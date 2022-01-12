Как «освободили» Джоковича: почему не привитый от ковида теннисист провел пять дней под замком в Австралии и грозит ли ему депортация

Один из самых известных спортсменов мира, живая легенда мирового тенниса Новак Джокович вместо того, чтобы акклиматизироваться и готовиться к старту Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), провел почти пять суток в изоляции под угрозой депортации. 10 января 2022 года он вышел на свободу по решению суда. Главная причина задержания Джоковича в Австралии – отказ от вакцинации от COVID-19.

Однако сказать, что эта причина – единственная, будет неверно. Произошедшее с сербским теннисистом обнажило множество иммиграционных проблем Австралии, внимание к которым уже несколько десятилетий привлекают правозащитники, и продемонстрировало несогласованность в действиях властей отмечает издание Настоящее время.

«Я не собираюсь обязывать людей на трибунах вакцинироваться и позволять игрокам этого не делать»

Australia Open – один из четырех самых престижных турниров в году, и сербский теннисист – особенный игрок для этого турнира. Он не просто действующий чемпион, за последние 14 лет Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии девять раз. Это абсолютный рекорд для мужского одиночного разряда. Всего же на турнирах «Большого шлема» Джокович побеждал двадцать раз. Это тоже рекорд, но он делит его с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. На нынешнем турнире серб планировал стать единоличным лидером и самым титулованным теннисистом планеты в истории.

Активно обсуждать, сможет ли Джокович приехать в Австралию, начали еще осенью 2021 года. В ноябре директор турнира Крэйг Тайли сообщил, что все спортсмены, которые хотят принять участие в соревнованиях, должны быть вакцинированы от COVID-19. Еще раньше, в октябре, премьер-министр австралийского штата Виктория, где проходит Australian Open, Дэниел Эндрюс заверил местных жителей, что его правительство не допустит послаблений «ни для одного не вакцинированного игрока». «Я не собираюсь просить, обязывать людей на трибунах, сотрудников турнира вакцинироваться, в то время как игрокам будет позволено этого не делать», – сказал он.

Эти слова мотивировали многих записаться на прививку от COVID-19. Например, российского теннисиста – вторую ракетку мира Даниила Медведева. До этого он выражал сомнения, что будет вакцинироваться, и поддерживал Джоковича, который в апреле 2020 года заявлял, что выступает «против вакцинации». Так категорично впоследствии сербский теннисист уже не высказывался, однако продолжал придерживаться риторики «свободы выбора, необходимой для всех». В Сербии Джокович не одинок в своих опасениях по поводу прививок, процесс вакцинации населения страны продвигается медленно. Сейчас полностью привито лишь 46,9% – примерно столько же, сколько в России. Австралия же, напротив, среди лидеров по этому показателю – 77,6%. Среди австралийцев старше 16 лет полностью привиты более 92,1%. С начала пандемии Австралия была одной из тех стран, где чаще всего объявлялись локдауны и действовали самые строгие правила в отношении социального дистанцирования. За счет этого количество смертей от коронавирусной инфекции там не превысило 2,4 тысячи человек. И хотя показатели вакцинации высоки, говорить об отмене всех ограничений в стране пока рано. Документ об «освобождении» и задержание в аэропорту Возможно, поэтому антиваксерские настроения Джоковича в Австралии не встретили понимания. 4 января 2022 года в инстаграме спортсмена появилась фотография из аэропорта, в подписи к которой Джокович сообщил, что все-таки направляется в Мельбурн, так как для него было сделано исключение: теннисисту выдали «освобождение», позволяющее ему не самоизолироваться на протяжении 14 дней и принять участие в турнире.

Таким образом он подтвердил, что так и не привился от COVID-19. На каком основании для него было сделано исключение, теннисист тоже не пояснил. Именно поэтому пока Джокович находился в воздухе – а путь из Европы неблизкий, – его пост успел спровоцировать целую волну негатива в Австралии. По прилете вместо трансфера и уютного номера в люкс-отеле первую ракетку мира ждало задержание на восемь часов для беседы с пограничниками и выяснения всех обстоятельств. При этом к нему не пускали никого из команды, запретили пользоваться телефоном. После этого в отеле Джокович все-таки оказался, но вовсе не в том, который был забронирован его командой. Пограничники посчитали, что у него недостаточно полный комплект документов для въезда в страну, и первую ракетку мира отправили в Park Hotel – печально известную в стране гостиницу для мигрантов, которым грозит депортация. Крайне некомфортные условия, отвратительная еда, отсутствие свежего воздуха – в таких условиях некоторые люди в ожидании решения вынуждены проводить, по словам правозащитников, месяцы, а в ряде случаев даже годы. Австралия вообще не славится гуманным отношением к мигрантам и беженцам. В этот раз исключения для Джоковича сделано не было – и он все пять дней провел именно в этом отеле.

Положительный тест на ковид и появление Джоковича на публике О том, какой именно номер достался Джоковичу, как его там кормили и насколько тяжело в физическом плане он перенес пять суток в изоляции, пока ни сам спортсмен, ни его семья не рассказали. Мать Новака Диана Джокович на пресс-конференции в Белграде заявила лишь, что произошедшее, по сути, стало «пыткой» для ее сына. «Но он боролся против системы и правительства, потому что имел право быть там. Это самая большая победа в его карьере», – заявила она.

Незадолго до суда адвокаты теннисиста объяснили, что причиной для получения «освобождения» был недавний положительный ПЦР-тест Джоковича на ковид. Когда во время пресс-конференции журналисты стали спрашивать его родственников о тесте, семья Джоковича предпочла на эти вопросы не отвечать. Это может спровоцировать новую волну возмущения уже в Сербии, где последние несколько недель провел Новак Джокович. Упомянутый адвокатами тест был сдан 16 декабря 2021 года: в этот и последующие дни в социальных сетях спортсмена появлялись посты о его участии в различных мероприятиях. На всех фотографиях он был без маски – и в окружении людей. Если спортсмен посещал мероприятия, зная, что у него ковид, он нарушил законы уже своей страны, предписывающие заразившимся 14-дневную самоизоляцию.

Суд в Мельбурне и комментарии властей Австралии Суд по делу Джоковича прошел в Мельбурне 10 января. Австралийские власти пытались добиться переноса заседания еще на два дня, но им в этом было отказано. Когда судья объявлял о своем решении освободить Джоковича по итогам слушаний, он задал риторический вопрос: «Что еще мог этот человек сделать, [чтобы получить визу]?» Из расшифровки интервью Джоковича пограничнику следует, что сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, были для спортсмена неожиданными. В этом интервью он рассказал, что не вакцинировался и что переболел ковидом два раза – в июне 2020-го и недавно, в декабре. Он предоставил сертификат об «освобождении», который ему прислали организаторы Открытого чемпионата Австралии. Решение независимой медицинской комиссии, нанятой компанией-организатором, потом было подтверждено независимой медицинской комиссией штата Виктория. О том, что он должен предоставить что-то еще на паспортном контроле, теннисиста никто не предупредил. Но ПЦР-теста и «освобождения» пограничникам оказалось недостаточно. В итоге суд решил, что Джокович все-таки может въехать. Возможность высылки спортсмена по-прежнему сохраняется, если такое решение примет министр по делам миграции и гражданства Австралии Алекс Хоук. Министр же пока отказывается от официальных комментариев. Более того, австралийские власти в этой истории выглядят не лучше, чем сербский спортсмен. С осени 2021-го они дают противоречивые комментарии в отношении условий участия в турнире. Когда глава штата Виктории заявлял о невозможности допускать невакцинированных игроков, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон говорил о том, что невакцинированные игроки должны будут пройти двухнедельную изоляцию. Потом, непосредственно перед прилетом Джоковича, Моррисон отмечал, что за выдачу «освобождений» отвечает руководство штата Виктория. «Это работает именно так. Штаты предоставляют «освобождения» для людей, чтобы они могли въехать на этом основании, и так это происходит на протяжении последних двух лет. Ничего в этом плане не меняется. Правительство штата Виктории приняло свое решение – и я должен сослаться на правительство штата Виктории, если мы говорим о причинах, по которым они приняли это решение», – приводит слова Моррисона его официальный сайт. После того как волна критики существенно возросла, премьер-министр заявил, что, когда теннисист прилетит, его обязательно проверят и, если что, отправят домой.

«[Случившееся] с каждой минутой становится все большим сумасшествием, – прокомментировала ситуацию в интервью Good Morning Britain 18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова. – В происходящее просто сложно поверить – ну и сага! Которой вполне можно было избежать. Я бы хотела, чтобы Новак для начала просто вакцинировался. Я обожаю его невероятно, но я просто не могу защищать выбор не вакцинироваться вовсе». В понедельник, 10 января, Новак Джокович выложил в инстаграм фотографию с первой после прилета в Австралию тренировки в Мельбурне. Теннисист сообщил, что, несмотря на произошедшее, все же хочет выступить на Открытом чемпионате Австралии, «одном из самых важных событий, которые предстоят, перед потрясающими болельщиками».

Автор: Александра Владимирова; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ