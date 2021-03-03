Российские войска учатся прятаться за спинами мирных жителей: вероломство или военная хитрость?

Колонна бронетранспортеров на зимней дороге останавливается на дозаправку, однако к боевым машинам подъезжает не автоцистерна, а грузовик-зерновоз, украшенный надписью «Зерно — стране» и «Зернопром». Из него вылезают солдаты, которые достают спрятанные под фальшивыми бортами шланги и заправляют БТР. Зерновоз — замаскированный военный топливозаправщик, а сама дозаправка происходит в Свердловской области. Нарушают ли такие хитрости нормы международного права? Разбирались в Би-Би-Си.

«Специалисты провели нестандартную маскировку топливозаправщиков под зерновозы, чтобы укрыть от средств воздушного нападения и разведки», — говорится в аннотации к видео в официальном аккаунте министерства обороны России в сети «Телеграм». Само видео было размещено в других соцсетях, в частности — во «ВКонтакте«.

Действительно, война в Нагорном Карабахе, а также многие другие военные конфликты последних лет наглядно продемонстрировали, насколько эффективными могут быть беспилотные летательные аппараты.

Эффективность применения ударных дронов, барражирующих боеприпасов (их еще называют дроны-камикадзе), да и просто разведывательных беспилотников заставила военных более серьезно отнестись к защите военной техники от ударов с воздуха, и маскировка стала важным элементом этой тактики.

Однако такая маскировка идёт вразрез с принципом, положенным в основу конвенций, регулирующих ведение военных конфликтов: в любой войне участвуют армии, но не участвуют мирные жители. И те, и другие, согласно конвенциям, обладают определенными правами и не должны меняться местами.

Мирные жители и объекты находятся под защитой международных конвенций. А если военный объект будет замаскирован под гражданский, то в будущем это может привести к тому, что противник будет подозревать обман в аналогичных ситуациях.

Если один раз спрятать танк в жилом доме, то в следующем бою можно ожидать, что противник станет расстреливать жилые дома, опасаясь таких же уловок.

В уставах и наставлениях армий разных стран, включая Россию, отдельно оговорено с одной стороны, уважение к гражданским объектам, а с другой — разрешение атаковать их в случае, если их начинают использовать для военных целей.

Так, в действующем российском боевом уставе по подготовке и ведению общевойскового боя от 2005 года говорится: «Каждый военнослужащий должен знать и соблюдать нормы Международного гуманитарного права: при выполнении полученной задачи применять оружие только против противника и его военных объектов; не нападать на лиц и объекты, находящиеся под защитой Международного гуманитарного права, если эти лица не совершают враждебных действий, а объекты не используются (не подготовлены к использованию) в военных целях».

АВТОР ФОТО,RUSSIAN MOD / На видео министерства обороны «Зерновоз» мало напоминает автозаправщик

Британское Руководство по соблюдению норм Закона о вооруженном конфликте для всех видов и родов вооруженных сил (The Joint Service Manual of the Law of Armed Conflict) 2004 года, помимо общего требования соблюдать соответствующие нормы международного гуманитарного права, также содержит примеры объектов, которые нельзя атаковать, пока их не используют военные.

«Запрещено нападать на следующие объекты, если они не используются в военных целях: гражданские жилища, магазины, школы и другие места невоенной деятельности, места отдыха и совершения религиозных обрядов, транспортные средства, культурные ценности, больницы, медицинские учреждения и подразделения», — говорится в руководстве.

Обычная практика?

Случаи маскировки военных объектов под гражданские встречаются не только в российской армии.

В Тайване в ноябре 2020 года министерство обороны рассказало, что стало отрабатывать новые приемы камуфляжа для боев в городе. На фотографиях, которые попали в прессу, видно, как тяжелые колесные бронемашины камуфлируют под автокраны.

АВТОР ФОТО,RUSSIAN MOD / На бортах замаскированного заправщика — надписи «Зерно — стране» и «Зернопром», но номера на машине военные

Таким образом тайваньская армия пытается получить преимущество в случае нападения со стороны Китая. Народно-освободительная армия КНР обладает подавляющим преимуществом перед Тайванем во всем, прежде всего — в воздухе, и камуфлировать бронетехнику под гражданские машины на острове считают эффективным.

В сентябре 2020 года Китай обвинил ВВС США в том, что их самолеты-разведчики регулярно летают над Южно-Китайским морем, тогда как их транспондеры идентифицируют их как гражданские самолеты. Китайский МИД заявил, что таких случаев было более ста за год.

Кроме того, китайский центр South China Sea Probing Initiative, который следит за ситуацией в регионе, опубликовал расследование на основе публичных данных, в котором, как утверждают его авторы, доказан факт полета американского военного самолета под видом малайзийского.

Американский военный веб-сайт Military.com 17 сентября написал, что командующий ВВС США на Тихом Океане Кеннет Уилсбах отказался подтверждать или опровергать информацию о маскировке американского военного самолета под малайзийский, заявив лишь, что в тот день американские самолеты действовали строго в соответствии с международным правом.

В мирное время, даже когда в отношениях между двумя странами возникают политические сложности, можно спорить об этичности или соответствии поведения военных правовым нормам. В большой войне, как правило, соблюдение законов ее ведения волнует правительства отнюдь не в первую очередь.

Самые известные случаи времен Второй мировой войны — действия германских вспомогательных крейсеров, переделанных из гражданских судов в рейдеры. В некоторых случаях при нападении на торговое или пассажирское судно они поднимали флаг нейтральной или дружественной жертве страны, чтобы не вызывать у нее подозрение, после чего совершали атаку.

В то время обычным делом было спрятать стратегические объекты от авиации противника. Так, московский Кремль был закамуфлирован под жилой квартал, а на крыше заводов корпорации Boeing в Сиэтле выстроили городское предместье с частными домами и садами.

В СССР был создан железнодорожный состав с пусковой установкой межконтинентальной баллистической ракеты — внешне он выглядел как обычный товарный состав с вагонами-рефрижераторами. Несколько лет назад в России шли разговоры о его воссоздании, но этого так и не произошло.

ФОТО,ALEXANDER BABENKO/TASS / В СССР был создан железнодорожный пусковой комплекс с ядерной ракетой, который внешне никак не отличался от обычных товарных составов

Все эти приемы очень разные, но их объединяет одно — они маскируют военные объекты под гражданские, чтобы избежать нападения на них.

Что такое вероломство?

Когда одна сторона скрывает военный объект — укрепление, летательный аппарат, автомобиль или бронемашину, она рассчитывает на то, что противник проявит уважение к правилам и законам ведения войны, не станет атаковать.

В международном гуманитарном праве существует норма — вероломство. Вот его официальное определение: «Действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов, с целью обмана такого доверия».

Это определение взято из первого протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Он был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 4 августа 1989 года.

В международном гуманитарном праве довольно четко перечислены те, кто имеет право на защиту, однако вокруг термина «вероломство» ведутся юридические споры.

В феврале 2008 года в Дамаске в результате взрыва бомбы, заложенной в автомобиль, погиб один из лидеров «Хезболлы» Имад Мугние. За ним охотились американские, израильские и даже советские спецслужбы (его обвиняли в убийстве советского дипломата Аркадия Каткова в 1985 году). Это был один из самых разыскиваемых людей и одна из самых главных целей для многих военных разведок.

В 2015 году, как пишет газета «Вашингтон Пост», стало известно, что к взрыву были причастны израильские и, косвенно, американские спецслужбы. Это известие позволило некоторым юристам объявить о нарушении международного гуманитарного права, а само нападение назвать вероломным.

Советник по правовым вопросам Судебного отделения Международного уголовного суда Роже Бартелс (Rogier Bartels), рассматривая убийство Мугние с точки зрения гуманитарного права, пишет, что эта операция спецслужбы была вероломной, поскольку бомба была заложена в гражданский автомобиль, и активных боевых действий в этом районе не велось. По сути, военное устройство было закамуфлировано под вызывающую доверие машину.

Ему оппонирует профессор уголовного права из Лондонского университета Кевин Хеллер (Kevin Jon Heller), который заявил, что в таком случае вероломными можно считать и такие в общем легальные и принятые военные приёмы, как засады, мины или даже применение камуфляжа.

Например, использование камуфляжа с цветами, близкими к природным в данной местности, является по сути обманом противника — его пытаются убедить, что танк или пушка — на самом деле часть невинного пейзажа. Укрытый в засаде бронетранспортёр также старательно «делает вид», что он — дом, стог сена или куст, а мина изображает дорожное покрытие или даже обычный гражданский автомобиль.

При этом такие действия Женевская конвенция трактует как «разрешенная военная хитрость».

Кого защищает закон?

Международное право не может в полной мере однозначно трактовать некоторые случаи, в которых один из акторов действует против другого не открыто.

Однако как пишет Хеллер в своей статье «Маскировка военного объекта под гражданский: Запрещенное вероломство или допустимая военная хитрость?», некоторые ситуации вполне подпадают под действие закона.

Вероломством, как пишет юрист, согласно закону является действие, которое может заставить противника поверить, что перед ним — лицо, имеющее право на защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных конфликтов. Это же касается и объектов.

«Международный комитет красного креста» такими объектами называет те, которые несут на себе знак красного креста или красного полумесяца, эмблемы и знаки ООН, другие защищающие эмблемы и знаки, например, обозначающие культурную ценность, объект гражданской обороны, опасные работы, больницы и убежища, лагеря военнопленных, объекты с эмблемами нейтральных стран. Точно так же МККК защищает тела погибших, могилы, медицинские учреждения, детские игрушки и оборудование для ухода за детьми, продовольствие и напитки, кухонную утварь, животных и безвредные переносные предметы», — пишет Хеллер.

Другими словами, международное гуманитарное право запрещает например, прятать в церкви или больнице бронетехнику, выдавать военные машины за автомобили ООН или минировать трупы или детские игрушки, говорится в статье.

Российские топливозаправщики, замаскированные под гражданские грузовики, программный директор по России в Human Rights Watch Татьяна Локшина считает нарушением международного гуманитарного права.

«Подобные тактики фактически приводят к тому, что противник начинает рассматривать гражданские объекты как военные, и таким образом увеличиваются риски для гражданского населения», — сказала она в интервью Би-би-си.

На войне как на войне

«Практика камуфлирования военных объектов под гражданские нередка в военных конфликтах, хотя и является нарушением законов и норм войны», — добавляет Локшина.

Военные эксперты, с которыми связалась Русская служба Би-би-си, объяснили, что в военной ситуации, несмотря на прямые требования уставов и наставлений, не стоит ожидать от военных соблюдения норм международного гуманитарного права.

«В реальных боевых действиях, конечно, используется что угодно. Несмотря на все женевские конвенции, когда начинается война, с этим делом начинается полный пофигизм. Потому что очень жить хочется, понимаете?» — сказал Виктор Мураховский, полковник запаса и главный редактор журнала «Арсенал отечества».

Александр Гольц, военный обозреватель, замглавного редактора «Ежедневного журнала», также отмечает, что если дело дойдет до реальных боевых действий, то главным будет принцип «на войне все средства хороши».

При этом, по словам Гольца, вполне возможно, что учения с маскировкой военных заправщиков под зерновозы — не очень удачное выполнение распоряжения вышестоящего командования о применении «военной хитрости».

«Видимо, в каком-то из директивных документов военная хитрость была упомянута, а потом они стали вставлять ее везде. И когда дело дошло до конкретных исполнителей, скажем, «а вот какая военная хитрость у нас применяется при заправке бронетранспортеров?» — «А давайте сделаем вот такое!» — сказал Гольц.

Оба эксперта считают, что с практической точки зрения маскировать военную технику таким образом вблизи линии фронта неэффективно — современные средства разведки позволяют определить, является ли автоколонна военной или гражданской.

Кроме того, по словам Мураховского, практика маскировки военной техники под гражданскую не закреплена ни в одном нормативном документе и широко не используется. «У нас нет вообще в нормативных документах, в наставлениях по инженерному делу, где отдельный раздел маскировка, например, там нет ничего похожего», — рассказал он.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минобороны о практике прикрытия военных объектов под гражданские структуры, но ответа пока не получила.

Автор: Павел Аксенов; Би-би-си