Как 23-летняя фельдшерица с «коктейлем Молотова» в Киеве ограбила банк и захватила заложницу

20 июня 2021 года молодая девушка зашла в отделение «Укрсиббанка» на окраине Киева, кинула внутрь «коктейль Молотова», достала пистолет и потребовала отдать ей все деньги из кассы. Получив 15 тысяч гривен, грабительница взяла в заложницы посетительницу банка, попыталась сбежать, но ее обезвредили и задержали охранники. Налетчицей оказалась 23-летняя фельдшерка из «скорой помощи», живущая с мамой и братом-школьником в селе под Киевом. 17 февраля ее начал судить Оболонский районный суд.

В издании «Ґрати» рассказывают, как происходило это странное ограбление, и что теперь ждет обвиняемую.

Налет

Около полудня 20 июня дежурный киевской полиции получил сообщение о разбойном нападении на отделение «Укрсиббанка» №342 на улице Автозаводская. Когда правоохранители прибыли на место, они увидели, что охранники банка удерживают невысокую молодую девушку в панаме и синих медицинских перчатках. Она плакала, дрожала и говорила с трудом.

Полицейские опросили свидетелей и восстановили картину произошедшего. По данным следствия, в 11:22 девушка зашла в банк с пакетом в руках. Она достала оттуда бутылку с зажигательной смесью и тряпкой в горлышке. Девушка спичками подожгла ее и бросила «коктейль Молотова» в дверь менеджера банка, которую тут же охватил огонь.

Затем она достала пистолет, направила на присутствующих и, как в кино, приказала всем оставаться на своих местах. Позже экспертиза выяснила, что это был страйкбольный пистолет ZM-19, который стреляет пластиковыми пульками и находится в открытой продаже. Потом грабительница подошла с ним к кассирше и потребовала выдать все деньги, что есть в кассе. Сотрудница банка достала из кассового шкафа 15 450 гривен и положила на стойку. Налетчица забрала их и засунула в карман куртки.

Чтобы ее не поймали, она решила захватить заложницу. Грабительница подошла к одной из посетительниц банка, приставила ей дуло к спине и приказала идти вместе с ней. Налетчица с заложницей вышла на улицу, но там ее обезвредили и задержали сотрудники частной охранной фирмы «Статус».

Вскоре подъехали полицейские, один из них на месте опросил задержанную. На видео женщина плачет и дрожит, у нее растрепаны волосы. Она говорит, что ее зовут Рак Виктория Викторовна, ей 30 лет, и она живет одна.

Полицейский спросил, осознает ли она, что сделала. На это девушка отвечает, что она этого не хотела, но ее заставил это сделать «голос, который кроме нее никто не видит».

«Он сказал, что возьмет на себя всю ответственность. Он не называет своего имени», — сказала женщина.

Позже оказалось, что она назвала не свои личные данные. На самом деле задержанную зовут Анастасия Науменко, ей 23 года. Она живет в селе под Киевом с братом-школьником и матерью, которая торгует на рынке. Анастасия окончила медицинский колледж и сейчас работает фельдшеркой «скорой помощи».

После задержания полиция огласила ей подозрение в умышленном уничтожении имущества банка (, разбое ( и захвате заложницы (. Максимальное наказание за это — 12 лет колонии.

Следствие и суд

Через два дня после нападения суд отправил Науменко в СИЗО, однако вышла на свободу через три с половиной месяца. В октябре она попросила отпустить ее под домашний арест, чтобы быть вместе с семьей. Как следует из судебного решения, она сказала, что «во время преступления ее состояние было тяжелым, и она не может пояснить, как так получилось».

Следственный судья выполнил просьбу Науменко. В решении он обосновал это тем, что она работает, имеет жилье и ранее не судима. Позже суд заменил ее круглосуточный домашний арест на домашний, и она вернулась к работе.

В октябре суд также отправил ее на психиатрическую экспертизу. Обследование показало, что Науменко вменяема и ее можно судить. В январе дело было направлено в суд, и 17 февраля состоялось первое заседание по существу.

На него пришла потерпевшая кассирша и адвокатка, представляющая «Укрсиббанк». Еще одна потерпевшая — заложница — попросила рассматривать дело без нее. На суде представительница банка заявила, что подсудимая должна возместить 71 868 гривен ущерба. Это деньги, которые были украдены, а потом изъяты полицией как вещественные доказательства, и траты на ремонт и уборку после пожара. Кассирша и заложница не требуют компенсации.

На суде прокурор огласил обвинительный акт, а Науменко кратко изложила свою позицию. Она сказала, что полностью признает вину. На протяжении всего заседания она сидела с опущенной головой, не поднимая глаз.

Несмотря на признание вины, ее адвокат Юрий Кандыбов настоял, чтобы процесс шел по полной процедуре и рассмотрел все доказательства. Он пояснил «Ґратам», что ему это нужно для аргументации собственной позиции. При этом защитник не пояснил, в чем она состоит, и сказал, что выразит ее уже после суда. Вероятно, он попросит суд смягчить наказание Науменко.

Суд решил, что вначале исследует письменные доказательства и вещдоки, потом допросит свидетелей и потерпевших и в завершении — обвиняемую.

Пока остается без ответа главный вопрос — зачем Науменко пошла на ограбление. Сама она отказалась отвечать на вопросы «Ґрат». Ее адвокат пояснил это тем, что она «волнуется и переживает». Защитник пообещал ответить на вопрос о мотивах Науменко уже в ходе суда.

«Не хочу наперед говорить. Это будет вырвано из контекста, и, не зная полностью картины, будет звучать смешно. А когда уже перед глазами будет вся картина, которая будет подтверждена официальными документами, тогда это будет звучать комплексно», — сказал адвокат.

Автор: Алексей Арунян; Ґрати