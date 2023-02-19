Нові факти загадкової смерті нобелівського лауреата з літератури: Пабло Неруду могли вбити

Міжнародна група судово-медичних експертів дійшла висновку, що чилійський поет, нобелівський лауреат Пабло Неруда, був отруєний.

Неруда помер в 1973 році, невдовзі після військового перевороту, який зніс демократично обраний соціалістичний уряд президента Сальвадора Альєнде, з яким дружив Неруда, пише BBC.

Племінник поета – Родольфо Реєс – в понеділок розповів іспанському агентству EFE про висновки слідчих. Вони проаналізували зразки бактерії Clostridium botulinum, яку виявили в тілі Неруди під час попереднього розслідування в 2017 році.

За словами Реєса, експерти зробили висновок, що бактерія потрапила в організм поета ззовні.

“Я можу сказати це, тому що бачив звіти, – розповів Реєс в інтерв’ю іспанському виданню El Pais. – Я кажу це як юрист та племінник, з великою відповідальністю. Суддя поки що не може зробити ніяких заяв, оскільки вона повинна мати всю інформацію”.

Ботулотоксин

Бактерії, які виробляє ботулотоксин, що викликає ботулізм, виявили на одному з ексгумованих зубів Неруди в 2017 році. Але тоді вченим не вдалося встановити, як бактерії потрапили в організм поета.

“Тепер доведено, що бактерія була ендогенною і що вона була введена в тіло”, – сказав Реєс.

В інтерв’ю AP Реєс сказав, що судово-медичні аналізи, проведені в данських та канадських лабораторіях, показали наявність “великої кількості бактерій Cloristridium botulinum, що несумісне з життям людини”.

Потужний токсин, який виробляє ця бактерія, викликає параліч нервової системи та смерть.

За словами Реєса, аналіз експертів з Університету Макмастера в Канаді та Університету Копенгагена показав, що бактерії не потрапили в тіло Неруди з домовини чи навколишнього середовища.

Коментарі Реєса поки що не підтверджуються судово-медичними експертами з Канади, Данії та Чилі.

Звіт про причини смерті Неруди мають оприлюднити пізніше в середу – майже через 50 років після смерті поета та члена Комуністичної партії Чилі та через 12 років після початку судового розслідування його можливого отруєння.

ФОТО,GETTY IMAGES. У 1971 році Неруда отримав Нобелівську премію

Пошуки винних

Згідно з офіційною версією, Неруда, який прославився як молодий поет збірки “12 віршів про любов та пісня відчаю”, помер від раку простати та недоїдання 23 вересня 1973 року, всього через 12 днів після військового перевороту, який зніс соціалістичний уряд президента Сальвадора Альєнде.

У ході перевороту Альєнде наклав на себе руки. Неруда тяжко сприйняв новину про зміну влади та загибель друга та почав планувати еміграцію в Мексику.

Але за день до запланованого від’їзду його на машині швидкої привезли в лікарню в чилійській столиці, де він лікувався від раку та інших хвороб. Там він невдовзі й помер.

Однак офіційну версію смерті поета не раз ставили під сумнів.

Гонсало Мартінес Корбала, колишній посол Мексики в Чилі під час перевороту, незадовго до своєї смерті в 2017 році, розповів агентству AP, що бачив Неруду за два дні до його смерті і що поет важив майже 100 кілограмів – що не в’яжеться з твердженнями про смертельне виснаження від недоїдання.

Колишній шофер поета Мануель Арая розповів чилійському судді, який розслідував справу, що схвильований Неруда подзвонив йому з лікарні Сантьяго, де лікувався, і сказав, що йому зробили укол в живіт, коли він спав. Поет помер через декілька годин.

У 2013 році тіло Неруди ексгумували для визначення причини його смерті, але аналізи не виявили в його кістках токсичних речовин чи отрути. Його сім’я та лікар вимагали подальшого розслідування.

Зразки Неруди направили на аналіз в судово-медичні лабораторії чотирьох країн, і в 2015 році уряд Чилі заявив, що “цілком ймовірно, що в його смерті винна третя сторона”.

У 2017 році група вчених з різних країн виключила смерть Неруди від раку чи недоїдання, але не назвала причин смерті.

“Основні висновки полягають у недійсності свідоцтва про смерть, коли йдеться про кахексію як причину смерті, – сказав тоді Ауреліо Луна, один із експертів групи. – Ми досі не можемо ні виключити, ні підтвердити природну чи насильницьку причину смерті Пабло Неруди”.

У ніч смерті поета в клініці чергував дехто “доктор Прайс”, і подальше слідство витратило чимало сил і часу на його пошуки. Однак у жодних реєстрах медичних працівників Чилі “доктор Прайс” ніколи не фігурував. У результаті слідчі вирішили, що його вигадали, щоб спрямувати слідство на хибний шлях.

ФОТО,GETTY IMAGES. Скульптура Пабло Неруди в Ісла-Негра, Чилі

“Недосконала людина”

Хоча його друг Габріель Гарсія Маркес назвав Неруду “найбільшим поетом XX століття будь-якою мовою”, в останні роки репутація Неруди постраждала через деталі, які стали відомі про його особисте життя.

Поет кинув свою першу дружину та їхню доньку Мальву Маріну, яка народилася з неврологічним розладом та померла у 9 років.

У посмертно опублікованих мемуарах “Зізнаюся: я жив” Неруда зізнався у зґвалтуванні тамільської жінки, яка працювала в нього служницею під час його відрядження на Цейлон, коли він був молодим дипломатом. Після опису зґвалтування він написав: “Вона мала рацію, зневажаючи мене”.

П’ять років тому правозахисники виступили проти спроби перейменувати аеропорт Сантьяго на честь Неруди.

Тоді ж письменниця та борчиня за права жінок Ізабель Альянде сказала в інтерв’ю газеті Guardian, що поведінка Неруди не знецінює його творчість.