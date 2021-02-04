300 тысяч женщин и 25 тысяч мужчин. В Перу начался суд по делу о массовой принудительной стерилизации крестьян в 1990-е годы

В 1996 году в Перу в рамках борьбы с бедностью начали массовую стерилизацию людей. Через нее прошли более 300 тысяч женщин и 25 тысяч мужчин. Оперировали беременных и несовершеннолетних, в антисанитарных условиях. Нередко жертвы вообще не понимали, что с ними делали, а тех, кто понимал, запугивали, подкупали продуктами, отнимали детей, обманывали и грузили в машины скорой помощи силой, запирали. Многие получили травмы и осложнения, 44 женщины погибли. Суд по этому делу начался только сейчас, отмечает телеканал «Настоящее время«.

Более 300 тысяч стерилизованных женщин, почти 25 тысяч мужчин. Так в Перу с 1996 года боролись с бедностью. Массовые операции называли «фестивалями по перевязке маточных труб». Бывший президент страны Альберто Фухимори заявляет, что пациенты шли на это добровольно, а если где-то женщин принуждали – это не его вина

«Нас собрали в поликлинике, человек 100 женщин. Запугали, закрыли центральную дверь. Не давали уйти. Потом повели на операцию. Вкололи анестезию, я начала засыпать. И тут меня быстренько разрезали. Слышу, врачи говорят между собой: «А сеньора-то беременная», – рассказала Эсперанса Уайяма документальному проекту «Quipu: звонки за правосудие». Он собирает свидетельства насильно стерилизованных перуанок. В 1996-м, когда ее оперировали, Эсперансе было 40 лет. Она жила в поселке Родеопампа на северо-востоке страны. Ее беременность не остановила медиков. Ребенок родился мертвым.

По официальным данным перуанского Минздрава, с 1996-го по 2000 год операцию по перевязке маточных труб (после нее забеременеть естественным способом становится невозможно) сделали 314 605 женщинам. Как утверждали власти, пациентки сами этого хотели. Сорок четыре стерилизованных перуанки умерли.

В 2002 году парламентская комиссия установила, что 90% хирургических вмешательств проводились без согласия женщин. Нередко жертвы вообще не понимали, что с ними делали. В основном стерилизовали крестьянок из бедных и отдаленных регионов Перу. Их родной язык – кечуа. На испанском они объяснялись с трудом, писать и читать часто не умели. «Ты должна благодарить президента Фухимори за кампанию по стерилизации. В Перу вы как свиньи, плодитесь, как морские свинки. В других странах таких женщин вообще убивают», – заявили врачи крестьянке из региона Куско. Она анонимно рассказала свою историю проекту Quipu.

Организаторы и исполнители массовой насильственной стерилизации в Перу не были наказаны. Дело несколько раз отправляли в архив. Сейчас прокуратура впервые передала его в Уголовный общепровинциальный суд по делам организованной преступности. Обвинение основано на показаниях 1307 насильно стерилизованных, а также на свидетельствах родственников пяти погибших. Интересы пострадавших представляют адвокаты организации по защите прав женщин Demus. Среди обвиняемых – три бывших министра здравоохранения, их подчиненные, а также экс-президент Перу Альберто Фухимори, уже отбывающий 25-летний тюремный срок за преступления против человечности и коррупцию.

Президентский скальпель

«Мое правительство решило сделать частью своей политики по социальному развитию и по борьбе с бедностью комплексную стратегию по планированию семьи. Благодаря ей женщины смогут самостоятельно и свободно располагать своей жизнью!» – провозгласил с трибуны «Четвертой Всемирной конференции ООН по положению женщин» Альберто Фухимори, этнический японец и президент Перу, в сентябре 1995 года в Пекине. Ему улыбались, аплодировали, пожимали руку. Политик только что переизбрался на второй срок. Международный валютный фонд положительно оценил успехи его первой пятилетки, а Transparency International еще не включила в десятку самых коррумпированных глав государств. С 1990 года, когда Фухимори пришел к власти, он заметно изменил жизнь в стране. Разогнал оппозиционный парламент, принял новую, позволившую ему переизбраться, Конституцию и фактически остановил гражданскую войну.

Начиная с 1980-го перуанское государство противостояло левым террористическим группировкам «Сендеро Луминосо» и «Революционному движению Тупак Амару». Фухимори истребил повстанцев благодаря эскадронам смерти и кровавому террору. Сколько мирных жителей при этом погибло, политика не особенно интересовало. По данным правозащитников, с 1980-го по 2000 год в результате вооруженного конфликта между военными и партизанами погибли порядка 70 тысяч человек – в основном крестьяне, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Переизбравшись в 1995-м, Альберто Фухимори подписал закон, разрешивший проводить добровольные хирургические операции по стерилизации: перевязку маточных труб для женщин и вазэктомию для мужчин. Президент, стремясь выполнить рекомендации Международного валютного фонда, решил рекордными темпами снизить рождаемость и тем самым побороть бедность.

«Программу репродуктивного здоровья и семейного планирования 1996-2000 годов» за подписью министра здравоохранения Эдуардо Йонг Мотта напечатали в виде брошюры бледно-фиолетового цвета. В ней подробно описывалась социально-экономическая ситуация в стране. Половина из 24,3 миллиона перуанцев жили за чертой бедности. Треть сельского населения не умела читать. 41% сограждан не пользовались контрацепцией. Младенческая смертность была высокой. Больше половины родов принимали люди без медицинского образования. В среднем на одну перуанку приходилось больше трех детей.

Ситуацию срочно нужно было менять. Экономическое развитие требовало радикальных мер. Минздрав обещал прийти в каждую семью, научить предохраняться и сделать медицину доступнее. Помочь парам иметь столько детей, сколько они хотят и в состоянии будут содержать. Аборты, кроме случаев, когда беременность угрожает жизни женщины, оставались под запретом. Зато каждый желающий мог теперь бесплатно стерилизоваться. Все расходы – за счет государства. Операция по перевязке маточных труб проводится под общим наркозом и длится около получаса. После нее пациентку переводят в стационар и выписывают через 2-3 дня.

Часть денег на выполнение «Программы 1996-2000″, а также хирургические инструменты Перу получило от Агентства США по международному развитию (USAID) и от Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA). Предполагалось, что вмешательства будут осуществляться добровольно и только с письменного согласия.

Лови и стерилизуй

«Поселок Шиве. Ходили по всем домам. Стерилизовали два раза в неделю. Оперировали каждую женщину, которая появлялась в медпункте. Гигиена не соблюдалась. Многие женщины подхватили инфекции. Каждой давали продукты. И сразу после операции отправляли домой пешком», – это одно из свидетельств, вошедших в отчет парламентской комиссии 2002 года. Полевые госпитали, поликлиники, деревенские медпункты – операции проводились всюду. Недостаточная анестезия, врачи без необходимой практики, антисанитария. Крестьянок запугивали, подкупали продуктами, отнимали детей, обманывали и грузили в машины скорой помощи силой, запирали. Оперировали всех подряд, в том числе беременных и несовершеннолетних. Без предварительных анализов, не заботясь о возможных осложнениях. Женщины после этого становились не только бесплодными – искалеченными: инфекции, воспаления, хронические боли, депрессия, невозможность вести половую жизнь.

В 2015 году перуанская газета La Republica опубликовала официальные документы за август 1997 года. Из них становится понятно, как именно проводилась кампания по стерилизации в регионе Пиура. В ней участвовал медицинский персонал больниц и медпунктов в полном составе. За неделю необходимо было стерилизовать минимум 600 женщин. Больше – лучше. За невыполнение задания – санкции от выговора до увольнения. Работали пять дней в неделю по 10 часов. Проводили 12 операций в час. Все это называлось «фестиваль по перевязке маточных труб».

Если медикам не удавалось выполнить план, они шли на ухищрения. Например, стерилизовали не предупреждая, заодно с кесаревым сечением или выскабливанием полости матки. «Грегория Кондори Риверос, 40 лет. Родила в машине, пока ее везли из поселка в больницу. Не вышла плацента. В госпитале доктор Хорхе Фуэнтес сказал, что она должна перевязать маточные трубы, чтобы не иметь больше детей. Пациентка, как и ее муж, была против. Уже в операционной ее заставили подписать какой-то формуляр, объяснив, что это разрешение на выскабливание полости матки. На следующий день женщина заметила на животе шов. Ее стерилизовали», – сказано в парламентском расследовании. В 1996 году четырнадцатилетняя девушка сопровождала в госпиталь больную тетю. Пока она ждала, врачи уговорили ее пройти бесплатный осмотр. Обманом привязали к кровати и стерилизовали.

Среди официальных отчетов Минздрава 1996-2000 годов значатся не только прооперированные женщины, но и мужчины. Вазектомию сделали 24 563 перуанцам. Правда, в парламентских расследованиях, документальных фильмах и в докладах правозащитников конкретные случаи пострадавших мужчин не разбираются. Эта тема остается табуированной, и жертвы предпочитают молчать.

Действенный способ борьбы с бедностью

Впервые о том, что стерилизация была принудительной, в Перу заговорили еще при режиме Фухимори. Минздрав объяснял такие случаи произволом на местах. Защита бывшего президента до сих пор отстаивает эту точку зрения. Альберто Фухимори хотел как лучше, ни о каких «фестивалях» не знал, стерилизацию узаконил исключительно добровольную. А если кого-то и прооперировали без разрешения, то нужно искать и наказывать конкретного врача.

Далеко не все в Перу сочувствуют крестьянкам. Немало тех, кто считает принудительную стерилизацию не лучшим, но действенным способом борьбы с бедностью. «Разделяющие идеи авторитаризма, мачизма, расизма и классовой дискриминации оправдывали и оправдывают действия правительства в 90-х», – объясняют правозащитники из Demus.

Дочь Фухимори Кейко, бывшая при отце первой леди, сейчас возглавляет его ультраправую парламентскую партию «Народная сила». Кейко Фухимори дважды выставляла свою кандидатуру на президентских выборах и сейчас делает это снова. Голосование состоится 11 апреля 2021 года. «Врачи, которые не соблюдали протоколы. Я осуждаю позицию этих безответственных медиков. И как мать двух девочек я выражаю солидарность этим женщинам. Те, кто пострадал, должны получить компенсацию от государства», – заявила кандидат в президенты. Насильно стерилизованные крестьянки не поверили в искренность ее слов.

Что касается денег, то искалеченные медиками перуанки за прошедшие два десятилетия не получили ни выплат, ни бесплатной помощи или реабилитации. Somos 2074 y mucho mas («Нас 2074 и намного больше») – так называется кампания, участники которой требуют выплаты компенсаций жертвам стерилизации. Ее запустила GREF (Группа по требованию компенсаций жертвам насильственной стерилизации) и поддерживают правозащитники из Demus. 2074 – именно столько исков о денежной компенсации было подано в суд.

Фухимори на суде

Первое заседание, в онлайн-формате из-за пандемии, состоялось 21 января и длилось буквально несколько минут. Суд не смог предоставить пострадавшим переводчика, который бы свободно говорил на разных диалектах кечуа. Его ищут. Следующее заседание назначено на утро 1 марта.

Автор: Екатерина Базанова; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ