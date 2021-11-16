Одно из самых громких ограблений банков в Америке: просто взял деньги и исчез

Одно из самых громких ограблений банков в Америке наконец раскрыто: после поисков, продолжавшихся 52 года, удалось выйти на след грабителя, заявили представители правоохранительных органов. Но арестовывать его было уже поздно.

Тед Конрад работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо, и в июле 1969 года ограбил своего работодателя. Он похитил 215 тыс. долларов — примерно 1,7 млн долларов в цифрах сегодняшнего дня, отмечает BBC.

Следователи выяснили, что после ограбления Конрад не разбрасывался деньгами и жил тихой и скромной жизнью.

Просто взял деньги и исчез

Теодор Конрад родился в Денвере, в семье офицера ВМФ, много ездившего по стране. В 1958 году, когда родители Конрада развелись, Тед поселился в Лейквуде со своей матерью и сестрой. Его мать снова вышла замуж.

Окончив школу, он поступил в колледж Новой Англии, но уже после первого семестра вернулся в Кливленд. Позже он посещал занятия в муниципальном колледже Кайахога.

В январе 1969 года он устроился на работу в Society National Bank. По работе Конраду приходилось часто находиться в хранилище банка. Когда кассирам и отделениям требовались наличные, Конрад упаковывал и доставлял купюры. Как показывают записи, у него был доступ к сотням тысяч долларов в день. Грабежи банков: взлёт и закат эпохи романтических ограблений

ФОТО,GETTY IMAGES. Служба федеральных маршалов США разыскивала грабителя 52 года

Бандитский Лондон. География британских ОПГ По данным полиции, Конрад якобы рассказал друзьям о своих планах ограбить банк и хвастался, насколько легко это сделать — если украсть деньги в пятницу, у него будет два дня форы, прежде чем их исчезновение обнаружат.

Утверждают, что ему очень нравился фильм 1968 года «Дело Томаса Крауна» со Стивом Маккуином, в котором рассказывается об ограблении банка. Конрад пересмотрел его более десятка раз во время подготовки к своему ограблению. По рассказам друзей, Конрад и вел себя, как герой Маккуина — купил спортивную машину, пил дорогой джин и регулярно появлялся в местном гольф-клубе и на боулинге.

Конраду на момент совершения преступления было всего 20 лет. Он поступил, как и собирался: сложил купюры в обычный коричневый бумажный пакет вечером в пятницу 11 июля 1969 года и просто вынес их из банка. Помогло ему и то, что его начальник в тот день отсутствовал на работе — ему была назначена операция.

Конрад направился домой, сел в машину и уехал в аэропорт. Когда в понедельник сотрудники банка обнаружили пропажу, он уже исчез. Ограбление банков: в кино и в жизни

Тихая жизнь

Его искали более полувека. Ограбление в Кливленде регулярно обсуждалось в телешоу, таких как «Самые разыскиваемые в Америке» и «Нераскрытые тайны». После ограбления Конрад сбежал сначала в Вашингтон, затем переехал в Лос-Анджелес и вообще много мотался по стране, если верить его рассказам друзьям по телефону и почтовым штемпелям на письмах, которые он им отправлял.

В 1970 году он обосновался в Линнфилде, пригороде Бостона, — примерно в тысяче километров от места преступления. Видимо, примерно в то же время он сменил имя на Томаса Рэндела.

ФОТО,GETTY IMAGES. В поисках Конрада следователи ФБР посетили даже Австралию

В Бостоне он встретил свою будущую жену, с которой они поженились в 1982 году. Спустя несколько лет у них родилась дочь. 5 дерзких ограблений, которые произошли в СССР

Следователи говорят, что впоследствии он жил тихой и скромной жизнью, а New York Times сообщила, что последние 40 лет он проработал в дилерском центре по продаже подержанных автомобилей и профессионально играл в гольф. Рассел Меткалф, лучший друг Конрада еще в Лейквуде, утверждал, что до него доходили слухи о том, где может скрываться Конрад. В течение многих лет, сказал он, ФБР и маршалы считали, что если Конрад и свяжется с кем-нибудь, то именно с Меткалфом. Однако этого не случилось.

Дело оставалось нераскрытым в течение десятилетий, пока следователи, увидевшие некролог Рэндела в газете, не смогли сопоставить документы, которые он подавал в 1960-е годы, с недавними бумагами за его подписью. Любопытно, что это были документы из дела о банкротстве Рэндела в бостонском суде в 2014 году.

Питер Эллиотт был одним из ведущих следователей по этому делу, которое досталось ему от своего отца, занимавшегося им до конца жизни.