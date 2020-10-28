Краткая история боевой фармакологии: под колесами войны

Эффективность боевых действий зависит не только от стратегии, тактики и технического снаряжения, но и личных качеств солдат — смелости, решимости, стрессоустойчивости, способности выполнять приказ. Какими бы храбрыми солдаты ни казались в тылу, в бою только около двух процентов бойцов способны проявлять выдержку и принимать здравые решения.

При этом они все равно подвержены сильнейшему стрессу, который может проявляться позже. На протяжении столетий человечество предпринимало попытки «усовершенствовать» солдат. Издание N + 1 вспоминает историю препаратов, которые позволяли бойцам уменьшить страх, повысить выносливость и ясность ума.

В IX веке появилось первое упоминание мифологических воинов, не знавших страха, боли и усталости, — берсерков. Считалось, что на поле боя они не различали врагов и своих, рубя всех подряд, и были настолько яростными воинами, что в ожидании битвы грызли собственные щиты. Долгое время предполагалось, что своей неистовостью и неустрашимостью эти воины были обязаны отвару из мухоморов, который они принимали перед боем.

Шахматная пешка XII века в виде берсерка, грызущего свой щит / Rob Roy / wikimedia commons / CC BY 2.0

В 2019 году словенский этноботаник Карстен Фатур из Люблянского университета опубликовал результаты исследования, в котором он пришел к выводу, что дело не в мухоморах — а в белене черной (Hyoscyamus niger). В ней содержатся гиосциамин, атропин и скополамин — алкалоиды, обладающие антихолинергическими свойствами, способными вызывать спутанность сознания, галлюцинации, снижение болевой чувствительности и приступы ярости.

В других странах воины для повышения болевого порога и смелости тоже применяли различные отвары из трав. Например, греческие воины использовали отвар из полыни и фенхеля, китайские — женьшеня, а скандинавские — различные галлюциногенные грибы. Фактически, уже это можно считать началом боевой фармакологии.

Впрочем, применение белены, мухоморов, полыни и других растений для вызова искусственной вспышки ярости и повышения болевого порога следует считать все-таки не очень распространенной практикой. Воины древности шли в бой без стимуляторов, в первую очередь поддерживая свой боевой настрой «чувством плеча» соседей по боевому порядку. Масштабное и целенаправленное использование фармакологических препаратов для улучшения качеств солдат началось только в XIX веке, во время Гражданской войны в США.

Солдатская болезнь

К этому времени уже довольно активно выпускался морфий, вытяжка из некоторых сортов мака, позволяющая существенно уменьшить боль от ранений и погасить чувство страха. Кроме того, в 1853 году французский хирург Шарль-Габриэль Правас изобрел иглы для инъекций, которые стали широко использоваться в медицине. Конфедераты и республиканцы, противоборствующие стороны в Гражданской войне в США, широко использовали морфий — как в качестве обезболивающего, так и «лекарства от страха».

Еще более широко морфий применяли в Первой мировой войне. Солдаты практически всех сторон конфликта кололи его для борьбы со стрессом, болью и страхом. Производство этого вещества во время войны увеличилось в 26 раз. Морфий также широко использовался для анестезии при лечении раненых солдат: ампутации поврежденных конечностей, проведении операций на искореженных ранениями лицах. В целом, и медики, и военное руководство оценивали использование морфия положительно, и ни о какой «наркомании» в рядах вооруженных сил никто не заикался.

Но уже ближе к окончанию Первой мировой гражданские медики заметили, что некоторые фронтовики, вернувшись домой, продолжали принимать морфий и искать новые дозы этого вещества. Врачи назвали эту привычку «солдатской болезнью» и всерьез не воспринимали, полагая, что люди, прошедшие ужасы войны, таким способом борются с нервным напряжением. После Первой мировой большинство морфинистов было военными. Однако через них «заболевание» распространилось и на гражданских.

Citius, Altius, Fortius

Считается, что новый рывок боевая фармакология сделала во Вторую мировую войну благодаря немецким врачам. Ресурсы Германии были ограничены, поэтому военное руководство делало ставку и на нетрадиционные методы повышения эффективности бойцов. Немецкие медики изучили и начали внедрять психостимулятор первитин, метамфетамин. Он снижал чувство усталости, притуплял боль и страх, несколько повышал ясность ума. Таблетки первитина лежали в аптечке большинства немецких солдат.

Бойцы «под первитином» были способны совершить марш-броски на значительное расстояние, а затем еще и вступать в бой — что делало этот препарат весьма ценным в глазах военного руководства. В Германии до окончания Второй мировой войны было произведено в общей сложности около 200 миллионов таблеток первитина. Военным применением дело не ограничилось: первитин могли свободно приобрести и гражданские — считалось, что благодаря ему работники заводов могли эффективнее трудиться.

Упаковка ампул с первитином, 40-е годы, Германия / Komischn / wikimedia commons / CC BY-SA 4.0

Через некоторое время выяснилось, у первитина есть и множество побочных эффектов, в том числе нервное истощение, обезвоживание, чрезмерная двигательная активность и привыкание. Впрочем, в военное время они мало кого волновали. Даже учитывая, что в некоторых случаях использование амфетаминов давало обратный ожидаемому результат. Например, использование этих психостимуляторов, помимо прочего, приводит к повышению температуры тела — посидев в жарком салоне боевых машин, бойцы под первитином просто перегревались и не могли продолжать бой.

Ближе к концу Второй мировой войны Кильский университет разработал новую версию психостимулятора для солдат, в который, помимо самого первитина, также входили кокаин и эвкодал (принадлежит к группе морфиновых болеутоляющих).

В СССР во время Второй мировой войны амфетаминовые препараты также использовались, но не так широко. Причина была не в том, что военное руководство не хотело повысить эффективность боевых подразделений, а в том, что фармакологическая промышленность страны развернуть широкое их производство не могла: значительная часть медицинских складов располагалась в приграничных зонах, первыми попавших под удар. Также была плохо налажена система транспортировки медицинских изделий.

Наконец, в 1941-1942 годах большая часть фармпроизводств эвакуировалась в глубокий тыл. После этого о быстром налаживании масштабного производства препаратов речи и быть не могло. По этой причине на фронте советским бойцам не хватало не только амфетаминов, но и самых обычных медицинских средств: обезболивающих, бинтов, медицинских инструментов. В первой половине войны Главное военно-санитарное управление РККА практически не получало эфир для наркоза, стрептоцид, глюкозу, морфин, новокаин, риванола, йод, гексенал, аспирин и многие другие важные препараты.

Относительное массовое производство препарата на основе амфетамина в СССР удалось наладить уже после 1946 года. Считается, что этого удалось добиться благодаря взятым в плен немецким ученым, которых союзники «поделили» между собой после войны. Советский препарат получил название фенамин, по составу он был близок первитину и имел те же побочные эффекты. Широкого применения в войсках фенамин не получил и поставлялся преимущественно в боевые подразделения ВДВ, участвовавшие в боевых действиях, и спецподразделения.

От широкого применения фенамина советское военное руководство отказалось именно из-за побочных эффектов. Препарат действовал около 8 часов, причем его действие прекращалось внезапно, а подавленные с его помощью потребность в еде, воде и сне проявлялись очень ярко. Кроме того, после приема фенамина требовалось много времени на восстановление. Наконец, были отмечены снижение иммунитета, ухудшение зрения, нарушение работы почек и печени и быстрый рост толерантности к препарату.

США, тоже вывезшие к себе часть немецких ученых, с 1950-х годов стали активно использовать в войсках таблетки на основе амфетамина — декстроамфетамин и первитин. Первыми их начали получать летчики фронтовой авиации. Исследования показали, что боевая фармакология позволяла повысить когнитивные способности летчиков на пять процентов. Таблетки на основе амфетамина раздавались американским военным во время войны в Корее 1950-1953 годов и во Вьетнаме 1955-1975 годов.

Военный допинг

В 1960-1970-х годах велась разработка новых препаратов, которые должны были снижать у солдат чувство страха, повышать их силу и живучесть. Эти разработки уже не базировались на амфетамине, а были допинговыми препаратами — анксиолитиками и актопротекторами. Первые призваны уменьшать чувство страха и тревожности, снижать обсессивные проявления, а вторые — препятствуют развитию утомления и повышают работоспособность. Позднее такие препараты были популярны среди спортсменов.

Так были разработаны бромантан, сидноглутон (мезокарб) и пирабем. Эти фармакологические препараты позволяют уменьшить чувство страха, повысить выносливость и физическую силу. Естественно, на время действия препарата. Кроме того, на некоторое время повышается устойчивость к негативному воздействию окружающей среды, например, холода. При этом, в отличие от амфетамина, эти препараты имеют относительно небольшой и «легкий» список побочных эффектов.

Так, при употреблении сидноглутона возможно возникновение беспокойства и повышенной раздражительности. В некоторых случаях, могут появляться галлюцинации и бред, особенно у людей, которые прежде уже имели какую-либо психиатрическую симптоматику. Кроме того, при использовании сидноглутона может отмечаться резкое снижение аппетита и повышение артериального давления. Сегодня эти препараты относятся к группе запрещенных психостимуляторов, но в боевых подразделениях специального назначения иногда используются.

В 1990-2000-х годах США и Великобритания проводили исследование провигила. Это препарат на основе модафинила, разработанного в первую очередь для лечения сонливости при нарколепсии. Испытание проводили на солдатах во время войны в Ираке и Афганистане. Его давали в первую очередь для уменьшения потребности бойцов в сне, уменьшения сонливости из-за переутомления и повышения концентрации внимания. По итогам испытаний для использования в условиях боевых действий провигил одобрили и американцы, и британцы.

К побочным действиям модафинила относятся повышенная нервозность, возбуждение, разрдражительность, головокружение и головная боль, причем некоторые из этих эффектов могут сохраняться длительное время даже после прекращения действия препарата. Продолжительность действия провигила составляет от 12 до 17 часов.

Сегодня исследования в области боевой фармакологии ведутся не очень активно и проводятся в области неамфетаминовых препаратов. Открытых сведений о таких разработках практически нет, а известные препараты в войска широко не поставляются. Их получают только подразделения специального назначения и иногда подразделения, участвующие в активных боевых действиях.

Автор: Василий Сычёв; N + 1

