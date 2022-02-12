Кто саботирует назначение антикоррупционного прокурора
Конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры длится уже полтора года. В сентябре 2021-го Владимир Зеленский дал личное обещание Джо Байдену, что конкурс завершат «немедленно». Однако САП и по сей день без руководителя. В издании hromadske разбиралось, кто и как мог взять под контроль комиссию, избирающую главного антикоррупционного прокурора, и покрывает ли этот саботаж сам Зеленский.
Конкурс продолжительностью в полтора года
«Это саботаж!» — не сдерживается в оценках Драго Кос. Он один из международных представителей в комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 3 февраля из-за отсутствия кворума комиссия снова не утвердила результаты конкурса. И это при том, что фамилии тех, кто набрал больше всего баллов и должен возглавить САП, стали известны еще в декабре прошлого года.
Собеседники hromadske указывают на влияние двух человек — «олигарха» Игоря Коломойского и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Но сколько бы они ни давили на комиссию, даже в команде президента признают: Зеленский при желании мог бы разблокировать ее работу.
К тому же САП без руководителя пока устраивает всех. Поэтому прогнозы неутешительны: весь конкурс может быть отменен решением суда. Сейчас этот сценарий находится на стадии апелляции после решения Окружного админсуда Киева.
А «судьи» кто?
В состав комиссии по избранию руководителя САП входят четыре представителя от совета прокуроров и семеро — от Верховной Рады.
Прокуроры свою квоту определили еще в июне 2020 года. В нее вошли международные представители Драго Кос, Нонна Цоцория, Томас А. Файрстоун, а также заместитель главы правления ОО «Центр политико-правовых реформ», член Общественного совета добродетели Роман Куйбида.
А вот Верховная Рада свою квоту определила только с третьей попытки — не хватало голосов. Конфигурацию удалось составить, когда в квоту парламента попали кандидаты от ОПЗЖ и депутатских групп «Доверие» и «За будущее».
Окончательный состав выглядел следующим образом:
- Алексей Дрозд (квота «Слуги Народа»);
- Вячеслав Навроцкий («Слуга Народа»);
- Евгений Соболь («Слуга Народа»);
- Андрей Гуджал (ОПЗЖ);
- Елена Бусол («За будущее»);
- Екатерина Коваль («За будущее»);
- Богдан Романюк («Доверие»).
Эти фракции и группы дали голоса в сессионном зале в поддержку кандидатов. За них проголосовали 239 депутатов: 172 депутатов-«слуг», 30 — от ОПЗЖ, 18 — «За будущее», 11 — «Доверие», еще 8 — внефракционные, в частности, из группы Ахметова. Остальные фракции не дали ни одного голоса.
Показательно, что из президентской фракции этот список кандидатов не поддержали 75 депутатов — почти каждый третий «слуга».
Мы поговорили с одним из этих депутатов-«слуг». Собеседник вспоминает, что тогда оказывалось «безумное давление на депутатов со стороны Офиса президента». «Я не поддержал голосование, потому что знал, что это история Татарова», — говорит парламентарий.
Также он добавляет, что в этой истории Банковой подыграл Денис Монастырский. Тогда он возглавлял парламентский комитет по правоохранительной деятельности, через который проходило утверждение кандидатур перед вынесением в сессионный зал.
Журналисты проекта «Схемы» обнаружили, кто именно связан с Татаровым:
- Алексей Дрозд. Вместе с ним Татаров писал статью «Правовая охрана земельных отношений в Украине»;
- Екатерина Коваль. С ней Татаров был в одной рабочей группе Минюста еще при Януковиче;
- Богдан Романюк. Был научным руководителем Татарова, когда тот защищал кандидатскую диссертацию;
- Выдвиженец ОПЗЖ Андрей Гуджал. Он связан с Григорием Мамкой, которому Татаров писал отзыв на диссертацию.
В конце концов комиссию возглавила Коваль, секретарем стала Елена Бусол, а Дрозд взял самоотвод.
Формула «5+2»
Один из первых вопросов, возникших в работе комиссии — как принимать решение. Представители парламента настаивали на простом большинстве, которое составляло 6 голосов. Таким образом они могли полностью нивелировать позицию международных экспертов.
Однако в итоге договорились о формуле «5+2»: за принятие решения должны были проголосовать по меньшей мере 5 парламентариев и как минимум 2 международных эксперта.
Именно эта формула позволила 3 февраля заблокировать работу комиссии. Гуджал (квота ОПЗЖ) и Бусол (квота «За будущее») отказались участвовать в работе. Без них осталось только 4 представителя парламента, а значит, кворум для принятия решения отсутствовал.
Кандидаты на должность руководителя САП
Всего заявки на конкурс подали 169 кандидатов. После этапа тестирования на знание законодательства и общие возможности осталось 37 претендентов.
Антикоррупционные общественные организации проанализировали имущество, образ жизни, профессиональный путь и политические связи кандидатов, и сформировали список претендентов, репутация которых под сомнением. В него вошел 21 кандидат. В частности, депутат-«слуга» Андрей Костин.
«Хотели депутата Костина (Офис президента, — ред). Но он, очевидно, политически зависим, что прямо противоречит должности», — говорит руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. После этапа собеседований на добропорядочность в июне 2021 года Костин выбыл. И в июле 2021-го осталось только два кандидата: Андрей Синюк, работающий в органах прокуратуры с 2010 года, и детектив НАБУ Александр Клименко.
Синюк также попал в список сомнительных кандидатов, который сформировали общественные организации.
Клименко же известен расследованием дела в отношении Татарова, которого НАБУ подозревало в причастности к коррупционной схеме еще во времена его работы адвокатом. В интервью «Украинской правде» Клименко сообщил, что если бы во время расследования возглавлял САП, то мог бы избежать противодействия по этому делу.
Болезнь скосила всех
Именно летом 2021 года и начался процесс затягивания конкурса. «Были объективные причины — болели члены комиссии. Из необъективного — неспособность обеспечить кворум. Это было долгое время летом и осенью», — вспоминает в разговоре с hromadske член комиссии Роман Куйбида.
Вопрос о затягивании конкурса подняли перед Зеленским американцы. В сентябре во время встречи с Джо Байденом было подписано совместное заявление. В одном из его пунктов Украина обещала немедленно избрать главу САП.
В ноябре это же условие попало в Меморандум МВФ. В этот раз Банковая пообещала завершить конкурс до конца ноября. Под это условие Фонд выделил Украине $700 миллионов.
Незавершенный завершенный конкурс
Сразу после подписания меморандума с МВФ комиссия не смогла начать работу. В очередной раз отсутствовал кворум. На заседании не явились Бусол (квота «За будущее»), Гуджал (ОПЗЖ) и Соболь («Слуга народа»).
«Есть ли давление на членов комиссии? Я не чувствую давления. Не знаю, есть ли давление извне на других, но впечатление такое, что некоторые члены выражают несамостоятельную позицию», — заявил hromadske Роман Куйбида.
За месяц комиссия все-таки обнародовала окончательные результаты: Клименко набрал 246 баллов, Синюк — 229. При таком результате первый должен стать руководителем САП, второй — его заместителем.
Но 21 декабря итоги конкурса не утвердили. За это решение не голосовали глава комиссии Екатерина Коваль (квота «За будущее»), Романюк («Доверие»), а также уже упомянутые Бусол, Гуджал и Соболь.
Коваль озвучивала разные причины переноса заседания комиссии, в частности, настаивала, что нужно дождаться решения судебного спора после решения ОАСК и согласовать все процедуры с Офисом генпрокурора.
Венедиктова умывает руки
В конце декабря 2021 года Коваль направила в Офис генпрокурора обращение о необходимости подтвердить прохождение победителем спецпроверки и доступа у него к гостайне. Мол, без подтверждений от ОГП представление о назначении победителя направлять нельзя. В самой комиссии это утверждение разделяют не все.
«Спецпроверка в отношении кандидатов уже была проведена. У комиссии есть результаты. Оснований для ее повторного проведения нет. Логично, что проводится одна проверка, а не несколько», — считает Роман Куйбида.
В конце января Офис генпрокурора сообщил, что дополнительную проверку кандидатов не проводит.
«Венедиктова самоустранилась от этой истории. Ее позиция, что повторной спецпроверки быть не должно», — объясняет этот ответ главный эксперт StateWatch Александр Леменов.
В игру вступает ОАСК
20 декабря, за день до финальных собеседований и подведения итогов конкурса, на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение, что суд отменил Порядок работы конкурсной комиссии на том основании, что с июля 2015-го комиссия была лишена полномочий на принятие этого Порядка.
«Зеленский/Ермак руками ОАСК снесли порядок проведения конкурса на должность руководителя САП. Много раз подчеркивал и повторю еще раз — Павел Вовк не пошел бы на это без личных гарантий Зеленского/Ермака», — оценил это решение суда Виталий Шабунин.
Офис президента отреагировал на решение ОАСК сообщением, что решение не окончательное. А выводы можно будет делать после детального анализа на соответствие требованиям закона.
В результате комиссия подала апелляцию на решение ОАСК. А двое ее членов — Гуджал и Бусол — отказались участвовать в заседаниях вплоть до апелляционного заключения. Без них в комиссии нет кворума для принятия решений. И именно их действия Драго Кос назвал саботажем.
В свою очередь Роман Куйбида объясняет, что решение ОАСК не мешает комиссии работать: «Это решение не является препятствием для того, чтобы завершить деятельность по конкурсам, которые были объявлены. Оно не вступило в законную силу. Если вступает в законную силу, то соответствующий порядок может утратить силу только на будущее. Сейчас порядок действует».
Коломойского делают крайним перед Западом
Блокировка утверждения результатов вызвала целую волну заявлений. Выступили посольство США, послы G7, комиссар ЕС, госсекретарь США.
При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» заявил, что украинские власти в затягивании конкурса никто не обвиняет. Как рассказал hromadske представитель команды Зеленского, они убеждают западных партнеров в том, что Банковая комиссию не контролирует. «Мы все делали демократически, а в итоге там есть люди олигарха. И потому все плохо. Мы стараемся, круглосуточно на связи, но что-то не выходит», — объясняет собеседник позицию Офиса президента.
Под «олигархом» подразумевается Коломойский. Якобы по квоте близкой к нему партии «За будущее» в комиссию и попали зависимые персоны.
Однако перевод негатива на Коломойского не поддерживают общественные активисты.
«Коломойский влияет через главу комиссии Коваль. Но у него есть один человек. Один человек погоды не делает. Влияет Офис президента», — говорит Виталий Шабунин.
«Если бы Офис президента захотел, то никакой Коломойский не смог контролировать конкурсную комиссию. Но это, в том числе, история в интересах Коломойского», — добавляет Александр Леменов.
Несмотря на это, собеседник из команды Зеленского настаивает, что Коломойский все-таки имеет контрольный пакет влияния на деятельность комиссии. И добавляет: «Понятно, что можно договориться. Но удобно, чтобы там ничего не происходило».
Виталий Шабунин считает, что комиссию контролирует Банковая. А именно — Олег Татаров. «Зеленский должен поднять трубку и сказать: Татаров перестань блокировать, отпускай конкурс. И будут голоса на следующий день. Других вариантов нет», — говорит Шабунин.
«Будут выкручиваться, как уж на сковородке»
Ситуация с блокировкой объявления результатов конкурса выгодна едва ли не всем сторонам: и Коломойскому, и власти, и оппозиции. В первую очередь из-за того, что с появлением независимого лица во главе САП могут начаться антикоррупционные расследования в отношении топ-политиков и чиновников, а также тех, кто из коррумпирует.
Поэтому завершение конкурса и дальше будет либо затягиваться, либо вообще весь конкурс будет отменен апелляционным решением. Такие сценарии описывают Шабунин и Леменов.
Для Украины это может иметь последствия в сотрудничестве с МВФ. Власти рассчитывают на очередные договоренности с Фондом уже весной этого года. «Если будут продолжать блокировать работу комиссии, то у нас не будет денег МВФ», — прогнозирует Шабунин.
Он считает, что нужны изменения в законодательстве. И чтобы предотвратить подобные ситуации с торможением работы комиссии, решающий голос должен быть за международными независимыми экспертами. «Другой формат превращает конкурс в тот цирк, который мы видим», — говорит Шабунин.
В свою очередь, Александр Леменов не видит необходимости переписывать закон: «Все прописано правильно и адекватно. Но они будут выкручиваться, как уж на сковородке, чтобы получить свое решение».
Автор: Алексей Братущак; hromadskeTweet