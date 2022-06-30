Едва уловимые мстители: история британского спецподразделения «Икс-Труп»

Вывезенные из нацистской Германии дети жаждали мести за убитых в концлагерях родных. Британцы собрали их в особый отряд «Икс-Труп» – и высадили в Нормандии.

«Нашей целью был захват пленных и допрос на месте. Мы выясняли, на каких участках стоят мины, где находятся пулеметные гнезда и тяжелые пушки, как разбросаны немецкие войска по побережью», – говорил лейтенант «Икс-Труп» Джордж Лейн – урожденный Ланьи Дьёрдь, сын еврейского торговца из Будапешта.

Подобно всем остальным 87 участникам подразделения он прибыл в Британию на так называемом «детском поезде» – составе с еврейскими детьми, которых еще до войны в спешке вывозили из Германии через дипломатические и религиозные миссии. Вся семья Лейна погибла в концлагерях. Он знал это, а потому предложил свои услуги добровольца, чтобы «убивать гребаных нацистов», как говорил он сам. Поначалу британское командование отправило его восвояси. Но другие выжившие молодые евреи продолжали приходить на сборные пункты призывников в попытке завербоваться в армию.

«На дворе стоял 1942 год. Великобритания была на грани поражения. И тогда в армейском отделе планирования решили, что им нужно оружие, которого еще не было в их арсенале. Высокоинтеллектуальные, мотивированные и главное – говорящие по-немецки коммандос, которых можно забрасывать врагу в тыл. Только они подходили для этого – еврейские беженцы из Германии, среди которых были сыновья дипломатов, артисты, спортсмены и даже профессиональные циркачи», – пишет Лия Гарретт, автор книги «X-Troop: Секретные еврейские коммандос Второй мировой войны».

Лейтенант Лейн вспоминал: каждого добровольца подвергали строгому многочасовому допросу. Британцы опасались, что среди еврейских беженцев могут быть немецкие агенты. Потом кандидату давали две минуты на выбор: он должен был отказаться от своего прошлого имени, выбрать себе новое и уничтожить все, что напоминало о доме. Лейн сжег письма и фотографии родных. В тот же день ему выдали новое удостоверение личности и воинские документы. Так, по его словам, началась новая жизнь: юноша из Будапешта Ланьи Дьёрдь официально стал солдатом родом из Уэльса. Вот только изъясняться на валийском, как того требовала легенда, он не умел вовсе. В командовании успокоили: «Говори хоть на венгерском, чертовы фашисты все равно не разберут. А скорее всего, и разбирать не будут – застрелят на месте».

Следующие полтора года лейтенант Лейн вместе с другими участниками «Икс-Труп» готовился стать «коммандос». Они отрабатывали навыки стрельбы из разных видов оружия – в том числе немецкого, прыгали с парашютом, изучали подрывные и водолазные работы, бегали кроссы по горам. Кроме того, они постоянно имитировали различные боевые ситуации. В случае с Лейном это была «высадка на пляж» – как он понял позже, эта подготовка была нужна для его заброски во Францию накануне «Дня Д».

В то же время другие группы подразделения получали иную специализацию. Как выяснила журналистка Лия Гарретт, еврейских коммандос готовили для заброски в тылы по всем фронтам войны – в Сицилии, Бельгии, Греции и Германии. «Это был отряд самоубийц. Все были яростны, все знали, что получат смертельно опасное задание, и все хотели отомстить», – сказала Гарретт супруга одного из членов «Икс-Труп» Мириам Ротшильд.

Что касается Джорджа Лейна, то много повоевать ему не пришлось. Вместе с напарником он высадился на побережье северной Франции 17 мая 1944 года – за три недели до знаменитого «Дня-Д». Почти сразу диверсантов накрыли пулеметным огнем. Они чудом смогли отплыть обратно в море на своей резиновой лодке, но там в километре от берега их взял в плен немецкий катер. На удивление, легенда Лейна, что он – валийский солдат, сработала. И попал он не в гестапо, которое подтверждало самые дурные слухи о пытках над военнопленными, а в рядовую часть вермахта. После нескольких допросов его отправили в концентрационный лагерь.

Высадка союзников на побережье Нормандии, ознаменовавшая открытие второго фронта, началась 6 июня 1944 года. Британский историк Энтони Бивор писал, что командование до последних дней сомневалось в дате начала операции. Постоянно менялись прогнозы погоды, было опасение, что десантным частям просто не удастся достичь берега при штормовом ветре. Военнослужащие убивали время тем, что выбривали себе «ирокезы» – прически на манер индейцев или современных панков. В этих выбритых висках они черпали собственную храбрость, а заодно надеялись устрашить своим видом врагов.

Высадку проводили на участке побережья шириной 80 км между устьем реки Орн и коммуной Озвиль. Участок разделили на пять секторов: «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуно» и «Сворд». Наибольшие потери союзники понесли на «Омахе»: попав под массированный обстрел, часть десантников была убита еще до того, как достигла берега. Всего в тот день из войск союзников погибли 4500 человек. Еще 6000 получили ранения. Эта операция стала началом большого наступления англо-американских войск в северной Франции и в конечном счете сыграла важную роль в победе над рейхом.

Еврейско-«валийский» лейтенант из Будапешта Ланьи Дьёрдь смог дожить до конца войны. Он потом часто рассказывал, что его допрашивал сам генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель. «Я удивился и по привычке отдал ему честь – как знак уважения младшего по званию старшему. Дурацкая ситуация: еврей, который отдает честь нацисту. Но что было, того не вернуть», – вспоминал Лейн.

Документы о подразделении «Икс-Труп» все еще остаются частично засекречены британским правительством. «Из тех крупиц информации, из интервью с участниками, вдовами и потомками можно создать картину, что для многих война продолжалась еще долго. Они оставались в Европе: выслеживали членов НСДАП, пытавшихся скрыться, и собирали доказательства для Нюрнбергского процесса», – пишет Лия Гарретт. По ее данным, почти половина из 87 участников подразделения «Икс-Труп» была убита или пропала без вести.

Автор: Михаил Блоков; jewish.ru