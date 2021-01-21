Как Махно побеждал «красных» в Приазовье

Оторвавшись от преследования, махновцы остановились в селе Константиновка Мариупольского уезда. 29 ноября 1920 года здесь прошло совещание, восстановившее руководящие структуры повстанчества. Махно, который уже три месяца не занимал никаких военных должностей, снова стал командующим армией. Начальником штаба вместо погибшего Петра Гавриленко избрали Виктора Белаша. Совет революционных повстанцев Украины (СРПУ), высший военно-политический орган Махновщины, пополнили новые члены.

Совещание постановило временно избегать крупных боев и провести рейд по Александровской губернии, чтобы усилить армию за счет местных повстанцев. Но прежде всего было решено вернуться в Гуляй-поле и хотя бы на день выбить из села красных: показать и друзьям, и врагам, что Махновщина не погибла, что она по-прежнему сильна и активна.