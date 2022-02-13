Как пропагандистов приговорили к пожизненному заключению
«Я хочу подтвердить, что это был геноцид. И что я, к сожалению, участвовал в нём», — опустив голову, говорит 40-летний мужчина.
Он обращается к международному трибуналу и полностью признаёт свою вину в содеянном. Имя мужчины — Жорж Руджу. Он участвовал в геноциде в Руанде как пропагандист — в роли ведущего «Свободного радио тысячи холмов».
Позже Руджу, единственный из европейцев, кто предстал перед трибуналом за события 1994-го в Руанде, получил 12 лет тюрьмы. И это был самый мягкий приговор по этому делу. Некоторые пропагандисты получили пожизненные сроки отмечает издание ЕВРОРАДИО.
Руандийцы против руандийцев
Между двумя основными этническими группами в Руанде, хуту и тутси, разделение формировалось ещё в XIX веке. Постепенно расслоение общества увеличивалось: по ряду причин тутси считались более успешными и выше в социальной иерархии, чем хуту. Хотя на самом деле эти этносы очень мало отличались друг от друга. Так продолжалось десятилетиями, но ситуация начала меняться в середине 20-го века.
Первое восстание хуту против тутси продолжалось с 1959-го по 1967-й. В итоге было убито около 20 тысяч тутси, сотни тысяч бежали в соседние страны.
В 1963-м президентом был выбран этнический хуту Грегуар Кайибанда. Он выстроил жёсткую однопартийную систему и всячески поддерживал хуту, но ещё дальше пошёл Жювеналь Хабиаримана, который в 1973-м сменил Кайибанду в результате государственного переворота.
Хабиаримана выстроил полностью авторитарное государство — доходило до того, что силовики требовали на мероприятиях танцевать во славу президента. Всячески поддерживая хуту, он угнетал тутси. Бежавшие из Руанды тутси создали свою организацию и в 1990-м, объявляя о намерении освободить свою страну, вторглись в неё из соседней Уганды. Так началась гражданская война, в подробности течения которой мы не будем вдаваться.
Отметим только, что в результате гражданской войны в Руанде и сопровождавшего её геноцида погибли до 800 тысяч тутси, а общее число жертв превысило миллион. И не последнюю роль в этом сыграли пропагандисты.
Борьба с «тараканами»
«…если мы потерпим поражение, очевидно, что, даже если вы спрячетесь на дне озера Киву, они сделают всё возможное, чтобы выловить вас, осудить и повесить», — заявлял в эфире «Радио тысячи холмов» летом 1994-го Хабимана Кантано.
Формально это радио было частным, хотя было связано с государственным «Радио Руанда», которое позволяло себе в эфире не так много. Оно вещало немногим больше года — с 1993-го по 1994-й. Но за это время стало главным рупором борьбы хуту против тутси.
Врагов в эфире пренебрежительно называли «тараканами» и иносказательно призывали истреблять их. Порой озвучивались настоящие «расстрельные списки» — врагов, которых нужно уничтожить. Под воздействием массированной пропаганды и этих призывов межэтнические столкновения и убийства становились всё серьёзнее. А ведущие и обозреватели радио это поощряли: называли борьбой за страну и демократию.
Были и те, кто понимал опасность радио и призывал западные страны помочь в его блокировке… Но дипломаты эту идею не поддержали. Например, посол США сказал, что эвфемизмы имеют «поле для интерпретаций», и напоминал о свободе слова.
Недооценивать влияние призывов, звучавших в эфире радио, нельзя. Интересное исследование проводил учёный из Гарварда Дэвид Янагизава-Дротт. Если говорить о его выводах просто, то в тех населённых пунктах, где сигнал радио был лучше, позже оказалось и больше осуждённых за участие в геноциде.
Хотя свою роль в подстрекательствах к убийствам инакомыслящих не отрицало и большинство тех сотрудников радиостанции, которых судили за геноцид.
Трибунал
Судили пропагандистов на международном трибунале ООН. Это был первый после Нюрнбергского трибунала случай, когда роль медиа рассматривалась в контексте международных уголовных преступлений.
«Мы совершили глупость. Мы не были бдительными. Мы верили в то, что говорили наши власти. Мы им доверяли. Мы признаём, что мы согрешили, поэтому сегодня мы становимся на колени и просим прощения», — говорила одна из обвиняемых Валери Бемерики, которой позже присудили пожизненное заключение.
Всех пропагандистов признали виновными в содействии геноциду. Сроки — включая пожизненное. Некоторые из приговорённых уже умерли в заключении, но задержания фигурантов продолжаются: например, в 2020-м во Франции задержали Фелисьена Кабугу, которого считают одним из тех, кто финансировал радио.
Что же касается Жоржа Руджу, о котором мы упоминали в начале, в 2008-м его передали Италии для отбытия остатка срока, но год спустя его освободили досрочно — в нарушение международных норм. По последним данным, сегодня он живёт в родном бельгийском городе Вервье. Но чем он занимается и поддерживает ли контакты с бывшими «друзьями», неизвестно.