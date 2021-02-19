Как власть уходит от ответственности за провал вакцинации в Украине

Управленческая система страны — квинтэссенция коррупции и некомпетентности, цена которой уже исчисляется тысячами дополнительных смертей украинцев, потому что речь на самом деле не только о закупках по ковиду.

А помните как раньше было весело? В ВР регулярно случались массовые потасовки, с трибуны выносили с букетом премьер-министра, а министр МВД бросал стакан с водой в главу ОГА. Пандемия коронавируса круто изменила нашу жизнь даже в этом, пишет ZN.UA. Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных — значительно больше. Перечислять все нет смысла. Публичный «махач» между министром обороны и главнокомандующим, заказные пиар-битвы между главами Минстратега, Укроборонпрома и космического агентства — это лишь надковерная часть властной безответственности.

Одна из этих многочисленных повестей — о том как поссорились глава Минздрава Максим Степанов и гендиректор ГП «Медзакупки Украины» Арсен Жумадилов — раздражает наши глаза и уши уже почти год. Если бы при этом еще что-то делалось, пережить это можно было бы легко — и не такое видали. Но на сегодняшний день Украина — единственная страна Европы, где с вакцинами все чисто. В смысле — их все еще нет.

15 февраля, в день когда согласно анонсам главы Минздрава и главного санитарного врача в Украине наконец должна была появиться (но так и не появилась) первая партия вакцин, Кабмин поддержал правку к законопроекту об урегулировании статуса НАБУ, позволяющую уволить нынешнего директора бюро Артема Сытника.



НАБУ / Flickr

По данным источников издания ZN.UA в офисе президента, правка «с голоса» была внесена министром юстиции Денисом Малюськой по крайне настоятельной просьбе Владимира Зеленского. Так президент отреагировал на выполнение НАБУ прямой нормы УПК (ст.214) и начало расследования по закупке вакцин от COVID-19. Поводом к чему стало заявление от 3 февраля гендиректора ГП «Медзакупки» Арсена Жумадилова о коррупционной составляющей Минздрава при закупке вакцины от ковид по завышенной цене.

Разборки между Арсеном Жумадиловым и Максимом Степановым за контроль над закупками медикаментов наносят удар по рейтингу президента, лично обещавшего старт вакцинации. Факт открытия дела о вакцинах для Владимира Зеленского (и без того недовольного директором НАБУ из-за дел в отношении замглавы ОП Олега Татарова) стал последней каплей и формальным поводом использовать эту ситуацию, дабы убить сразу двух зайцев. С одной стороны, получить во главе НАБУ контролируемого руководителя, каковым не является Артем Сытник. С другой (прикрыв коррупционную составляющую) — обелить собственную неспособность что-либо сделать, чтобы наконец обеспечить население вакцинами.



Почва для «правильного» голосования депутатами ВР активно подпитывается информационно. Степанов на брифингах продолжает искать виновных в срыве президентской программы вакцинации населения, о которой Зеленский не раз заявлял, объясняя задержку с поставкой вакцины уголовными делами, возбужденными НАБУ. Хотя коррупционная составляющая в закупках вакцины понятна всем, министр здравоохранения пытается обвинить НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства и намекает, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один выбор — российская вакцина, чего лично Степанов совсем не хочет.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Давайте попробуем разобраться, кто же на самом деле виноват в срыве кампании вакцинации? И есть ли у министра здравоохранения моральное право обвинять кого-либо (особенно после того как срок обещанного им начала кампании уже истек) или же это очередная манипуляция фактами? Ведь, строго говоря, дискредитация имиджа страны на самом деле состоит как раз в отсутствии конкретных решений и действий, в имитации активной деятельности без реальных шагов. Именно это с самого начала пандемии мы чаще всего видели со стороны Минздрава, не раз публично анонсировавшего, что переговоры с мировыми компаниями о закупке вакцин ведутся с мая.

Уверена, многие согласятся: если бы это действительно было так, то вакцины в Украине уже точно были бы. Девяти месяцев для проведения переговоров и оформления заказа более чем достаточно. Особенно учитывая, что на эту закупку не распространяется действие Закона «О публичных закупках». Страны, которые начали вести переговоры о закупке вакцины летом, с вакцинацией своих граждан стартовали уже в конце декабря 2020-го — начале января 2021-го.

ГП «Медзакупки Украины» было уполномочено на закупку вакцин только 9 декабря 2020 года — приказами Минздрава №№2839 и 2840. При этом 21 декабря министр Степанов в переписке с Жумадиловым (как следует из заявления последнего в НАБУ) потребовал согласовывать с Минздравом все действия по закупке вакцин. 23 декабря ГП «Медзакупки» обратилось к Минздраву за согласованием договоров с двумя потенциальными контрагентами. Однако согласован в итоге был только один из них — на закупку 1,9 млн доз Coronovak от китайского производителя Sinovac Biotech через украинскую компанию «Лекхим». При том, что вести переговоры о стратегической продукции (коей в мире сейчас являются вакцины) с такой страной как Китай может только государство, а не посредники.

В принципе глава наблюдательного совета группы «Лекхим» Валерий Печаев, начавший проявлять активность по поводу вакцины Sinovac еще в июне 2020 года, просто заполнил вакуум. Понятно, не в убыток себе, он сделал то, что все это время должно было делать государство в лице президента, МИД, посольств, Минэкономики, которые должны были вести переговоры на государственном уровне, и Минздрава, который должен был курировать и координировать весь этот процесс.

Таким образом к началу 2021 года Украина имела единственный контракт на закупку вакцины. И тот в результате завис. 3 февраля (дата, удивительным образом совпавшая с датой открытия дела НАБУ) компания «Лекхим» обратилась с письмом к украинскому правительству с просьбой о переносе поставки первой партии на апрель 2021-го. Из-за задержек как с одобрением препарата в Китае, так и с принятием Верховной Радой нового закона о регистрации вакцины. Также «Лекхим» просил пересмотреть определение критерия эффективности препарата. Как известно, эффективность Coronovak на сегодня составляет 50,38%, тогда как в контракте заложено требование — не менее 70%.

В рамках инициативы COVAX Украина также должна получить восемь миллионов доз вакцин. Из них еще неделю назад страна готовилась принять и распределить первую партию — 117 тысяч доз Pfizer/Biontech. Теперь вместо нее ожидают 500 тысяч доз AstraZeneca/Oxford, производимых по лицензии Serum Institute (Индия). Это — часть от 12 миллионов доз, подтверждение о поставке которых по контракту между Serum Institute и Crown Agents Украина получила 5 февраля от компаний AstraZeneca и Novavax, о чем Степанов отрапортовал Зеленскому. Но и они задерживаются. По причинам логистического характера, как утверждает министр здравоохранения.

Хотя к настоящему моменту лично у меня вызывает сомнение любое утверждение Максима Степанова. Например, когда министр заявляет, что ему мешают повысить зарплату медикам, выглядит это по меньшей мере смешно. Теневой оборот страны в отношениях врач—пациент составляет 50 млрд грн в год. Квалифицированные специалисты на базе госбольниц получают в месяц от нескольких десятков до сотен тысяч гривен. И поднятие им официальных зарплат даже в два раза эту ситуацию никак не изменит.

С самого начала пребывания на посту министр, кажется, не принял ни одного обдуманного и своевременного решения, активно включившись только в борьбу с зачатками медреформы да в поиск откатов на медзакупках. В результате профукал все, что только можно было, а теперь активно пытается в этом кого-нибудь обвинить.

Так, Минздрав обвиняет ГП «Медзакупки» в срыве закупок 108 из 483 позиций лекарственных препаратов и оборудования на сумму 949,7 млн грн в 2020 году. ГП, утверждает Минздрав, вовремя не осуществило также финансовые операции: на 163 млн грн — по антиретровирусной терапии, на 100,5 млн грн — по сердечно-сосудистым заболеваниям, на 60,3 млн грн — по взрослой онкологии, на 10,2 млн грн — детской онкологии, рассеянному склерозу, ДЦП и идиопатической дистонии.

ГП «Медзакупки» в свою очередь утверждает: с мая 2020 года Минздрав игнорировал предупреждения о рисках в закупках и необходимые документы, позволяющие их начать, предоставил со значительной задержкой.

Кроме того, в июне правительство приняло Постановление №478, в соответствии с которым ГП должно согласовывать с Минздравом все технические, качественные и прочие характеристики товаров на закупку. Это постановление задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям — и дольше.

Оппоненты обвиняют ГП «Медзакупки» в проведении так называемых слепых тендеров, на которые никто не приходит, потому что участие производителей в них не было обеспечено предварительной работой. И в результате лекарства не закупаются. Среди объявленных ГП «Медзакупки» на ProZorro тендеров действительно есть множество таких, которые не были проведены, потому что заявки подал только один участник. Однако вряд ли можно утверждать наверняка — является это организационным упущением ГП или же причиной стали другие факторы (например, несвоевременная оплата заказчиком поставок в других периодах или же высокая конкретность предмета торгов, когда продать государству оказывается невыгодно). Вскоре должен начаться внешний аудит закупок 2020 года Счетной палатой. Объектами проверки станут как Минздрав, так и ГП «Медзакупки Украины». Тогда, надеемся, будет дана объективная оценка закупочного процесса прошлого года.

Как бы там ни было, с хронологией проведения закупок ГП «Медзакупки» в 2020 году можно ознакомиться в отчете здесь.

Где можно ознакомиться с отчетом о деятельности Минздрава?

Из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 января 2021 года не были использованы 11,9 млрд грн, заявил недавно глава Счетной палаты Валерий Пацкан. В основном из-за ненадлежащей координации действий правительства, а также непоследовательных и несвоевременных решений. В частности Минздравом не были использованы 1,4 млрд грн на реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование) и 2,1 млрд грн на обеспечение готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19 и обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Выделенные ему средства Минздрав осваивал со значительной задержкой.

Один из примеров — покупка аппаратов ИВЛ. Хотя средства были выделены в апреле, приказ о распределении аппаратов министр Степанов подписал только 11 ноября.

Не смог он обеспечить и обещанные президентом Зеленским еще в марте 2020-го выплаты врачам за работу с больными ковидом. Решение о направлении надбавок и доплат медработникам (5,9 млрд грн) приняли только в июле, а паспорт бюджетной программы утвердили лишь в конце сентября. До этого времени врачи получали доплаты исключительно из местных бюджетов.

Аналогично правительство только в июле приняло решение о направлении средств на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц (4,7 млрд грн), за подготовку которого отвечал Минздрав.

В целом четыре из девяти решений о выделении средств на медицинскую сферу (в частности предоставление субвенции местным бюджетам на приобретение кислорода) были приняты правительством только в октябре и ноябре 2020 года, то есть спустя восемь месяцев после начала пандемии, хотя деньги на это были доступны уже с апреля.

По отдельным направлениям, например, финансированию медуслуг по Программе медицинских гарантий — фактический уровень использования средств на 23 декабря равнялся нулю.

Все делалось и продолжает делаться поздно. Последний пример — ситуация на Ивано-Франковщине, больничная сеть которой сейчас не справляется с приемом ковидных пациентов. Ситуация приближалась к катастрофической уже почти неделю, но только 17 февраля было принято решение о введении в области ограничений «красной» зоны. Причем… с 22 февраля, когда свободных коек не останется совсем. А 16 февраля «Укрзалізниця» объявила о намерении запустить со следующей недели дополнительный поезд из Киева в Черновцы, который будет останавливаться в Ивано-Франковске. По многочисленным просьбам пассажиров… Чтоб все желающие смогли посетить горнолыжные курорты в западных регионах, а заодно и зацепить новый для Украины, британский штамм коронавируса. Поговаривают, что вторая волна эпидемии, которая, начавшись в западных областях, скоро накроет всю страну, связана именно с ним. Хотя проверить это невозможно. Для этого нужно проводить секвенирование (определение набора генов) образцов ковида, что для Украины — из области фантастики. Да что там. Из области фантастики — не только игра на упреждение, а просто своевременная реакция и принятие мер для тушения пожара. Пока все не сгорело дотла.

Управленческая система страны — квинтэссенция коррупции и некомпетентности, цена которой уже исчисляется тысячами дополнительных смертей украинцев, потому что речь на самом деле не только о закупках по ковиду.

Оправдаться и перевести стрелки не получится. Время «первого конверта» давно прошло. И деньги, чтобы реагировать вовремя, у Минздрава точно были.

Автор: Алла КОТЛЯР; ZN.UA