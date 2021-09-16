Судебная мафия в очередной раз показала свое лицо

Вторая попытка перезагрузить Высший совет правосудия может оказаться провальной, а значит, обещанная властью судебная реформа так и не состоится. Совет судей не только не избрал членов Этического совета, который должен был проверить членов ВСП на добропорядочность, но и принял решение об обращении к Пленуму Верховного Суда, чтобы там решили, нужно ли просить Конституционный Суд проанализировать отдельные положения закона. И хотя на такой демарш органа судейского самоуправления уже отреагировал президент, заявив, что каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор, проблема в том, что формально судьи действуют как раз в рамках закона, отмечает «Цензор.НЕТ» .

НЕУДОБНЫЙ ЗАКОН

Законопроект, который предусматривает проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия, а также меняет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности, депутаты приняли в июле, накануне летних каникул. Как отметили в Центре противодействия коррупции, основное преимущество этого документа в том, что он обеспечивает перезагрузку ВСП с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос.

Так, за проверку добропорядочности ВСП будет отвечать Этический совет. Он будет состоять из 6 членов: трех должны назначать из числа судей или судей в отставке, а трех — выбирать определенные международные организации.

Этический совет не сможет принять решение, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов. В то же время если распределение голосов будет равным, решающим будет именно голос двух международных экспертов.

«Это, без преувеличения, историческое событие для Украины», – прокомментировал президент голосование за этот законопроект и в начале августа его подписал.

Но вскоре стало известно, что Высший совет правосудия принял решение об обращении в Верховный Суд с просьбой обратиться в Конституционный Суд относительно проверки отдельных положений закона, регулирующего деятельность совета. «Конституцией Украины четко определен перечень субъектов, уполномоченных осуществлять конституционную функцию отбора и оценки членов ВСП. Закон № 1635-IX передает властные полномочия и функции по контролю за субъектами формирования ВСП другому субъекту – Этическому совету, который не наделен такими функциями, что противоречит Основному Закону Украины», – говорится в заявлении этого органа, размещенном на официальном сайте.

Таким образом, в отличие от законодательных новшеств, которые касаются создания конкурсной комиссии, которая должна избрать членов Высшей квалификационной комиссии судей, Этический совет стал своего рода камнем, о который все вдруг неожиданно споткнулись на пути к перезапуску судебной системы. И не только в самой ВСП, но и в Совете судей, который должен делегировать представителей судейского сообщества и в конкурсную комиссию по формированию ВККС, и в Этический совет. К последнему теперь приковано особое внимание, поскольку решающее заседание Совета судей закончилось скандалом.

О том, что произойдет нечто подобное, за несколько дней до этого заседания заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. «Судебная реформа началась, но уже в понедельник Совет Судей попытается ее сорвать. Международники подали крутых экспертов в состав Этического совета, который должен очистить гадюшник Высшего совета правосудия», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦПК.

По его словам, представленные эксперты – элита судебной и юридической системы США и ЕС. «Например, глава/судья верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении», – отметил он.

В понедельник утром Совет судей путем тайного голосования избрал троих кандидатов в конкурсную комиссию по отбору членов ВККС. А вот из претендентов в Этический совет ни один не получил необходимого количества голосов. Да и кандидатов оказалось не так уж много.

«Совет судей пошел изысканным путем. Чтобы не противопоставляться президенту как инициатору и фактически одному из лоббистов этого закона, было все сделано, чтобы завалить конкурс на этапе заявления кандидатур, то есть сам Совет судей не объявил конкурс, ссылаясь на несовершенство закона, – объяснил в комментарии «Цензор.НЕТ» первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

– Но поскольку были кандидатуры, которые подались самостоятельно, голосование состоялось. Несмотря на то, что господин Богдан Монич (глава Совета судей. – Авт.) всячески демонстрировал, что формирование Этического совета неинтересно судьям, что нет гарантии влияния судей на решение. То есть, всячески демонстрировал, что он лично и структура, которую он представляет, фактически против создания Этического совета по действующему закону. Но ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов. Таким образом, формально голосование состоялось, а реально результата нет».

По мнению Юрчишина, это нельзя считать окончательным блокированием реформы, потому что Совет судей может в любой момент вернуться к этому вопросу, как и через объявление конкурса, так и через другие организационные моменты. «Как претензию судьи называют несовершенство закона, но в данном случае они демонстрируют довольно негативную тенденцию, – считает нардеп. – Каким бы несовершенным ни был закон, если он уже вступил в действие, его надо выполнять. И судьи должны быть примером в этом процессе. А блокируя создание Этического совета при ВСП, они берут на себя неприсущие им полномочия определять, что законно, а что нет. И блокируют реформу, которая в обществе на одном из первых мест, и создают существенные проблемы для власти в коммуникации с международными партнерами».

Он также подчеркнул, что времени мало, и исправлять ситуацию надо оперативно.

«Судебная мафия в очередной раз показала свое лицо, – прокомментировал произошедшее глава правления Фундации DEJURE Михаил Жернаков на своей странице в «Фейсбуке». – Но политическую ответственность за этот провал несет лично Владимир Зеленский как автор закона, который в очередной раз отдал судебную реформу в руки судебной мафии».

Реакция самого президента последовала незамедлительно. Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы, а 16 сентября в Офисе президента состоится рабочая встреча с участием руководства Совета судей и Верховного Суда, представителей парламента, а также послов «Большой семерки». «Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку», – отметил глава государства.

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО СНОВА ЗА КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ?

Но сделать это будет непросто. Поскольку одним из решений, которое поддержали на заседании судьи, было решение об обращении к Пленуму Верховного Суда, который, в свою очередь, может обратиться в Конституционный Суд, чтобы тот дал оценку закону, который так не понравился Высшему совету правосудия. Как рассказал в комментарии «Цензор.НЕТ» глава Совета судей Богдан Монич, Пленум Верховного Суда может рассмотреть вопрос обращения в КС уже в эту пятницу, 17 сентября. Он подчеркнул, что Совет судей сделал первый шаг по имплементации двух законов, которые были приняты парламентом, чтобы запустить судебную реформу, и делегировал своих представителей – кандидатов в конкурсную комиссию, которая будет заниматься вопросом формирования ВККС. Что же касается закона, которым регулируется перезапуск Высшего совета правосудия, то с ним, по его словам, не все так однозначно.

«Совет судей и судейское сообщество всегда настаивали на том, чтобы члены и Этического совета, и конкурсной комиссии по отбору членов ВККС были равноправны. Но депутаты решили, что в данный исторический момент развития страны нужно отдать преимущественное право по принятию решений именно тем членам, которые будут выбраны международными партнерами. И пока, если говорить о конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, так и было сделано. И все же у судей остался хотя бы один голос. То есть, для принятия любого решения этой комиссией все равно нужно найти хотя бы один голос в поддержку именно от судейского сообщества, – сообщил он. – В Этическом совета ситуация иная. Законодатель урегулировал вопрос таким образом, что там даже одного этого голоса нет. Коллеги, которым мы предлагали пойти в Этический совет, отказывались именно по той причине, что их голос не будет иметь значения».

Он признает, что совет судей не объявлял официально о процедуре отбора в Этический совет, поскольку она просто не выписана в законе, но настаивает, что в порядке консультаций судьи были уведомлены, что могут использовать такое право.

Также, по его словам, законом не выписано, какие именно документы должны подавать претенденты, чтобы можно было проверить их стаж. А он должен быть не менее 15 лет. Поэтому желающие попасть в состав Этического совета подавали на этот раз лишь заявления. «Тем не менее, мы включили в бюллетень для голосования всех претендентов. По всем проголосовали. К сожалению, решение не вступило в силу, потому что 16 из 26 членов совета не поддержали ни одного из этих кандидатов», – продолжает он. А говоря о причинах такого голосования, он допускает, что их может быть несколько. Среди них – и то, что этот закон похож на предыдущий по перезагрузке ВСП, часть положений которого Конституционный Суд признал неконституционными.

«После того, как мы вышли на такой результат, обсудили, что нам делать, – объясняет Монич, – на голосование было поставлено три вопроса. Первое – нужно ли обращение в Конституционный Суд. Второе – будем ли мы обращаться к субъектам законодательной инициативы, чтобы они усовершенствовали определенные нормы закона и, возможно, предложили такую формулу принятия решения, как в конкурсной комиссии по ВККС. Также мы решили разработать собственный документ, которым прописать процедуру отбора членов Этического совета. Чтобы она предусматривала, что тот, кто подает заявление, должен приложить к нему мотивационное письмо, пакет документов о своей трудовой деятельности, из которых было бы четко видно, что у человека есть необходимый стаж. В результате голоса разделились, но было принято решение о том, что нужно обратиться к Пленуму Верховного Суда, к депутатам, президенту и Кабмину как субъектам законодательной инициативы тоже. Также поддержана идея о подготовке документа, которым будет прописан порядок подачи документов претендентами в Этический совет. Он, скорее всего, будет готов на следующей неделе».

То есть, с одной стороны, вроде судьи готовы двигаться дальше, с другой – непонятно, как обернется ситуация, если все три вопроса, за которые они проголосовали, запустятся одновременно.

По мнению члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова, наиболее оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации – это разработка положения о проведении отбора кандидатов в Этический совет самим Советом судей, чтобы все-таки о таком отборе заявили публично. Возможно, в этом случае будет больше желающих. Кроме того, надо четко прописать, какие документы следует подавать, чтобы ни у кого не было сомнения ни в том, что у кандидатов есть 15-летний стаж, как того требует закон, ни что эти люди добропорядочные. «Реакция Совета судей, в принципе, ожидаемая, – говорит он. – Необходимо понимать, что это орган судейского самоуправления, и они представляют судейское сообщество. Понятно, что судейское сообщество не восприняло эту позицию, что их голоса имеют меньший вес, чем голоса будущих коллег по Этическому совету – представителей международных партнеров».

Безусловно, можно понять позицию судей, но, как показывает опыт работы конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, если международные эксперты не имеют решающего голоса, работа такой комиссии легче согласовывается с желаниями власти и ее можно блокировать. Это тоже стоит учесть законодателям, если они начнут «корректировать» закон.

Именно внесение изменений в закон о Высшем совете правосудия Денис Маслов считает вторым возможным вариантом развития событий, называя его менее желательным, поскольку он может растянуться во времени, и политический диалог по этому вопросу точно будет непростым.

Очевидно одно – реформу нужно разблокировать и продолжать двигаться дальше, потому что даже тем гражданам, которые далеки от юриспруденции и не отслеживают события, связанные с формированием ВККС и перезагрузкой ВСП, важно иметь право на доступный и справедливый суд, где дела слушаются не годами, а суды не закрыты, потому что там некому работать. «Когда перестают действовать суды и люди не получают в них справедливых решений, они выходят на улицы и начинают добиваться справедливости там», – уверен Денис Маслов.

Смогут ли представители разных ветвей власти достигнуть компромисса, станет понятно уже на этой неделе.

Автор: Татьяна Бодня; «Цензор.НЕТ»