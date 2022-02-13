Как пропагандистов приговорили к пожизненному заключению

Он обращается к международному трибуналу и полностью признаёт свою вину в содеянном. Имя мужчины — Жорж Руджу. Он участвовал в геноциде в Руанде как пропагандист — в роли ведущего «Свободного радио тысячи холмов».

Позже Руджу, единственный из европейцев, кто предстал перед трибуналом за события 1994-го в Руанде, получил 12 лет тюрьмы. И это был самый мягкий приговор по этому делу. Некоторые пропагандисты получили пожизненные сроки отмечает издание ЕВРОРАДИО.

Руандийцы против руандийцев

Между двумя основными этническими группами в Руанде, хуту и тутси, разделение формировалось ещё в XIX веке. Постепенно расслоение общества увеличивалось: по ряду причин тутси считались более успешными и выше в социальной иерархии, чем хуту. Хотя на самом деле эти этносы очень мало отличались друг от друга. Так продолжалось десятилетиями, но ситуация начала меняться в середине 20-го века.

Первое восстание хуту против тутси продолжалось с 1959-го по 1967-й. В итоге было убито около 20 тысяч тутси, сотни тысяч бежали в соседние страны.