Кто штурмовал и громил Капитолий?

Спорить с этим обвинением будет трудно. В своем выступлении в день ритуального подсчета голосов Трамп науськивал многотысячную толпу на захват власти силой, и хотя суды более шестидесяти раз отвергли его иски о голосовании, он продолжал утверждать, что безоговорочно выиграл выборы. «Все мы здесь сегодня не хотим, чтобы наша победа на выборах была украдена наглыми и радикальными левыми демократами и фальшивыми СМИ… Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим», — заверял президент.

«Если вы не будете драться изо всех сил, у вас больше не будет страны», — обращался Трамп к многотысячной толпе сторонников. Он даже обещал пойти вместе с толпой к Капитолию: «Мы собираемся — мы идем по Пенсильвания-авеню, я люблю Пенсильвания-авеню, и мы идем в Капитолий… демократы безнадежны,.. но мы попробуем внушить нашим республиканцам, тем, которые слабые, потому что сильным не нужна наша помощь, мы постараемся внушить им такую гордость и смелость, которую они должны вернуть нашей стране».

На штурм Капитолия Трамп не пошел, а скрылся в Белом доме, но вряд ли это уменьшает его роль в попытке переворота. Трамп прекрасно понимал, что обращается не только к мирным пенсионерам, собравшимся в будний день послушать президента, или наивным женщинам, подпавшим под его обаяние, но и к вооруженным людям, готовым на боевые действия. В течение своего президентства он не раз поощрял военизированных правых радикалов.

Так он отказался критиковать неофашистов, чье выступление в Шарлотсвилле в Вирджинии привело к трагедии. В августе 2017-го в этот небольшой университетский город со всей страны съехались на «Марш правых сил» члены националистических организаций. Неся факелы неонацисты скандировали лозунги: «Земля и кровь», «Евреи нас не заменят», «Путин наш друг». Один из участников марша намеренно врезался на своей машине в толпу местных жителей, вышедших на контрпротест.

В результате множество людей получили тяжелые ранения, а одна молодая женщина погибла. Именно об этих событиях Трамп сказал на пресс-конференции: «Там были очень хорошие люди с обеих сторон». С тех пор Трамп упорно защищал военизированных сторонников превосходства белой расы. Даже на президентских дебатах Трамп не сдал позиции. Когда модератор спросил президента, готов ли он осудить сторонников расизма, Трамп ответил, что скажет им так: «Гордые парни, отойдите, но стойте рядом». («Гордые парни» — название экстремистской организации.) И парни услышали президента.

Один из лидеров «Гордых парней» — ветеран армии США Д. Биггс возглавил группу около 100 человек, которых строем повел на штурм Капитолия. Нескольких членов этой организации обвиняют в подготовке заговора о захвате Конгресса. В штурме участвовали и другие экстремистские группировки. Среди прочих Капитолий громили члены группы «Три процента», направляющей свой гнев на таких воображаемых врагов как либералы, мусульмане и иммигранты всех мастей; «Хранители клятвы», которых ФБР описывает как экстремистскую «военизированную организацию, считающую, что федеральное правительство вовлечено в тайный заговор и пытается лишить американских граждан их прав»; рядовые неофашисты в майках с надписями «Лагерь Освенцим».

Откуда взялись эти группы и как получилось, что они стали играть столь важную роль в американской политике? Первой расистской группировкой был Ку-клукс-клан. Эта организация сформировалась на Юге вскоре после окончания гражданской воины (1861–1865) и отмены рабства.

Члены Клана в белых халатах и нелепых белых колпаках десятилетиями наводили ужас на чернокожее население, запугивая и убивая более успешных афроамериканских фермеров и предпринимателей и предавая суду Линча всех, кто им не угодил. Клан был настолько мощным, что еще в 30-е годы ХХ века Ф.Д. Рузвельт не решался провести закон, запрещающий линчевание.

Ку-клукс-клан существует до сих пор, но со временем он утратил монополию на расизм и экстремизм, — на сегодня в США насчитывается более 800 подобных групп.

Некоторые историки социальных движений пришли к заключению, что экстремистские группы активизируются в странах после войн. В США рост числа «групп ненависти» пришелся на конец войны во Вьетнаме. Некоторые ветераны, вернувшись с войны продолжали делить мир на своих и чужих и способны были жить только в условиях вооруженного конфликта. В роли их врагов оказались либералы, афроамериканцы и евреи. В конечном итоге врагом стало и федеральное правительство Штатов. Войны США в Ираке и Афганистане продолжали поставлять новых членов экстремистских общин. Не удивительно, что (по подсчетам NPR) каждый пятый штурмовавший Капитолий имел военную подготовку.

Большинство людей, примыкающих к радикальным группам, родом из сельской местности и без высшего образования. Они считают, что их, белых мужчин, затмевает городская политика и культура — продукт, как они считают, коалиции иммигрантов, этнических меньшинств и профессионалов с высшим образованием, включая представителей ведущих СМИ. (Белые женщины, согласно экстремистской риторике, заслуживают заботы и нуждаются в защите, но они играют подсобную роль. Чтобы увеличить количество белых детей некоторые группировки даже допускают многоженство.)

Как правило, идейным группам нужен мифосозидательный текст, и таковым для белых радикалов стала книга Уильяма Пирса «Дневники Тернера». Этот футурологический роман описывает борьбу повстанцев-националистов с «предательским» правительством США, настаивающим на мультикультурализме и угрожающим, таким образом, белой расе. Роман завершается победой белых и уничтожением всех остальных. В Америке выслеживают последних небелых. Пуэрториканцы, описываемые как «отталкивающая раса дворняг», уничтожены. Убиты все черные жители Африки.

После попытки Китая вторгнуться в Россию американский белый «Орден» уничтожает Китай химическим, радиологическим и биологическим оружием, делающим весь азиатский континент непригодным для жизни и изобилующим «мутантами». Все это представлено как счастливый конец и единственный путь выживания белого населения. В романе Пирс предлагает расистскому движению действовать при помощи ячеек и не искать до поры до времени единого лидера. «Безлидерное» движение, пишет он, труднее подавить.

Как отмечает Кэтлин Белью в книге Bring the War Home, радикальные группировки США десятилетиями придерживались этого принципа и таким образом усыпляли бдительность общества. Всякий раз, когда экстремисты совершали акты насилия (нападали на синагоги, афроамериканские церкви или убивали полицейских), их действия представлялись как безумные выходки психов-одиночек или идеологических маргиналов. Меж тем праворадикалы планировали крупномасштабные действия.

Так, в 1983 году член нацистской церкви в Арканзасе, проповедовавшей, что только белые люди достойны Божьей милости, попытались взорвать газопровод, снабжающий Чикаго. Дело было зимой и эти экстремисты надеялись, что взрыв газопровода приведет к беспорядкам, а потом и к расовой войне.

Эта же группа в 1988-м планировала подсыпать 90 кг цианида в водоснабжение Чикаго, Нью-Йорка или Вашингтона. Цель — свержение правительства США. По оценкам экспертов, такая атака цианидом убила бы полмиллиона человек.

Одним из самых трагических примеров экстремистского террора, вдохновленного идеями Пирса и направленного против федерального правительства, был теракт в государственном здании Оклахома-Сити, когда погибло 168 человек, включая 19 детей — в здании находился детский сад. Этот теракт в 1995 году совершил ветеран войны в Персидском заливе Т. Маквей. Как и другие экстремисты США, он надеялся поднять восстание. Несмотря на глубокие связи Маквея с ультраправыми группировками, правоохранительные органы и СМИ представили его экстремистом-одиночкой, не имеющим корней в обществе.

Согласно Sothern Poverty Law Center — организации, отслеживающей рост экстремизма, самый большой рост неонацистских ассоциаций припал на годы президентства Барака Обамы. До прихода в политику его преемника эти разрозненные группировки держались в тени. Но расистская риторика президента Трампа, его ненависть к образованному классу, свободной прессе и приверженность теориям заговоров пришлись ультраправым по душе.

Приняв лидерство Трампа, эти группы вышли на свет и начали смыкаться с американскими консерваторами, тоже не жалующими либералов, иммигрантов, не поддерживающими равноправие полов и не доверяющими СМИ. Союз экстремистов и рядовых республиканцев был наглядно представлен при штурме Конгресса — обыкновенные американцы, голосовавшие за Трампа, бок о бок с неонацистами пытались насильственным путем отменить результаты выборов.

Но вернемся к импичменту. Первая команда юристов, которая должна была представлять Трампа на суде, уволилась. Трамп хотел, чтобы на суде его адвокаты доказали, что штурм Капитолия был оправдан, так как выборы выиграл он, а не Байден. Для этого юристы должны были бы процитировать ложные заявления о фальсификации выборов. Ложь в суде могла стоить им карьеры. Трамп нанял новых защитников. Скорее всего эта новая команда будет доказывать, что судить в Сенате бывшего президента, то есть частного гражданина, неконституционно. Но если страна хочет обезопасить себя от экстремизма, судить его необходимо.

На прошлой неделе бывший директор Контртеррористического центра ЦРУ Роберт Гренье написал в New York Times, что доказательство вины Трампа, которое не позволит ему еще раз баллотироваться в президенты, необходимо для национальной безопасности. «Я наблюдал, как разъяренные толпы на улицах большинства арабских столиц таяли, когда Саддам Хусейн потерпел поражение в войне в Персидском заливе», — написал Гренье. «Массовые демонстрации в Пакистане в поддержку Усамы бен Ладена затихли, когда он был вынужден скрываться после 11 сентября. Чтобы приостановить экстремистов, необходимо подавить видимость непобедимости господина Трампа».

Не удивительно, что бывший чиновник ЦРУ сравнивает сторонников Трампа с «разъяренной толпой» в Пакистане, а бывшего президента США с бен Ладеном и Хусейном. Потому что сегодня стало ясно: в США экстремизм больше не удел маргиналов и борьба с ним необходима на всех уровнях.

Автор: Анна Бродски-Кроткина, заведующая программой славистики в университете имени Вашингтона и Ли в штате Вирджиния (США), доктор филологических наук; ZN.ua