Как за государственные средства и через человеческие нервы имитируют борьбу с «контрабандой» в ОРДЛО

Должна ли быть ответственность за нарушение Порядка перемещения товаров на временно оккупированные территории? Да, если правильно определить сектор экономической безопасности и объекты посягательства: украденный уголь или государственное имущество, поддельные подакцизные изделия и валютные ценности, — но это не могут быть продукты питания, одежда, немного ценностей и заработанные деньги внутренне перемещенных лиц.

Сейчас же работники ГФС охотнее составляют на граждан Украины протоколы за перевозку продуктов питания, одежды и собственных сбережений. Причем в соответствии с Порядком, утратившим силу, отмечает издание ZN.ua.

Законом от 17.07.2015 г. (№ 649-VIII) была введена административная ответственность за нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции (АТО). Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) дополнен статьей 204-3.

АТО прекращено 30.04.2018 года, с тех пор введена Операция объединенных сил (ООС). Но работники Государственной фискальной службы (налоговой милиции) продолжают составлять на граждан Украины протоколы именно за нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО. Насколько правомерны действия налоговой милиции, и удается ли благодаря им достигать цели — останавливать так называемую контрабанду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)?

Статья 204-3 КУоАП, говоря юридическим языком, — бланкетная, то есть для выяснения содержания нарушения надо обратиться к другим правовым нормам. В данном случае — к тем, которые должны определять порядок перемещения товаров в район или из района проведения АТО.

В период проведения АТО действовал порядок, утвержденный постановлением КМУ от 01.03.2017 года № 99 «Об утверждении Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции». Это отдельная история — почему так произошло, что статья в Кодексе существует с 2015 года, а первый Порядок появился только 01.03.2017-го. Возможно, в указанный промежуток времени протоколов по этой статье не составляли. Но нет.

К сожалению, негативной традицией у нас в государстве является безответственное противоправное применение государственного принуждения. Поэтому со времени введения статьи до разработки Порядка были составлены сотни протоколов по статье 204-3 КУоАП, направленные налоговыми милиционерами в суд. Дела по ним прогнозируемо закрывались из-за отсутствия состава правонарушения именно в связи с тем, что не было Порядка перемещения товаров. При этом, поскольку статья 204-3 предусматривает конфискацию товара, милиционеры изымали любой товар: пищевые продукты, вещи, технику и т.п. Все это ожидало своего времени быть возвращенным, как только суд закроет производство, но, конечно, без компенсации моральных, а иногда — и материальных ущербов.

После принятия Порядка № 99 с 01.03.2017 года, казалось бы, нормативное регулирование уравновесили, но снова — нет. Как всегда, безответственно забыли внести изменения в КУоАП, оставив налоговую милицию вне закона, ведь, согласно статье 255 Кодекса, лицами, имеющими право составлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 204-3, являются уполномоченные на это должностные лица органов государственной налоговой службы.

Налоговая милиция и ее подразделение «ФАНТОМ» находились и до сих пор находятся в составе Государственной фискальной службы, которая не относится к налоговой службе. В этом случае ошибка еще хуже, ведь граничит с уголовно наказуемым деянием, но теперь уже со стороны правоохранителей. Если полномочия законом не предусмотрены, а фактически реализуются, то налицо превышение полномочий. А на этот случай есть статья 365 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность именно для правоохранителей, превышающих свои полномочия, и если возникли тяжелые последствия.

Пугает ли это руководство ГФС? К сожалению, пока нет. Как всегда, другие правоохранительные органы могут обратить на это внимание, руководствуясь «политической целесообразностью», и тогда пострадают сотни правоохранителей налоговой милиции, оказавшись в заложниках чьей-то безответственной бездеятельности.

Но вернемся к нынешней ситуации с ответственностью за нарушение Порядка перемещения товаров через линию размежевания. После введения ООС появился новый Порядок, утвержденный постановлением КМУ от 17 июля 2019 года № 815 (вступило в силу в ноябре 2019 года).

Под этот Порядок был разработан перечень товаров, ограниченных или запрещенных к перемещению через линию размежевания приказами Минветеранов от 18.11.2019 № 92 (утратил силу) и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) от 14.07.2020 № 52 (действует на данное время). Приказом Минреинтеграции были установлены ограничения для объемов перемещения наличных средств: из временно оккупированных территорий вывозить разрешалось сумму, не превышающую 50 тыс. грн, или эквивалентную сумму, в частности в иностранной валюте, без подтверждающих документов об их происхождении, а также сумму, превышающую 50 тыс. грн, или эквивалентную сумму, в том числе в иностранной валюте, при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра согласно законодательству. А из контролируемых Украиной территорий на временно оккупированные территории разрешалось ввозить сумму, не превышающую 50 тыс. грн, или эквивалентную сумму, в частности в иностранной валюте, без подтверждающих документов об их происхождении.

Особенность нынешней ситуации в том, что налоговые милиционеры до сих пор продолжают составлять протоколы по статье 204-3 КУоАП, но при этом у людей изымают уже деньги. Диспозиция статьи 204-3 определяет ответственность за перемещение товаров, а не денег, но руководство ГФС упрямо не обращает на это внимания. Надо отчитываться об изъятии по возможности большего количества товаров и средств, изымают и отчитываются, а что происходит в судах — это уже их не касается.

А действительно, что же происходит в судах?

Очевидно, что местные суды стали заложниками правовой безответственности. Когда подавались протоколы, в которых работники ГФС определяли стоимость товаров по цене из Интернета и не отмечали свои ФИО (с целью конспирации), суды возвращали их на доработку. Получая протоколы, по которым закончились сроки привлечения к ответственности (три месяца), суды закрывали производства.

В отдельных случаях местные суды прислушивались к активной позиции стороны защиты и отмечали в своих решениях, что работники ГФС не являются работниками налоговой службы и не имеют полномочий составлять протоколы, а также что после окончания АТО привлечение по ст. 204-3 — противоправно. А иногда ограничивались штрафом в размере 170 грн, без конфискации, с чем граждане чаще всего соглашались, ведь на достижение правовой справедливости нужны и время, и желание.

Такая волатильность фактически продолжалась до начала 2020 года. Потом начался ряд долгих перемен в руководстве ГФС, сопровождающийся стремлением изымать больше наличности (очевидно, для демонстрации показателей), а люди стали активно оспаривать каждое такое изъятие, поскольку это уже деньги. Именно летом 2020 года появились разгромные решения судов апелляционной инстанции, в которых перечислено все: и отсутствие правовой ответственности после окончания АТО, и отсутствие полномочий налоговой милиции составлять протоколы, и отсутствие у них права проводить осмотр, и отсутствие ГФС в составе сил ООС, и слабость «экспертной» информации о стоимости изъятых товаров из Интернета.

Но работники ГФС до сих пор упрямо продолжают противоправно составлять протоколы и изымать у граждан денежные средства. К сожалению, до решения апелляционной инстанции граждане Украины лишены права владеть своими средствами, а самое обидное — что противоправно и безответственно.

Наглядным примером безответственной бездеятельности в вопросе противоправного лишения граждан Украины их имущества и денег, пусть даже временно, является реакция представителей государственных органов, собранная информационным агентством в сфере права «Единая служба правовой помощи», ресурс 3222.UA. (Аналитическая справка относительно противоправного привлечения граждан к ответственности за перемещение товаров через линию размежевания)

Начнем с высоких ступенек

Офис президента Украины — информацию о нарушении прав граждан передал в Офис генерального прокурора, который спустил ее в прокуратуру г. Киева, те — в ГБР, где сообщение и «погибло» без результатов.

Верховная Рада Украины (комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений) — обращение оставлено без реакции и даже без ответа.

Минреинтеграции — обращение переслано в Минфин и ГФС.

Минфин — автоматически переслано в ГФС.

ГФС — очевидно, понимая противоправность своих действий, отвечает в обычной для госорганов манере: избирательным набором нормативного текста о том, что вроде бы действует законно.

Если бы все было законно, не появлялись бы решения суда апелляционной инстанции по делам: 408/314/ 20-п, 408/2744/ 20-п, 221/421/21, которыми все действия государственной машины по вроде бы противодействию «контрабанде» в ОРДЛО нивелируются в один момент. А государственные средства, израсходованные на эту имитацию, исчисляются миллионами. Не являются предметом правонарушения, по статье 204-3 КУоАП, денежные средства; неправомерно применять эту статью к гражданам после прекращения АТО; не могут работники ГФС составлять протоколы согласно КУоАП, — неизвестно для кого пишут это апелляционные суды.

Статистика противоправных изъятий на это время, по информации, полученной «Единой службой правовой помощи», следующая: в целом в период с 28.11.2019-го по 11.03.2021 года (с момента вступления в силу Порядка № 815) в отношении граждан работники ГФС составили 445 протоколов. Изъяты товары на сумму 7,2 млн грн, денежные средства — на сумму 41,1 млн грн (включая средства в разных валютах).

В период действия Порядка № 99 со времени завершения антитеррористической операции (30.04.2018 года) по 29.10.2019 года в отношении граждан было составлено 1113 протоколов.

Президент Украины в последнее время делает акцент на справедливости. Справедливо ли противоправно изымать средства и имущество у своих граждан, не неся за это ответственности? Справедливо ли загружать судебную систему, которая и без того хромает, противоправными материалами? Справедливо ли подставлять под уголовную ответственность подчиненных работников ГФС? Справедливо ли формировать мнение о справедливой Украине, которое будут нести через линию размежевания ее граждане вместе с протоколом об изъятии?

Должна ли быть ответственность за нарушение Порядка перемещения товаров на временно оккупированные территории? Да, если правильно определить сектор экономической безопасности и объекты посягательства: украденный уголь или государственное имущество, поддельные подакцизные изделия и валютные ценности, — но это не могут быть продукты питания, одежда, немного ценностей и заработанные деньги внутренне перемещенных лиц.

В завершение риторический вопрос: кто ответит за миллионы государственных средств, потраченных на имитацию борьбы, и можно ли возместить веру в справедливость?

Автор: Денис Осмоловский, директор Единой службы правовой помощи; ZN.ua