Немаленькие и непобедоносные. Как войны новейшей истории оборачивались тяжёлыми поражениями

Вернуть исконные земли, защитить угнетённых, восстановить справедливость — громкие обещания на деле оборачивались тяжёлыми поражениями.

Любители истории знают мем «Маленькая победоносная война». Обычно его авторство приписывают российскому министру внутренних дел Вячеславу Плеве перед началом провальной войны против Японии 1904-1905 годов. Конфликт обернулся для России военным поражением и потерей былого влияния в Корее и Китае, отмечает издание TJOURNAL.

Некоторые авторы оспаривают реальность этих слов. Они отмечают, что она стала известной только благодаря недругам Плеве уже спустя несколько лет после Русско-японской войны. А действительной виной царского правительства стало не развязывание конфликта, а безразличие к его подготовке островной империей. Предполагается, что критики министра могли обыграть известную современникам фразу госсекретаря США Джона Хэя о конфликте с Испанией 1898 года: «Блистательная маленькая война» («a splendid little war»).

Войска США радуются взятию кубинского порта Сантьяго, 1898 год

Тогда американцы действительно добились впечатляющей победы в развязанном под сомнительным предлогом противостоянии. За три месяца они при минимальных потерях нанесли испанцам серию поражений в Карибском море и Тихом океане. Вашингтон забрал у Мадрида остатки некогда великой империи: Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппинские острова.

В 20 веке этот опыт независимо друг от друга пытались повторить непохожие режимы в разных странах. Под предлогами возвращения исконных земель и восстановления исторической справедливости они развязывали агрессивные войны. Но эти конфликты часто приводили к обратным результатам.

1939-1940 годы: Зимняя война между Советским Союзом и Финляндией

Ожидания инициатора: просоветское марионеточное правительство в Хельсинки с перспективой «добровольного» вхождения страны в СССР

Реальность: рассчитанная на две недели операция обернулась тремя месяцами полноценной войны. Советская сторона потеряла убитыми и ранеными около 430 тысяч человек. Финляндия сохранила суверенитет и переориентировалась на военный союз с гитлеровской Германией.

23 августа 1939 года, за неделю до начала Второй мировой войны, СССР и Германия подписали договор о ненападении — пакт Молотова-Риббентропа. Секретный протокол соглашения разделял Европу на зоны влияния между нацистами и коммунистами. Финляндия, как некогда часть Российской империи, попала в советскую зону.

Финские офицеры изучают захваченные пособия для красных командиров на фоне трофейного знамени с портретом Иосифа Сталина. Суомуссалми, январь 1940 года. Фото Вооружённых сил Финляндии

Патриотические обозреватели в современной России заявляют о якобы финской опасности для довоенного СССР. Мол, скандинавы мечтали о некой империи с границами чуть ли не до Уральских гор и сами хотели войны. На деле Финляндия оставалась одной из немногих в межвоенной Европе парламентских демократий, где националистические идеи разделяло абсолютное меньшинство граждан.

В 1930-х годах в северной стране правила коалиция трёх умеренных партий: либералов, аграриев и социал-демократов. Правительство в Хельсинки держало нейтралитет во внешней политике и тратило незначительные средства на оборонные нужды. По численности войск и военной техники северо-западный сосед СССР многократно уступал одному только Ленинградскому округу Красной армии. Перед началом конфликта вся финская армия располагала лишь 32 танками и 114 боевыми самолётами — ничтожно малыми силами для наступательной войны.

Техника уничтоженной советской дивизии. Губерния Оулу, январь 1940 года. Фото Вооружённых сил Финляндии

Осенью 1939 года СССР давил на соседей дипломатически. Москва требовала от Хельсинки уступить приграничные территории в Заполярье и на Карельском перешейке, а также пустить к себе красноармейские контингенты. К ноябрю 1939 года переговоры зашли в тупик, так как финны видели в сталинских требованиях угрозу своей независимости.

26 ноября года СССР бездоказательно обвинил Финляндию в артобстреле своей пограничной заставы. Спустя три дня Красная армия вторглась на территорию соседней страны. Советское командование планировало за две недели дойти до Хельсинки и взять под контроль все финские земли.

Незадолго до начала военных действий я побывал у [командующего Ленинградским военным округом] Кирилла Мерецкова. У него в это время были заместители наркома обороны Григорий Кулик и Лев Мехлис. — Вовремя приехали! — воскликнул кто-то из них. Подумали, сколько снарядов нужно для проведения операций? — Всё зависит от обстановки. Сколько времени отводится на операцию? — 10-12 суток. Николай Воронов советский военачальник

В столице полагалось посадить марионеточных руководителей «Финляндской демократической республики», живших в Советском Союзе эмигрантов-коммунистов. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов заявил, что СССР не воюет против Финляндии, а только лишь помогает «ФДР» восстановить порядок в стране: прежнее правительство якобы бежало за рубеж после «рабочего восстания». На деле же просоветские финские политики всю войну так и просидели в тылу у красноармейцев.

Финская агитационная листовка на русском языке с призывом сдаваться в плен

В декабре 1939-го и январе 1940 года советские войска потерпели серию обескураживающих поражений от уступавшего в числе и технике противника. Финны использовали лучшую выучку, знание местности и лыжную подготовку. Только в середине февраля 1940 года Красная армия прорвала ключевой финский рубеж, «линию Маннергейма» на Карельском перешейке. 13 марта 1940 года стороны подписали мир.

По итогам Зимней войны Финляндия уступила около 10% территории, но отстояла свой суверенитет и избежала советизации. Правящие элиты переориентировались на нацистскую Германию, и в 1941-1944 годах финны вместе с Третьим рейхом участвовали в войне против СССР. Сами же гитлеровцы как раз после советско-финского конфликта убедились, что военная мощь Москвы сильно переоценена, и нет причин откладывать завоевание России.

1967 год: Шестидневная война коалиции арабских государств против Израиля

Ожидания инициаторов: уничтожение Израиля

Реальность: сокрушительная победа еврейского государства, существенные потери в технике, живой силе и территориях у его противников. Арабский мир де-факто смирился с существованием Израиля

14 мая 1948 года еврейские политики провозгласили независимый Израиль на бывшей территории Подмандатной Палестины, британского владения на Ближнем Востоке. Акт соответствовал резолюции ООН о создании на палестинских территориях арабского и еврейского государств.

Синим — территория Израиля на 1967 год, зелёным — приобретения после Шестидневной войны

Но исламский мир не признал появления Израиля на политической карте мира. Его объявили преступным «сионистским образованием». В 1948-1949 годах евреи отстояли свою молодую республику в ходе ожесточённой Войны за независимость против арабской коалиции. Затем силы безопасности еврейского государства успешно противостояли радикальным группам палестинцев, нападавшим на страну с соседних территорий.

Еврейские военные осматривают обломки сбитого египетского самолёта. Синайский полуостров, 1967 год

В середине 1960-х годов антиизраильские настроения достигли пика среди правящих элит. На принципиальное неприятие еврейского государства накладывались перипетии Холодной войны: Израиль ориентировался во внешней политике на США, большинство арабских стран — на СССР.

Социалистическую ориентацию выбрали режимы Гамаля Насера в Египте и Салаха Джадида в Сирии, два главных врага еврейского государства. Их успехи в экономике оставались скромными, но воинствующая антиизраильская риторика укрепляла поддержку египетских и сирийских властей. Арабы из разных стран именно в существовании Израиля видели причину всех своих бед.

После войны мы вывезем выживших евреев в Европу. Но я сомневаюсь, что кто-то из них уцелеет. Ахмед Шукейри глава «Организации освобождения Палестины»

Весной 1967 года резко обострилась напряжённость на израильских рубежах. Три соседа, Египет, Сирия и Иордания, сформировали коалицию при поддержке других мусульманских стран. Арабские политики и государственные СМИ открыто призывали «уничтожить сионистское образование» и «освободить народ Палестины». Союзники начали морскую блокаду Израиля и вынудили стоявших на Синайском полуострове миротворцев ООН покинуть территорию. Арабы верили в свои силы и считали, что противник покорится судьбе. У тогдашнего израильского премьер-министра Леви Эшколя была репутация миролюбивого и осторожного противника. Но министр обороны Моше Даян и глава генштаба Ицхак Рабин убедили председателя правительства не ждать неизбежного нападения.

Израильские десантники молятся у отбитой у арабов Стены Плача, главной иудейской святыни. Иерусалим, 7 июня 1967 года

Утром 5 июня 1967 года израильская авиация почти полностью уничтожила воздушные силы врага — прямо на аэродромах. Затем сухопутные силы перешли в наступление по всем фронтам. За шесть дней израильтяне по отдельности разбили и египтян, и иорданцев, и сирийцев. Под контроль Тель-Авива перешли сопоставимые с площадью Израиля территории: Синайский полуостров, Голанские высоты и Иудея с Самарией. Убитыми победители потеряли около 800 человек, примерно в 20 раз меньше, чем побеждённая коалиция.

У нас не было генерального плана, было множество планов на все случаи жизни, даже план захвата Северного полюса. Планы — это кирпичи, из которых мы строили здание в зависимости от происходящего на фронтах. Эзер Вейцман израильский генерал

После Шестидневной войны напряжённость на Ближнем Востоке не исчезла. Но ставки для Израиля в противостоянии с соседями сильно упали. Если раньше арабы безоговорочно требовали ликвидации еврейского государства, то теперь речь уже шла о возврате захваченных в 1967 году территорий.

1971 год: война Пакистана против Индии и Бангладеш

Ожидания инициаторов: подавление движения за автономию и реванш у индусов за прошлые военные поражения

Реальность: новое поражение Пакистана от Индии и потеря своих восточных провинций

В августе 1947 года британские колониальные власти предоставили независимость Индии. Прежде единую колонию разделили на два государства: собственно Индию и мусульманский Пакистан, «страну чистых». Провести границы между ними так, чтобы полностью развести всех верующих обеих религий, было невозможно. В 1947-1949 и 1965 годах территориальные споры спровоцировали две войны, обе выиграла Индия.

Раздел Британской Индии: оранжевым обозначен Индийский Союз, зелёным — ещё двуединый Пакистан

Положение Пакистана усугубляло, что его территория состояла из двух этнически разнородных отдельных частей. Экономическую и политическую власть держали элиты из западной половины Пакистана. Менее развитая и перенаселённая восточная часть, Бенгалия, оказалась на положении полуколонии. Центральное правительство из западного Карачи выделяло меньше средств на развитие бенгальских регионов и жестоко подавляло любое местное самосознание.

Первые два десятилетия своей истории Пакистаном правил военный режим. Третий президент, Мухаммед Яхья-хан, пытался провести либерализацию. В 1970 году в стране состоялись первые всеобщие выборы в парламент. Но почти все места, зарезервированные для восточной части, получили бенгальские автономисты из Народной лиги. Тогда президент объявил, что не признаёт итоги голосования.

В том же году ситуацию усугубил тропический циклон Бхола. Он привёл к масштабным разрушениям в Бенгалии, и правительство в Карачи почти ничем не помогло своим гражданам. В восточных провинциях начались массовые акции протеста. Центральная власть решила подавить их через специальную военную операцию «Прожектор». Считалось, что ввод армейских частей «успокоит» бенгальцев. Против такого варианта выступали даже некоторые генералы, военный губернатор Восточного Пакистана Сахебзада Якуб-хан демонстративно оставил пост.

Национальный мемориал мучеников в современном Бангладеш, город Савар. Фото Азим-хана Ронье ( Azim Khan Ronnie

21 марта 1971 года набранные из жителей западных регионов армейские части приступили к плану «Прожектор». С подачи командующего Мухаммеда Тикка-хана операция превратилась в геноцид: солдаты без разбора убивали всех, кого считали нелояльными. Считается, что в 1971 году в Восточной Бенгалии погибли от 200 тысяч до трёх миллионов людей.

Жестокость карателей только сплотила бенгальцев. 26 марта 1971 года Народная лига провозгласила независимую Народную республику Бангладеш. При поддержке Индии повстанцы начали партизанскую войну.

Отныне Бангладеш — независим и суверенен. В четверг нас атаковали пакистанские силы. Они убивают невинных и безоружных. Но мы будем сражаться до конца за свободу своей страны. Муджибур Рахман первый президент Бангладеш

3 декабря 1971 года пакистанцы ударили по приграничным индийским военным базам. Началась третья война между двумя азиатскими государствами. Индийский командующий Сэм Макеншоу ожидал такого развития событий, его войска быстро перешли в контрнаступление и разбили противника. Уже 16 декабря 1971 года 75-тысячная пакистанская группировка в Восточной Бенгалии капитулировала.

Индийские военные принимают капитуляцию пакистанских коллег, декабрь 1971 года. Фото ВМФ Индии

Власти исламской республики признали независимость Бангладеш. Президент Яхья-хан ушёл в отставку. Его преемник Зульфикар Бхутто публично извинился перед бенгальским народом за операцию «Прожектор».

1982 год: Фолклендская война Аргентины против Великобритании

Ожидания инициаторов: захват оспариваемых островов и укрепление поддержки правительства

Реальность: военное поражение аргентинской армии и падение правящего режима в Буэнос-Айресе

Фолклендские (Мальвинские) острова — архипелаг в южной части Атлантического океана размером с небольшую страну вроде Катара и Вануату. В 1690-х годах эту землю независимо друг от друга открыли французы и англичане. Первые назвали острова Мальвинскими, вторые — Фолклендскими.

Аргентинские военные (слева) и местные жители на оккупированных Фолклендских островах. Апрель 1982 года

В 18 веке французы уступили свои права на территорию испанцам, от которых претензии на архипелаг перешли уже к Аргентине, независимой с 1816 года. Долгое время острова оставались необитаемыми, пока в 1840-х годах британцы полноценно не колонизировали их. Небольшая земля на краю света не имела важного экономического значения. Основу местной экономики составляли китобойный промысел и овцеводство. В середине 20 века споры вокруг принадлежности Фолклендов усилились. Этому способствовали предположения учёных, что рядом с островами на океаническом шельфе могут находиться залежи нефти.

Аргентинцы настаивали, что по нормам международного права земля должна принадлежать им. Британцы парировали, что архипелаг обитаем, и его англоязычное население не хочет над собой новой власти. В 1981 году ситуацию обострил экономический кризис в Аргентине. Престиж правившего с 1976 года ультраправого военного режима падал, росли протестные настроения.

Аргентинцы обычно называют 1976-1983 годы в истории своей страны «Процессом». Дело не в отсылке к Кафке, а в том, что пропаганда тогда заявляла о «процессе национальной реорганизации». Он запомнился благодаря «Грязной войне» — массовым преследованиям и внесудебным убийствам инакомыслящих.

Президент Леопольдо Галтьери решил поправить пошатнувшийся рейтинг через военную авантюру — вернуть в родную гавань Мальвинский архипелаг. 18 марта 1982 года переодетые рабочими флотские спецназовцы на одном из островов спровоцировали конфликт с британскими морпехами. Буэнос-Айрес использовал это как повод для вторжения. 2 апреля аргентинцы после незначительных боёв захватили всю оспариваемую территорию, использовав малочисленность сил противника. Страну охватило всеобщее ликование, даже считавшиеся диссидентами интеллектуалы заявляли, что «за Мальвины воюет не диктатура, а вся наша нация».

Митинг в Буэнос-Айресе в честь аннексии островов, апрель 1982 года. Фото infobae.com

Галтьери рассчитывал, что правительство Маргарет Тэтчер не решится на войну за тысячи миль от Соединённого Королевства. Аргентинский лидер также переоценивал свою значимость для США в Холодной войне, думая, что британцев при необходимости одёрнет Вашингтон. На деле в Лондоне сразу же после аргентинского вторжения на Фолкленды начали готовиться к отвоеванию островов при почти единодушной поддержке мирового сообщества. Ведущие экономики мира приняли пакет санкций против режима Галтьери.

Аргентинский крейсер «Генерал Бельграно». Потоплен британцами 2 мая 1982 года, тогда погибли 234 моряка. Фото из архива radio-rhodesia.livejournal

25 апреля 1982 года британцы начали операцию на Фолклендах. Аргентинские ВВС отчаянно сопротивлялись противнику и сумели потопить несколько кораблей. Но вот флот и пехота у латиноамериканцев оказались не готовы к полноценному конфликту. Военные корабли после потери первого же крейсера избегали контактов с врагом, а на суше полуголодные и замёрзшие солдаты-срочники обычно без сопротивления сдавались англичанам.

Батальон непальских гуркхов готовится к высадке на острова, май 1982 года. Фото Rex Features

Ветераны потом горько шутили, что британцы угрожали им куда меньше, чем собственные офицеры, избивавшие и лишавшие скудных пайков за любую провинность. В начале июня 1982 года королевские вооружённые силы взяли в кольцо островную столицу Порт-Стэнли. 14 июня 1982 года аргентинский главком Марио Менендес капитулировал без боя.

Первый раз за всю войну я нормально поел в плену у англичан. Тогда всё вокруг на островах было мертвенно-белым от снега [в Южном полушарии июнь — зимний месяц], наши без сил лежали там и тут. А мне не было дела до того жив я или мёртв сам. Я весь пожелтел от болезни и гадил под себя кровью. Педро Бенитес ветеран войны с аргентинской стороны

В 74-дневной войне погибли 255 британцев и 649 аргентинцев. Больше 11 тысяч южноамериканских солдат попали в плен. Развязка конфликта спровоцировала в Аргентине массовые антиправительственные манифестации. В 1983 году военный режим пал. Впоследствии Галтьери и большинство его соратников получили крупные тюремные сроки — за коррупцию, организацию убийств и похищений диссидентов, а также развязывание провальной войны.

Жители Великобритании приветствуют вернувшийся с отвоёванных островов военный корабль «Гермес», 1982 год. Фото shieldsgazette.com

Неожиданным итогом конфликта 1982 года стал резкий рост островной популяции пингвинов. Они облюбовали оставленные солдатами минные поля: из-за малого веса нелетающих птиц взрывчатка не срабатывала, и на архипелаге появились огромные пингвиньи заповедники.

1980-1988 и 1990-1991 годы: войны Ирака против Ирана и Кувейта

Ожидание инициаторов: присоединение новых территорий, превращение государства в лидера арабского мира

Реальность: военные поражения, экономические трудности, откат Ирака в международных отношениях до статуса страны-изгоя

В 2022 году Ирак прочно ассоциируется с разрухой, терактами и постоянной войной всех против всех. Многие ещё вспомнят бывшего президента Саддама Хусейна — правившего 24 года и казнённого по приговору суда после западной интервенции в страну.

Американские морпехи демонтируют памятник Саддаму Хусейну, 2003 год. Фото Джерома Делэя

Но в конце 1970-х годов Саддам выглядел рассудительным и эффективным лидером. Под его руководством Ирак претендовал на статус региональной державы. В условиях Холодной войны политик поддерживал хорошие отношения и с Соединёнными Штатами, и с Советским Союзом. В 1980 году иракский лидер решил подкрепить амбиции маленькой победоносной войной против соседнего Ирана.

Сходство топонимов «Ирак» и «Иран» случайно. Первое слово — арабское, значит «Междуречье». Второе — древнее индоевропейское, переводится как «Страна ариев».

Две ближневосточные страны исторически спорили о границе. Ирак считал, что она проведена несправедливо, претендуя на богатые нефтью приграничные земли. Багдад обосновывал свои претензии якобы притеснениями иранских арабов из юго-западной провинции Хузестан.

В 1979 году в Иране произошла Исламская революция. Монархию свергли, власть перешла к радикально настроенному шиитскому духовенству. Большинством же мусульманских стран правили суннитские элиты, опасавшиеся, что новые иранские власти начнут повсеместно подстрекать шиитские мятежи. Саддам решил использовать момент: на волне общих опасений разбить иранцев и присоединить себе оспариваемые территории.

Иранские ополченки чистят оружие на фоне снимков убитых в войне соотечественников, 1982 год. Фото Getty Images

22 сентября 1980 года иракцы вторглись на территорию соседней страны. Командование планировало быстрый успех. Считалось, что иранская армия сильно ослабла после революции. Западные военспецы покинули страну, а лучших офицеров репрессировали исламисты. В первые несколько недель нападавшие добились ряда успехов, но затем их наступление заглохло.

Почему с виду успешная вестернизация страны обернулась свержением реформатора и победой мусульманского духовенства.

Иранцы готовы умереть за справедливость. Наши юноши встанут под танки, пушки и винтовки врага. Рухолла Хомейни иранский лидер

Войска исламской республики давили противника числом, используя тактику «человеческих войн». Шиитские богословы объявили войну священной, на фронт отправляли даже детей и женщин. К весне 1982 года иранцы полностью выгнали арабских солдат и продолжили войну на чужой территории. В 1986 году они даже взяли в блокаду Басру — крупный порт на юге Ирака, вторую столицу страны.

В ходе войны армия Саддама активно применяла химическое оружие, в том числе против гражданского населения считавшихся нелояльными курдских регионов.

Развить успех у Ирана не получилось, несмотря на огромные потери: не меньше полумиллиона убитых против 125 тысяч погибших иракцев. 20 августа 1988 года стороны подписали мир, причём каждая объявила населению о своей победе. Но если тегеранский режим за восемь лет войны только укрепил свои позиции внутри страны, то их противники залезли в огромные долги перед остальными арабскими странами.

Отступающие иракцы поджигают месторождения нефти, февраль 1991 года. Фото Джонаса Джордана (Jonas Jordan)

Главным кредитором Багдада выступал Кувейт. Часть иракского общества считало это соседнее королевство исторической частью своей страны, которую в конце 19 века насильно отторгли англичане. Саддам решил использовать эти настроения. Он выдвинул кувейтцам заведомо неприемлемые требования: простить 18 миллиардов долларов долга и сверху выплатить компенсацию за якобы использование иракских нефтяных месторождений.

Королевство предсказуемо отклонило эти предложения. Тогда в августе 1990 года иракская армия оккупировала соседнюю страну. Захватчики привели к власти новое марионеточное правительство, которое попросило Саддама о вхождении в Ирак. Под контроль багдадского режима перешло 20% мировой нефти. Но республика сразу же попала в изоляцию. Мировое сообщество единодушно осудило аннексию Кувейта.

Уничтоженная коалицией иракская техника, 1991 год. Фото Дина Вагнера (Dean Wagner)

Совет безопасности ООН санкционировал международную операцию против Ирака. В январе 1991 года международная коалиция под руководством США успешно провела операцию против Ирака. За несколько дней союзники полностью разбили вражеские войска и освободили Кувейт. Саддам правил Ираком ещё одиннадцать лет, доведя свой культ личности до абсурда: с повсеместными памятниками самому себе и экзаменами для граждан на знание собственной безопасности.

Есть ли у нас пытки и казни? Конечно, это всё есть. А как, по-вашему, следует поступать с теми, кто выступает против власти? Саддам Хусейн иракский президент (в интервью французским журналистам)

В 2003 году иракского лидера свергла вторгнувшаяся британо-американская коалиция. В 2006 году бывшего президента за многочисленные преступления повесили по приговору иракского суда.

Конфликты в статье — лишь часть сценариев «маленькой победоносной войны». Есть множество других громких войн в разных частях света, что подходят по этому критерию. Например:

Автор: Максим Рычков; TJOURNAL