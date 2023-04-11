Под “крышей” ФСБ? Как российские IT-рекрутеры Хаустовы из “Ameware group” под прикрытием компании-обманки действуют в Украине

Несмотря на угрозу международных санкций и пристальное внимание контролирующих органов, рекрутинговые IT-компании, которыми владеют россияне, продолжают свою скрытую работу в странах ЕС и США. Они часто сотрудничают даже со стратегически важными для западных государств предприятиями, устраивая туда своих сограждан. В свои сети они обманом привлекают и украинских it-разработчиков. Для этого используются схемы, благодаря которым тщательно скрывается гражданство и послужной список владельцев хантинговых компаний.

Об одном из таких скандалов рассказывает портал DELO.ua на примере фирмы “Ameware group” двух россиян Павла и Елены Хаустовых, преследуемых украинским правосудием.

Разыскиваемые украинским правосудием россияне Павел и Елены Хаустовы по всей видимости продолжают свою скрытую работу в ЕС и США, даже несмотря на угрозу международных санкций, – отмечают журналисты издания. Якобы замеченные в сотрудничестве с ФСБ и российскими госорганами эти it-рекрутеры устраивают на стратегически важные предприятия стран Запада российских граждан. При этом, Хаустовы, по данным издания Delo.ua, под прикрытием компании-обманки продолжают заниматься it-рекрутингом и в Украине, отмывать деньги, воплощать в жизнь криминальные схемы, шантажируя и обкрадывая как соискателей, так и работодателей.

Компания-обманка, или россияне за ирландским фасадом

Россияне Павел Сергеевич и Елена Петровна Хаустовы долгое время занимаются трудоустройством специалистов из РФ на европейском рынке, а также «хантингом» специалистов со всего постсоветского пространства. Для этого в Дублине еще в 2017 году они зарегистрировали компанию ITSMARTIE LIMITED, о чем свидетельствуют ирландские реестры. Именно здесь журналисты “Дела” и нахошли подтверждение российского гражданства супругов по состоянию на 30 июня 2022 года.

Здесь указан и последний адрес их фирмы, фигурирующей в реестрах от 26 января 2023 года.

Какой-либо заметной публичной активности, характерной для хантинговых компаний ITSMARTIE LIMITED не проводит. О ней не так уж много информации в интернете – только официальные выписки и редкие упоминания в официальных справочниках, ни одного сайта или профиля в LinkedIn журналисты не нашли.

Полностью идентичный адрес регистрации ITSMARTIE LIMITED на своем сайте использует другая хантинговая компания – Ameware group, на что указывает ее страница.

На различных сайтах об Ameware group, в отличие от ITSMARTIE LIMITED, можно найти немало информации, такой как заявления о сотнях трудоустроенных специалистов и успешных проектах, а также упоминания про опыт работы более 11 лет в индустрии.

Казалось бы, ничего интересного – ну могла фирма изменить название с ITSmartie Limited на Ameware Group, например из-за лучшей благозвучности. Однако, никакой информации о смене названия ITSmartie Limited на Ameware Group в ирландских реестрах нет. Как и нет вообще никакого упоминания об Ameware Group ни в каких официальных документах. Фактически – Ameware Group служит ширмой для ITSmartie Limited, а у Ameware Group по закону нет никакого права работать в Ирландии.

На прямую связь Ameware group с ITSMARTIE LIMITED указывает и профиль на LinkedIn одного из российских it-разработчиков. На его странице фигурирует место работы ITSmartie Limited, где в скобках к нему указано — Ameware Group.

Еще один интересный факт обнаруженный журналистами – среди руководства Ameware group в LinkedIn значится Eleanor H. , чьи фото на профиле – фото Елены Петровны Хаустовой – владелицы ITSmartie Limited. Так же Хаустова использует псевдоним Eleanor Haustoff (настоящая англоязычная транскрипция написания ее имени и фамилии – Elena Khaustova) и в других местах, где нужно ввести в заблуждение относительно своих подлинных данных.

Но зачем эта конспирация? Почему владельцы компании ITSmartie Limited не могли ее официально переименовать на Ameware Group, если им больше нравится это название? Зачем одна из владелиц Ameware group Елена Хаустова вводит в заблуждение о настоящем написании своего имени и фамилии? Журналисты издания так трактуют эти действия: все переименования и настоящие имена и фамилии отображаются в реестрах, равно как и российское гражданство бенефециаров и все их данные и активности, которые супруги Хаустовы стараются скрыть.

Схожим образом Хаустовы стараются скрыть и свои доходы от ирландских властей, показывая заниженные обороты в налоговых декларациях, отмечает издание. Для этого они якобы используют подставные фирмы и криптобиржи, выводя в Россию деньги полученные как от легальных, так и криминальных схем, также, они якобы отмывают деньги и через Украину.

Как в обход санкций запустить российских “ крыс” в западные компании

Россияне Павел и Елена Хаустовы долгое время работают на рынке it-услуг, занимаясь поиском и перепродажей специалистов c постсоветского пространства западным компаниям. “Это является их относительно “белым” заработком, который служит ширмой для преступной деятельности, направленной против крупных западных компаний и демократических государств.” – считают расследователи.

С началом российской агрессии против Украины в 2014 году, Хаустовы активно занимаются трудоустройством граждан РФ, о чем могут свидетельствовать их сообщения на специализированных сайтах. Опуская дискуссии о хороших и плохих русских – очевидно, что не все разработчики программного обеспечения с российским паспортом поддерживают войну против Украины. Впрочем, львиная доля несогласных с политикой Путина специалистов it-индустрии уже покинула Россию, как минимум, чтобы избежать мобилизации, которая приобрела массовый характер. Зато из тех, кто остался – большинство лояльно режиму в РФ, или же открыто ему помогает.

Именно таких россиян Хаустовы якобы и привлекают к работе в западных компаниях в обход санкций, не разрешающих работу на российском рынке. Об этом свидетельствуют объявления Ameware Group по найму на сайтах поиска работы. Основное условие, кроме квалификации – отдаленная работа в локациях: Москва, Санкт-Петербург, Белгород.

Впрочем, самое интересное, по мнению журналистов “Дела”, это то, что своим клиентам, среди которых есть и довольно заметные на рынке компании, в частности основанная сотрудниками Microsoft компания Akvelon, Хаустовы «продают» российских разработчиков как украинцев.

Это – важный момент, ведь сейчас крупные западные it- компании, которые сотрудничают со стратегически важными для государства сферами – связью и телекоммуникациями, стараются не брать к себе на работу российских граждан, к тому же находящихся на территории РФ. Никто просто не захочет допустить даже малейшую вероятность влияния на программный код и утечки важной информации в руки российских спецслужб, которые уже давно курируют оставшихся в России айтишников.

В случае с Ameware Group эти опасения явно не напрасны – это стало известно от одного из бывших работодателей Павла Хаустова из Москвы. Он опубликовал комментарий о своем подчиненном на одном из профильных сайтов it-сообщества. Помимо истории про воровство, он рассказал что в определенный момент на Хаустова вышли сотрудники ФСБ, интересовавшиеся взломом систем связи. После этого Павел был “направлен” на работу в офис компании Ericsson в Ирландии, которая как раз таки и поставляла системы закрытой связи в РФ.

Бывший работодатель Хаустова также упоминает историю со сливом кода во время работы Хаустова в офисе компании Nokia. Про этот этап жизни Павла более подробно рассказала и его экс-коллега, попутно сообщив про схемы Хаустова с обманом работодателей на которых он непосредственно работал. Среди них: практика когда вместо него пишут код нанятые им низкооплачиваемые “рабы” и слив «очень личной» информации в даркнет.

“Кстати, схемы обмана Хаустовым как сотрудников, которых он нанимает, так и своих клиентов для которых ищет разработчиков, заслуживают отдельного рассказа. Нанятых разработчиков Хаустов заставляет работать на виртуальных машинах, запущенных с сервера который он контролирует и который находится у него дома. В случае каких-либо конфликтов, Павел начинает шантажировать разработчиков тем, что сольет исходный код в даркнет и обвинит их в этом перед конечными клиентами. Тем самым он может подставить нанятых сотрудников под финансовые санкции по договору и похоронить их репутацию. Эту схему Хаустову получается проворачивать уже несколько лет, фактически держа в рабстве десятки людей. Тем же, кто все-таки уходит от него, Павел всячески портит имидж в интернете, проплачивая заказные статьи и нанимая ботов для засеивания негативных отзывов про них на специализированных, связанных с it-индустрией сайтах.” – рассказывают расследователи.

Попытки Хаустовых легализоваться в Украине и фейковый офис

Кроме трудоустройства россиян супруги Хаустовы якобы долгое время зарабатывали и на украинском рынке, привлекая украинских специалистов. Как отмечают в издании, наличие российского гражданства Хаустовы якобы тщательно скрывают. Фактически украинских разработчиков ловят на компанию Ameware group, которая позиционирует себя как ирландская. К сожалению, далеко не все начинают изучать ее более подробно и смотреть за красивый фасад. Сам Павел Хаустов в разговорах обычно представляется как Пол, маскируясь под ирландца. Впрочем, так было не всегда – раньше он мимикировал под украинца и имел с женой украинскую регистрацию как частный предприниматель .

Через свои украинские частные предприятия Хаустовы, якобы прогоняли заработанные “ирландской” компанией деньги, чтобы не платить налоги. По данным журналистов “Дела”, про эту схему уже знают власти Ирландии, которые сейчас ведут расследование. Отмывались в Украине и российские деньги Хаустовых, которые они якобы заводили через подставных контрагентов. За них было куплено 3 объекта недвижимости, которые числятся в Украине на Хаустове – информацию про это журналисты обещают предоставить позже.

По их данным, в 2016 году, якобы благодаря коррупционным схемам, Хаустов получил украинское гражданство. По закону он должен был сразу после этого отказаться от российского паспорта, но этого не сделал. Об этом свидетельствуют вышеупомянутые ирландские реестры, где Хаустов с супругой фигурируют как основатели компании ITSMARTIE LIMITED.

“Хаустов нарушил украинские законы и должен быть лишен украинского паспорта. По этому факту возбуждено уголовное производство в украинских правоохранительных органах, однако он старательно избегает сотрудничества со следствием, скрываясь в Ирландии. Похожая история и у жены Павла Елены, которую тоже разыскивает украинское правосудие. Она хотела получить украинский паспорт благодаря поддельной справке о знании украинского языка, но об этом вовремя узнали правоохранители.” – отметили в издании.

Впрочем, несмотря на уголовные дела, Хаустовы продолжают работать на украинском рынке. Для этого даже «открыли» фейковый офис в столице, чтобы выглядеть солиднее в глазах партнеров и претендентов на вакансии.

На украинском сайте для it-специалистов есть страница их филиала в Киеве, где значится адрес офиса – Златоустовская 15. На самом деле, такого адреса не существует, а по поиску в Google maps на этом месте находится пустырь.

“Информации собранной о деятельности супругов Хаустовых хватит не на одну статью. Их бывшие работодатели, коллеги и сотрудники раскрывают детали их преступной деятельности, факты шантажа и обмана, а также незаконного получения ирландского гражданства, которые вскоре будут отображены в новой части нашего расследования.

Ну а пока хотелось бы пожелать украинским it-разработчикам на примере Ameware Group супругов Хаустовых более тщательно присматриваться к хантинговым компаниям, которые предлагают им сотрудничество. Не исключено, что именно за счет ваших талантов и труда российские мошенники работающие на ФСБ будут богатеть и втираться в доверие к лидерам индустрии, в конце концов замазав в своих махинациях и вас.” – резюмируют журналисты “Дела”.

Источник: DELO.ua