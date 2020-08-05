«Укрзалізниця бажає вам щасливої дороги». Кто несет ответственность за безопасность пассажиров в поездах
После нападения на Анастасию Луговую в поезде «Мариуполь—Киев» в сети начали появляться похожие истории от других пассажиров Укрзализныци. Не все они про избиения и изнасилования, но все о том, что пассажиры не чувствуют себя в безопасности, особенно если это ночной поезд, и едет он дольше 10 часов.
Пока женщина лечит травмы, Укрзализныця решает, как и за что платить компенсацию, а нападающий в СИЗО ожидает суда, журналисты Громадского разбирались, кто же ответственен за безопасность пассажиров и действительно ли нужно надеяться только на себя.
Сейчас Анастасия в больнице. Ее навещают друзья и родные, подбадривают и пытаются успокоить. После нападения прошло четыре дня. Женщина теперь не дает интервью, по крайней мере устные, — из-за частого общения у нее сильные боли в челюсти, которую после операции скрепляют пластиной. Врачи запрещают много говорить. Об этом нам рассказывает ее муж Владимир. Именно он тогда вызвал полицию, хотя в Укрзализныце говорят, что это сделал начальник поезда.
«Когда я в пять утра через 102 вызвал полицию и объяснял суть того, что произошло, вариантов других не было. Я не знал механизмов, я не знал про стоп-кран. Вызов был принят, позже со мной связался начальник отдела полиции вокзала, уточнил детали. Когда я мчался в такси на вокзал, начальник перезвонил еще раз и рассказал, куда прибывает поезд, и что на перроне уже ждут полицейские. За это я ему очень благодарен», — говорит Владимир.
День #4 Мечтала ли я о брекетах в детстве? Нет. Но мне нравились дети с пластинами, особенно с модными, цветными. Но…
Geplaatst door Anastaisha Lygova op Maandag 3 augustus 2020
1 августа женщина записала видеообращение. С синяками и гематомами на лице Анастасия рассказала, что под утро 31 июля она проснулась в купе поезда «Мариуполь-Киев», ее бил мужчина. Затем попытался изнасиловать. Женщина была вместе со своим несовершеннолетним сыном.
«…снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: «Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь»».
Анастасия рассказала, что договорилась с мужчиной, чтобы их не видел сын, и он вывел ее в соседнее купе. Пытался изнасиловать там. Женщина услышала, как плачет ее сын. Уговорила обидчика отпустить ее, чтобы успокоить сына, мол, он разбудит весь поезд. Потом забрала сына и попыталась убежать. Она просила защиты у проводника вагона, но проводница не среагировала на крики и мольбы о помощи. Помощь удалось найти в следующем вагоне.
Поезд доехал до Киева. Мужчину задержали полицейские. Сейчас он под стражей в СИЗО на 60 суток, ждет суда. В Укрзализныце за инцидент извинились перед пассажиркой и отметили, что есть «насущная необходимость возобновить сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Нацполиции для полной безопасности пассажиров».
Что говорят в Укрзализныце?
Менеджеры Укрзализныци провели внутреннее расследование и решили уволить пятерых людей: проводницу, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера резерва проводников вагонного депо и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо. Чтобы сообщить об этом, на Южном вокзале в Киеве устроили брифинг. Директор пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Толкачев рассказывал, что «есть инструкции, как действовать в нештатных ситуациях, и в этом случае их нарушили.
Мы попросили Толкачева озвучить эти инструкции, он сказал что «там много пунктов», но озвучил основное, по его мнению:
«Проводница виновата в том, что не контролировала посадку в вагон. И неизвестный прошел в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала деньги из него за безбилетный проезд. У них есть инструкции. Пассажир должен обратиться к проводнику. Проводник должен сообщить начальнику поезда. За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию».
Толкачев добавил, что начальник поезда не проходит курсов самообороны: «Опыта борьбы у него нет. Но он предложит этому лицу (нападающему — ред.) изолироваться».
Руководство Укрзализныци настаивает, ссылаясь на внутреннее расследование и слова самой проводницы, что мужчина зашел в поезд на технической станции «Пятихатки» уже на подъезде к Киеву. Нарушение проводницы, по их мнению, именно в том, что она этого не заметила. Информацию о том, что нападающий ехал в поезде с разрешения проводников, сама проводница не подтверждает.
Из источников hromadske в Укрзализныце стало известно, что этот пассажир все же был без билета, об этом знали проводники, которые подобрали его в Запорожье. Также нам рассказали о «схеме» заработка некоторых сотрудников железной дороги, когда они продают в обход кассы билеты, оставшиеся в качестве брони для льготных категорий.
Позже пресс-секретарь «Укрзализныци» Сергей Щур пояснил, что кроме проводника и начальника поезда уволили и других сотрудников, поскольку было определено, что они тоже нарушали инструкции — неправильно инструктировали сотрудников и контролировали выполнение их работы. Он также поделился с нами должностными инструкциями проводника и начальника поезда.
Там не идет речь о нападении или такой внештатной ситуации, как избиение или попытка изнасилования, но конфликтные ситуации «на пути следования» должен действительно решать проводник и начальник поезда. Проводник должен «вести себя корректно и тактично, решать, при необходимости с привлечением начальника поезда, любую конфликтную ситуацию».
Начальник поезда тоже «в случае возникновения конфликтных ситуаций» должен быть вежливым и «выражать свое мнение кратко и понятно». А еще должен выдавать книгу жалоб, а «в случае необходимости» через машиниста на ближайшей станции вызвать линейный наряд милиции. Также начальник поезда должен контролировать, есть ли в вагонах пассажиры «зайцы».
Кстати, и начальник поезда, и проводник должны уметь оказывать первую домедицинскую помощь раненым пассажирам.
Относительно компенсации Анастасии Луговой (все пассажиры, покупая билет, оплачивают и страховку), то в Укрзализныце пояснили, что сейчас ведут переговоры со страховой компанией о том, считать ли этот случай страховым. Если так, то Анастасия может рассчитывать на компенсацию расходов на лечение.
Руководитель Укрзализныци Иван Юрик написал в Фейсбуке суровый пост о том, что они «жестко реагируют на ситуации, которые могут угрожать безопасности пассажиров». И в то же время он подчеркивает (как и другие менеджеры железной дороги), что необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции.
Что говорит Министерство внутренних дел?
Мы поговорили с представителем Министерства внутренних дел Артемом Шевченко о перспективах возвращения сотрудников полиции для сопровождения поезда по образцу «транспортной милиции» (которая работала до 2010 года). Он говорит, что полиция может и будет приезжать по вызову на ближайшую станцию, а также просто к поезду в отдельных случаях по экстренной остановке, но патрулировать поезда на протяжении всего маршрута полицейские не могут. Безопасность пассажиров, пока едет поезд, должна обеспечивать Укрзализныця, говорит Шевченко:
«Есть ли в Европе где-то полицейское сопровождение? Нет. Как обеспечивается безопасность в поездах, на паромах и т.д.? Частные охранные фирмы. Наше законодательство позволяет лицензированным фирмам с применением спецсредств пресекать правонарушения».
В Укрзализныце нам неофициально говорят, что не будут нанимать частную охрану, мол это дорого стоит. Глава наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в Фейсбуке писал, что такая инновация «в масштабах УЗ — это дополнительные 250 миллионов гривен ежегодно», что сильно скажется на стоимости билета. В то же время в МВД предлагают альтернативу:
«Можно ввести должность, например, заместителя начальника поезда по безопасности и посадить на эту должность сильного, подготовленного человека. Можно даже получить охранную лицензию на одно лицо. И обеспечить его спецсредствами: дубинка, баллончик, наручники, электрошокер. Стоить это будет меньше, чем 250 миллионов. К тому же не обязательно такой механизм вводить на каждый поезд, а только на самые опасные маршруты».
Шевченко говорит, что могут быть полезными даже профилактические обходы начальником поезда в форме и со спецсредствами защиты на ремне. Он рассказывает, что за время существования транспортной полиции (тогда еще милиции) каждый поезд сопровождали по два милиционера. Тогда в МВД посчитали, что расходов было много, а эффективности — нет. И возвращать ее сейчас нецелесообразно:
«Полиция готова, но на договорных условиях с ПАО “Укрзализныця”», — говорит Шевченко.
Кстати, с собой в поезде можно иметь разрешенные законом средства защиты, заверили нас в МВД.
История Анастасии такая не единственная. Журналистам рассказали много похожих, вот только три из них:
Дарья из Запорожья:
«Около года назад ехала на фирменном ночном поезде «Киев-Запорожье». Билет у меня был на нижнее место в купе. В купе ехала я и еще двое мужчин. Вечером завязался «пьяный» разговор ни о чем, о работе, о жизни, о семье. Один из мужчин пил пиво. Второй (они не были между собой знакомы) не сильно участвовал в разговоре. Я легла спать. И тот, который пил пиво, пошел куда-то за добавкой. Ночью я проснулась от того, что чужие руки меня гладят. Это был тот человек, который пил. Очень сильно испугалась. Начала будить всех вокруг, кричать. На верхней полке проснулся другой мужчина, спрыгнул вниз и начал бить его. Проводница, которую я позвала, ничего решить не могла. Тот человек, который спас меня, прямо-таки забросил пьянчугу на вторую полку, а сам лег на его место. Остаток ночи поспать мне не удалось, хотя у меня и был охранник. Никогда не угадаешь, порядочный и адекватный ли человек».
Алексей из Бердичева:
«Ехал во Львов в 2016 году. Ночной плацкарт, середина вагона. Надо мной спал мужчина в нетрезвом состоянии. Посреди ночи упал между полок, потом начал приставать ко мне, будто я его старый знакомый. Начал пинать меня в ноги все сильнее. Возможно, я легонько его толкнул в ответ, мол «не трогайте». Он в ответ ударил, но из-за нетрезвого состояния — не сильно. «Активировал» агрессию и собрался нападать. Я не шумел, потому что рядом была женщина с маленьким ребенком. Не хотел разбудить. К счастью, из-за того же нетрезвого состояния пассажир успокоился и просто забыл, что у него было на уме. Проводника я не видел, жаловаться смысла уже не было».
Инна из Киева:
«В купе начали выпивать незнакомые между собой люди: военный из Львова, морячок из Макеевки и девушка-гастарбайтер из Шахтерска. Через три часа военный вывернул все, что выпил лишнего, мы его еле заставили убрать. А еще через час он начал переворачивать мою верхнюю полку со словами “выходи за меня”. На столе был нож, я побежала к проводнице вызвать полицию. Та категорически отказалась, потому что “много бумаг писать”. Постояла в купе с полчаса. Где-то около трех ночи он таки заснул, но не я. В 2017 году ехала уже в СВ. Обокрали в вагоне нескольких людей, у меня тоже вытащили сумку, но нашли в мусорнике через полчаса, документы на месте, а деньги не заметили, так как была без кошелька».
Автор: Анна Тохмахчи; Громадское Телевидение