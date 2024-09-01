Житомирсько-рівненський схематоз

Це одна з тих історій, у яких було б складно розібратись, якби джерела не допомогли навести фокус на певні зв’язки. І ці зв’язки такого штибу, що мають бути перевірені антикорупційними органами, зазначає видання Наші гроші.

…Навесні 2016 року підприємець Ігор Войтко став власником такого собі ТОВ «Будальянс груп». І хоч сам бізнесмен був прописаний у Києві, і фірма його також мала столичну прописку, але їм почало дико фартити на закупівлях із ремонту доріг у Рівненській області. Станом на сьогодні вона отримала в цій області підрядів на 653 млн грн.

Але це була лише частина щастя, яке призвело до нещастя (про ордер на арешт за завищення обсягів робіт наприкінці статті). Під час вторгнення справжній самоскид із цукерками перевернувся на шляху цієї фірми у Житомирській області. Лише за ці два роки війни «Будальянс груп» на Житомирщині отримав підрядів на 1,17 млрд грн.

Це досить рідкісна ситуація для України. Зазвичай навіть великі картелісти не мігрують так спокійно між регіонами, оскільки зони впливу поділені. А тут, виявляється, можна зайти в сусідню область, де є свої улюбленці, і з ноги відкрити двері до скарбниці з мільярдом.

З’ясувалось, що у власника «Будальянс груп» Ігоря Войтка є дуже тісні дружні стосунки з Петром Удовиченком. А це якраз та людина, яка й мала вплив на ринки ремонту доріг у Рівненській і Житомирській області. Ось його трудова біографія:

09.2008 – 01.2010 Заступник начальника з будівництва Служби автомобільних доріг у Рівненській області

02.2010 – 10.2013 Директор ДП «Рівненський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»

07.2014 – 09.2014 Виконуючий обов’язки директора ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»

09.2014 – 03.2016 Директор ДП «Житомирський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»

03.2016 – 04.2016 Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області

04.2016 – 12.2019 Начальник Служби автомобільних доріг у Рівненській області

02.2022 – 04.2022 Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області

05.2022 понині Перший заступник начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області

Жирним виділено момент переходу Удовиченка на впливові посади спочатку в рівненську службу Укравтодору в 2016 році (це момент створення «Будальянс груп» і перших підрядів саме на Рівненщині), а потім у житомирську службу Укравтодору на початку 2022 року (із цього почалось виковування першого мільярду фірми Войтка в цій області).

Схоже, відповідні успіхи «Будальянс груп» не є простим збігом обставин. За даними джерела «Наших грошей», в одному з месенджерів відбувалось листування між власником фірми Войтком і укравтодорівцем Удовиченком, зміст якого ми проілюстрували нижче. Тут є і про погодження деталей тендерів (загалом «Будальянс груп» отримав підряди саме від Служб автодоріг під керівництвом Удовиченка на 446 млн грн), і про спільний відпочинок за кордоном під час вторгнення, і про перерахунки грошей.

Журналісти Суспільного вирішили дізнатися, які підряди вигравала фірма Войтка за останні два роки у Житомирській області. За даними, зібраними у BI Prozorro, ТОВ “БК Будальянс груп” виграла 41 лот у Житомирській області з очікуваною вартістю 1,68 мільярда гривень у 2023-24 роках. Найбільші суми виграних тендерів — на будівництво та експлуатацію доріг. Зазначимо, що фактична кількість і сума виграних договорів може бути меншою від очікуваної вартості та кількості лотів.

Найвища очікувана вартість договорів за цей час була між фірмою та Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної адміністрації. Вона склала понад 1,6 мільярда гривень. Також фірма вигравала закупівлі, оголошені Комунальним виробничо – господарським підприємством з міста Коростень, Народицькою селищною та Ушомирською сільською радами.

Закупівлі 2023

У 2023 році, згідно з BI Prozorro, будівельна компанія виграла 39 лотів з очікуваною вартістю понад 1,3 мільярди гривень. Поточна сума договорів – 929 мільйонів 575 тисяч 194 гривні 44 копійки.

10 серпня 2023 року Департамент регіонального розвитку уклав договір з ТОВ “БК Будальянс груп” на 445 мільйонів гривень. За ці кошти фірма має зробити капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О061117 Малин – Нове Життя через Українку, Будо-Вороб’ї на ділянці км 0+000 – км 9+400. Роботи мали завершити до кінця 2024 року, а у березні 2024 року додатковою угодою №9 продовжили терміни виконання робіт до 1 червня 2025 pоку.

25 липня 2023 року Департамент регіонального розвитку уклав договір з будівельною компанією на 302 мільйони 957 тисяч 806 гривень 4 копійки. За ці кошти фірма має зробити капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О061939 Романів – Романівка км 4+250 – км 8+980. Роботи мали завершити до кінця 2024 року, а у березні 2024 року додатковою угодою №9 продовжили терміни виконання робіт до 1 червня 2025 pоку.

У березні 2023 року Департамент регіонального розвитку оголосив тендер на послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Коростенського та Звягельського районів Житомирської області загальною протяжністю 3291,8 кілометрів. Пререможцем стало ТОВ “БК Будальянс груп” з пропозицією 223 мільйонів 879 тисяч 36 гривень 22 копійки. Проте через скарги конкурентів по тендеру Комісія антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель зобов’язала департамент скасувати рішення про визначення переможцем ТОВ “БК Будальянс груп”.

У жовтні 2023 року департамент провів закупівлю без використання електронної системи на послуги з аналогічною назвою, уклавши договір на суму 223 мільйонів 879 тисяч 36 гривень 22 копійки з ТОВ “БК Будальянс груп”, але додатковою угодою №8 від 26 липня 2024 року цю суму зменшили до 172 мільйонів 539 тисяч 519 гривень 24 копійок. За ці кошти фірма надавала послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Коростенського та Звягельського районів Житомирської області загальною протяжністю 3291,8 кілометрів до 15 серпня 2024 року.

Закупівлі 2024

У 2024 році, згідно з BI Prozorro, будівельна компанія виграла 2 лоти з очікуваною вартістю понад 345 мільйонів гривень. Поточна сума договорів – 221 мільйон 191 тисяча 370 гривень 18 копійок.

30 липня 2024 року Департамент регіонального розвитку уклав договір з компанією на 220 мільйонів 516 тисяч 370 гривень 18 копійок. За ці кошти майже рік фірма має надавати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Коростенського та Звягельського районів Житомирської області загальною протяжністю 3291,8 кілометрів.

8 липня 2024 року Комунальне виробничо-господарське підприємство міста Коростень уклало договір з компанією на 675 тисяч гривень за поставку 150 тон асфальтобетону.

У 2023-24 роках компанія здебільшого займалася будівництвом, ремонтом та експлуатацією доріг у Житомирській області, лише зрідка продаючи асфальтобетон. Топ-три виграних фірмою закупівлі з найбільшою вартістю проводив Департамент регіонального розвитку. Вартість цих закупівель становила по кілька сотень мільйонів гривень. Роботи по частині договорів триватимуть не лише у 2024, а й у 2025 році.

Епізод 1: тендер, на якому перемогла дружба

25 березня 2019 року Служба автомобільних доріг у Рівненський області оголосила тендер на 101 млн грн на поточний ремонт дороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів.

Боротися за лот прийшло сім компаній. Закупівельний процес розтягнувся на кілька місяців через запитання та вимоги до процедури, що завершилося скаргою одного з учасників до АМКУ щодо неправомірного відхилення пропозиції.

Ми свідомо не вдаємось у процедурні деталі, адже реальна боротьби за підряд відбувалася не у Prozorro. Принаймні, такий висновок випливає з листування, яке отримала редакція.

Фактично ще на етапі розгляду тендерних пропозицій укравтодорівець отримує від бізнесмена вичерпні вказівки та роз’яснення по торгах. Зокрема, маємо цілу інструкцію про те, в якому порядку слід завантажити документи.

У підсумку на аукціоні за багатомільйонний тендер змагалося 5 компаній, а переміг «Будальянс груп». Тендерний успіх Петро Удовиченко та Ігор Войтко скріпили підписами та печатками під договором.

Епізод 2: ліричний броманс

На початку 2022 року в житті Петра Удовиченка розпочалася нова віха автодорівського служіння — посадовець обійняв посаду першого заступника начальника Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

В цей час між тоді ще кандидатом на посаду та Ігорем Войтком відбувається цікаве листування. Пан Удовиченко ділиться звісткою про те, що його запросили на зустріч в Автодор, та цікавиться в Ігоря Войтка, чи їхати, на що отримує не тільки пораду, а й миле зізнання.

Якщо відкинути ніжності та подивитися на закупівлі, то з часу, коли Петро Удовиченко обійняв посаду в Службі автодоріг Житомирщини, будівельна компанія Войтка отримала підрядів по області на суму понад 1 млрд грн.

Епізод 3: справи родинні

Відповідно до останньої декларації чиновника, родина Удовиченків володіє одинадцятьма земельними ділянками у Львівській (сім ділянок) та Рівненській області. Також Петро Удовиченко є власником шести будинків відпочинку в селі Явора Львівської області.

Його дружина, Алла Удовиченко, є приватною підприємницею та володіє туристичним агентством «Сінай тур». У селі Явора розташована однойменна база відпочинку, яка складається із кількох котеджів. У жовтні 2021 Ігор Войтко звертається до друга з приводу готелю для святкування п’ятиріччя своєї компанії, на що Петро Удовиченко скидає посилання на сторінку бази відпочинку Сінай.

24 грудня 2021 року дружина посадовця Алла Удовиченко надіслала Войтку реквізити своєї банківської картки і, схоже, отримала проплату.

За повномасштабного вторгнення, в серпні 2022 року, родини Войтко і Удовиченко починають планувати спільний відпочинок на Італійському узбережжі. Обирають готелі, узгоджують дати бронювання.

Також Удовиченко просить Войтка скинути марку і номер авто, на якому той планує перетинати кордон. А вже наступного дня Удовиченко скидає Войтку наказ начальника Житомирської обласної військової адміністрації Бунечка про дозвіл на виїзд за межі України. При цьому “Будальянс груп” отримує підряди на ремонт доріг і від ОВА.

У квітні Алла Удовиченко надіслала Ігорю Войтко номер зарплатної картки свого чоловіка, Петра Удовиченка. Войтко, у свою чергу, пересилає дані контакту з підписом «Мішутка», після чого «Мішутка» звітує про успішну проплату на картку.

«Наші гроші» направили запит Петру Удовиченку на мейли, вказані на сайті Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Журналісти просили його прокоментувати ось ці питання:

під час перебування на посаді начальника Служби автомобільних доріг у Рівненській області чи сприяли ви перемозі ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп» у тендері на Поточний середній ремонт автомобільної дороги Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 149+300 – км 153+800?

чи обговорювали ви в особистій переписці та/або телефоном з директором ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп» Ігорем Войтко послідовність завантаження тендерної документації по цьому лоту, можливість усунення конкурентів «Будальянс Груп» на тендері та шляхів гарантованого отримання підряду?

чи впливали ви прямо чи опосередковано на визначення ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп» переможцем цього та наступних тендерів під час перебування на посаді?

чи інформували ви особисто телефоном, або в листуванні пана Войтка про своє призначення на посаду першого заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області?

перебуваючи на посаді першого заступника начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області чи мали ви особисту зацікавленість в отриманні ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп» 7 підрядів ?

чи маєте ви, або ваша дружина позаслужбові, дружні стосунки з Ігорем Войтко та його родиною?

чи виїздили ви в серпні 2022 року за кордон з дружиною та сином? Якщо так, то на підставі яких документів ви перетнули кордон та з якою метою?

чи перебували ви у серпні 2022 року в Італії, в період 13-28.08.2022? Хто оплачував відпочинок (переліт, проживання у готелі тощо)?

чи здійснював Ігор Войтко оплату туристичних послуг (переліт, проживання у готелі тощо), які були надані вам та вашій родині?

чи було ваше перебування за кордоном зорганізоване/узгоджене з Ігорем Войтко?

чи сприяли ви в будь-який спосіб його виїзду за кордон?

чи отримували ви, або ваша дружина під час перебування за кордоном будь-які фінансові, матеріальні чи особистісні вигоди від пана Войтка та його рідних?

чи передавала ваша дружина Алла Удовиченко номер вашої картки Ігорю Войтко весною 2023 року, чи отримували ви після цього платіж в понад 30 тисяч гривень?

чи надавало ПП «Туристичне агентство «Сінай тур», яким керує ваша дружина будь-які послуги родині чи підприємству пана Войтка? Які саме послуги? Яка вартість таких послуг?

чи отримувало підприємство вашої дружини проплати від пана Войтка чи пов’язаних з ним осіб/структур протягом 2021-2023 років?

чи повідомляли ви коли-небудь про наявність потенційного конфлікту інтересів між вами та Ігорем Войтко чи ТОВ «Будівельна компанія «Будальянс Груп»?

Але відповіді не отримали. Можливо тому, що тепер питання фігурантам цієї історії ставлять вже інші люди і в іншому місці.

Поки чекали відповіді від Житомирської служби відновлення, у судовому реєстрі з’явилась ухвала про затримання директора «Будальянс груп» по справі Бюро економічної безпеки. Кримінальне провадження №42023142400000038 розпочали стосовно підрядів цієї фірми з ремонту доріг у Рівненській області. За даними слідства, керівник «Будальянс груп» «вніс завідомо неправдиві відомості» у документи про ремонт доріг. А саме «завідомо завищені обсяги (вартість) робіт порівняно з виконаними фактично». Йдеться про загальне завищення на 8,3 млн грн. Із судової ухвали відомо, що підозрюваний може бути звільнений з-під варти під заставу у розмірі 1,2 млн грн.

Автори: Юрій Ніколов, Оксана Цокур

Джерело: «Наші гроші»