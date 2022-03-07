Таємниці монастиря-алкомаркета Московського патріархату в Коломиї

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Таємниці монастиря-алкомаркета Московського патріархату в Коломиї

«Українізатори московського патріархату» не без попередження завітали в останній день зими до монастиря на околиці Коломиї. У переддень громада міста висунула ультиматум: у складний військовий час парафія церкви Ікони Божої Матері «Всецариця» УПЦ МП має підпорядкуватися ПЦУ або ж покинути приміщення.

Активісти закликали уранці в неділю прийти до цієї церкви на перемовини. Заклик блискавично поширився в соцмережах. 28 лютого біля муру монастиря зібралося кілька десятків осіб: бійці територіальної оборони, ветерани АТО, громадські діячі, капелани.

Двоголовий орел серед бражки

Громадський активіст, голова громадської організації «Рада національно-демократичних сил» Геннадій Романюк, який кілька каденцій був депутатом Коломийської міськради, розповів, що коломийці, які зібралися, почекали до завершення богослужіння, аби поговорити з паствою і священником.

Напередодні захисники храму МП показали 'документ' від МП, що вона не претендує на 'двіжимоє і нєдвіжимоє' майно УПЦ - фото 88404
Напередодні захисники храму МП показали «документ» від МП, що вона не претендує на «двіжимоє і нєдвіжимоє» майно УПЦ
Джерело фото: Всі фото Ольга Баранецька, фейсбук-сторінка

«Ми вважаємо, що в час війни у нас нічого не має бути московського. До того ж, багато інформації було зі східних регіонів України, що люди при обстрілах забігають до церков Московського патріархату – а там провадиться московська пропаганда. Тож ми пішли поглянути, що відбувається в нашій московській церкві, — пояснив пан Геннадій. – Священик на камеру підтвердив, що він належить до Московського патріархату. Ми почали співати Гімн України – а прихожани у відповідь демонстративно повернулися до нас спинами. Тоді наші активісти були змушені їм сказати: «Або переходьте в ПЦУ, або звільняйте приміщення, бо ви тут представляєте країну-агресора».

За словами громадського активіста, батюшки виставили наперед жінок, сподівалися, що ті спровокують ветеранів і тероборонців на бійку. Скандалу не сталося, перемовини йшли спокійно. Врешті, насельники монастиря погодилися піти, забравши церковні речі, корову і двох свиней.

Прихожанки готові фільмувати спровоковану ними ж агресію. Але Гімн вже вивчили - фото 88413
Прихожанки готові фільмувати спровоковану ними ж агресію. Але Гімн вже вивчили

«Але відкрилося дещо кричуще для нас, — каже Геннадій Романюк. – Окрім різних московських символів на кшталт позолоченої палиці з російським двоголовим орлом, ми знайшли там багато спиртного. Нарахували близько 40 літрів. Самогонка, коньяк, спирт, елітні алкогольні напої, дві каструлі з брагою».

Таємниці монастиря-алкомаркета Московського патріархату в Коломиї - фото 88417
Монастирські закрома... для двох батюшок? Чи все таки чекали на дорогих і простіших гостей - фото 88415
Монастирські закрома… для двох батюшок? Чи все таки чекали на дорогих і простіших гостей

Громадські активісти знайшли в «жіночому монастирі» також зброю: два травматичні пістолети і карабін. А заглянувши в піч, побачили там купу обгорілого паперу. Хоча деяку документацію таки вдалося вилучити, і зараз фахівці її перевіряють.

Сухпайки, зубні щітки і новенькі ліжка

З парафіянами, а це переважно, жителі Коломиї, розмова не склалася. «Зі мною пішов на контакт один з парафіян, мій знайомий, — каже пан Геннадій. – Але аргументи в нього були якісь незрозумілі. Він став розповідати, що на Закарпатті один священник хотів перейти до ПЦУ – і йому через те відняло руки … І я зрозумів, що продовжувати розмову немає сенсу».

Варто зазначити, що церква «Всецариця» — останній «бастіон» МП у Коломиї. Церква Благовіщення, яку орендували віряни МП, повернулася до греко-католиків, а коли українське православ’я отримало Томос, парафія Миколаєво-Успенського собору перейшла до ПЦУ. Церква МП, яка залишилася, стоїть над трасою в полі, між Коломиєю і селом Ценява. За 300 метрів від неї – посадкова смуга військового аеродрому, що біля села Корнич. Отого самого, що був обстріляний на світанку 24 лютого.

Таємниці монастиря-алкомаркета Московського патріархату в Коломиї - фото 88418

«Уся зброя, яку ми знайшли на території так званого монастиря, мала реєстраційні документи згідно з державним законодавством, — стверджує учасник громадської акції, військовий капелан о. Михайло Арсенич. – Утім, усе на території було готове, щоб прийняти велику кількість людей, може висадку десанту».

З харчів, у запасниках знайшли понад 50 мішків борошна, багато готового напеченого хліба, тон із десять картоплі. Також була їжа, запакована у вигляді сухпайків, готова для використання в ході бойових дій. За словами капелана, усі кімнати в будинку були підготовлені до проживання великої кількості осіб. «На ліжках чиста білизна, біля ліжок – тумбочки. Ліжка в кімнатах саморобні, триярусні, зі свіжого дерева, ще пахнуть лаком, — описує отець Михайло. – Рушники, шкарпетки, зубні щітки, мило, шампуні – усе, що ми закуповуємо зазвичай для наших військових – стояло в ящиках».

Загалом, у будівлі «монастиря» близько 15 кімнат, кожна на 5-10 осіб і навчальний центр. На першому поверсі – каремати і спальні мішки ще осіб на 30. Загалом можна було б розмістити близько 150 осіб. Надворі збудований критий майданчик, де в літню пору можна було б поселити ще чимало чоловіків.

База біженців і добровольців?

У приміщенні монастиря проживали двоє священників і матушка, яка опікувалася коровою, свинями і курми. Перебували, але не жили, ще жінки 20-45 років. «Ми вилучили в них приміщення не через релігійну ненависть, а згідно з положенням про військовий стан. Бо це стратегічний об’єкт, розташований майже на території військової частини. Злітна смуга військового аеродрому проглядається з бані церкви. Усі вони попросили, щоб ми гарантували їм їхню безпеку у домівках, де вони проживають. Ми їм гарантували, що ніхто з наших їх чіпати не буде», — повідомив капелан Михайло Арсенич.

Таємниці монастиря-алкомаркета Московського патріархату в Коломиї - фото 88419

За словами отця, богослужінь там наразі не відбувається. Приміщення використовується як база добровольчого корпусу «Правий сектор» і волонтерського осередку допомоги українським військовим. Коломийці також приймають там жінок-біженців із дітьми із Харкова, Києва, Чернігова, Миколаєва та інших міст, де зараз найбільші проблеми з військовими діями.

Сторінка в ФБ і сайт Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП відреагували на акцію гостро: «Бандити захопили храм «Всецариця» у селі Ценява Коломийського району». Мовляв, «прихильники УГКЦ під керівництвом Михайла Арсенича варварськи відібрали храм – зрізали замки, вибили двері, виштовхали парафіян». За словами настоятеля громади цієї церкви, протоієрея Георгія Малиша, «загарбники мали зброю, в тому числі автомати». «Поки з кожного православного храму воїни вирушають на передову, відгодовані бугаї УГКЦ на Коломийщині захопили православний храм. З Російськими військами їм у лавах Збройних Силах України воювати моторошно та не хочеться, — наголошують комунікаційники рідної єпархії предстоятеля МП в Україні, – а з жінками, бабусями – залюбки».

А от Івано-Франківська єпархія УПЦ МП обмежилася запевненням, що «При обшуках у храмах єпархії зброї не знайдено», і що УПЦ є Церквою українського народу і в час війни своєї Держави з Російською Федерацією відверто засуджує дії останньої і всіляко допомагає українським воїнам та вимушеним переселенцям».

Автор: Ярослава Музиченко; Релігійно-інформаційна служба України

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