Пожежа в Києві. Винні не водії припаркованих машин, а забудовник

У Києві 13 лютого згоріла квартира на четвертому поверсі у 22-поверховому житловому будинку в ЖК «Венеція» по вул. Академіка Вільямса, 19/14. Після цього пролунала критика на адресу власників автомобілів, що заблокували проїзд пожежної техніки. Втім, проблема була закладена не ними, а чиновниками та забудовником.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Ак. Вільямса, 19/14 о 05:38, локалізували її о 06:54, а о 07:08 – ліквідували. Протягом години (від прибуття до локалізації пожежі) рятувальникам довелося спільно із мешканцями розчищати проїзд від запаркованих під вікнами багатоповерхівки автомобілів. На жаль, квартира вигоріла повністю, зазначає видання Наші Гроші.

Вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої допомоги та пожежної техніки, а також забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – це якраз ті вимоги, якими майже постійно нехтують забудовники. Очевидно, з думкою про те, що «покупці все одно куплять тут квартири».

«Наші гроші» у відкритих джерелах знайшли містобудівні умови та обмеження на проектування ЖК «Венеція». Виявилося, що забудовник зменшив кількість запланованих паркомісць на третину.

Так, у вересні 2013 року ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» екс-нардепа від Партії регіонів Ігоря Лисова отримало вихідні дані на відкоригований проект, і в ньому кількість місць в підземному паркінгу зменшилася з 950 до 600, а місць відкритих автостоянок – з 235 до 225. Разом з тим кількість квартир зросла з 970 до 1600.

Цікаво, що на сайті продажу нерухомості «Лун.юа» кількість паркомісць в ЖК «Венеція» вказана ще менша – 563 місця в підземному паркінгу.

Як видно із плану розташування комплексу, відкрита автостоянка облаштована позаду будинку № 1 вздовж вул. Ак. Вільямса.

Однак, ця паркова розміщення прямо від вікнами житлового будинку, без дотримання державних будівельних норм.

Саме тут сталася пожежа, і саме з цієї відкритої автостоянки рятувальниками довелося відбуксовувати автомобілі.

Варто наголосити, що:

По-перше, відповідно до чинного на час будівництва ЖК «Венеція» ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень», відстань від автостоянок легкових автомобілів (при кількості 51-300 машин) до житлових будинків має бути 25-35 метрів. Ця дистанція у даному випадку не дотримана.

По-друге, відповідно до Правил пожежної безпеки України, проїзди пожежної техніки до будівель мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Відповідно до Додатку 3.1 ДБН 360-92** (Пожежні вимоги), при проектуванні проїздів і пішохідних шляхів необхідно забезпечувати можливість проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежників з автодрабин і автопідйомників у будь-як у квартиру чи приміщення. Відстань від краю проїзду до стін будинку, як правило, слід приймати 5-8 м для будинків до 9 поверхів і 8-10 м для будинків 9 поверхів і вище. Ширина проїзду повинна бути не менше 3,5 м.

По-третє, відповідно до ДБН 360-92**, у ЖК «Венеція» замало існуючих паркомісць для такої кількості квартир.

Зважаючи на позиціонований бізнес-клас комплексу і локацію, ЖК «Венеція», швидше за все, розташовується у серединній зоні міста, відтак тут має бути щонайменше 1046 машиномісць для мешканців комплексу. Розрахунок здійснено на основі даних сертифікатів про введення будинків в експлуатацію. Згідно з ними, здано 1595 квартир, з яких близько 575 – однокімнатні. Таким чином, враховуючи коефіцієнти, наведені у ДБН 360-92**, розрахунок такий: 575*0,4+1020*0,8=1046.

Крім того, ще обов’язково повинно бути 111 гостьових паркомісць. Розрахунок такий: 575*0,05+1020*0,1=111. Кількість гостьових машиномісць не залежить від зони. Крім того, треба зважати, що право на місця для збереження автомобілів мають також працівники та відвідувачі магазинів, офісів та інших громадських місць, які є у ЖК «Венеція».

Якщо ж ЖК «Венеція» розташовується у периферійній зоні міста, що є малоймовірним, то кількість основних паркомісць повинна бути 654. Розрахунок такий: 575*0,25+1020*0,5=654

Цікаво, що у містобудівних умовах та обмеженнях 2013 року забудовнику було вказано:

передбачити вільні зони для під’їзду автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної, рятувальної, аварійно-відновлювальної техніки;

передбачити будівництво паркінгу або автостоянки у т.ч. для автомобілів інвалідів та місця відстою велосипедів зі спеціальним обладнанням за рахунок відведеної території для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту;

передбачити при в’їзді до паркінгу та тимчасової автостоянки накопичувальні майданчики;

передбачити влаштування відкритої автостоянки на нормативній відстані від вікон громадських та житлових приміщень об’єктів містобудування.

Більше того, у 2005 році Київрада при передачі ділянки в оренду “Ліко-Холдінгу” окремо вказала проектом будівництва житлових будинків передбачити місця постійного зберігання автотранспорту (крім відкритих автостоянок) у кількості, не меншій за кількість квартир у цих будинках.

Втім, варто звернути увагу, що цей комплекс збудовано з порушенням Генплану м. Києва, відповідно до якого ділянки площею 4,9 га, на яких збудовано ЖК, належать житлової середньо- та малоповерхової забудови та частково до зелених насаджень загального користування, у т.ч. 0,27 га перебуває в межах прибережної захисної смуги двох озер.

Тобто, ЖК «Венеція» мало б бути максимум на 9 поверхів, а по факту там багатоповерхова житлова забудова – 17-23-поверхові будинки. Втім, що цікаво, у містобудівних умовах та обмеженнях, які підписав тодішній в.о. директора Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш, функціональне призначення землі вказано лише – житлова забудова, без уточнення яка саме.