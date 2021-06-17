Не Лукашенком единым. Как Туркменбаши устраивал телемарафоны раскаяния и признания врагов-оппозиционеров

Лидер оппозиции якобы совершил покушение на президента, сдался властям и стал участником телемарафона раскаяний. А потом таинственно исчез.

В октябре 1990 года 50-летний Сапармурат Ниязов стал первым президентом Туркменской ССР, а позже — независимой Туркмении. Через год он получил высшую государственную награду — орден Героя Туркменистана, пишет Tjournal.

Сердар (в переводе — вождь) стал одним из символов «нового поколения» авторитарных лидеров в странах бывшего СССР. Единоличная власть, культ личности, множества статуй самому себе, полностью подконтрольные СМИ и запрет на выезд за границу без разрешения властей — это лишь малый перечень особенностей президентства Туркменбаши (официальный статус Ниязова).

Придя к власти, Ниязов сформировал новую национальную идею в своей же книге «Рухнама». Долгие годы эта работа находилась на одном уровне с Кораном, а на предмет знакомства с ней заставляли сдавать экзамены в вузы. Основной посыл книги — исключительность туркменов как нации. В тексте несколько раз упоминается, что Ной, возможно, был туркменом, а колесо (повозку) придумали туркмены.

В 2002-2003 году в стране произошла последняя массовая попытка протеста против диктатуры. Она закончилась многочисленными арестами оппозиционеров и случайных граждан, пытками, предполагаемыми политическими убийствами и марафоном телевизионных признательных обращений.

На фоне задержания и раскаяния журналиста Романа Протасевича в Белоруссии рассказываем, как схожие методы массово использовались в Туркмении.

Покушение на фоне избрания на пожизненный срок

Протестное или оппозиционное движение в Туркменистане испытывало гораздо большие проблемы чем в России и других стран постсоветского пространства. После развала СССР в стране осталась лишь одна официальная политическая партия, преемница коммунистической партии. В стране создали сразу несколько специальных тюрем, в которые отправляли конкретно политических заключённых.

Сапармурат Ниязов в первые годы у власти

Последняя оппозиционная кампания в истории страны развернулась в 2001-2003 годах, а лидером стал Борис Шихмурадов. С 1993 по 1999 годы он курировал Министерство иностранных дел, правоохранительные органы и спортивную ассоциацию Туркмении.

В 2001 году Шихмурадов объявил об уходе в открытую оппозицию Ниязову, почти сразу после заявления о планах превратить Туркменбаши в «пожизненного президента». Он и ряд других экс-чиновников создали Народно-демократическое движение Туркменистана, которое объявило целью открытые выборы в стране.

В августе 2002 года Ниязов получил право оставаться пожизненным президентом, без каких-либо выборов и ограничений по срокам, хотя пообещал, что в 2008 году в стране пройдут полноценные выборы. После этого в столице начались разговоры о попытках государственного переворота: якобы часть более либерального блока чиновников, силовиков и военных выступают против ничем не ограниченной власти лидера.

Дополнительным аргументом против президентства Ниязова стали проблемы в экономике. В 1998 году уровень бедности в Туркмении оценивался в 93% от населения. Это стало последнее подобное исследование, так как далее экономические данные страны полностью засекретили, а доступ для международных экспертов закрыли.

В ноябре 2002 года, спустя три месяца после получения права на пожизненное президентство, государственные СМИ сообщили о покушении на Ниязова в Ашхабаде. По сообщениям подконтрольных телеканалов, кортеж президента обстреляли из грузовика вооружённые люди. В результате инцидента никто не пострадал, но по телевидению сообщили, что президент уцелел «лишь чудом».

Многие зарубежные СМИ раскритиковали информацию о покушении: внятных свидетельств так и не представили, а местные жители сообщали, что во время следования кортежа Ниязова в городе регулярно перекрывали целые кварталы и никакой возможности сблизиться с машиной Туркменбаши не было даже теоретически. В это же время по официальной версии боевики стреляли почти в упор, находясь на соседней полосе движения.

Уже на следующий день президент Ниязов назвал организаторами покушения бывших высокопоставленных туркменских чиновников: того самого экс-министра иностранных дел Бориса Шихмурадова, который ранее публично ушёл в оппозицию, а также министра сельского хозяйства Имамберды Ыклымова и известного дипломата Батыра Бердыева.

Добровольный арест, психотропные вещества и «Все мы — ничтожества»

Лидер Народно-демократического движения Туркменистана отверг все обвинения в покушении на убийство президента и заявил, что расстрел кортежа — инсценировка для репрессий оппозиции и чисток внутри власти. Вскоре начались преследования его родственников, а младшего брата Константина арестовали.

Борис Шихмурадов, министр иностранных дел Туркменистана, выступает в ООН Фото из архива Шихмурадовых

Изначально оппозиция готовила массовые мирные выступления граждан в Ашхабаде, Чарджоу, Ташаузе и других городах Туркмении, чтобы потребовать отставки Ниязова и проведения свободных выборов. Однако масштаб репрессий оказался настолько широким и жёстким, что задерживали сотни людей, многие из которых не имели отношения к подготовке протестов. 24 декабря 2002 года Борис Шихмурадов сообщил, что сдаётся властям, чтобы не допустить дальнейших репрессий над сторонниками. Он снял с себя ответственность за любые слова, которые могут появиться в туркменских СМИ после его ареста.

Учитывая те методы, которые применяются к заключённым ниязовских тюрем, я могу только предположить, что произойдёт со мной в ближайшем будущем. Мы уже были неоднократными свидетелями того, как на людей не только воздействовали физическими пытками, но и применяли жестокие методы психологического давления с использованием различных психотропных препаратов и прочих средств воздействия на личность. Прошу вас принять во внимание, что не могу нести ответственность за все свои слова, которые возможно будут растиражированы через подконтрольные Ниязову средства массовой информации и правоохранительные органы. Борис Шихмурадов лидер оппозиции, обвиняемый в покушении на президента

Четыре дня спустя по национальному телевидению показали выступление Бориса Шихмурадова, в котором он признал вину и оскорбил себя и своих сторонников.

Мы являемся преступной группировкой, мафией. Среди нас нет ни одного нормального человека. Все мы — ничтожества. Я не человек, который способен управлять государством, а наоборот — преступник, который способен только разрушать государство… Мы, проживая в России, занимались употреблением наркотиков и в состоянии опьянения вербовали наёмников для совершения террористического акта. Наша задача была дестабилизировать обстановку в Туркмении, подорвать конституционный строй и совершить покушение на президента. Борис Шихмурадов после добровольной сдачи властям

Отречения от семьи и телемарафон раскаяния

С арестом Шихмурадова власти не прекратили репрессии. Оппозиционеров задерживали целыми семьями, вместе с обвиняемыми в тюрьмы отправлялись их родственники и друзья. Экс-министр сельского хозяйства Туркменистана Сапармурат Ыклымов стал обвиняемым в заговоре и покушении на президента. Одного из его братьев задержали и избили, после чего он частично потерял зрение и слух.

Моя единственная вина состоит в том, что я являюсь братом «главного заговорщика». Я горжусь тем, что ношу фамилию Шихмурадов. Вы думаете, что творите правосудие, штампуя под диктовку приговоры, но я желаю вам долгих лет жизни, чтобы успеть увидеть перемены в нашей стране Константин Шихмурадов брат обвиненного в покушении на президента

Эсенамана Иклымова, сына проживающего в России внештатного сотрудника туркменской службы Радио «Свобода» Оразмухаммеда Иклымова, также принудили выступить по туркменскому телевидению с речью про отречение от своих родителей и принесением извинений президенту. В ходе своего выступления Эсенаман много раз утверждал, что его отец — не человек, а животное.

Редкое фото Министерства национальной безопасности (МНБ) Туркменистана Фото mapio.net

С декабря по январь телемарафоны с извинениями и признаниями стали регулярными. Подобную процедуру прошли бизнесмен Гуванч Джумаев, бывший консул в Афганистане Аннадурд Аннасахатов и бывший сотрудник Министерства национальной безопасности Нурмухаммед Оразгельдыев. Все они произносили почти одинаковый текст, в котором «каялись» в совершенном преступлении и требовали для себя самого строгого наказания. Все трое приговорены к пожизненному заключению.

По разным данным, через процедуру принудительного видеораскаяния прошли несколько десятков граждан Туркмении. Тем временем президент Ниязов заявил, что вина подозреваемых доказана за несколько дней и поручил провести судебные разбирательства в недельный срок. Несмотря на это, процессы над обвиняемыми продолжались практически весь январь.

Затягивание процесса наблюдатели связывали с тем, что обвиняемые в ходе следствия подвергались таким пыткам, после которых их было невозможно доставить в зал судебных заседаний под прицелы камер. В некоторых случаях лица обвиняемых замазывали краской, чтобы скрыть следы избиений. К концу января все обвиняемые получили обвинительные приговоры.

Верховный суд Туркменистана Фото с сайта Верховного суда

Главного «заговорщика» Шихмурадов осудили через пять дней после добровольной сдачи под стражу. Верховный суд Туркмении приговорил его к 25 годам лишения свободы — в тот момент максимально возможному уголовному наказанию. Но по предложению Ниязова это наказание заменили на пожизненное лишение свободы.

После приговора Шихмурадов и Батыр Бердыев пропали. Точное место их заключения неизвестно, по самой распространённой версии, они находились в подвале здания Министерства национальной безопасности, где провели от нескольких месяцев до нескольких лет. Власти считали опасным переводить оппозиционеров в тюрьмы, где они якобы могли спровоцировать восстание.

В 2006 году, после смерти «вечного президента» Ниязова, его преемнику Гурбангулы Бердымухамедову во время посещения Колумбийского университета задали вопрос: живы ли оппозиционеры Борис Шихмурадов и Батыр Бердыев. Новый президент заверил собравшихся, что экс-министры живы. Никакой новой убедительной информации об исчезнувших с тех пор не появилось.

В 2014 году Комитет ООН по правам человека признал, что права Шихмурадова нарушены несправедливым судебным разбирательством и содержанием его без контакта с внешним миром. В 2018 году правозащитники запустили инициативу «Покажите их живыми!», которую поддержали более 50 организаций по всему миру.

Цель кампании «Покажите их живыми!» – раскрытие правды о судьбах десятков и сотен людей, пропавших без вести в туркменских тюрьмах в результате массовых репрессий 2000-х годов. […] Поднимая на международном уровне вопрос о судьбах людей, бесследно исчезнувших в туркменских тюрьмах, мы начинаем прокладывать путь к устранению системных нарушений прав человека, совершаемых одним из самых непрозрачных и репрессивных режимов в мире. из обращения инициативы «Покажите их живыми!»

Возможное российское участие и ритуальные клятвы

Среди задержанных во время репрессий оказались и несколько граждан России. Кремль избегал прямого конфликта с режимом Ниязова, но публично и кулуарно требовал немедленной экстрадиции обвиняемых в Россию. Ситуация осложнялась тем, что с середины 90-х годов годов Россия стала точкой базирования туркменской оппозиции. Туда же позже отправились различные оппозиционеры и экс-чиновники в изгнании.

Существует и иная версия близости туркменской оппозиции к России. Якобы Бориса Ельцина или же его окружение не устраивало правление Ниязова, в особенности энергетическая политика (Туркменистан занимает пятое место в мире по запасам природного газа.

Фото «Ельцин-Центра»

В пример российского вмешательства во внутреннюю политику Туркмении приводят действия бывшего министра иностранных дел Туркмении Абды Кулыева. После отставки в 1992 году он перешёл к открытой критике туркменской власти, а позже заявил о планах баллотироваться в президенты и стал регулярным гостем российских телеканалов.

В апреле 1998 года Кулыева задержали в Ашхабадском международном аэропорту. Спустя несколько дней Ниязов заявил, что Кулиев — преступник и террорист, связанный с российскими спецслужбами. После этих обвинений Россия не отстранилась от туркменского оппозиционера, а наоборот — помогла освободить Кулиева и вывезти его в Россию, дав дополнительные подозрения в покровительстве местной оппозиции.

Впрочем, универсальное обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами использовалось произвольно. В 2003 году эколог и правозащитник Фарид Тухбатуллин стал обвиняемым по уголовному делу, которое касалось сговора для убийства президента Ниязова. За несообщение об известном готовящемся или совершённом тяжком, или особо тяжком преступлении эколог получил три года тюрьмы. За освобождение Фарида Тухбатуллина выступали десятки международных правозащитных, общественных и экологических организаций, но тщетно.

В апреле 2003 года туркменские газеты опубликовали текст так называемого «заявления Тухбатуллина» о раскаянии и признании вины. Формально это заявление стало поводом для освобождения эколога. Однако на деле это, писали СМИ, результат личной договоренности Ниязова и главы миссии ОБСЕ

По данным правозащитников, «заявление Тухбатуллина» написано сотрудниками Министерства национальной безопасности и утверждено руководством ведомства за сутки до его освобождения. Активисты полагают, что эколога вынудили подписать документы после угроз следователя, что при отказе от «раскаяния» он не выйдет на свободу даже после окончания срока.

«Раскаяние» Тухбатуллина трижды записали на видео агентами спецслужб, при этом его заставили поклясться в отказе от «преступных помыслов» на хлебе, Коране и «Рухнаме» — той самой «священной» книги Ниязова. Фарид Тухбатуллин в 2020 году

… Дело его живет

21 декабря 2006 года в западных СМИ появились сообщения о внезапной смерти Ниязова. Вечером того же дня туркменское государственное телевидение в экстренном выпуске новостей официально объявило о «внезапной смерти горячо любимого народом президента страны». Официально он скончался от внезапной остановки сердца из-за острой сердечной недостаточности.

Многие оппозиционеры опровергли дату смерти и заявили, что он умер на несколько дней раньше. А с объявлением о его смерти тянули приближённые Ниязова, решавшие всё это время вопросы преемника, раздела власти, полномочий и дальнейшего пути страны. По Конституции исполнять обязанности должен был Овезгельды Атаев — председатель меджлиса, но против него внезапно возбудили уголовное дело, которое полностью засекретили.

Вскоре по решению Государственного совета безопасности кресло президента занял бывший министр образования и здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов. При этом в прессе задолго до кончины Ниязова появились, согласно которым Бердымухамедов — внебрачный сын умершего президента. В дальнейшем эта версия многократно опровергалась, но у неё сохранились сторонники.

Второй президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Изначально приход к власти нового президента ощущался почти как революция. Бердымухамедов пообещал провести в страну полноценный интернет и новые технологии, доступные для абсолютно всех жителей Туркмении. Реформы планировались и в социальном секторе — Бердымухамедов пообещал увеличить пенсии, которые в 2006 году снизили почти на 20%.

Несмотря на эти обещания, экономическое, политическое и социальное состояние страны не изменилось кардинальным образом, продолжая концентрировать ресурсы страны на его лидере, а не на гражданах. Подконтрольные СМИ рассказывают о Бердымухамедове как о выдающемся спортсмене, солдате, писателе и певце. В 2015 году в Ашхабаде открыли конный монумент «Аркадаг», прижизненный памятник Бердымухамедову.

Фото RFL

В 2021 году из-за экономических проблем в Туркменистане начались проблемы с продовольствием. СМИ сообщали о массовом голоде в тюрьмах и некоторых государственных учреждениях сообщают о массовом голоде. Очереди в государственные магазины продуктов разгоняют, а находившихся в них граждан задерживают.

По рейтингу свободы прессы Press Freedom Index Туркмения занимает 178 место из 180 и лидирует по количеству политических заключённых из всех стран бывшего СССР. А правозащитная организация Freedom House выдала стране два балла из 100 по уровню свобод.

Туркменистан — репрессивное авторитарное государство, в котором политические права и гражданские свободы практически полностью отрицаются. Выборы жёстко контролируются, что обеспечивает почти полную победу президента и его сторонников. В экономике доминирует государство, коррупция носит системный характер, религиозные группы преследуются, а политическое инакомыслие не допускается. из доклада правозащитников Freedom House

Источник: Периферийное Зрение /Tjournal