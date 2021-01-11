Адвокатские истории: «Ювелирная работа», или Закарпатский колорит…

Давно это было, в начале девяностых. Поздно ночью к адвокату Студеняку постучали в квартиру. Он еще не спал. Взглянул на часы, было полпервого ночи. У двери стояли два незнакомых мужчины. Начали просить принять их, потому что дело срочное.

Прошли в одну из комнат четырехкомнатной квартиры, в которой Студеняк проводил прием. Адвокатом он стал недавно, но успел зарекомендовать себя как квалифицированный и добросовестный юрист. Сказался и опыт работы арбитром и судьей.

Более высокий и крупный мужчина с наколками на руках начал сумбурно что-то рассказывать и просить помочь его младшему 16-летнему брату, находящемуся сейчас в изоляторе временного содержания (ИВС) под стражей. Студеняк попросил его успокоиться и рассказать обо всем по порядку.

Рассказанная история выглядела неправдоподобно. Мол, старший брат только вернулся из мест лишения свободы, где отсидел за какое-то правонарушение два года. Посидели с младшим братом за рюмкой, а потом решили развеяться и поехали на старом Москвиче в «Тратторию». Так назывался местный ресторан на окраине райцентра, известный своей музыкой и цыганом-солистом, которого обычно называли «примаш». Поговаривали также, что там всегда есть коньяк «Наполеон» и модный в то время «Белый аист», который разливали румыны из соседнего закарпатского села Белая Церковь.

Село прославилось тем, что его упомянул по телевидению президент Ельцин, добавив, что именно из этого села отправляют в Россию напитки, которыми украинцы травят россиян. Ходили также слухи, что хозяин ресторана Ференц Йовшка — сексуальный маньяк и любит девственниц. И вроде бы младший брат Йончи знает, что их дальнюю родственницу, десятиклассницу Клару, этот Ференц Йовшка изнасиловал, но потом откупился, передав родственникам большую сумму денег. Так или иначе, но у Йончи был зуб на этого хозяина.

Прибыли на место, а хозяин ресторана запретил бармену наливать младшему брату 100 граммов коньяка. И тогда Йончи, будучи навеселе, выхватил спортивный пистолет и выстрелил над головой у хозяина. Тут подбежал старший брат и вытащил Йончи из зала.

На следующий день простимулированные хозяином ресторана оперативники братьев задержали, жестоко избили, заставив дать показания на кинопленку о признании вины и деталях нападения. Дело уже передали следователю, который отпустил старшего брата, а действия младшего квалифицировали как разбой, потому что он, мол, забрал из кассы деньги и применил оружие.

Еще через день Студеняк приехал в ИВС, где следователь Гафинец его уже ждал. Был он удивление любезным, предоставил все материалы для ознакомления и в итоге посоветовал: «Переговорите с парнем, потому что тот себе еще покушение на убийство пытается приписать».

Оставшись наедине со смертельно испуганным юношей, адвокат попробовал его как-то успокоить и наконец сказал: «Расскажи, как все было на самом деле». Захлебываясь словами, юноша со слезами на глазах рассказал о том, как прибыли в «Тратторию» со старшим братом. Примаш виртуозно выводил на скрипке мелодию известного чардаша: «Моштке здывдик о танц», а публика неистово, самозабвенно танцевала…

Вдруг старший брат выскочил на середину зала, выхватил пистолет, несколько раз выстрелил в потолок и закричал: «Тихо, все на места, а то застрелю!». Музыка стихла. А старший брат подбежал к стойке, где стоял хозяин и что-то говорил бармену, крикнул, бросив бармену сумку: «Деньги давай, извращенец!», и тут же выстрелил хозяину возле уха из пистолета. Тот, схватившись за сердце, прислонился к стене. Бармен дрожащими руками побросал в сумку деньги, и старший брат, схватив за руку младшего, выбежал из «Траттории» с сумкой. Все это и было рассказано на кинопленку.

Следователь дал возможность братьям встретиться, и старший брат приказал младшему изложить на допросе другую версию событий, где все сделал младший брат, и стрелял он якобы из спортивного пистолета только в шутку, чтобы немного напугать хозяина, и никаких денег не брал. И вот теперь ему предъявляют обвинение в разбое.

Адвокат, проклиная себя, что за полученные 500 долларов вляпался в темную историю, думал, что делать. Ему было жаль испуганного юношу, которого втянули в эту историю. Он также догадывался, что старший брат подкупил следователя, и тот разработал совсем другую версию событий. Адвокат посмотрел кинопленку и понял, что следователь стер на ней голоса, и запись утратила доказательную силу.

Шансов на спасение было мало, но адвокат решил попробовать. Он предложил испуганному младшему брату дать такие показания, которым его научил брат. Нашел также хирурга, накладывавшего швы на голове младшего брата после побоев в милиции, и уговорил того дать показания в суде о характере побоев и травмах.

Прокурор в судебном процессе был агрессивным и даже не скрывал злости. Студеняк понял, что тому не досталось ни копейки. Судья же, наоборот, был невозмутим, в процесс не вмешивался. Ходатайства защитника удовлетворял. Бармен в суде заявил, что ничего не помнит, поскольку был очень напуган, два свидетеля повторили версию старшего брата, который также выступал в качестве свидетеля. Хозяин ресторана сбежал в Венгрию, где у него были еще два ресторана, и в Украину не совался.

Кульминацией процесса стал просмотр кинопленки на проекторе. Когда стало понятно, что голоса стерты и вместо показаний слышно лишь какое-то гудение, прокурор буквально онемел. Адвокат воспользовался картинкой с кинопленки и указал суду на явные следы побоев на обоих братьях.

Дело о разбое разваливалось на глазах. Но злостное хулиганство с применением оружия все же осталось, потому что парню уже исполнилось на момент совершения преступления 16 лет.

В дебатах адвокат отметил недопустимость доказательств, искреннее раскаяние, помощь следствию, обратил внимание на положительные характеристики и молодой возраст и просил оправдать подсудимого. Суд дал условный срок и выпустил парня из-под стражи.

Братья тут же бежали в Венгрию. Студеняк больше с ними не встречался. На кассацию в областной суд он все-таки поехал, хотя и понимал, что приговор отменят из-за мягкости. Так и произошло. Заведующий юридической консультацией при встрече не без иронии сказал: «Ювелирная работа. И как тебе удалось развалить разбой?». Студеняк отмалчивался. Ему было стыдно признаться, что его использовали в темную…

Автор: Ярослав ЗЕЙКАН; РАКУРС