Чим досвід Боснії після геноциду у Сребрениці цінний для України

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Жінка плаче на цвинтарі жертв різанини у Сребрениці. Меморіал пам'яті жертв геноциду в Сребрениці, Поточари, Республіка Сербська, Боснія і Герцоговина. Фото: Anadolu

У 2024 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 11 липня Днем пам’яті жертв геноциду в Сребрениці, вчиненого воєнізованими формуваннями сербської армії під керівництвом Ратко Младіча проти боснійських мусульман у 1995 році – рівно 30 років тому.

Це одна з найбільш кривавих сторінок війни, що тривала в Боснії з квітня 1992-го по вересень 1995-го, нагадує видання НОВИНАРНЯ. Минуло вже майже три десятиліття, проте процес пошуку та встановлення осіб усіх жертв триває і досі. У день 30-х роковин, 11 липня 2025 року, на Меморіалі жертв геноциду в Сребрениці в селі Поточари поховали ще сімох новоідентифікованих жертв.

Процес пошуку та ідентифікації зниклих безвісти в Боснії і Герцеговині став одним із наймасштабніших і найуспішніших у світі прикладів постконфліктної гуманітарної роботи. Зниклими безвісти вважалися понад 30 000 осіб. За даними Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, станом на зараз знайдено та ідентифіковано близько 75 відсотків із них. І це дуже високий показник – жодна інша постконфліктна країна не досягла такого рівня розкриття справ про зниклих безвісти.

В Україні вже зараз зниклими безвісти внаслідок розпочатої Росією війни вважають понад 70 тисяч людей. Тож досвід Боснії у їх пошуку та встановленні осіб є для нас надзвичайно важливим.

Боснія: за 30 років знайдено й ідентифіковано 75% зниклих безвісти

У складних умовах міжетнічного конфлікту, глибокої недовіри та відсутності єдиного бачення майбутнього країни, Боснія змогла виробити функціональну модель взаємодії держави, міжнародних структур і громадянського суспільства.

Ключовим кроком стало створення Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) у 1996 році. Вона стала незалежною міжнародною структурою, що не підпорядковувалась жодній стороні конфлікту. Ця незалежність дозволила їй зберігати довіру міжетнічних спільнот та ефективно працювати в умовах поствоєнної фрагментації.

Саме МКЗБ вперше у світі застосувала ДНК-аналіз у масовому масштабі для ідентифікації зниклих. Це був безпрецедентний на той час підхід, який дозволив встановити особи понад 75% загиблих, включно з жертвами геноциду в Сребрениці.

Роботу ускладнювало те, що злочинці намагалися приховати сліди своїх злочинів: тіла перепоховували у вторинних і третинних могильниках, часто фрагментовано.

Меморіал жертв геноциду у Сребрениці. Фото: Катерина Ротаренко

Армія та військові формування не були основними виконавцями пошуку, але надавали свідчення й інформацію. Активну роль відігравали волонтери, родини загиблих та громадські організації — саме вони першими починали пошук і тиснули на державу, вимагаючи дій.

У 2005 році було створено Інститут зниклих безвісти Боснії і Герцеговини як державний орган з єдиним центральним реєстром.

І зараз, через 30 років, робота з ідентифікації триває. Щороку 11 липня, в День памʼяті жертв Сребрениці, на меморіальному комплексі в Поточарах відбувається поховання тих, чиї особи було встановлено протягом попереднього року.

У цей день по всій країні рівно о 12:00 звучить довга протяжна сирена…

Під час поховання ідентифікованих за рік жертв геноциду у Сребрениці, 11 липня 2023 року. Фото: ФБ DV Vijesti

Завдяки наполегливій позиції жінок, які не мовчали, памʼять про вчинений геноцид залишається живою. Як сказала президентка Асоціації матерів Сребрениці Муніра Субашич: “Ми маємо працювати за живих і мертвих”.

І Боснія та Герцеговина пам’ятає й діє.

Водночас і досі понад 7 000 людей залишаються зниклими безвісти.

Україна: попереду – десятиліття роботи

Сьогодні МКЗБ активно підтримує Україну в питаннях ідентифікації загиблих, формування системного підходу, координації між службами та залучення міжнародних експертів до складних випадків встановлення особи. (При цьому комісія не здійснює польові пошуки в Україні – цю місію виконують військові, пошукові групи та поліція)

В Україні кількість безвісти зниклих (військовослужбовців та цивільних) сягнула близько 70 тисяч. Це масштаб, який важко осягнути. Попри вже створені інституції, налагоджену міжвідомчу взаємодію та підтримку родин, попереду ще десятиліття роботи.

В умовах бойових дій пошук тіл загиблих є надзвичайно складним і небезпечним. Багато тіл залишається в районах активних боїв або на тимчасово окупованих територіях. Частина з них опиняється під завалами, у вирвах від авіаударів чи глибоко в землі. Часто потрібне застосування сучасних геофізичних технологій — від наземного сканування до аналізу супутникових знімків.

Проте навіть найсучасніші методи не гарантують успіху. Певний відсоток загиблих ніколи не вдасться повернути — сучасна надпотужна зброя знищує людське тіло до невпізнаваності, лишаючи по собі лише вирви та попіл. Це непоправна втрата, яку доведеться прийняти як реальність цієї війни.

Катерина Ротаренко під час однієї з місій з пошуку тіл загиблих у російсько-українській війні військовослужбовців

Водночас на значній кількості ділянок фронту залишаються рештки загиблих з обох сторін, часто в безпосередній близькості одне до одного. У майбутньому це вимагатиме створення чіткої багаторівневої взаємодії з Росією — для обміну тілами, зіставлення ДНК-баз та проведення репатріації.

Проблема безвісти зниклих — це глибока травма для суспільства. Невідомість і надія на повернення не дають можливості пройти через процес прощання, вшанування та горювання. Це внутрішня порожнеча, яка не має меж і часу. Досі не існує достатніх інструментів, щоб підтримати родини в цьому стані.

Тому досвід Балкан є надзвичайно цінним. Попереду — довга праця заради встановлення справедливості та повернення імен загиблих.

* * *

З особистих вражень від перебування на Меморіалі жертв геноциду в Сребрениці у травні 2025 року

Я полюбила кладовища. Проїжджаючи серпантинами боснійських доріг, ми бачили їх багато. У селах вони розташовані поруч із будинками, в центрі міст часто простягаються долини охайних білих обелісків…

Та найбільше — в Поточарах. 

Меморіал жертв геноциду у Сребрениці. Фото: Катерина Ротаренко

Під’їжджаючи до меморіалу, поглядом і серцем я вже лину до білих рядів. Але спочатку — знайомство з тими, хто пережив війну, хто створював цей простір, хто перетворив біль у дію. Знайомство з історіями, з голосами — знайомство з війною. 

Свідомість і тіло вже пристосувалися сприймати й аналізувати те, що раніше здавалося нестерпними. За декілька годин кожна з нас уже просякнута війною, повітря навкруги важке, шлунок скуйовджений, навіть вода не п’ється. Очі віддзеркалюють душу, яка ледь тримається всередині. В голові питання “ЧОМУ?” — і навіть ті, хто це пережив, не мають відповіді.

Нарешті ми крокуємо до кладовища, воно поруч через дорогу — та дівчата ледь йдуть, кожен крок дається дедалі важче. 

Момент зустрічі з тими, про кого чули і дізнавалися в ці дні. Це важко. Важко збагнути долю кожної родини, те, як смерть однієї людини вплинула на майбутнє інших. 

Я лише роблю перший крок і віддаюся відчуттю присутності поруч з тими, кого вбили.

Каміння зберігає їхні імена, форма монумента нагадує орбіту планети — планети болю та страждань. Ряди однакових прізвищ, імена і дата — лише одна: рік народження… 

Цілі сім’ї. Вони закарбовані в камені статично, але йдуть обертом у моїй голові. 

Ікла смерті білих обелісків — наче душі, стоять тут назавжди. Ці ряди не мають кінця і одна галявина переходить в іншу. Вид зверху — як квіточка. Навіть у кладовищі збережено відчуття прекрасного.

Біла квітка Сребрениці — це офіційний символ пам’яті, 11 пелюсток — дата трагедії, білий колір — невинність вбитих, зелений центр — надія на справедливість. Квіти вишивають вручну жінки, більшість з яких втратили рідних. Це символ тихої, але впертої форми спротиву забуттю.

Біла квітка з 11 пелюстками – символ пам’яті жертв геноциду у Сребрениці

Прапор Боснії тут, у Республіці Сербській, встановлений високо і стійко, ніби сам вітер підтримує його. В ньому тут зовсім інший сенс — він про присутність тих, кого вбили….

Я заглиблююсь у міжряддя, думок уже немає, хочеться просто відчути. Після концентрації всіх розповідей, жахів і болю, однакові обеліски створюють простір смерті — смиренним, прийнятним, вільним. Сподіваюсь, упокоєним.  Відчуття схоже на те, коли пливеш у морі: ніби й відчуваєш себе, але перебуваєш в іншому просторі, а зараз — серед тисячі душ, що назавжди лягли кістками в землю.

Меморіал жертв геноциду у Сребрениці. Фото: Катерина Ротаренко

Я хочу йти ще далі, я б хотіла загубитися серед ікол смерті, просто лягти на траву через неможливість зробити ще один крок, так, як роблю це в морі, коли немає вже сил плисти — просто лягаю на воду і слухаю та відчуваю море, як воно несе мене, огортає. Так і тут — зануритися, щоб відчути глибину та безкрайність, відчути дотик життя і смерті.

Вітер м’який, повітря свіже, дерева і трави зеленіють, квіти яскраві, пташки перегукуються і переспівують заливаючись голосними мелодіями, метелики літають — життя тут.

Я повертаюся в реальність, дівчата вже в автобусі чекають на мене. Душі теж тут, у своєму просторі, який торкається нашого.

Цей простір — про те, як багато Життя вимагає Пам’ять.

Відео з Меморіалу жертв геноциду у Сребрениці в День пам’яті 11 липня:

Довідково

Геноцид у Сребрениці — один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний під час Боснійської війни (1992-1995) впродовж 13–22 липня 1995 року. Це було сплановане масове вбивство тисяч боснійських мусульман, вчинене в районі боснійського міста Сребрениця після його захоплення військом Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича за співучасті воєнізованого формування “Скорпіони” під контролем міністерства внутрішніх справ Сербії.
Нідерландські миротворці ООН, дислоковані в Сребрениці, не зупинили різанину.

Загалом у Сребрениці в ті дні було вбито близько 8000 боснійських мусульман, переважно чоловіків, віком від 12 до 77 років.

У 2004 році Міжнародний кримінальний трибунал з питань колишньої Югославії визнав різанину Сребрениці геноцидом. Міжнародний суд ООН у 2007 році підтвердив, що вбивства у Сребрениці були актом геноциду.

22 листопада 2017 року Міжнародний кримінальний трибунал ООН визнав Ратка Младича винним за десятьма з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах та злочинах проти людства, зокрема геноциді, і засудив його до довічного ув’язнення. У 2021 році апеляційний суд підтвердив цей вирок.

У 2016 році трибунал встановив, що політичний керівник Младича Радован Караджич винний за схожими звинуваченнями і засудив його до 40 років позбавлення волі.

Президент Сербії часів війни Слободан Мілошевич помер від серцевого нападу у в’язниці Гаазького трибуналу 11 березня 2006 року.

Авторка: Катерина Ротаренко, військовослужбовиця, учасниця пошукових місій з повернення зниклих безвісти

Джерело: НОВИНАРНЯ

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