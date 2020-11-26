Скандал с преступлениями австралийского спецназа в Афганистане

«Кто посмеет — побеждает» — с этим девизом, позаимствованным у британской армии, в 1957 году в Австралии появился полк спецподразделения SAS. С тех пор его бойцы заслужили в стране репутацию опытных профессионалов, готовых на самые сложные задания. Однако внутри отряда формировалась жестокая культура, где командование поощряет насилие над военнопленными и безоружными ради закалки новобранцев.

Это происходило не в пылу сражения и не случайно, а вполне осознанно — над жертвами издевались, после чего убивали и подкладывали трупу оружие или гранату, чтобы создать видимость врага. С 2005 по 2016 годы члены SAS таким образом убили 39 человек, а ещё над двумя жестоко издевались, пишет Tjournal.

Всё это выяснилось из отчёта австралийской армии о военных преступлениях в Афганистане, обнародованного 19 ноября. Расследование вызвало резонанс на родине и в мире, но не только из-за количества подозреваемых (25 элитных бойцов), но и благодаря прецеденту — впервые в истории член коалиции США в войне в Афганистане в таких масштабах признал факт военных преступлений. Однако на фоне критики армии в СМИ и по телевидению в стране резко подскочило число ветеранов, звонящих на горячую линию поддержки, а также выросла статистика суицидов — за последние три недели девять военнослужащих покончили с собой.

Расследование о военных преступлениях австралийских солдат вели с 2015 года, но держали засекреченным из-за масштабов случившегося

В 2015 году социолог Саманта Кромпвец исследовала тему участия австралийских войск в Афганистане и брала интервью у ветеранов, чтобы детальнее изучить солдатскую культуру в спецназе. Однажды один из бойцов рассказал ей о некоем обряде «крещения кровью», в рамках которого командование элитных отрядов SAS вынуждало новобранцев убивать пленных или безоружных гражданских. Жертвами становились не только мужчины, но женщины и дети.

«Парни жаждали крови. Психопаты. Абсолютные психопаты. И мы их вырастили», — говорил анонимный источник Кромпвец в спецназе.

Социолог доложила командованию армии, и оно назначило генерала-майора Пола Бреретона ответственным за расследование. В нём накопились показания около 400 свидетелей, более чем 20 тысяч документов и 25 тысяч фотографий. Из отчёта следует, что солдаты неоднократно стреляли в спину убегающим гражданским, а в рапортах объясняли свои действия подозрением, что жертва хотела достать оружие. В других случаях военные связывали пленников и пытали их в течение нескольких дней, после чего перерезали горла или казнили выстрелом в голову.

«Они совершили худшие военные преступления, которые известны истории. Это не происходило случайно или в пылу сражения. Эти действия совершались и повторялись, и их весьма хорошо маскировали», — говорит Кромпвец. На 103-й странице отчёта присутствует отредактированный фрагмент, который власти назвали «возможно самым отвратительным эпизодом в истории австралийских войск». Известно лишь то, что событие произошло в 2012 году. Имена предполагаемых участников происшествия скрыты, поскольку их вина пока не доказана.

Начальник австралийской армии Ангус Кэмпбелл во время презентации отчёта о военных преступлениях Фото Reuters

На момент написания статьи лишь один член SAS (всего с 2003 по 2016 годы в Афганистане побывали больше трёх тысяч членов спецназа) признал, что его имя фигурирует в отчёте. Это 42-летний Бенджамин Робертс-Смит — ветеран спецназа, получивший наибольшее количество наград среди ныне живущих австралийских солдат. Он четыре раза отправлялся воевать в Афганистан и ушёл в отставку в 2013 году. Несколько лет спустя СМИ писали о нём как о возможном участнике военных преступлений в Афганистане, за что ветеран подал на издания в суд за клевету.

На фоне признания Робертса Смита власти Австралии объявили о расформировании подразделения спецназа, бойцов которого заподозрили в убийствах пленных. Именно в этом отряде служил ветеран. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон также пообещал привлечь виновных к суду: расследованием на основе деталей отчёта займётся специальный прокурор. Власти Афганистана назвали преступления из отчёта «непостижимыми», но никаких требований или условий не выдвигали. В отчёте авторы рекомендовали австралийскому правительству выплатить компенсации семьям жертв.

Запись преследования и убийства австралийскими солдатами безоружного фермера в Афганистане в 2012 году. Ролик с произошедшим утёк в сеть в марте 2020 года

В разговоре с изданием The Canberra Times военный специалист Джеймс Коннор предположил, что за начало преступлений ответственны опытные, бывалые солдаты, решившие, что вправе формировать собственные законы на войне. «В исследовании коррумпированности полицейских мы замечаем, что они никогда не начинают с больших коррупционных действий, часто это очень долгий процесс постепенного развращения. Вероятно, мы увидим эти же схемы у спецназа», — полагает исследователь.

Как правило, командир патруля брал человека под контроль, а его подчинённому приказывали убить этого человека. После этого рядом с телом оставляли «подкидышей» (речь об оружии, которое клали рядом с трупами для создания видимости боя — прим. TJ) и создавали «прикрытие» для рапортов и отвлечения внимания. Всё это усиливалось кодексом молчания. из отчёта об австралийских военных преступлениях в Афганистане

На фоне публикации отчёта в Австралии зафиксировали рост звонков на горячую линию помощи ветеранам и увеличение самоубийств среди военных

Австралийское расследование о военных преступлениях уникально не только и не столько жестокими подробностями, сколько тем, что им занимались не СМИ, а армия. Ни одна страна-член международной коалиции во главе с США, которая воевала в Афганистане с начала 2000-х годов, ранее не признавала ошибки своих солдат в таких масштабах. Как считает Кромпвец, действия Австралии должны подтолкнуть власти других стран также заняться схожими расследованиями.

По словам социолога, во время интервью её собеседники сравнивали события в Афганистане с массовым убийством в деревне Сонгми во время Вьетнамской войны и пытками заключённых в иракской тюрьме Абу-Грейб. В обоих случаях инициаторами насилия становились американские военнослужащие: в первом случае лишь одного бойца признали виновным, он отсидел три с половиной года под домашним арестом. Во втором случае из 11 дел американских охранников получили тюремный срок восемь человек.

В ноябре 2019 года Би-би-си и The Sunday Times рассказали, что власти Великобритании отказались расследовать убийства мирных жителей, совершенных военными и спецназом в Афганистане и Ираке. По данным журналистов, в различные годы солдаты пытали, издевались и казнили безоружных и несовершеннолетних, а затем фальсифицировали события так, чтобы убийство выглядело оправдано.

В середине ноября 2020 года в США Дональд Трамп помиловал трёх военнослужащих, которых подозревали в военных преступлениях, в том числе убийстве пленных и безоружных в Афганистане и Ираке.

Бывший морской котик Эдвард Галлахер — один из трёх помилованных Трампом солдат, которого обвиняли в убийстве безоружных, в том числе женщин и подростков в Ираке Фото Getty

Действия австралийской власти уникальны ещё и потому, что во многих странах сложилась практика судить за военные преступления конкретных солдат, но никак не рассматривать дело в контексте целого подразделения. На фоне этого в стране вдвое выросло число звонков на горячую линию помощи ветеранов — суммарно около 400 человек, включая нынешних военнослужащих, ветеранов и их родных, обратились за поддержкой.

За последние три недели в Австралии покончили с собой девять военнослужащих (восемь мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 50 лет). Во всех случаях причина суицида не называлась, однако журналисты предположили, что к такому решению ветеранов подтолкнул критический отчёт правительства. «Число суицидов за такой короткий период — это беспрецедентно», — заявил бывший военнослужащий, представившийся Полом, репортёрам.

В другой организации помощи ветеранам, Mates 4 Mates, также призвали власти и граждан Австралии поддержать военных, дав понять, что резонанс касается конкретных солдат, а не армии в целом. Об этом же попросил Королевский колледж психиатров Австралии и Новой Зеландии. Премьер-министр страны в свою очередь пообещал, что власти позаботятся о благополучии военных.

По словам социолога из Университета Флиндерса, Бена Вадхэма, опубликованное расследование может надолго запятнать репутацию австралийского оружия. Именно это произошло в США во время войны во Вьетнаме, когда вернувшиеся с войны солдаты сталкивались с волной осуждения, так как общество видело в них лишь убийц и преступников.

Я думаю, причина в стрессе, который вызвала информация из отчёта. Люди очень гордятся своей службой, многие отправлялись за границу и жертвовали своим временем вдали от семей, чтобы служить. Это вынуждает задаться вопросом: «Стоила ли моя служба того?» «Что всё это значит?» Но что ещё важнее, «Что это значит для будущего армии». Стефани Ходсон представитель организации по помощи ветеранам Open Arms

Автор: Roman Persianinov; TJOURNAL