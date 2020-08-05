«Укрзалізниця бажає вам щасливої дороги». Кто несет ответственность за безопасность пассажиров в поездах

После нападения на Анастасию Луговую в поезде «Мариуполь—Киев» в сети начали появляться похожие истории от других пассажиров Укрзализныци. Не все они про избиения и изнасилования, но все о том, что пассажиры не чувствуют себя в безопасности, особенно если это ночной поезд, и едет он дольше 10 часов.

Пока женщина лечит травмы, Укрзализныця решает, как и за что платить компенсацию, а нападающий в СИЗО ожидает суда, журналисты Громадского разбирались, кто же ответственен за безопасность пассажиров и действительно ли нужно надеяться только на себя.

Сейчас Анастасия в больнице. Ее навещают друзья и родные, подбадривают и пытаются успокоить. После нападения прошло четыре дня. Женщина теперь не дает интервью, по крайней мере устные, — из-за частого общения у нее сильные боли в челюсти, которую после операции скрепляют пластиной. Врачи запрещают много говорить. Об этом нам рассказывает ее муж Владимир. Именно он тогда вызвал полицию, хотя в Укрзализныце говорят, что это сделал начальник поезда.

«Когда я в пять утра через 102 вызвал полицию и объяснял суть того, что произошло, вариантов других не было. Я не знал механизмов, я не знал про стоп-кран. Вызов был принят, позже со мной связался начальник отдела полиции вокзала, уточнил детали. Когда я мчался в такси на вокзал, начальник перезвонил еще раз и рассказал, куда прибывает поезд, и что на перроне уже ждут полицейские. За это я ему очень благодарен», — говорит Владимир.

День #4 Мечтала ли я о брекетах в детстве? Нет. Но мне нравились дети с пластинами, особенно с модными, цветными. Но… Geplaatst door Anastaisha Lygova op Maandag 3 augustus 2020

1 августа женщина записала видеообращение. С синяками и гематомами на лице Анастасия рассказала, что под утро 31 июля она проснулась в купе поезда «Мариуполь-Киев», ее бил мужчина. Затем попытался изнасиловать. Женщина была вместе со своим несовершеннолетним сыном. «…снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: «Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь»». Анастасия рассказала, что договорилась с мужчиной, чтобы их не видел сын, и он вывел ее в соседнее купе. Пытался изнасиловать там. Женщина услышала, как плачет ее сын. Уговорила обидчика отпустить ее, чтобы успокоить сына, мол, он разбудит весь поезд. Потом забрала сына и попыталась убежать. Она просила защиты у проводника вагона, но проводница не среагировала на крики и мольбы о помощи. Помощь удалось найти в следующем вагоне. Поезд доехал до Киева. Мужчину задержали полицейские. Сейчас он под стражей в СИЗО на 60 суток, ждет суда. В Укрзализныце за инцидент извинились перед пассажиркой и отметили, что есть «насущная необходимость возобновить сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Нацполиции для полной безопасности пассажиров».

Что говорят в Укрзализныце? Менеджеры Укрзализныци провели внутреннее расследование и решили уволить пятерых людей: проводницу, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера резерва проводников вагонного депо и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо. Чтобы сообщить об этом, на Южном вокзале в Киеве устроили брифинг. Директор пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Толкачев рассказывал, что «есть инструкции, как действовать в нештатных ситуациях, и в этом случае их нарушили. Мы попросили Толкачева озвучить эти инструкции, он сказал что «там много пунктов», но озвучил основное, по его мнению: «Проводница виновата в том, что не контролировала посадку в вагон. И неизвестный прошел в вагон без билета. Проводница не подтверждает, что брала деньги из него за безбилетный проезд. У них есть инструкции. Пассажир должен обратиться к проводнику. Проводник должен сообщить начальнику поезда. За вашу безопасность несет ответственность начальник поезда. Он должен вызвать полицию». Толкачев добавил, что начальник поезда не проходит курсов самообороны: «Опыта борьбы у него нет. Но он предложит этому лицу (нападающему — ред.) изолироваться». Руководство Укрзализныци настаивает, ссылаясь на внутреннее расследование и слова самой проводницы, что мужчина зашел в поезд на технической станции «Пятихатки» уже на подъезде к Киеву. Нарушение проводницы, по их мнению, именно в том, что она этого не заметила. Информацию о том, что нападающий ехал в поезде с разрешения проводников, сама проводница не подтверждает.

Виталий Рудько, которого подозревают в избиении и попытке изнасилования Анастасии Луговой, попал на два месяца в СИЗО без права выхода под залог / Фото:Антон Геращенко/Facebook

Из источников hromadske в Укрзализныце стало известно, что этот пассажир все же был без билета, об этом знали проводники, которые подобрали его в Запорожье. Также нам рассказали о «схеме» заработка некоторых сотрудников железной дороги, когда они продают в обход кассы билеты, оставшиеся в качестве брони для льготных категорий. Позже пресс-секретарь «Укрзализныци» Сергей Щур пояснил, что кроме проводника и начальника поезда уволили и других сотрудников, поскольку было определено, что они тоже нарушали инструкции — неправильно инструктировали сотрудников и контролировали выполнение их работы. Он также поделился с нами должностными инструкциями проводника и начальника поезда. Там не идет речь о нападении или такой внештатной ситуации, как избиение или попытка изнасилования, но конфликтные ситуации «на пути следования» должен действительно решать проводник и начальник поезда. Проводник должен «вести себя корректно и тактично, решать, при необходимости с привлечением начальника поезда, любую конфликтную ситуацию». Начальник поезда тоже «в случае возникновения конфликтных ситуаций» должен быть вежливым и «выражать свое мнение кратко и понятно». А еще должен выдавать книгу жалоб, а «в случае необходимости» через машиниста на ближайшей станции вызвать линейный наряд милиции. Также начальник поезда должен контролировать, есть ли в вагонах пассажиры «зайцы». Кстати, и начальник поезда, и проводник должны уметь оказывать первую домедицинскую помощь раненым пассажирам. Относительно компенсации Анастасии Луговой (все пассажиры, покупая билет, оплачивают и страховку), то в Укрзализныце пояснили, что сейчас ведут переговоры со страховой компанией о том, считать ли этот случай страховым. Если так, то Анастасия может рассчитывать на компенсацию расходов на лечение. Руководитель Укрзализныци Иван Юрик написал в Фейсбуке суровый пост о том, что они «жестко реагируют на ситуации, которые могут угрожать безопасности пассажиров». И в то же время он подчеркивает (как и другие менеджеры железной дороги), что необходимо возобновить сопровождение поездов сотрудниками Национальной полиции.

Что говорит Министерство внутренних дел? Мы поговорили с представителем Министерства внутренних дел Артемом Шевченко о перспективах возвращения сотрудников полиции для сопровождения поезда по образцу «транспортной милиции» (которая работала до 2010 года). Он говорит, что полиция может и будет приезжать по вызову на ближайшую станцию, а также просто к поезду в отдельных случаях по экстренной остановке, но патрулировать поезда на протяжении всего маршрута полицейские не могут. Безопасность пассажиров, пока едет поезд, должна обеспечивать Укрзализныця, говорит Шевченко: «Есть ли в Европе где-то полицейское сопровождение? Нет. Как обеспечивается безопасность в поездах, на паромах и т.д.? Частные охранные фирмы. Наше законодательство позволяет лицензированным фирмам с применением спецсредств пресекать правонарушения». В Укрзализныце нам неофициально говорят, что не будут нанимать частную охрану, мол это дорого стоит. Глава наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в Фейсбуке писал, что такая инновация «в масштабах УЗ — это дополнительные 250 миллионов гривен ежегодно», что сильно скажется на стоимости билета. В то же время в МВД предлагают альтернативу: «Можно ввести должность, например, заместителя начальника поезда по безопасности и посадить на эту должность сильного, подготовленного человека. Можно даже получить охранную лицензию на одно лицо. И обеспечить его спецсредствами: дубинка, баллончик, наручники, электрошокер. Стоить это будет меньше, чем 250 миллионов. К тому же не обязательно такой механизм вводить на каждый поезд, а только на самые опасные маршруты». Шевченко говорит, что могут быть полезными даже профилактические обходы начальником поезда в форме и со спецсредствами защиты на ремне. Он рассказывает, что за время существования транспортной полиции (тогда еще милиции) каждый поезд сопровождали по два милиционера. Тогда в МВД посчитали, что расходов было много, а эффективности — нет. И возвращать ее сейчас нецелесообразно: «Полиция готова, но на договорных условиях с ПАО “Укрзализныця”», — говорит Шевченко. Кстати, с собой в поезде можно иметь разрешенные законом средства защиты, заверили нас в МВД.

Проводник поезда на вокзале в Запорожье, 2 июня 2020 / Фото:Олександр Прилепа/УНІАН