Кто саботирует назначение антикоррупционного прокурора

Конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры длится уже полтора года. В сентябре 2021-го Владимир Зеленский дал личное обещание Джо Байдену, что конкурс завершат «немедленно». Однако САП и по сей день без руководителя. В издании hromadske разбиралось, кто и как мог взять под контроль комиссию, избирающую главного антикоррупционного прокурора, и покрывает ли этот саботаж сам Зеленский.

Конкурс продолжительностью в полтора года

«Это саботаж!» — не сдерживается в оценках Драго Кос. Он один из международных представителей в комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 3 февраля из-за отсутствия кворума комиссия снова не утвердила результаты конкурса. И это при том, что фамилии тех, кто набрал больше всего баллов и должен возглавить САП, стали известны еще в декабре прошлого года.

Собеседники hromadske указывают на влияние двух человек — «олигарха» Игоря Коломойского и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Но сколько бы они ни давили на комиссию, даже в команде президента признают: Зеленский при желании мог бы разблокировать ее работу.

К тому же САП без руководителя пока устраивает всех. Поэтому прогнозы неутешительны: весь конкурс может быть отменен решением суда. Сейчас этот сценарий находится на стадии апелляции после решения Окружного админсуда Киева.

А «судьи» кто? В состав комиссии по избранию руководителя САП входят четыре представителя от совета прокуроров и семеро — от Верховной Рады. Прокуроры свою квоту определили еще в июне 2020 года. В нее вошли международные представители Драго Кос, Нонна Цоцория, Томас А. Файрстоун, а также заместитель главы правления ОО «Центр политико-правовых реформ», член Общественного совета добродетели Роман Куйбида. А вот Верховная Рада свою квоту определила только с третьей попытки — не хватало голосов. Конфигурацию удалось составить, когда в квоту парламента попали кандидаты от ОПЗЖ и депутатских групп «Доверие» и «За будущее». Окончательный состав выглядел следующим образом: Алексей Дрозд (квота «Слуги Народа»);

Вячеслав Навроцкий («Слуга Народа»);

Евгений Соболь («Слуга Народа»);

Андрей Гуджал (ОПЗЖ);

Елена Бусол («За будущее»);

Екатерина Коваль («За будущее»);

Богдан Романюк («Доверие»). Эти фракции и группы дали голоса в сессионном зале в поддержку кандидатов. За них проголосовали 239 депутатов: 172 депутатов-«слуг», 30 — от ОПЗЖ, 18 — «За будущее», 11 — «Доверие», еще 8 — внефракционные, в частности, из группы Ахметова. Остальные фракции не дали ни одного голоса. Показательно, что из президентской фракции этот список кандидатов не поддержали 75 депутатов — почти каждый третий «слуга». Мы поговорили с одним из этих депутатов-«слуг». Собеседник вспоминает, что тогда оказывалось «безумное давление на депутатов со стороны Офиса президента». «Я не поддержал голосование, потому что знал, что это история Татарова», — говорит парламентарий. Также он добавляет, что в этой истории Банковой подыграл Денис Монастырский. Тогда он возглавлял парламентский комитет по правоохранительной деятельности, через который проходило утверждение кандидатур перед вынесением в сессионный зал.

Олег Татаров опубликовал научную статью в соавторстве с Алексеем Дроздом. Фото:«Схемы» / Radio Svoboda

Журналисты проекта «Схемы» обнаружили, кто именно связан с Татаровым: Алексей Дрозд. Вместе с ним Татаров писал статью «Правовая охрана земельных отношений в Украине»;

Екатерина Коваль. С ней Татаров был в одной рабочей группе Минюста еще при Януковиче;

Богдан Романюк. Был научным руководителем Татарова, когда тот защищал кандидатскую диссертацию;

Выдвиженец ОПЗЖ Андрей Гуджал. Он связан с Григорием Мамкой, которому Татаров писал отзыв на диссертацию. В конце концов комиссию возглавила Коваль, секретарем стала Елена Бусол, а Дрозд взял самоотвод. Формула «5+2» Один из первых вопросов, возникших в работе комиссии — как принимать решение. Представители парламента настаивали на простом большинстве, которое составляло 6 голосов. Таким образом они могли полностью нивелировать позицию международных экспертов. Однако в итоге договорились о формуле «5+2»: за принятие решения должны были проголосовать по меньшей мере 5 парламентариев и как минимум 2 международных эксперта. Именно эта формула позволила 3 ​​февраля заблокировать работу комиссии. Гуджал (квота ОПЗЖ) и Бусол (квота «За будущее») отказались участвовать в работе. Без них осталось только 4 представителя парламента, а значит, кворум для принятия решения отсутствовал.

Кандидаты на должность руководителя САП Всего заявки на конкурс подали 169 кандидатов. После этапа тестирования на знание законодательства и общие возможности осталось 37 претендентов. Антикоррупционные общественные организации проанализировали имущество, образ жизни, профессиональный путь и политические связи кандидатов, и сформировали список претендентов, репутация которых под сомнением. В него вошел 21 кандидат. В частности, депутат-«слуга» Андрей Костин. «Хотели депутата Костина (Офис президента, — ред). Но он, очевидно, политически зависим, что прямо противоречит должности», — говорит руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. После этапа собеседований на добропорядочность в июне 2021 года Костин выбыл. И в июле 2021-го осталось только два кандидата: Андрей Синюк, работающий в органах прокуратуры с 2010 года, и детектив НАБУ Александр Клименко. Синюк также попал в список сомнительных кандидатов, который сформировали общественные организации. Клименко же известен расследованием дела в отношении Татарова, которого НАБУ подозревало в причастности к коррупционной схеме еще во времена его работы адвокатом. В интервью «Украинской правде» Клименко сообщил, что если бы во время расследования возглавлял САП, то мог бы избежать противодействия по этому делу.

Евгений Соболь, член комиссии по квоте от «Слуги народа» — один из тех, кто уже несколько раз не являлся на заседание по утверждению главы САП. В разгар работы комиссии он был награжден званием «Заслуженный деятель науки и техники». Фото:«Схемы» / Radio Svoboda

Болезнь скосила всех Именно летом 2021 года и начался процесс затягивания конкурса. «Были объективные причины — болели члены комиссии. Из необъективного — неспособность обеспечить кворум. Это было долгое время летом и осенью», — вспоминает в разговоре с hromadske член комиссии Роман Куйбида. Вопрос о затягивании конкурса подняли перед Зеленским американцы. В сентябре во время встречи с Джо Байденом было подписано совместное заявление. В одном из его пунктов Украина обещала немедленно избрать главу САП. В ноябре это же условие попало в Меморандум МВФ. В этот раз Банковая пообещала завершить конкурс до конца ноября. Под это условие Фонд выделил Украине $700 миллионов.

Незавершенный завершенный конкурс Сразу после подписания меморандума с МВФ комиссия не смогла начать работу. В очередной раз отсутствовал кворум. На заседании не явились Бусол (квота «За будущее»), Гуджал (ОПЗЖ) и Соболь («Слуга народа»). «Есть ли давление на членов комиссии? Я не чувствую давления. Не знаю, есть ли давление извне на других, но впечатление такое, что некоторые члены выражают несамостоятельную позицию», — заявил hromadske Роман Куйбида. За месяц комиссия все-таки обнародовала окончательные результаты: Клименко набрал 246 баллов, Синюк — 229. При таком результате первый должен стать руководителем САП, второй — его заместителем. Но 21 декабря итоги конкурса не утвердили. За это решение не голосовали глава комиссии Екатерина Коваль (квота «За будущее»), Романюк («Доверие»), а также уже упомянутые Бусол, Гуджал и Соболь. Коваль озвучивала разные причины переноса заседания комиссии, в частности, настаивала, что нужно дождаться решения судебного спора после решения ОАСК и согласовать все процедуры с Офисом генпрокурора.

Венедиктова умывает руки В конце декабря 2021 года Коваль направила в Офис генпрокурора обращение о необходимости подтвердить прохождение победителем спецпроверки и доступа у него к гостайне. Мол, без подтверждений от ОГП представление о назначении победителя направлять нельзя. В самой комиссии это утверждение разделяют не все. «Спецпроверка в отношении кандидатов уже была проведена. У комиссии есть результаты. Оснований для ее повторного проведения нет. Логично, что проводится одна проверка, а не несколько», — считает Роман Куйбида. В конце января Офис генпрокурора сообщил, что дополнительную проверку кандидатов не проводит. «Венедиктова самоустранилась от этой истории. Ее позиция, что повторной спецпроверки быть не должно», — объясняет этот ответ главный эксперт Александр Леменов.

В игру вступает ОАСК 20 декабря, за день до финальных собеседований и подведения итогов конкурса, на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение, что суд отменил Порядок работы конкурсной комиссии на том основании, что с июля 2015-го комиссия была лишена полномочий на принятие этого Порядка. «Зеленский/Ермак руками ОАСК снесли порядок проведения конкурса на должность руководителя САП. Много раз подчеркивал и повторю еще раз — Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака», — оценил это решение суда Виталий Шабунин. Офис президента отреагировал на решение ОАСК сообщением, что решение не окончательное. А выводы можно будет делать после детального анализа на соответствие требованиям закона. В результате комиссия подала апелляцию на решение ОАСК. А двое ее членов — Гуджал и Бусол — отказались участвовать в заседаниях вплоть до апелляционного заключения. Без них в комиссии нет кворума для принятия решений. И именно их действия Драго Кос назвал саботажем. В свою очередь Роман Куйбида объясняет, что решение ОАСК не мешает комиссии работать: «Это решение не является препятствием для того, чтобы завершить деятельность по конкурсам, которые были объявлены. Оно не вступило в законную силу. Если вступает в законную силу, то соответствующий порядок может утратить силу только на будущее. Сейчас порядок действует».

Глава комиссии Екатерина Коваль. По словам Виталия Шабунина, она может быть связана с бизнесменом Игорем Коломойским. Фото:Пресс-служба Генпрокуратуры

Коломойского делают крайним перед Западом Блокировка утверждения результатов вызвала целую волну заявлений. Выступили посольство США, послы G7, комиссар ЕС, госсекретарь США. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» заявил, что украинские власти в затягивании конкурса никто не обвиняет. Как рассказал hromadske представитель команды Зеленского, они убеждают западных партнеров в том, что Банковая комиссию не контролирует. «Мы все делали демократически, а в итоге там есть люди олигарха. И потому все плохо. Мы стараемся, круглосуточно на связи, но что-то не выходит», — объясняет собеседник позицию Офиса президента. Под «олигархом» подразумевается Коломойский. Якобы по квоте близкой к нему партии «За будущее» в комиссию и попали зависимые персоны. Однако перевод негатива на Коломойского не поддерживают общественные активисты. «Коломойский влияет через главу комиссии Коваль. Но у него есть один человек. Один человек погоды не делает. Влияет Офис президента», — говорит Виталий Шабунин. «Если бы Офис президента захотел, то никакой Коломойский не смог контролировать конкурсную комиссию. Но это, в том числе, история в интересах Коломойского», — добавляет Александр Леменов. Несмотря на это, собеседник из команды Зеленского настаивает, что Коломойский все-таки имеет контрольный пакет влияния на деятельность комиссии. И добавляет: «Понятно, что можно договориться. Но удобно, чтобы там ничего не происходило». Виталий Шабунин считает, что комиссию контролирует Банковая. А именно — Олег Татаров. «Зеленский должен поднять трубку и сказать: Татаров перестань блокировать, отпускай конкурс. И будут голоса на следующий день. Других вариантов нет», — говорит Шабунин.

«Будут выкручиваться, как уж на сковородке» Ситуация с блокировкой объявления результатов конкурса выгодна едва ли не всем сторонам: и Коломойскому, и власти, и оппозиции. В первую очередь из-за того, что с появлением независимого лица во главе САП могут начаться антикоррупционные расследования в отношении топ-политиков и чиновников, а также тех, кто из коррумпирует. Поэтому завершение конкурса и дальше будет либо затягиваться, либо вообще весь конкурс будет отменен апелляционным решением. Такие сценарии описывают Шабунин и Леменов. Для Украины это может иметь последствия в сотрудничестве с МВФ. Власти рассчитывают на очередные договоренности с Фондом уже весной этого года. «Если будут продолжать блокировать работу комиссии, то у нас не будет денег МВФ», — прогнозирует Шабунин. Он считает, что нужны изменения в законодательстве. И чтобы предотвратить подобные ситуации с торможением работы комиссии, решающий голос должен быть за международными независимыми экспертами. «Другой формат превращает конкурс в тот цирк, который мы видим», — говорит Шабунин. В свою очередь, Александр Леменов не видит необходимости переписывать закон: «Все прописано правильно и адекватно. Но они будут выкручиваться, как уж на сковородке, чтобы получить свое решение».

Автор: Алексей Братущак; hromadske