Россия вернулась к запугиванию мира «летающим Чернобылем»

«Оружие возмездия», «система Судного дня» и «летающий Чернобыль». Эксперты до сих пор спорят об эффективности межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным двигателем, которая, возможно, поступит на вооружение российской армии в 2025 году. А сегодня канал CNN сообщил о том, что Россия приступила к очередным ее испытаниям.

Рассказываем о «Буревестнике».

1 марта 2018 года президент Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием. В какой-то момент на экране за его спиной начали транслировать видео, на котором запечатлены кадры запуска ракеты, а также люди в защитных белых костюмах, находящиеся рядом с красной боеголовкой в военной лаборатории, где находился «Буревестник». Однако глава государства тогда не произнес названия, а лишь обмолвился, что речь идет о «ракете с почти неограниченным радиусом действия».

«После одностороннего выхода США из договора по ПРО мы напряженно работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия», — сказал Путин.

«Буревестник». Начало

Во время своего выступления президент не случайно обмолвился о выходе США из договора противоракетной обороны. Это произошло в 2001 году, и именно с этой даты берет начало разработка межконтинентальной ракеты глобальной дальности, которая впоследствии получит название «Буревестник». Название, кстати, было выбрано путем голосования на сайте Минобороны. Некоторые военные эксперты полагают, что «Буревестник» — старая советская разработка, к которой вернулись в современной России, найдя финансирование для продолжения работ.

«Это новая система появилась в советские времена, ее сняли с полок и вложили в нее новые средства», — говорил в августе прошлого года относительно данной ракеты профессор Оборонного королевского института Марк Галеотти. Российский разработчик РЛС Андрей Горбачевский в свою очередь отмечал, что разработка все же новая, но старая идея — «создать малогабаритный ядерный двигатель для крылатой ракеты».

Официально власти не раскрывали сведения о том, кто занимается разработкой «Буревестника». Неофициально сообщалось, что разработчик — екатеринбургское ОКБ «Новатор», известное созданием ракетного комплекса «Калибр», который получил широкую известность после вступления России в военный конфликт в Сирии. «Калибры», по сообщению Минобороны, запускали с кораблей Каспийской флотилии по объектам террористов.

Отличие, плюсы и минусы

Говоря простым языком, «Буревестник» — это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Условно говоря, это маленький самолет, который летит с дозвуковой скоростью — то есть очень медленно для баллистической ракеты, порядка 900 километров в час. Это необходимо, чтобы держаться на низкой высоте, в плотных слоях атмосферы, и не попадать в поле зрения локаторов страны-противника. Несмотря на очевидные, с военной точки зрения, плюсы, минусом здесь является медлительность.

По мнению экспертов, до США, например, такая ракета долетит за 12 часов (при том, что время подлета обычной межконтинентальной баллистической ракеты — 20−25 мин). Андрей Горбачевский говорил, что это все равно делает ее простой мишенью для оборонной системы противника. «Летя над Атлантикой, ракета встретит десятки кораблей. А на кораблях тоже стоят локаторы. И они тоже могут ее обнаружить. Ее может обнаружить даже какой-нибудь небольшой пограничный катер. По всей береговой границе у американцев стоят аэростаты, а на них — локаторы, расположенные на высоте трех километров и способные „видеть“ на дальности до 200 километров», — объяснял Горбачевский в интервью «Новой газете». По его мнению, ракету запросто уничтожат истребители.

Однако есть и другая точка зрения. Военный эксперт Александр Леонков, например, считает, что критики скорости «Буревестника» упускают из внимания тот факт, что это ракета «возмездия». То есть она применяется на втором этапе ракетного удара по противнику. На первом этапе по стране противника удар наносится боеголовками межконтинентальных баллистических ракет.

После них, как отмечает эксперт, от военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора теоретически останутся запасные командные пункты, защищенные военные базы, заводы, энергостанции, которые позволят продолжать войну против России. «Вот именно в этот момент и потребуется «оружие возмездия», — полагает Леонков. — ««Буревестники» довершат разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание».

В сентябре глава британской военной разведки Джим Хокенхалл подчеркнул, что межконтинентальная ракета с ядерным двигателем способна годами находиться в воздухе в состоянии готовности.

Испытания и авария

Известно, что испытания «Буревестника» проводятся как минимум с 2017 года. Точное их количество в Минобороны РФ не называют. По данным источников CNBC в американской разведке, проведено было пять неудачных испытаний. Взрыв 8 августа 2019 года на Центральном военном полигоне ВМФ России в поселке Ненокса Архангельской области, неподалеку от Северодвинска, в результате которого погибли пять разработчиков ядерного двигателя, — это, по мнению практически всех военных экспертов, одно из испытаний «Буревестника». Известно, что испытания велись с морской платформы. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, взрыв произошел в системе обеспечения реактора, потому что если бы взорвался он сам, то «мог бы быть и Чернобыль, но, конечно, в гораздо меньшем масштабе».

После инцидента в 40 км от Северодвинска было зафиксировано повышение радиационного фона в 16 раз. Президент США Дональд Трамп тогда прямо заявил, что в Белом море взорвался именно «Буревестник», который поднимали со дна — по данным Штатов, ракета пролежала в море около года. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что никаких угроз в связи со взрывом нет. А в Росгидромете сообщили, что повышение радиационного фона связано с прохождением газового облака.

Тогда в Белом доме сделали заявление об отсутствии прозрачности со стороны России в связи с инцидентом под Северодвинском. «Нас особенно беспокоит: во-первых, дезинформация; во-вторых, то, что она [ракета] находилась на дне моря год; в-третьих, то, что их первой реакцией было сокрытие», — заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

«Судный день»

На Западе в российских разработках ядерного оружия видят угрозу. Еще в июле прошлого года США призывали Россию закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон» (подводный беспилотник с ядерной силовой установкой. — «МБХ медиа»), которые «впустую» тратят деньги российских налогоплательщиков. В российском МИДе тогда ответили, что данные ракеты не попадают под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Однако, заверили в министерстве, Россия готова обсуждать соглашения по этим вооружениям.

В июле 2020 года спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что «Буревестник» представляет огромную опасность для всех. «Честно говоря, мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Ради бога, зачем вам ядерная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой?

Это не что иное, как «летающий Чернобыль», — заявил Биллингсли, добавив, что программы такого рода — «система Судного дня». В Совете Федерации на это ответили, что раз расходы на разработку и производство таких ракет США считают бессмысленными, то «чего вы тогда беспокоитесь?». Заявления американской стороны, сочли в Совфеде, «рассчитаны на дураков».

Тем временем, как сообщает телеканал CNN, на полигоне в Паньково на архипелаге Новая Земля начались активные строительные работы, которые можно расценивать как подготовку к новым испытаниям «Буревестника» — раньше они уже проводились на этом полигоне. По данным американской разведки, на которые ссылается CNBC, поставить ракету на вооружение планируется в 2025 году.

Автор: Денис Волин; МБХ Медиа