«Кручу-верчу», колю кого хочу. Меньше половины вакцин достались медикам и пожилым, в приоритете «другие»

В Украине вакцинация обходит стороной людей из приоритетных групп. Вместо пожилых и медработников прививают «левых», число которых в среднем по стране составляет 20%, но иногда оказывается значительно выше

В Украине заканчивается второй месяц вакцинации от коронавируса. Меньше половины вакцин достались медикам и пожилым. Хотя изначально Минздрав называл их приоритетной группой. Теперь еще в Минздраве решили прививать и работников предприятий, где больше 50 желающих получить прививку. Это при том, что вакцина в дефиците. Кого и какой вакциной прививают в Украине, разбирались в издании «Сегодня«.

В некоторых областях почти половина привитых – это непонятно кто

«Что это за категория – «другие?» Интересуюсь у медработника, вместе с которым мы изучаем статистику по охвату вакцинацией. В соответствии со статистикой, 500 тыс. доз вакцины Covishield/AstroZeneca, которую привезли в Украину в конце февраля, распределили вот как:

Медики – 39%,

Военнослужащие – 11%,

Публичные люди – 3,9%

Другие – 20%

«Точно не знаем, может, какие-то блогеры, – отвечает собеседник. – Задача медика – сделать прививку. Кому ее делают, не всегда мы решаем«.

Изначально вакциной Covishield планировалось прививать медработников, работающих с ковидными больными. Затем в перечень приоритетных групп Минздрав добавил людей старше 80 лет. Потом – остальных медработников, соцработников, военнослужащих.

Поскольку в одном флаконе вакцины – 10 доз, и последняя доза во флаконе часто оставалась неиспользованной, Минздрав рекомендовал расходовать ее на вакцинацию публичных людей. По идее, они должны были убеждать граждан, что вакцинироваться – важно. И процедура эта безопасная. Как известно, по данным соцопросов на конец зимы, больше половины граждан Украины не хотели прививаться против COVID.

Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

В Киеве, например, вакцинировали 416 публичных людей. А вот в Тернопольской области таковых – 2103. То есть 12% от всех, получивших вакцину. Тут явно что-то не так.

С «блогерами», то есть с еще одной загадочной категорией – «другие» – история еще более темная. В Киеве «других» – 11 691 человек, то есть 28% от всех вакцинировавшихся. Это чрезвычайно много.

В Черкасской области в категории «другие» – 7044 человека. То есть почти половина (44%) от всех, кто получил вакцину Covishield.

Вот еще одна странность. Вакцину получили более 6000 украинцев в возрасте 18-20 лет. Хотя они не входят в приоритетные группы.

Несмотря на указание министра, Pfizer колют не тем, кому надо

В день, когда привезли препарат, министр запретил вакцинировать остатками вакцины публичных людей. На эту вакцину слишком много желающих. У Pfizer самая большая эффективность, и ею вакцинируется вся Европа. Но этой вакцины у нас сейчас всего на 58,5 тыс. человек. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не разрешает делать прививки Pfizer всем подряд.

«Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации: это жители и работники домов престарелых, спасатели, пограничники, работники Министерства внутренних дел», – заявил министр.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Препарат обещали прежде всего колоть медикам и людям старше 80 лет. Но по картине 18-22 апреля, которую мы проанализировали, ситуация выглядит совершенно иначе. Категория «другие», в которую не входят медработники и люди старше 80 лет, получали больше половины прививок Pfizer. Так, за 18-22 апреля 68,6% привитых – это «другие».

В Киеве в первый день среди вакцинированных Pfizer 75% – «других» и 24,2% – соцработников. На 22 апреля – «других» уже 69%. Прошло только несколько дней вакцинации препаратом, но уже видно, что люди старше 80-ти не в приоритете. Например, на 22 апреля на пожилых старше 80 лет пришлось только 6,5% вакцинаций. Интересно, что каким-то образом Pfizer в первые два дня получили 286 человек в возрасте 18-20 лет (1,6% от всех вакцинаций).

Coronavac – четверть доз отдали МВД

С Coronavac тоже не все однозначно. Этого препарата немного в стране и хватит всего на 100 тыс. человек. И при этом Минздрав передал Центральной поликлинике МВД Украины 52 440 доз вакцины. Хотя, согласно дорожной карте вакцинации, правоохранителей должны начать прививать на третьем этапе вакцинации. Сейчас в стране еще не завершился второй.

Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Китайской вакциной прежде всего Минздрав обещал прививать пациентов и персонал домов престарелых и интернатов, спортсменов-олимпийцев и паралимпийцев, учителей, которые будут работать наблюдателями на ВНО. Но Coronavac хотя бы больше попадает пожилым. 39% всех уколов этой вакциной сделали людям старше 60 лет. Из них 14% – старше 80. На людей в возрасте 20-39 лет пришлось 30% вакцинаций Coronavac. Еще 240 человек до 20 лет провакцинировались этой вакциной.

У Украины проблемы с вакциной

Вакцина в Украину приходит хаотично и маленькими партиями. Небольшие партии, которые все-таки доходят до Украины, растягиваются на максимально возможный срок, пока не придет следующая вакцина. Так произошло с Covishied. Сам главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко признает, что в стране не начнется массовая вакцинация, пока не будет одновременно 1 млн вакцин. Будет ли в ближайшее время в Украине такое количество вакцин одновременно – сомнительно.

Хотя министр Степанов заявляет, что подписаны договоры на поставку 32 млн доз вакцин до конца года. Не исключено, что большая часть поставок и придется на вторую половину года или конец года. Переговоры с производителями начались поздно. Плюс во многом поставки и не зависят от Минздрава. За вакцину идет жесткая конкуренция и страны, где производят вакцину, блокируют вывоз препарата, чтобы привить в первую очередь свое население. Так сделала Индия, временно запретив продажу вакцины, которую закупила Украина. А США запретили вывозить из страны ингредиенты для производства вакцин, чтобы обеспечить собственное производство.

Поэтому Украина будет получать вакцину небольшими партиями и прививать небольшие группы населения как минимум до второго полугодия. Возможно, что-то изменится, когда более влиятельные и богатые страны вакцинируют свое население. Например, ЕС и США хотят успеть привить большую часть своих граждан до осени, перед очередной большой волной заболеваемости.

Автор: Виталий Андроник; СЕГОДНЯ