФЛП за тендерные сговоры по школьному питанию. И выслушивает иностранных послов, рассказывающих о «кассе» на разрешениях по концентрациям, которыми ведает заместитель главы комитета Анжелика Коноплянко.

«ДІАМант» для строительной мафии

Команда Владимира Зеленского придумала элегантный способ бороться со злоупотреблениями застройщиков. Полтора года назад законом прекратили проверки строительства, за которые отвечала исторически коррумпированная ГАСИ. Потом год создавали новый орган — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ, укр. — ДІАМ), который бы отвечал только за проверки строительств и не отвлекался на разрешительные функции. И вот контролирующий орган ГИАГ за три месяца провел всего 18 (!) проверок в ответ на сотни обращений, сообщил эксперт Георгий Могильный. То есть со злоупотреблениями борются, просто закрывая глаза на злоупотребления.

Молчаливый антикор

Ни один правоохранительный орган на упомянутые выше темы не реагировал. И если с подконтрольными Банковой Службой безопасности Украины, Нацполицией и Государственным бюро расследований все и так понятно, то у Национального антикоррупционного бюро Украины есть некоторое оправдывающее обстоятельство. У них нет адекватного главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которого не могут избрать уже полтора года из-за саботажа со стороны конкурсной комиссии, часть которой зависит от настроения заместителя главы офиса президента Олега Татарова и его босса Андрея Ермака.

А вместо главы САП есть генпрокурор Ирина Венедиктова, которая на дело по «Роттердам+» назначила прокурора Демкива. А он закрыл дело о коррупционном сговоре топ-менеджеров ДТЭК и НКРЭКУ времен Порошенко. И сейчас вместе с адвокатами Ахметова в суде доказывает свое желание не доводить дело до конца.

АВТОР: Юрий Николов, журналист и основатель проекта «Наши деньги», Украина; ZN.ua