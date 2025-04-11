Начальниця в’язниці закрутила роман з засудженим наркобароном, тепер сяде сама

Начальницю в’язниці, яка завела стосунки з босом наркоторгівців, що сидів у в’язниці, якою вона керувала, визнали винною за двома пунктами звинувачення в неналежній поведінці на державній посаді.

Фото,CPS. Керрі Пегг прийняла в подарунок від увʼязненого автомобіль Mercedes C-класу

42-річну Керрі Пегг називали “зіркою” пенітенціарної служби, яка за шість років піднялася кар’єрними сходами від вчорашньої випускниці до начальниці вʼязниці HMP Kirkham у Ланкаширі. Але на суді стало відомо, що вона “не грала за правилами” і почала стосунки з головним ліверпульським злочинцем Ентоні Сондерсоном, допомагаючи йому добитися звільнення.

Суд присяжних Престонського суду виніс вердикт після двотижневого розгляду. Під час суду стало відомо, що поліція провела обшук у будинку Пегг і знайшла зубну щітку та капці Hugo Boss з ДНК Сондерсона.

Також з’ясувалося, що Сондерсон подарував Пегг, яку також визнали винною у зберіганні злочинного майна, автомобіль Mercedes C-класу вартістю 12 000 фунтів стерлінгів, за який він заплатив 34 кілограмами амфетаміну.

Фото,PA Media. 42-річну Керрі Пегг вважали “зіркою” пенітенціарної служби

Під час спілкування з іншими злочинцями Сондерсон використовував ім’я Джессі Пінкман – так звали торговця метамфетаміном в популярному серіалі “Пуститися берега”. Він також був відомий під ім’ям Джеймса Гандольфіні, актора, який грав Тоні Сопрано в серіалі про мафію.

На суді стало відомо, що Пегг проводила багато часу у своєму кабінеті з ув’язненим, а в жовтні 2018 року він подав прохання про тимчасове звільнення. Хоча такі запити є звичною справою, існують певні правила щодо того, як їх слід розглядати, і ці правила начальниця вʼязниці порушили.

Було встановлено, що вона не мала повноважень погоджувати звільнення, але втрутилася та схвалила заяву, не повідомивши посадовця, який мав би її розглядати. Під час оголошення рішення присяжних Пегг стояла, схиливши голову, і не реагувала.

Суддя Грем Ноулз сказав їй, що вона може готуватися до позбавлення волі: “У мене немає іншого вибору, окрім як відправити вас у в’язницю через тяжкість вашого злочину”.

Фото,GMP. Сондерсон використовував ім’я Джессі Пінкман, торговця метамфетамінами з популярного серіалу “Пуститися берега”

Під час розгляду стало відомо, що Сондерсон розробив і запровадив програму під назвою BADD (Подолання алкогольної та наркотичної залежності) для ув’язнених у кількох в’язницях, хоча на той час був наркодилером і керував фабрикою з виробництва амфетаміну.

Пегг стверджувала, що її контакт із Сондерсоном відбувся через його участь у програмі BADD. Але навіть члени його банди нарікали, що їхній бос проводить надто багато часу з Пегг, “далеко від дружини та роботи”.

Даючи свідчення на свій захист, заплакана Пегг стверджувала, що її спілкування з Сондерсоном було “дурним”, але наполягала, що не зробила нічого поганого.

Її адвокат зазначив, що вона була “наївною”.

Поліція знайшла в будинку Пегг пару капців Hugo Boss із ДНК Сондерсона

Сторона обвинувачення навела докази того, що вона проводила все більше часу з наркобосом мірою того, як його 10-річне ув’язнення наближалося до кінця. Детективи з’ясували, що Пегг жила шикарніше, ніж дозволяла її зарплата, купуючи дизайнерські ювелірні вироби та одяг, зокрема взуття Jimmy Choo та намиста Chanel.

Вони виявили, що, попри дохід у 3000 фунтів стерлінгів на місяць, вона була в боргах і не повідомила про три рішення окружного суду, що становить неправомірну поведінку, оскільки борги роблять чиновників вразливими до корупції.

Її чотири кредитні картки були “повністю витрачені”, а на її ощадному рахунку було 6 пенсів, стало відомо в суді.

Барбара-Луїза Вебстер, яка представляла сторону обвинувачення, сказала, що у Пегг було перспективне майбутнє, але додала, що “Ентоні Сондерсон став її крахом”.

“Поведінка Керрі Пегг далека від того, чого можна було б очікувати від будь-якого працівника пенітенціарної служби, не кажучи вже про таку високу посаду, як начальник в’язниці”, – зазначив Террін Маккеффрі з Королівської прокуратури.

“Вона мала неналежні стосунки з Сондерсоном після того, як його звільнили, і докази вказують на те, що вони сягають ще того часу, коли він був у в’язниці”, – додав він.

“Ці стосунки, а також той факт, що Пегг не повідомила про борги своїм роботодавцям, це грубе порушення, що завдає надзвичайної шкоди суспільній довірі”, – зазначив Маккеффрі.